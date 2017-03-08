Фернандо Гавирия и Петер Саган о 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

Фернандо Гавирия выигрывает спринт у чемпиона мира Петера Сагана на 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) на 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2017, завершившимся спринтом, обошёл чемпиона мира, гонщика команды Bora-Hansgrohe Петера Сагана (Peter Sagan). В прошлом году 22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors именно на этапе Тиррено-Адриатико взял первую в карьере победу в гонке Мирового тура. Это 16-я победа Гавирии в карьере, четвёртая на гонке Мирового тура и четвёртая с начала этого сезона.

Петер Саган предпринял атаку за 6 км до финиша, но уехать от пелотона ни ему, ни другим атаковавшим не удалось, и в этап завершился общим спринтом. Фернандо Гавирия открыл спринт на последних 260 м, максимальный пик его мощности составил 1277 ватт, максимальная скорость во время спринта – 69,8 км/ч.

Фернандо Гавирия стал третьим гонщиком в истории Тиррено-Адриатико, выигравшим два этапа в возрасте 23 лет после Джузеппе Саронни (по одному этапу в 1978, 1979 и 1980), Морено Аржентина (два этапа в 1983).

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Фернандо Гавирия (Quick Step Floors): «Спринт был сложным и опасным. Команде было сложно организовать поезд, но мы смогли выиграть, и я счастлив. Эту победу после недели тяжёлой работы заслужила вся команда. Я знал, что сегодня последняя возможность для спринтеров, эта победа даёт мне уверенность перед следующими гонками.

Когда Саган атаковал, я сел за ним и смог спокойно ехать на его колесе благодаря тому, что вперёд уехал Ники Терпстра. На финальных 200 метрах я следил за ним, и когда заметил, что он хочет открыть спринт, я решил спуртовать первым. У меня хорошо шла нога, мощности хватило, чтобы удержать небольшой просвет, хотя он очень мощно накатывал. Он один из лучших гонщиков пелотона, выиграть у него – это честь.

После гонки я подошёл к нему и извинился за то, что не работал, когда мы атаковали, но я не мог проводить смены, потому что впереди ехал мой товарищ по команде. Обычно я не еду гонку таким образом, но Ники уехал вперёд, мы решили разыграть с ним дополнительный вариант, и это заставило Сагана отвечать, он потратил часть сил.

Милан-Сан-Ремо – совсем другая гонка протяжённостью 290 км. В прошлом году я был моложе, и даже не думал, что смогу проехать 300 км. Тогда я упал на гонке, потому что запаниковал.

Петер Саган настолько силён, что может атаковать в одиночку на Поджио и выиграть. Я слышал, что эта гонка как лотерея, но если кто-то, как Эдди Меркс, выигрывал её семь раз, она не может быть лотереей. Я разыграю свою карту, надеясь на лучшее».

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Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «Этап был нервным, но мы справились без инцидентов. Quick Step Floors много атаковали, так же, как и я, и я доволен результатом. Гавирия доказал, что он сильнее, и взял победу. Учитывая, как много сил я потратил вчера, я доволен своим выступлением. Я не злюсь, что проиграл сегодня, потому что финал был сложным, с небольшим спуском, гонщики атаковали, и спринт не был стандартным. Гавирия будет одним из серьёзных соперников на Милан-Сан-Ремо, но на этой гонке претендентов будет много. Она всегда непредсказуемая».

Пачи Вила, спортивный директор Bora-Hansgrohe: «Финальная часть этапа была довольно коварной, с множеством поворотов, небольшими подъёмами. Было нелегко, но ребята помогали, как могли. Петер благодаря своим экстраординарным способностям не особенно нуждается в развозе. Он находился на хорошей позиции, а Гавирия сидел у него на колесе. Гавирия предугадал спринт, Петер проиграл совсем чуть-чуть. Второе место – хороший результат, учитывая, как много энергии он потратил вчера, когда другие спринтеры ехали немного более экономно».