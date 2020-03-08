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Ваут ван Арт, Примож Роглич, Том Дюмулин о переносе Олимпийских игр-2020

Гонщики команды Jumbo-Visma о переносе Олимпийских игр в Токио

 

  Велогонщики команды Jumbo-Visma Том Дюмулин, Ваут ван Арт и Примож Роглич поддержали перенос Олимпийских игр на 2021 год и считают плюсом, что такое решение было принято уже сейчас.

 

 

  25-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) считает, что теперь у него больше шансов попасть в сборную. Для выступления в разделке на Олимпиаде Бельгия имеет право выставить двух участников. Одно место в сборной уже занято Ремко Эвенепулом, чемпионом Европы в индивидуальной гонке на время 2019 года. На второе претендуют Ваут ван Арт и его товарищ по команде Jumbo-Visma Лауренс Де Плус, обладатель часового рекорда на треке Виктор Кампенартс, Ив Лампарт и Томас Де Гендт. Те, кто будут выступать в индивидуальной гонке на время, войдут также в число пяти участников олимпийской групповой гонки.

 

  Ваут ван Арт: «Считаю решение МОК правильным. И для всех хорошо, что оно было принято рано. Призывы общества по поводу проведения Олимпиады становились всё громче и громче.

 

Лично для меня это означает, что увеличиваются мои шансы быть отобранным в сборную, потому что это даёт мне больше возможностей проявить себя.

 В этом случае теперь у всех есть шанс подготовиться хорошо. Теперь, когда решение об отсрочке Олимпиады озвучено, у разных видов спорта есть шанс изменить свой календарь.

 

В велоспорте это даст место для проведения отложенных велогонок, или, я не знаю, возможно, для другой даты проведения Тур де Франс-2020.

 

И при составлении календаря на следующий год Олимпийские игры уже будут приниматься в расчёт. Фактически то, что об этом известно сейчас – это плюс. Так что я не слишком разочарован, надеюсь, в этом году будут другие цели».

 

  Том Дюмулин: «Было ясно, что Олимпийские игры отложат. Хорошо, что решение было принято уже сейчас. Это даёт ясность. Перенос – это плохо для меня и многих других спортсменов, но, полагаю и надеюсь, что мы сможем ждать Олимпиаду в следующем году. На данный момент в мире есть более важные вещи, чем спорт».

 

Примож Роглич: «Считаю решение правильным, учитывая ситуацию в мире. Приоритеты всегда одни и те же – здоровье в первую очередь, потом спорт».

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Примож Роглич Том Дюмулин Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (4)
    Sezar-Фото

    Лучше что-то чем ничего. Лучше поздно чем не пойми когда. Конструктив лучше чем нытье о том что ничего не возможно и все умрут. Холодный разум лучше затуманенного эмоциями. Молодцы, французы.

  • EL-Fenomeno
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    В НХЛ и НБА владельцы клубов и начальство лиг намеренно любым способом (способами) спасти сезон, даже если он закончится в августе. И кто его знает, может даже пожертвовав, т.е. сместив сезону будущий.
    Ну это США и Канада, но тут Европа, стран больше, а соответственно людей и риск (!) усугубить ситуацию сами знаете с чем намного больший.

  • paindoc
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (4)
    paindoc-Фото

    Похоже АСО настроены провести Тур любыми способами.

    Она не упомянула тот факт, что только команды со всем персоналом, ТВ и медиа, плюс маршалы и другой, облуживающий гонку персонал, это очень большая группа  людей. Невозможно провести это мероприятие не подвергая их риску если, конечно, вся эта история с вирусом будет еще продолжаться. К тому же я не думаю, что гонщики из Испании, Италии и Франции поддержат этот вариант, когда в их странах сейчас просто творится хаос. У всех есть семьи и пожилые родители. Кроме того, тренировки проходят в стесненных условиях, мягко говоря.

  • Shalam s Urala
    Брайан Куксон предложил в 2020 ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    чисто гипотетически - было-б интересно узнать, насколько 2недельные ГТ злее традиционных.

    "встаньте, дети, шире в круг" (с)

    кому-то ведь именно 3-й недели не хватает (не важно 1я она или последняя)

  • Shalam s Urala
    Министр спорта Франции: «Тур д ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Роксана Марасинян
    следовательно, скорее будут смотреть телевизор, чем присутствовать на любом мероприятии. В результате будет не слишком трудно предпочесть просмотр Тура по телевизору выходу на дорогу

    мастер-класс логики!

     

  • Серафим
    Маттео Трентин предложил объед ... (9)
    Серафим-Фото
    Да, точно. Только надо будет гонщикам ремешки на шлеме усилить и снизу хорошо затягивать. Это чтобы у бедолаг языки не вываливались от таких нагрузок.
  • SSS
    Маттео Трентин предложил объед ... (9)
    SSS-Фото

    А заодно, в рамках этого мегагрантура провести милан-сан-ремо, рубэ, фландрию, лбл...

  • Адриен
    Алехандро Вальверде об участии ... (1)
    Адриен-Фото

    Охо-хо, Алехандро... Всех тебе благ, и самого важного из них - ЗДОРОВЬЯ. И успешного выступления на ОИ-2021. Если конечно они состоятся, в чем есть ОБЪЕКТИВНЫЕ сомнения...

  • Sezar
    Маттео Трентин предложил объед ... (9)
    Sezar-Фото

    Отличная идея. Наконец кто -то озвучил мысль, лежащую на поверхности. Трентин с юмором:). Как раз важно показать, что несмотря на все беды можно не сдаться и найти выход даже из такой ситуации. В этом году не будет многодневок по причине короновиируса, в следующей из-за туберкулеза, еще через год из-за таяния ледников и т.п. вообще это в природе южных европейцев -пасовать перед трудностями. Как в американском полуанекдоте про макаронных солдат, самый боевой прием которых-штык в землю. Про нюансы подсчета летальности и холодный разум, писать не буду, надоело.

    Само собой, если Тур не выгорит, я надеюсь на него.

  • EL-Fenomeno
    Олимпийские игры в Токио перен ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Адриен
    Вообще, мы переживаем УНИКАЛЬНЫЙ момент истории. А может и трагический... Когда РАЗВИТИЕ цивилизации ВСТАЛО. Ведь все движение человеческого общества остановилось. Вдумайтесь, в течении тысяч лет человечество училось КОММУНИЦИРОВАТЬ. Развивались и совершенствовались средства для этого. А сейчас - ВСЁ ! Самолеты не летают, поезда не ходят, суда не плавают ... Запрещены Олимпиады, другие крупные и мелкие спортивные мероприятия, закрыты театры, стадионы, концертные залы ... Улицы пусты ! Удивительно, что таким образом человечество еще не реагировало ни на какие катастрофы. А ведь  карановирус - это не черная оспа, не сибирская язва, не бубонная чума... Общество потребления - все сказано ! Великолепный прецедент. И для всеобщего хаоса, оказывается, не нужен действительно убийственный повод. Болячка, которая не страшнее подобных, уже известных и - развал, паника, ломка традиций, устоев, стилей...

    Помнится, что накануне старта ОИ-2016 (в Рио) по всему миру трубили о разгулявшемся вирусе ЗИКА (лихорадка) ибо именно там, в Бразилии, число заболевших было больше всего на свете.
    Олимпиада прошла без переносов. Но мне кажется, что ту "Зика"-ситуацию с коронавирусом сейчас сравнивать никак нельзя.
    Масштабы COVID-19 (в мире) намного больше, последствия тоже, ну и самое главное, что пока что пандемия как не крути ещё НЕ под контролем людей/медиков.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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