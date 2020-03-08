Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года

- Категория:
- Олимпийские Игры |
- Дата:
- Сегодня, 18:41
Два финальных этапа Тур де Франс-2021 совпадают с датой начала Олимпийских игры в Токио
Международный олимпийский комитет объявил новую дату проведения отложенной Олимпиады в Токио, которая пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Томас Бах, президент МОК, сказал: «Уверен, что работая вместе с организационным комитетом Токио-2020, с мэрией Токио и правительством Японии, а также всеми заинтересованными лицами мы сможем справиться с этим беспрецедентным вызовом. Человечество сейчас находится в тёмном туннеле. Олимпийские игры в Токио-2020 могут стать светом в конце этого туннеля».
Решение о переносе Олимпийских игр в Токио и выбор новых дат проведения учитывали три главных принципа:
1. Защита здоровья спортсменов и всех участвующих и помощь в сдерживании распространения вируса COVID-19.
2. Защита интересов спортсменов и Олимпийского спорта.
3. Международный спортивный календарь.
Также было подтверждено, что все спортсмены, уже прошедшие квалификацию, а также ранее назначенные квоты на Олимпийские игры в Токио-2020 не меняются.
Таким образом, теперь финальные этапы Тур де Франс-2021, который должен стартовать 2 июля в Копенгагене и финишировать 25 июля в Париже, накладываются на первые дни проведения Олимпийских игр.
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