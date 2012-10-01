Тони Мартин пропустит Олимпийские игры-2020

- Категория:
- Олимпийские Игры |
- Дата:
- Вчера, 20:58
Тони Мартин сосредоточится на подготовке к чемпионату мира-2020
Тони Мартин не примет участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. 34-летний немецкий велогонщик команды Jumbo-Visma в интервью радиостанции MDR сказал, что предпочитает сосредоточиться на подготовке в борьбе за пятый титул чемпиона мира в индивидуальной гонке на время.
У Тони Мартина есть серебряная олимпийская медаль, завоёванная им в разделке на Олимпиаде-2012 в Лондоне. В 2016 году в Рио-де-Жанейро на Олимпийских играх он занял 12-е место.
Тони Мартин считает, что 22,1-км дистанция индивидуальной гонки на время в Токио с общим набором высоты 846 м будет для него слишком трудной.
Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma
Тони Мартин: «Я планирую пропустить Олимпиаду-2020, чтобы на сто процентов подготовиться к чемпионату мира, который мне больше подходит.
Мой менеджер Йорг Вернер (Jörg Werner) поехал и посмотрел дистанцию и описал её мне как крайне трудную.
Мне жаль пропускать Олимпиаду, потому что Олимпийские игры – всегда особенное событие».
В этом году Тони Мартин занял в разделке на чемпионате мира в Йоркшире-2019 9-е место, но выступал там после того, как упал и получил травмы во время Вуэльты Испании.
Следующий чемпионат мира пройдёт в Швейцарии, протяжённость дистанции индивидуальной гонки на время, проложенной в основном по долине между Эглем и Мартиньи, составит 46 км.
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