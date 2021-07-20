VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Роан Деннис пропустит групповую велогонку на Олимпиаде в Токио

Роан Деннис пропустит групповую гонку ради разделки на Олимпийских играх-2020

 

 

  31-летний австралийский велогонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) пропустит олимпийскую групповую гонку на шоссе, которая пройдёт 24 июля, чтобы лучше подготовиться к старту 28 июля - индивидуальной гонке на время.

 

  Таким образом, команда Австралии выйдет на старт в составе из трёх гонщиков – Ричи Портом, Лукасом Хэмильтоном и Люком Дабриджем.

 

Роан Деннис в третий раз в карьере принимает участие в Олимпийских играх. На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году он завоевал серебро в командной гонке преследования на треке. В Рио-де-Жанейро в 2016 бороться за медаль в индивидуальной гонке на время ему помешала сломавшаяся насадка на руль, и он финишировал 5-м.  

 

В пресс-релизе сборной Австралии говорится: «Лукас Хэмильтон, Люк Дабридж и лидер команды Ричи Порт выйдут на старт, в то время как Деннис не будет участвовать в групповой гонке, чтобы подготовиться к индивидуальной гонке на время».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 24 июля 2021

Tour de Wallonie

24 июля 2021

Olympic Games Road Race

28 июля 2021

Olympic Games - ITT

3 - 7 августа 2021

Vuelta a Burgos

5 - 8 августа 2021

Arctic Race of Norway

9 - 15 августа 2021

Tour de Pologne

13 - 22 августа 2021

Tour de l'Avenir

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Понравился ли вам Тур де Франс-2021?

Комментарии

  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (11)
    Ернат-Фото
    Казахстанской Астане, скорее всего пришел шиздец, на след год, скорее всего Самрук вообще уйдет из проекта, название Астана канет в лету ((((
    очень жаль конечно
  • Camel
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    Camel-Фото
    https://divan.tv/tv/eurosport-1-10582
  • ararat
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    ararat-Фото
    Кто где смотрит? Скиньте ссылку
  • Camel
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    Camel-Фото
    Где вы смотрите? Вместо церемонии показали запись Джиро, а сейчас теннис в записи.
  • VeloVelo
    Положительный тест на Covid-19 ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Надеюсь, ее не закроют, спортсменов жалко.  

  • VeloVelo
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    VeloVelo-Фото
    Да, это была самая унылая и слабая церемония открытия на моей памяти. А я их много повидал.
  • Адриен
    Положительный тест на Covid-19 ... (5)
    Адриен-Фото

    По сравнению с чумой, холерой, оспой, испанкой, чахоткой, которые человечество преодолело, нынешняя эпидемия - насморк... Да и сейчас смертность от онкологии, инфарктов, инсультов несоизмерима с потерями от коронавируса. А смертность в ДТП ? Так что COVID - не самая страшная страшилка, тем более и вакцины более-менее предохраняют. Так что никакую "большую часть населения" эта неприятная болячка не унесет... Кстати, советую перечитать "Пир во время чумы" А.С.Пушкина.  Ведь там изображено не кощунственное веселье во время всеобщего горя, а  сила человеческого духа, который сильнее смерти... А вы пргнозируете вымирание, когда им и в помине не пахнет...

  • VeloliveTeam
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: velodoctor
    Во сколько приблизительно финиш будет завтра?

     

    По данным организаторов, примерно в 10:30 (CET)

  • velodoctor
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    velodoctor-Фото

    Во сколько приблизительно финиш будет завтра?

  • Earl57
    Олимпиада Токио-2020. Шоссейны ... (93)
    Earl57-Фото

    Прикалываются над Вивиани))

     

    Это была самая унылая церемония открытия Олимпийских игр за последние несколько десятков лет.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 июля

Carlos Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma)

24 июля

Jeremy Cabot (Team TotalEnergies)

25 июля

Nacer Bouhanni (Team Arkea - Samsic)

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

Jaume Sureda (Burgos - BH)

Alexander Konychev (Team BikeExchange)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2021 (116)
Июнь 2021 (192)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)