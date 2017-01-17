Брэдли Уиггинс: "Я был достаточно удачлив, чтобы воплотить свою мечту в жизнь"

Первый британский победитель Тур де Франс Брэдли Уггинс (Bradley Wiggins) подтвердил, что 2016 год стал последним в его карьере профессионального велогонщика. Об этом 36-летний британский гонщик написал на своей странице в Instagram, где также поместил фото своих наград.

Брэдли Уиггинс: «Я был достаточно удачлив, чтобы воплотить мечту и осуществить детское желание зарабатывать себе на жизнь спортом, сделать карьеру в велоспорте, в который я влюбился в 12 лет. Со мной навсегда останется любовь и поддержка зрителей, которая была со мной, когда я проходил огонь и воду. 2012 год был невероятным, потрясающим. Велоспорт дал мне всё, но я ничего не смог бы сделать без поддержки моей прекрасной жены Кэт и наших изумительных детей.

2016 год – это конец дороги в этой главе. Но дальше будет всё лучше и лучше, дети из Килбёрна, «твёрдо стоящие на ногах, но умеющие мечтать», теперь знают, что олимпийское золото и Тур де Франс достижимы».

Брэдли Уиггинс стал одним из величайших британских велогонщиков в истории, он не только первым выиграл Тур де Франс, но также является первым британцем, взявшим пять олимпийских золотых медалей на шоссе и треке, становившийся чемпионом мира на треке и в разделке на шоссе.

Он родился в Генте. Его отец, профессиональный велосипедист, был родом из Австралии. Он оставил семью, когда Брэдли Уиггинсу было два года, и тогда мать увезла Брэдли в Англию. Он вырос в Килбурне, районе на севере Лондона.

Когда ему было 12 лет, он сказал учителю, что станет олимпийским чемпионом и наденет жёлтую майку Тур де Франс. В 1992 году Брэдли Уиггинс проехал свою первую велогонку - West London Challenge. Позже в этом же году он сломал ключицу в результате инцидента на дороге, получил 1700 фунтов компенсации за травмы, из этих денег 700 фунтов отдал матери, а на остальные купил свой первый шоссейный велосипед.

Первую олимпийскую медаль на треке Брэдли Уиггинс выиграл в 2000 году, в 20 лет, а первое олимпийское золото взял в 2004 в индивидуальном преследовании на треке. С 2005 года он начал совмещать трек и шоссе, в последующие три года продолжая собирать победы на треке, прибавляя к ним победы на шоссе.

В 2009 Брэдли Уиггинс, выступавший тогда в команде Garmin-Sharp, первым из британцев сумел занять на Тур де Франс 4-е место. А в 2012 он поднялся на первую ступень подиума на Елисейских Полях, в этот же год выиграл золотую медаль в разделке на Олимпийских играх, проходивших в Лондоне. Он надевал майки лидеров на всех трёх Гран-турах, в 2011 финишировал 3-м на Вуэльте Испании. В списке побед Уиггинса также многодневные гонки Париж-Ницца, Критериум Дофине, Тур Романдии, Тур Калифорнии и Тур Британии.

В этом году Брэдли Уиггинс взял пятое олимпийское золото. Он уходит из велоспорта, поставив часовой рекорд, который пока не побит. Его последней гонкой стали соревнования на треке «Шесть дней Гента», где он одержал победу в паре с Марком Кэвендишем.