Виктория Закарина: «Сказка там, где находится мой муж»



Спутницы известных велосипедистов, чаще всего остаются в тени, однако, именно их внимание, забота и поддержка помогают велогонщикам преодолевать сложности в жизни и спорте. Надёжный тыл - уютный дом и семья, придают велогонщику сил и мотивируют на победы. О том, как проходит жизнь жён велогонщиков, кто они, и что в их жизни является важным, мы хотели бы рассказать в Международный женский день 8 Марта.



Ильнур Закарин, российский велогонщик команды Katusha-Alpecin, за свою карьеру одержал несколько крупных побед - выиграл этапы на Гран-турах - Тур де Франс и Джиро д’Италия, одержал победу на этапе Париж-Ницца. Но есть в жизни Ильнура Закарина своя особенная “Победа” - супруга Виктория.



Виктория и Ильнур Закарины сочетались браком 30 октября 2015 года. Летом 2016 года в их семье появилась дочь Кристина.

Виктория Закарина: «Сказка там, где находится мой муж»



- У профессионального велосипедиста времени на личную жизнь практически нет, если не сказать больше - и личной то жизни, в принципе, вообще нет. Как же вы познакомились с Ильнуром?

- Раньше я и сама занималась велоспортом. Это было почти пять лет назад. Мы встретились в Майкопе, где я была на сборе. У Ильнура там проходила велогонка. Мы жили на одной базе, познакомились. Он меня увидел, написал мне, и с этого началось наше общение.



- Как пишут в описании к знакам зодиака, поведение мужчины-Девы можно описать фразой «чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей». Мужчины-Девы, характеризуются холодностью и даже неприступностью. Мне Ильнур именно таким и показался, кстати. Виктория, а каким вы видите вашего супруга, Ильнура Закарина?

- Нет, не согласна. Ильнур полная противоположность этому описанию его знака зодиака. Ильнур, наоборот, очень заботливый, выражает свои чувства. Может быть он не любит показывать свои чувства перед людьми, но, когда мы вместе он открытый и внимательный.



- Легко ли завоевать внимание, дружбу Ильнура?

- Если Ильнуру человек сразу понравится, как-то расположит его к себе, он будет с этим человеком общаться. А если первое впечатление у него окажется негативным, то он не станет продолжать общение. У Ильнура сразу, на «первой ноте» проявляется восприятие человека.



- Вот оно – «холодность и неприступность» мужчины-Девы.

- Да, но это к другим. Со мной он полная противоположность.



- Расскажите о себе – чем вы занимаетесь, чем увлекаетесь? Я знаю, что вы нутрициолог и фитнес-тренер.

- Я раньше этим активно занималась. До рождения дочери тренировала людей на Кипре, где мы живём. Составляю программы питания, в том числе и для своего супруга. Помогаю Ильнуру придерживаться правильного и полезного питания.

Я закончила спортивный институт. В Москве окончила курсы при колледже фитнеса и бодибилдинга. Сейчас продолжаю заниматься фитнесом. Наверное, никогда не перестану заниматься спортом.



- Для вас велоспорт - это работа мужа или важная часть и вашей жизни тоже?

- Велоспорт, в первую очередь, это работа мужа. В целом - наше общее дело, в котором я ему помогаю. То, что, раньше я и сама занималась велоспортом, помогает мне во многом понимать Ильнура.



- В прошлом году в вашей семье появилась дочь Кристина. Теперь у Ильнура есть новая мотивация для успешных выступлений. Папа Ильнур, какой он?

- С дочерью, также, как и со мной, Ильнур очень заботливый, обходительный. Во всем мне помогает. Когда дочка капризничает, не может уснуть, Ильнур не просто пару минут с ней поиграет, а серьёзно занимается, пытается разрешить сложившуюся проблему, не перекладывая всё на меня. Во всем мне помогает, когда находится дома.



- А по ночам, кто из вас чаще всего встаёт к плачущему ребёнку?

- Нет, по ночам Ильнур спит. Я прекрасно понимаю, что ему нужно восстанавливаться и отдыхать, иначе и результатов не будет, если он всё время будет с нами.



- Возникает ли у вас желание, когда хочется всё переложить на супруга и полностью отключиться от своих обязанностей супруги и мамы?

- Иногда я могу оставить дочь на папу. Они вместе посидят, либо, когда Кристина спит, Ильнур тоже рядышком с ней засыпает, а я ухожу по своим делам или на тренировку. Он мне помогает всегда и во всем, поэтому у меня не возникает подобного желания (смеётся).



- Хотели бы вы, чтобы ваша дочь Кристина стала профессиональной спортсменкой? Если да, то в каком виде? В велоспорте? Если нет, то почему?

- Точно не велоспорт. Мне нравится лёгкая атлетика, бег. Я сама раньше хотела этим заниматься, но почему-то не получилось. Гимнастикой, скорее всего, нет. Ещё мне танцы нравятся, для девочки тем более это очень подходит. Мы ещё об этом не думали с Ильнуром. В принципе, я бы отдала Кристину в спорт.

Почему не велоспорт? Это не женский вид спорта. Велоспорт - это очень тяжело и очень опасно.



- Но вы же и сами занимались именно велоспортом.

- Да, так и было. Если у дочери будет безумное желание заниматься велоспортом, думаю, мы не будем препятствовать и запрещать. Иначе она сама вопреки нам начнёт заниматься велоспортом, скажет «вы же занимались, почему мне нельзя». Но в целом, нет, это того не стоит, пусть выберет что-то другое, менее опасное. После того, как, например, Ильнур упал, я и сейчас боюсь смотреть велогонки. Без содрогания сердца смотреть невозможно. Если ещё и дочка будет ездить на велосипеде... нет, не хочу переживать настолько сильно.



- Для многих наших соотечественников жизнь за границей кажется пределом мечтаний, раем. А как вы считаете, вашу жизнь можно назвать сказкой?

- Сказка там, где находится мой муж. Я бы не сказала, что мне нравится жизнь за границей. Я всё равно больше люблю и наш менталитет, и людей. Мне нравится жить в России. Но наша жизнь подчинена работе Ильнура, где ему лучше тренироваться, готовиться к стартам, там мы с ним и живём. Раньше мы жили в Италии, но там нам не понравилось. Ильнур решил переехать на Кипр, мы следом перебрались к нему, и теперь наш дом здесь.

Родные, близкие и друзья все находятся в России, далеко от нас. Когда Ильнура нет дома, получается, что мы совсем одни, скучаем сильно.



- Самый типичный день из жизни Виктории Закариной, каков распорядок дня?

- Я просыпаюсь, завтракаю. Затем готовлю завтрак Ильнуру и Кристине, они вместе кушают. К нам приходит няня, на два часа, утром она гуляет с Кристиной. В это время я занимаюсь какими-либо делами, иду на тренировку, либо через интернет работаю - составляю программы питания, консультирую. Либо занимаюсь чисто домашними делами.

Затем наступает время обеда. Муж приезжает с тренировки. Я снова готовлю кушать. После обеда мы с дочкой и собачкой опять выходим на прогулку.

Потом возвращаемся домой, готовлю ужин. После ужина вечер проходит как получится (смеётся).



- Всё вертится вокруг ребёнка и приготовления еду. Как именно питается семья Закариных? Раскроете секреты ваше питания?

- Никаких особых диет мы не придерживаемся. Питаемся здоровой и полезной пищей в соответствии с правилами здорового питания. Раньше, когда я сама занималась велоспортом, я безумно и сильно любила сладкое. Постепенно эта любовь куда-то ушла. Жирное и жареное я также не ем. Когда привыкаешь к правильному питанию, этих блюд уже и не хочется. Фрукты, овощи, мясо и рыба - это основа нашего рациона. Простые в приготовлении блюда и, главным образом, полезные для организма.



- Любимое блюдо семьи Закариных?

- У Ильнура, наверное, будет что-то мучное, а я ризотто люблю.



- Рецептиком из меню семьи Закариных не поделитесь?

- Я готовлю из того, что найду в холодильнике. Салат из тех овощей, что под рукой. Варим крупы со специями. Если жарю мясо или рыбу, то без масла, чаще всего запекаю их с овощами в духовке. Овощи тушу. Так мы питаемся во время подготовки и в разгар велосезона.

В межсезонье, конечно, немного позволяем себе есть то, что обычно не едим. Когда приезжаем в Набережные Челны, домой, Ильнур ест татарские блюда. Бэлиш, например, одно из самых вкусных блюд татарской кухни. Раньше, в межсезонье, Ильнур позволял себе оторваться по полной и есть, что хотел. Теперь уже это прошло, он стал серьёзнее относиться к своему здоровью.



- Жизнь в Италии всё-таки оставила свой след…

- Да, действительно, так и есть. Итальянская кухня очень вкусная, мне очень нравилась.



- Круг ваших знакомых - это по-большей части люди из мира велоспорта или вам удалось сохранить ваши связи из вашей жизни до знакомства с Ильнуром?

- До знакомства с Ильнуром у меня тоже все друзья были из мира велоспорта. Я и в Москву, когда переехала, у меня появились друзья, с которыми я всё ещё поддерживаю отношения. Со времён школы осталась ещё парочка друзей, из родных мест.



- Какой Ильнур в обычной, повседневной жизни?

- Как же его описать? У Ильнура нет такого, чтобы он был зациклен только на велоспорте. У него всегда много идей. Всё время хочет чем-то ещё заниматься. Если он не сильно устал мы можем пойти погулять, в кафе сходить или в кино. По дому мне всегда и во всем помогает. Ильнур не любит сидеть без дела и никогда ничего не оставляет на потом, он не лентяй.



- Самый романтический, безумный поступок, который Ильнур совершил ради вас, есть ли такой или ещё всё впереди?

- Ну, это нужно подумать, а если это так, стало быть, у нас ещё всё впереди (смеётся).



- Быть женой спортсмена – это, на ваш взгляд, какая-то особая судьба?

- Быть женой спортсмена, мне кажется, не каждая сможет, потому что, мужа часто нет дома, нас часто разделяют расстояния и обстоятельства. Во многом нужно подстраиваться под образ жизни мужа. Думаю, что это что-то особенное.



- Когда вы смотрите велогонки по телевизору, то за кого болеете?

- Только за него, за Ильнура. Чаще всего мне удаётся посмотреть велогонки с участием Ильнура, на другие велогонки у меня не остаётся времени. До рождения дочери время на просмотр других велогонок было, но я их смотрела только ради интереса.



- Присутствовать на велогонках с участием Ильнура доводилось? Понравилось быть в самый ответственный для него момент рядом?

- Думаю, понравится, я ещё ни разу не была на велогонке с участием Ильнура. Как-то не получалось, потом, в ожидании рождения нашей дочери, тем более было не до подобных поездок. Сейчас, пока дочка маленькая, тоже вряд ли получится куда-либо выехать, но, может быть, в этом году на Джиро д’Италия-2017 получится приехать.



- Ваше отношение к велоболельщикам и их комментариям в интернете.

- Если они пишут какие-то хорошие комментарии в поддержку Ильнура, конечно, я отношусь к этому положительно. Бывает, появляются высказывания, в адекватности авторов которых возникает сомнение. Конечно же, среди болельщиков есть люди понимающие и разбирающиеся в велоспорте. Но большинство из них любители, следовательно, они не разбираются в закулисных тонкостях велоспорта, какая задача перед велогонщиком, и они начинают писать в его адрес что-то неприятное.



- Сейчас у вас есть возможность обратиться к болельщикам…

- Я бы хотела сказать, чтобы чаще поддерживали Ильнура, несмотря ни на что, писали бы ему слова поддержки, болели бы за него. Ильнуру было бы это очень приятно. Очень помогает присутствие и поддержка болельщиков на велогонке.

Марина МИЗУРОВА

Фотографии из личного архива Виктории и Ильнура ЗАКАРИНЫХ