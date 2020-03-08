Ваут ван Арт, Примож Роглич, Том Дюмулин о переносе Олимпийских игр-2020

Гонщики команды Jumbo-Visma о переносе Олимпийских игр в Токио

Велогонщики команды Jumbo-Visma Том Дюмулин, Ваут ван Арт и Примож Роглич поддержали перенос Олимпийских игр на 2021 год и считают плюсом, что такое решение было принято уже сейчас.

25-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт (Wout van Aert) считает, что теперь у него больше шансов попасть в сборную. Для выступления в разделке на Олимпиаде Бельгия имеет право выставить двух участников. Одно место в сборной уже занято Ремко Эвенепулом, чемпионом Европы в индивидуальной гонке на время 2019 года. На второе претендуют Ваут ван Арт и его товарищ по команде Jumbo-Visma Лауренс Де Плус, обладатель часового рекорда на треке Виктор Кампенартс, Ив Лампарт и Томас Де Гендт. Те, кто будут выступать в индивидуальной гонке на время, войдут также в число пяти участников олимпийской групповой гонки.

Ваут ван Арт: «Считаю решение МОК правильным. И для всех хорошо, что оно было принято рано. Призывы общества по поводу проведения Олимпиады становились всё громче и громче.

Лично для меня это означает, что увеличиваются мои шансы быть отобранным в сборную, потому что это даёт мне больше возможностей проявить себя.

В этом случае теперь у всех есть шанс подготовиться хорошо. Теперь, когда решение об отсрочке Олимпиады озвучено, у разных видов спорта есть шанс изменить свой календарь.

В велоспорте это даст место для проведения отложенных велогонок, или, я не знаю, возможно, для другой даты проведения Тур де Франс-2020.

И при составлении календаря на следующий год Олимпийские игры уже будут приниматься в расчёт. Фактически то, что об этом известно сейчас – это плюс. Так что я не слишком разочарован, надеюсь, в этом году будут другие цели».

Том Дюмулин: «Было ясно, что Олимпийские игры отложат. Хорошо, что решение было принято уже сейчас. Это даёт ясность. Перенос – это плохо для меня и многих других спортсменов, но, полагаю и надеюсь, что мы сможем ждать Олимпиаду в следующем году. На данный момент в мире есть более важные вещи, чем спорт».

Примож Роглич: «Считаю решение правильным, учитывая ситуацию в мире. Приоритеты всегда одни и те же – здоровье в первую очередь, потом спорт».