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Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года

Два финальных этапа Тур де Франс-2021 совпадают с датой начала Олимпийских игры в Токио

 

 

  Международный олимпийский комитет объявил новую дату проведения отложенной Олимпиады в Токио, которая пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.

 

 

  Томас Бах, президент МОК, сказал: «Уверен, что работая вместе с организационным комитетом Токио-2020, с мэрией Токио и правительством Японии, а также всеми заинтересованными лицами мы сможем справиться с этим беспрецедентным вызовом. Человечество сейчас находится в тёмном туннеле. Олимпийские игры в Токио-2020 могут стать светом в конце этого туннеля».

 

Решение о переносе Олимпийских игр в Токио и выбор новых дат проведения учитывали три главных принципа:

 

1. Защита здоровья спортсменов и всех участвующих и помощь в сдерживании распространения вируса COVID-19.

 

2. Защита интересов спортсменов и Олимпийского спорта.

 

3. Международный спортивный календарь.

 

  Также было подтверждено, что все спортсмены, уже прошедшие квалификацию, а также ранее назначенные квоты на Олимпийские игры в Токио-2020 не меняются.

 

Таким образом, теперь финальные этапы Тур де Франс-2021, который должен стартовать 2 июля в Копенгагене и финишировать 25 июля в Париже, накладываются на первые дни проведения Олимпийских игр.  

 

 

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Теги к статье: Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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Комментарии

  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (17)
    sashaney-Фото

    И жизнь тех, кто нам дорог. !!!!
    У Вас есть престарелые родители, дети/родственники с хроническими заболеваниями, родные - медики?
    Их Вам не жалко?
    Ковид - это рулетка, т.к. 1) нет 100% изоляции всех от всех 2) нет поголовного тестирования 3) инкубационный период и симптомы не совпадают у всех

  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (17)
    sashaney-Фото

    Вы когда видели ГТ в последний раз НЕ по ТВ? Вы знаете какая это масса людей? Даже без зрителей?
    1) Обслуга вокруг ГТ - НЕ здоровяки спортсмены
    2) Они могут и будут заражать спортсменов
    3) Как при этом будет выглядеть честное соревнование не понятно
    4) Эффект агресивного вируса на истощённую имуносистему ГТ гонщика не известен никому.
    Ещё надо вопросов накидать?

  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (17)
    sashaney-Фото
    Может быть впослений раз попробую. Ну не футбольный же форум тут.
    Карантин - единственный пока (!!!) способ системы защитить себя. Себя, понимаете?
    Т.е. заболевать будут всё равно, т.к. герметически ВСЕХ от ВСЕХ изолировать НЕ восможно.
    Но заболевать будут в кол-вах, с кот. медицинская система хотя бы может представить как бороться.
    Начинать проводить любые мероприятия в обход этог - прямой путь к крушению МЕД системы.
    Надеюсь этого не хочет никто.
  • Серафим
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (17)
    Серафим-Фото
    "2 человека в минуту погибают в России". Потрудились бы хотя бы посчитать. В часе 60 минут, в сутках - 60*24 = 1440 минут. В году 365 дней - то есть 1440 * 365 = 525 600 минут. То есть 1 миллион 51 тысяча человек у Вас погибает в России в год в автокатастрофах.
    На самом деле в 2019 году погибло на дорогах 16 900 человек, из них пешеходов - 4917 человек.
    1 человек в 31 минуту. Не надо придумывать отсебятину с целью - а пусть, ну прокатит и ладно.
    Ничего не имею против Вашей точки зрения. Только все же нужно для наглядности опираться на проверенные факты, а не на домыслы.
  • velodoctor
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (17)
    velodoctor-Фото
    2 в минуту, миллион в год?
  • litxaa
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (17)
    litxaa-Фото

    Здравствуйте, хорошо рассуждаете, умно. Только вот скажите, Вы готовы (да, да, вот лично вы) дать точный прогноз сколько людей заболеет/умрет от ковируса, если отменить все карантины и другие меры и дать гарантию того что больницы не захлебнутся в потоке больных, нуждающихся в неотложной помощи и что кривая смертности не будет при этом расти по экспоненте? И еще нести полную отвественность за свой прогноз.

  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (17)
    Sezar-Фото

    Немного добавлю статистики, чтобы сбить грудус эмоций. По имеющейся статистике те страны, которые (включая Россию) прививают людей от туберкулеза ( кажется это называется БЦЖ)  ИМЕЮТ СМЕРТНОСТЬ В 14 РАЗ МЕНЬШУЮ, против стран, которые  достаточно давно от этого отказались. Типа Италии, Испании  и.т.п. так что похоже всем нам крупно повезло.

  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (17)
    Sezar-Фото

    Цитата: sashaney
    Дмитрий, что Вы выберете между экономическими реальными и серьёзными проблемами (никто этого не отрицает) и человеческой жизнью?
    Ответьте себе на этот вопрос. Мне не надо.

    Вы не уходите от ответа. Здесь нет противоречия вообще. Этот вирус никуда не уйдет, скорее еще придут подобные ему. А значит, если мы изолируем группу риска, то вопрос стоит так: либо мы все переболеем и потеряв немного, отделаемся легким испугом (Швеция), либо мы все равно переболеем, а кроме того, потеряем работу, экономика встанет, начнутся голодные бунты, расцветет преступность и др. (Италия). Причем ковид, это не рулетка, а вы - не жертва, вы всегда можете повысить свои шансы если этого захотите.

    Вообще пора бы вспомнить, что это мы - самые ответственные за свою жизнь. И жизнь тех, кто нам дорог. И только потом- государство.

    И еще, чтобы было совсем понятно: я не призываю жарить шашлыки. Если уж карантин объявлен-его надо соблюдать.

  • Ice
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (17)
    Ice-Фото

    Цитата: sashaney
    Дмитрий, что Вы выберете между экономическими реальными и серьёзными проблемами (никто этого не отрицает) и человеческой жизнью?
    Ответьте себе на этот вопрос. Мне не надо.

    Блин, да статистику посмотрите. Спортсмен - по умолчанию здоровый человек без хронических заболеваний. Вероятность смерти от коронавируса практически нулевая. Прекращайте путать черное со сладким, это не гонки пенсионеров. Я себе давно решил, заболею - да будет так. От судьбы не убежишь, были когда-то проблемы со здоровьем намного страшнее и опаснее коронавируса, уж этот стремный грипп переживем))) 

     

    Для наглядности. В России в ДТП погибает 2 человека в минуту. А давайте остановим движение, откажемся от транспорта - люди же гибнут и намного больше, чем от ковид. Политика изоляции групп риска намного разумнее. Ну посидим дома, и что? Выйдем - и новая вспышка не заставит ждать. Раз вы задаете такие риторические вопросы, ответьте, что делать? А то в размазывании теории все сильны, только вот толку от этого ноль.

  • sailingmaster
    Томас Де Гендт о привычках, тр ... (1)
    sailingmaster-Фото

    Очень интересно и с юмором! Побольше бы подобных статей в нынешний период)

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