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Тони Мартин пропустит Олимпийские игры-2020

Тони Мартин сосредоточится на подготовке к чемпионату мира-2020

 

 

  Тони Мартин не примет участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. 34-летний немецкий велогонщик команды Jumbo-Visma в интервью радиостанции MDR сказал, что предпочитает сосредоточиться на подготовке в борьбе за пятый титул чемпиона мира в индивидуальной гонке на время.

 

  У Тони Мартина есть серебряная олимпийская медаль, завоёванная им в разделке на Олимпиаде-2012 в Лондоне. В 2016 году в Рио-де-Жанейро на Олимпийских играх он занял 12-е место.

 

Тони Мартин считает, что 22,1-км дистанция индивидуальной гонки на время в Токио с общим набором высоты 846 м будет для него слишком трудной.

 

Тони Мартин пропустит Олимпийские игры-2020

 Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma

 

   Тони Мартин: «Я планирую пропустить Олимпиаду-2020, чтобы на сто процентов подготовиться к чемпионату мира, который мне больше подходит.

Мой менеджер Йорг Вернер (Jörg Werner) поехал и посмотрел дистанцию и описал её мне как крайне трудную.

 

  Мне жаль пропускать Олимпиаду, потому что Олимпийские игры – всегда особенное событие».

 

  В этом году Тони Мартин занял в разделке на чемпионате мира в Йоркшире-2019 9-е место, но выступал там после того, как упал и получил травмы во время Вуэльты Испании.

 

Следующий чемпионат мира пройдёт в Швейцарии, протяжённость дистанции индивидуальной гонки на время, проложенной в основном по долине между Эглем и Мартиньи, составит 46 км.

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Теги к статье: Тони Мартин Tony Martin Jumbo-Visma Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры ITT индивидуальная гонка на время

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 00:25 | Регистрация: 1.10.2012

    Хочет войти в историю.

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