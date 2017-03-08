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Фернандо Гавирия и Петер Саган о 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

Фернандо Гавирия выигрывает спринт у чемпиона мира Петера Сагана на 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

 

  Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) на 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2017, завершившимся спринтом, обошёл чемпиона мира, гонщика команды Bora-Hansgrohe Петера Сагана (Peter Sagan). В прошлом году 22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors именно на этапе Тиррено-Адриатико взял первую в карьере победу в гонке Мирового тура. Это 16-я победа Гавирии в карьере,  четвёртая на гонке Мирового тура и четвёртая с начала этого сезона.

 

Петер Саган предпринял атаку за 6 км до финиша, но уехать от пелотона ни ему, ни другим атаковавшим не удалось, и в этап завершился общим спринтом. Фернандо Гавирия открыл спринт на последних 260 м, максимальный пик его мощности составил 1277 ватт, максимальная скорость во время спринта – 69,8 км/ч.

 

  Фернандо Гавирия стал третьим гонщиком в истории Тиррено-Адриатико, выигравшим два этапа в возрасте 23 лет после  Джузеппе Саронни (по одному этапу в 1978, 1979 и 1980), Морено Аржентина (два этапа в 1983).

 

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 Фернандо Гавирия (Quick Step Floors): «Спринт был сложным и опасным.  Команде было сложно организовать поезд, но мы смогли выиграть, и я счастлив. Эту победу после недели тяжёлой работы заслужила вся команда. Я знал, что сегодня последняя возможность для спринтеров, эта победа даёт мне уверенность перед следующими гонками.

 

  Когда Саган атаковал, я сел за ним и смог спокойно ехать на его колесе благодаря тому, что вперёд уехал Ники Терпстра. На финальных 200 метрах я следил за ним, и когда заметил, что он хочет открыть спринт, я решил спуртовать первым. У меня хорошо шла нога, мощности хватило, чтобы удержать небольшой просвет, хотя он очень мощно накатывал. Он один из лучших гонщиков пелотона, выиграть у него – это честь.

 

 После гонки я подошёл к нему и извинился за то, что не работал, когда мы атаковали, но я не мог проводить смены, потому что впереди ехал мой товарищ по команде. Обычно я не еду гонку таким образом, но Ники уехал вперёд, мы решили разыграть с ним дополнительный вариант, и это заставило Сагана отвечать, он потратил часть сил.

 

  Милан-Сан-Ремо – совсем другая гонка протяжённостью 290 км. В прошлом году я был моложе, и даже не думал, что смогу проехать 300 км. Тогда я упал на гонке, потому что запаниковал.

  Петер Саган настолько силён, что может атаковать в одиночку на Поджио и выиграть. Я слышал, что эта гонка как лотерея, но если кто-то, как Эдди Меркс, выигрывал её семь раз, она не может быть лотереей. Я разыграю свою карту, надеясь на лучшее».

 

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «Этап был нервным, но мы справились без инцидентов. Quick Step Floors много атаковали, так же, как и я, и я доволен результатом. Гавирия доказал, что он сильнее, и взял победу. Учитывая, как много сил я потратил вчера, я доволен своим выступлением. Я не злюсь, что проиграл сегодня, потому что финал был сложным, с небольшим спуском, гонщики атаковали, и спринт не был стандартным. Гавирия будет одним из серьёзных соперников на Милан-Сан-Ремо, но на этой гонке претендентов будет много. Она всегда непредсказуемая».

 

  Пачи Вила, спортивный директор Bora-Hansgrohe: «Финальная часть этапа была довольно коварной, с множеством поворотов, небольшими подъёмами. Было нелегко, но ребята помогали, как могли. Петер благодаря своим экстраординарным способностям не особенно нуждается в развозе. Он находился на хорошей позиции, а Гавирия сидел у него на колесе. Гавирия предугадал спринт, Петер проиграл совсем чуть-чуть. Второе место – хороший результат, учитывая, как много энергии он потратил вчера, когда другие спринтеры ехали немного более экономно».

 

 

Результаты 6 этапа Тиррено-Адриатико-2017

Стартовый протокол 7 этапа Тиррено-Адриатико-2017

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Петер Саган Fernando Gaviria Quick-Step Floors Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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Комментарии

  • serdarow
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (20)
    serdarow-Фото
    Спасибо за информацию!
  • Николай Н.
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Весь интерес этапа был на последних 10 км. Сагано чуть-чуть не хватило до ещё одной победы. Завтра всё решит разделка.

  • HastaManana
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (20)
    HastaManana-Фото

    Ну, счёт по игре. Без вопросов. В таком ключе завоёвывают сердца болельщиков, восхищают публику, но не выигрывают многодневки. А  не окажись де ла Круса под рукой, что тогда? В одни ноги против коллектива? Так было уже такое в прошлом году, не прокатило. А где представители Трек в отрыве? Нету! Минуту на последней горе вёз жёлтой майке!  Про Астану, Ару, Дюмолана и Вуэльту не слышали? Ну да ладно, злее будет. А Дэн Мартин тихой сапой на подиум заехал - молоток!  

  • motte
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (20)
    motte-Фото

    Цитата: serdarow
    Теперь только на дофине Альберто примет участие?

    Нет, 20го марта Тур Каталонии

    Тур Страны Басков , обычно в начале апреля...а потом Дофине

    Пока таковы его "старты" перед ТдФ....может внесет коррективы, как это было с Туром Абу Даби, ибо изначально он не планировал принимать в нем участие.

    Всех благ

  • serdarow
    Альберто Контадор о 8-м этапе ... (20)
    serdarow-Фото
    Теперь только на дофине Альберто примет участие?
  • Андрон
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (7)
    Андрон-Фото

      Трентин и Гавирия работали каждый на себя. Гавирия, конечно, молоток. Но в следующий раз при таком раскладе может не повезти. 

      Кстати, на Гавирию многие бук.конторы дают самый маленький коэффициент по результату Милан - Сан-Ремо. Не могу понять - почему? 

      Может кто знает, опубликовали где-нибудь хоть предварительный состав на М-СР?  

  • velodoctor
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (7)
    velodoctor-Фото

    Баллерини конечно силен на этой гонке, каждый день пашет в отрывах. Команда не едет Джиро, наверное какие-то обидки у парней есть. По составу они конечно уступают русвело, но вот по самоотдаче дадут фору многим. Имея в составе 20ти летних парней, командную гонку проехали почти в одно время с Альпецином. Ну и колумбиец берналь в свои 20 лет едет красиво,  с Мамыкином сравните, впечатляюще согласитесь. 

  • Student
    Фабио Ару и Адам Йейтс прекращ ... (1)
    Student-Фото

    Тяжело Астане с Ару будет....

  • Тукаев
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (7)
    Тукаев-Фото
    Спасибо!
  • motte
    Результаты Тиррено-Адриатико-2 ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: Тукаев
    Простите что не по теме. А где можно посмотреть составы на гонку nokere kurse? Спасибо!


    здесь составы команд 72 выпуска этой однодневки 15,03,2017

    https://www.facebook.com/NokereKoerse/photos/a.138694102958825.28103.1311019903
    84703/706646472830249/?type=3&theater

    взято с офсайта этой старой однодневной гонки по дорогам бельгийской Фландрии

    https://www.nokerekoerse.be/

    Удачи!

     

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