Роан Деннис пропустит групповую велогонку на Олимпиаде в Токио

Роан Деннис пропустит групповую гонку ради разделки на Олимпийских играх-2020

31-летний австралийский велогонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) пропустит олимпийскую групповую гонку на шоссе, которая пройдёт 24 июля, чтобы лучше подготовиться к старту 28 июля - индивидуальной гонке на время.

Таким образом, команда Австралии выйдет на старт в составе из трёх гонщиков – Ричи Портом, Лукасом Хэмильтоном и Люком Дабриджем.

Роан Деннис в третий раз в карьере принимает участие в Олимпийских играх. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году он завоевал серебро в командной гонке преследования на треке. В Рио-де-Жанейро в 2016 бороться за медаль в индивидуальной гонке на время ему помешала сломавшаяся насадка на руль, и он финишировал 5-м.

В пресс-релизе сборной Австралии говорится: «Лукас Хэмильтон, Люк Дабридж и лидер команды Ричи Порт выйдут на старт, в то время как Деннис не будет участвовать в групповой гонке, чтобы подготовиться к индивидуальной гонке на время».