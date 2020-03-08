Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года

sashaney

Марк Мадьо поддерживает провед ... (17) И жизнь тех, кто нам дорог. !!!!

У Вас есть престарелые родители, дети/родственники с хроническими заболеваниями, родные - медики?

Их Вам не жалко?

Ковид - это рулетка, т.к. 1) нет 100% изоляции всех от всех 2) нет поголовного тестирования 3) инкубационный период и симптомы не совпадают у всех

sashaney

Марк Мадьо поддерживает провед ... (17) Вы когда видели ГТ в последний раз НЕ по ТВ? Вы знаете какая это масса людей? Даже без зрителей?

1) Обслуга вокруг ГТ - НЕ здоровяки спортсмены

2) Они могут и будут заражать спортсменов

3) Как при этом будет выглядеть честное соревнование не понятно

4) Эффект агресивного вируса на истощённую имуносистему ГТ гонщика не известен никому.

Ещё надо вопросов накидать?

sashaney

Марк Мадьо поддерживает провед ... (17) Может быть впослений раз попробую. Ну не футбольный же форум тут.

Карантин - единственный пока (!!!) способ системы защитить себя. Себя, понимаете?

Т.е. заболевать будут всё равно, т.к. герметически ВСЕХ от ВСЕХ изолировать НЕ восможно.

Но заболевать будут в кол-вах, с кот. медицинская система хотя бы может представить как бороться.

Начинать проводить любые мероприятия в обход этог - прямой путь к крушению МЕД системы.

Надеюсь этого не хочет никто.

Серафим

Марк Мадьо поддерживает провед ... (17) "2 человека в минуту погибают в России". Потрудились бы хотя бы посчитать. В часе 60 минут, в сутках - 60*24 = 1440 минут. В году 365 дней - то есть 1440 * 365 = 525 600 минут. То есть 1 миллион 51 тысяча человек у Вас погибает в России в год в автокатастрофах.

На самом деле в 2019 году погибло на дорогах 16 900 человек, из них пешеходов - 4917 человек.

1 человек в 31 минуту. Не надо придумывать отсебятину с целью - а пусть, ну прокатит и ладно.

Ничего не имею против Вашей точки зрения. Только все же нужно для наглядности опираться на проверенные факты, а не на домыслы.

velodoctor

Марк Мадьо поддерживает провед ... (17) 2 в минуту, миллион в год?

litxaa

Марк Мадьо поддерживает провед ... (17) Здравствуйте, хорошо рассуждаете, умно. Только вот скажите, Вы готовы (да, да, вот лично вы) дать точный прогноз сколько людей заболеет/умрет от ковируса, если отменить все карантины и другие меры и дать гарантию того что больницы не захлебнутся в потоке больных, нуждающихся в неотложной помощи и что кривая смертности не будет при этом расти по экспоненте? И еще нести полную отвественность за свой прогноз.

Sezar

Марк Мадьо поддерживает провед ... (17) Немного добавлю статистики, чтобы сбить грудус эмоций. По имеющейся статистике те страны, которые (включая Россию) прививают людей от туберкулеза ( кажется это называется БЦЖ) ИМЕЮТ СМЕРТНОСТЬ В 14 РАЗ МЕНЬШУЮ, против стран, которые достаточно давно от этого отказались. Типа Италии, Испании и.т.п. так что похоже всем нам крупно повезло.

Sezar

Марк Мадьо поддерживает провед ... (17) Цитата: sashaney Дмитрий, что Вы выберете между экономическими реальными и серьёзными проблемами (никто этого не отрицает) и человеческой жизнью?

Ответьте себе на этот вопрос. Мне не надо. Вы не уходите от ответа. Здесь нет противоречия вообще. Этот вирус никуда не уйдет, скорее еще придут подобные ему. А значит, если мы изолируем группу риска, то вопрос стоит так: либо мы все переболеем и потеряв немного, отделаемся легким испугом (Швеция), либо мы все равно переболеем, а кроме того, потеряем работу, экономика встанет, начнутся голодные бунты, расцветет преступность и др. (Италия). Причем ковид, это не рулетка, а вы - не жертва, вы всегда можете повысить свои шансы если этого захотите. Вообще пора бы вспомнить, что это мы - самые ответственные за свою жизнь. И жизнь тех, кто нам дорог. И только потом- государство. И еще, чтобы было совсем понятно: я не призываю жарить шашлыки. Если уж карантин объявлен-его надо соблюдать.

Ice

Марк Мадьо поддерживает провед ... (17) Цитата: sashaney Дмитрий, что Вы выберете между экономическими реальными и серьёзными проблемами (никто этого не отрицает) и человеческой жизнью?

Ответьте себе на этот вопрос. Мне не надо. Блин, да статистику посмотрите. Спортсмен - по умолчанию здоровый человек без хронических заболеваний. Вероятность смерти от коронавируса практически нулевая. Прекращайте путать черное со сладким, это не гонки пенсионеров. Я себе давно решил, заболею - да будет так. От судьбы не убежишь, были когда-то проблемы со здоровьем намного страшнее и опаснее коронавируса, уж этот стремный грипп переживем))) Для наглядности. В России в ДТП погибает 2 человека в минуту. А давайте остановим движение, откажемся от транспорта - люди же гибнут и намного больше, чем от ковид. Политика изоляции групп риска намного разумнее. Ну посидим дома, и что? Выйдем - и новая вспышка не заставит ждать. Раз вы задаете такие риторические вопросы, ответьте, что делать? А то в размазывании теории все сильны, только вот толку от этого ноль.

sailingmaster

Томас Де Гендт о привычках, тр ... (1) Очень интересно и с юмором! Побольше бы подобных статей в нынешний период)