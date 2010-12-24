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Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

 

 

6 часов 5 минут и 26 секунд - столько потребовалось для преодоления дистанции протяженностью 234 км первому эквадорскому велогонщику, ставшему олимпийским чемпионом в групповой гонке на шоссе, 28-летнему Ричарду Карапасу (Richard Carapaz).

 

Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

 

 Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

 

Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

 

Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

 

Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

 

Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

 

 

 

 

 

Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

 

Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

 

Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

https://velolive.com/uploads/posts/2021-07/1627117219_karapas03.png

 

https://velolive.com/uploads/posts/2021-07/1627117219_karapas03.png

 

https://velolive.com/uploads/posts/2021-07/1627117219_karapas03.png

 

 

Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

 

Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

 

 

Гонка с набором высоты под 5000 м, проходила в жаркую погоду и при высокой влажности.

 

Пелотон начал просеиваться на предпоследнем подъёме дня – перевале Микуни (Mikuni), сначала скорость задала бельгийская сборная, а потом атаковал словенский гонщик, двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар. Но первые атаки были нейтрализованы. За 25 км до финиша атаковал американский гонщик, 23-летний Брэндон Макналти, которого поддержал Ричард Карапас.

 

Вдвоём они быстро нарастили преимущество, пока в просеявшейся группе претенденты начали оглядываться друг на друга.  За 12 км преимущество пары лидеров достигало 40 секунд, но затем преследователи спохватились и начали догонять, отыгрывая секунды с каждым километром. Погоню возглавлял 26-летний бельгийский гонщик Ваут Ван Арт. За 8 км преимущество Карапаса и Макналти сократилось до 15 секунд, но потом снова начало расти.

 

Решающую атаку  эквадорский гонщик Ричард Карапас предпринял за 5,9 км до финиша. Он сбросил своего попутчика, американского велогонщика Брэндона Макналти, и в одиночку устремился к мототрассе «Фудзи Спидвей». За 1 км до финиша преимущество Карапаса достигало 40 секунд. Он в гордом одиночестве отпраздновал самую крупную победу в своей карьере, опередив преследователей на 1 минуту 7 секунд.

 

Из небольшого пелотона была разыграна серебряная медаль Олимпийских игр, обладателем которой стал бельгиец Ваут Ван Арт, опередивший словенского велогонщика Тадей Погачара на считанные сантиметры. Тадей Погачар стал бронзовым призером Олимпиады Токио-2020.

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers Эквадор Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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  1. lazhu

    Сегодня, 12:08 | Регистрация: 14.03.2021

    самую крупную победу в своей карьере

    Сомнительное утверждение. Джиро > ОИ

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:11 | Регистрация: 30.06.2017

    С олимпиадой даже тур рядом не стоит. Вы о чем? Олимпийский чемпион..это вершина всех побед в спорте. Звание вечно.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Роман

      AmaAma

      Сегодня, 12:15 | Регистрация: 1.07.2021

      В велоспорте.. как в большой теннисе. Олимпиада после Гранд Турниров.

    2. ostap89

      Сегодня, 12:19 | Регистрация: 18.07.2014

      Не согласен, Футбол, Бокс, Теннис,Баскетбол,Хоккей,Велоспорт,Гольф,Бейсбол. Самые великие и успешные спортсмены из этих видов,стали великими не из за того что выиграли Олимпиаду. Крис Хой выиграл Олимпиаду 6 раз, но его знают лишь те кто интересуется велогонками, а Ленса знают все из за его побед на Туре

      1. Имя: Серафим

        Серафим

        Сегодня, 14:59 | Регистрация: 4.08.2018

        Смотря, что значит слово "все". На территории бывшего СССР 95% Вам не ответят на вопрос "что такое Тур?". А Вы говорите - Лэнс.
        Узконаправленная аудитория у велоспорта.

    3. Имя: Николай

      marketbk

      Сегодня, 20:00 | Регистрация: 24.12.2010

      Сомнительное утверждение. Особенно расскажите это гонцам, профикам до 1996 года

  3. close2you

    Сегодня, 12:13 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Astanaforever
    С олимпиадой даже тур рядом не стоит. Вы о чем? Олимпийский чемпион..это вершина всех побед в спорте. Звание вечно.
    Ничто не вечно ) армстронг не даст соврать ))

  4. Nathan

    Сегодня, 12:20 | Регистрация: 11.09.2016

    Цитата: Astanaforever
    С олимпиадой даже тур рядом не стоит. Вы о чем? Олимпийский чемпион..это вершина всех побед в спорте. Звание вечно.
    Это смотря, с каким видом спорта сравнивать.

  5. lazhu

    Сегодня, 12:25 | Регистрация: 14.03.2021

    Цитата: Astanaforever
    С олимпиадой даже тур рядом не стоит. Вы о чем? Олимпийский чемпион..это вершина всех побед в спорте. Звание вечно.

    В любых видах, где есть клубные соревнования / GP(в широком смысле), ОИ это 1 старт в 4 года, который ни о чем не говорит.

  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 12:28 | Регистрация: 4.07.2011

    Вопрос гримас снят 

    Генеральные подиумы всех трех гт и вот Олимпик.. Это Национальный герой! 

  7. Имя: Ilmars

    salomon

    Сегодня, 12:29 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: Astanaforever
    С олимпиадой даже тур рядом не стоит. Вы о чем? Олимпийский чемпион..это вершина всех побед в спорте. Звание вечно.
    Вы наверное перепутали велошоссе с другими видами спорта. У велошоссе немножко иная иерархия

  8. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 12:39 | Регистрация: 3.07.2011

    Наверно, повторяюсь, но все- таки, Карапас - Нибали нашего времени. Самый хитроумный и тонко чувствующий гонщик и самый интересный по ведению гонки ( наряду с уходящим Энцо). 

    1. SportSpirit

      Сегодня, 13:04 | Регистрация: 4.05.2019

      Точно подмечено! Латиноамериканский интуит) достаточно вспомнить, как хитро он увел свою Джиро у Нибали и Роглича.

      И сегодня тактически все очень грамотно сделал!

  9. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:41 | Регистрация: 30.06.2017

    Да вы о чем ребята? Олимпийский чемпион это вершина всех званий в спорте, чтобы кто не выигрывал. И не важно в каком виде спорта. Задайте вопрос к Гуглу в таком случае. И любому спортсмену. Да Те же Винокуровы, Вивиани, Канчелары и ГВА променяют свои все победы на эту единственную медаль. Однозначно.

    Вся жизнь это гонка.

    1. ostap89

      Сегодня, 13:44 | Регистрация: 18.07.2014

      Ну да Тайсон, Ленокс Люис, Виталий Кличко, Уейн Грецки, Тайгер Вудс, Пеле, Марадонна, Криштиано, Сампрас, Джокович. Все б променяли что б стать чемпионами на соревнованиях среди любителей

      1. RVL

        Сегодня, 13:49 | Регистрация: 30.08.2012

        В том то и дело, статус зависит от состава соперников. Сегодня был топ.
        Да и Джокович решил помахать ракеткой)

  10. Nathan

    Сегодня, 12:51 | Регистрация: 11.09.2016

    Цитата: Astanaforever
    Да вы о чем ребята? Олимпийский чемпион это вершина всех званий в спорте, чтобы кто не выигрывал. И не важно в каком виде спорта. Задайте вопрос к Гуглу в таком случае. И любому спортсмену. Да Те же Винокуровы, Вивиани, Канчелары и ГВА променяют свои все победы на эту единственную медаль. Однозначно.
    В любом коммерчески успешном виде спорта, ОИ далеко не на первом месте у спортсменов. Вон нхаэловцы, теперь вообще не приезжают на ОИ, итд.

  11. Имя: Сергей

    SSS

    Сегодня, 12:53 | Регистрация: 25.05.2015

    Цитата: Astanaforever
    С олимпиадой даже тур рядом не стоит. Вы о чем? Олимпийский чемпион..это вершина всех побед в спорте. Звание вечно.
    Ои это вершина для тех, кто 4игода к ней готовится, подводится. Это всякие там штангисты, борцы и т.д. А велогоны, теннисисты, футболисты и прочие представители видов спорта с высокими заработками готовятся к своим ежегодным престижным стартам, а к ои пару недель подводятся.

  12. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 13:11 | Регистрация: 27.05.2017

    Стоит разделять: ОИ и ГТ. Все же ГТ выигрывает сильнейший, а однодневку не всегда.

  13. Имя: Ilmars

    salomon

    Сегодня, 13:12 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: Astanaforever
    Да вы о чем ребята? Олимпийский чемпион это вершина всех званий в спорте, чтобы кто не выигрывал. И не важно в каком виде спорта. Задайте вопрос к Гуглу в таком случае. И любому спортсмену. Да Те же Винокуровы, Вивиани, Канчелары и ГВА променяют свои все победы на эту единственную медаль. Однозначно.
    Ещё раз для особо непонятливых - Где у нас а иерархии велошоссе чемпион Олимпиады 2016 ? Вопросы есть?

    1. Имя: niksi

      niksi

      Сегодня, 14:18 | Регистрация: 25.07.2019

      тогда скажите, почему буквально через неделю, не успев прийти в себя, при всех коронных ограничениях, все топы тур`Франс рванули через полглобуса на Олимпиаду... почему, если шоссейникам она не интересна?

  14. RVL

    Сегодня, 13:21 | Регистрация: 30.08.2012

    Олимпийский чемпион-это скорее статус. Когда деньги второе. Когда профики как рабы связаны контрактами и санкциями в своих лигах и чемпах им не до ои, а как нхловцам, так ЧМ -не соревнование.

    до последнего времени ои у профессионалов не особо котировались....футболисты до 23 и ТП...проф велогоны или боксеры не допускались. Ои были как бы трамплином в проф спорт.

    Но все меняется, и статус ои растёт. Все биги сегодня были... уровень не ниже ЧМ ...или монумента какого, а учитывая уникальность события, может и выше

  15. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 13:35 | Регистрация: 4.07.2011

    Если прямо и сказачно : скажи любому гонцу ТдФ или Олимпик.. То, конечно ТдФ, просто специализация.. Ни Спартак, ни ГВА тдф и близко,  а вот грандтурщик, коем является карапаз, стать Олимпиком... Это слов нет.

    Карапаз без слов, герой с большой буквы. 

  16. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 13:43 | Регистрация: 4.01.2015

    Как то внутренне этот эквадорский велогонщик мне уже давно намного больше импонирует чем любой колумбиец в пелотоне (на шоссе). И я согласен что Карапаз хитёр, умён и весьма расчётливый спортсмен. Даже вот сегодня когда казалось что уже догонят (а если бы так, то думаю никакой медали Ричарду бы не светило), он грамотно оценил (без паникэ) понял и предпринял рывок, который оказался потом золотым.
    Цитата: lazhu
    Цитата: EL-Fenomeno
    Ждём теперь девушек

    Ставлю на Вос
    Однозначно Нидерланды будут с медалью ? какой "пробы" завтра узнаем) Просьба к админам: сделайте также LIVE-ЧАТ и женской гонки. Евроспорт (у меня) чудит: по ТВ-программе весь день Олимпиада, а на самом деле старые гонки и теннис :((

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  17. budik

    Сегодня, 13:44 | Регистрация: 3.05.2015

    Я думаю что в шосейном велоспорте олимпийская золотая медаль значимее победы на грантуре.

    Сдесь простая арифметика за 4 года 12 грантуров и всего 1 олимпиада и две траси.

    Возьмём на примере Погачара. Погачар заберёт 10 рзаних Гранутров, а может и больше? Скорее всего да с вероятностю 90%. Погачар возмёт хотябы одну золотую медель на Олимпиада? Может быть а может и нет.

    Потому-что Гранур гонка для избраных. А Олимпийская траса гонка для всех. Сдесь больше конкуренция и победить может каждый.

    Вот едет Погачар Тур де Франс. Сколько у него реальних конкурентов на победу?. Может  и 0. Ну от силы 5.

    А на Олимпиаде человек 50-60. Как-то так.

  18. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 13:48 | Регистрация: 17.05.2015

    Все же Alik прав - Олимпийское золото - это вершина особая, СТАТУСНАЯ. Стать победителем ГТ есть шанс каждый год. Притом распределив тактику, стратегию на 3 недели. А Олимпийские игры - раз в четыре года, единичная групповая гонка, когда ошибки не прощаются. Так что нужно считать более весомым ? Тот же Погачар обладатель титула чемпиона ТДФ уже дважды. А вот будет ли он чемпионом ОИ ? Вопрос... И что для него сейчас дороже ? В 2012 я лично наблюдал на финише групповой гонки в Лондоне, как РЫДАЛ железный Спартак-Канчеллара. Так не реагируют на проигрыш на второстепенном соревновании...

    1. ostap89

      Сегодня, 14:02 | Регистрация: 18.07.2014

      Пик популярности Велогонок пришелся на времена Ленса, когда о был в США на ровне с топ баскетболистами, футболистами и бейсболистами,по популярности и величене рекламных контрактов причиной этого стала не его олимпийская медаль,а победы на туре.

    2. Имя: Николай

      marketbk

      Сегодня, 21:24 | Регистрация: 24.12.2010

      Так еще бы ему не рыдать. Как юниор по своей оплошности пропустил разборки главные. Кэвендиша пускающего слезу там случаем не наблюдали? Или ему было похрен? А че уже к тому времени достаточно побед нашинковал на этапах ТДФ))

  19. ostap89

    Сегодня, 13:58 | Регистрация: 18.07.2014

    Цитата: RVL
    В том то и дело, статус зависит от состава соперников. Сегодня был топ.
    Да и Джокович решил помахать ракеткой)

    Если у спортсменов будет выбор, Быть профи и гонятса в проф команах на ТФ и гранд турах или ездит за сборные ЧМ и ОИ. Играть в НХЛ или НБА и не ехать на ОИ, или играть в Локомотиве Кубань и Автомобилисте и ехать на ОИ Думаю в 99% ответ будет очевиден. 

    1. RVL

      Сегодня, 14:02 | Регистрация: 30.08.2012

      Не очевиден. Сам вопрос неверно поставлен.
      Одно не исключает другого.
      Бьёрндален или Фелпс или Фетисов могут долго говорить об этом.

  20. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 14:06 | Регистрация: 18.09.2014

    Я как раз сегодня думала о том, что гонка была интересной и победа Карапаса  заслуженной, но это всего лишь однодневка, пусть и с топовыми гонщиками. Я, конечно, не знаю, как оценивают свой успех сами гонщики, но для меня как для зрителя, победа на ГТ - это несравнимо выше. Рядом с ГТ стоит Париж - Рубэ, а потом уже Олимпиада.

    Мне кажется, что Олимпиада - это что-то вроде попсы от спорта. Олимпиаду смотрят и интересуются ей даже те люди, которые в обычное время совсем далеки от спорта. Вот мне сейчас подруга сказала: "Ты же любишь велосипед, знаешь, что Карапас - чемпион?" Я, конечно, знаю, как и моя подруга, которая больше ни одной фамилии пелотона не знает и не узнает до следующей Олимпиады. Это ни в коей мере не обесценивает победу гонщика, наоборот, делает его известным и, возможно, популярным среди огомного количества людей. Просто несоизмеримые вещи - известность вообще и известнось среди профессионалов, любителей и болельщиков.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц

    1. RVL

      Сегодня, 14:25 | Регистрация: 30.08.2012

      Попса?
      Олимпики -всегда гордость страны.
      После Джиро в Эквадоре Карапаса не особо даже почитали. Посмотрим что будет сейчас

    2. Имя: niksi

      niksi

      Сегодня, 14:27 | Регистрация: 25.07.2019

      нужно еще учитывать, что на ОИ они еще "сражаются" за страну... сколько там золота было до этого у Эквадора? одно в 1996г. по ЛА, так что думаю, что Карапас теперь нац.герой

      1. Имя: Александра

        Александра

        Сегодня, 15:00 | Регистрация: 18.09.2014

        Так одно другому как раз не противоречит. Это популярность потому и велика, что попса.)) Не в силе прикладываемых усилий (любой спорт - это тяжело), а в освещении прессой, в шумихе, в рекламе, в национальной гордости и так далее.
        Но в любом случае, тут нет правильного ответа. Каждому - свое.

        ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
        Г.С. Померанц

        1. RVL

          Сегодня, 22:03 | Регистрация: 30.08.2012

          Ну не попса...в кругу моих друзей увлекаться вело, снукером или покером и тп- это то что тебя как раз и выделяет из попсы. Ну типа как слушать джаз.
          Джаз попса?

          1. Имя: Александра

            Александра

            Сегодня, 22:07 | Регистрация: 18.09.2014

            Я не знаю.)

            ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
            Г.С. Померанц

  21. ostap89

    Сегодня, 14:11 | Регистрация: 18.07.2014

    Цитата: RVL
    Не очевиден. Сам вопрос неверно поставлен.
    Одно не исключает другого.
    Бьёрндален или Фелпс или Фетисов могут долго говорить об этом.

    Овечкину, Малкину и другим предлагали покинуть НХЛ и перейти в КХЛ что б поехать на ОИ, никто не согласился, почему?)))) И почему из СССР хоккеисты убегали в НХЛ, в то время игрокам из НХЛ нельзя былы играть на ОИ))))Вершина любого хоккеиста это победа в кубке стэнли, а остальное как повезет, будет медаль ЧМ и ОИ хорошо не будет не страшно, а Кубок Стенли над головой это святое) 

    1. RVL

      Сегодня, 14:26 | Регистрация: 30.08.2012

      Потому что проиграют))

      И связаны контрактами.

  22. lazhu

    Сегодня, 14:19 | Регистрация: 14.03.2021

    Цитата: budik
    Сдесь больше конкуренция и победить может каждый.

    Посмотрите финишный протокол. 15 из первой 20-ки прямо с ТДФ. О какой конкуренции речь? Про-пелотон и все остальные это как небо и земля.

  23. lazhu

    Сегодня, 14:41 | Регистрация: 14.03.2021

    Цитата: EL-Fenomeno
    Евроспорт (у меня) чудит: по ТВ-программе весь день Олимпиада, а на самом деле старые гонки и теннис :((

    Если смотреть через английский browsec, показывает то что надо, но качество, конечно, жуть.

  24. Имя: VadimS

    VadimS

    Сегодня, 14:43 | Регистрация: 25.06.2021

    Самолет прислали за Чемпионом? Если да то какой? Сравним и тогда посморим.acute 

  25. Sm1T

    Сегодня, 15:32 | Регистрация: 1.01.2012

    Цитата: RVL
    Не очевиден. Сам вопрос неверно поставлен.
    Одно не исключает другого.
    Бьёрндален или Фелпс или Фетисов могут долго говорить об этом.
    Все трое играли за сборные, а не выступали в проф клубах ???

    Цитата: RVL
    Попса?
    Олимпики -всегда гордость страны.
    После Джиро в Эквадоре Карапаса не особо даже почитали. Посмотрим что будет сейчас
    Не во всех странах за победы на ОИ президент БМВ выдает ?? Во многих странах на поездку на ОИ сами спортсмены ищут спонсоров. Например их может отправить ВУЗ в котором они учатся. Потому-что многим странам на ОИ плявать с большой колокольни.

    1. RVL

      Сегодня, 15:37 | Регистрация: 30.08.2012

      Странно поставлен вопрос. Вы вообще в теме? И там и там.Я как раз Фетисова из Детройт Ред вингз и привел в пример. Большую часть спортивной карьеры, длившейся с 1976 по 1998 год, играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера). Является одним из 6 членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. Член «Тройного золотого клуба». Включён в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.

      ЗЫ. Сразу написано в вики- 2кратный Олимпийский чемпион. Чемпион мира. А потом все остальное. 

      Ззы. Думаю так и в биографии и в никрологе будет, ,дай бог здоровья. Но нхл- это место работы...а Олимпийский чемпион или чемпион мира- это статус

  26. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:34 | Регистрация: 30.06.2017

    Вы все анализируете значимость победителя Тур Де Франс и Олимпийских игр в пользу первого только с коммерческой стороны. Но вам чуждо такое понятие как ПАТРИОТИЗМ, Что значит быть победителем ОЛИМПИАДЫ., самого первого соревнования в истории человечества в Древней Греции. ? Эти соревнования идут больше тысячелетия. Олимпионик) — спортивный титул. Означает что спортсмен, обладатель данного звания, является победителем турнира, проводившегося в рамках Олимпиады (Олимпийских игр). Является неотчуждаемым званием. Чемпион мира или континента, в случае, если он не победил на следующем чемпионате прекращает являться чемпионом, и к его титулу добавляется приставка «экс-», то есть «бывший». Олимпийский чемпион — это статус, который присваивается навсегда. Понимаете, что тот же ваш Погачар в следующим году если проиграет Тур, он будет уже экс-победителем двух Туров. Как и чемпионат мира. Вчера Вальверде, Саган .Сегодня чемпион Жужу. Завтра условный Груздев)))И все на лицо понятно. И самое главное. Олимпионики защищают ЧЕСТЬ своей страны бесплатно, ради величия своей Родины, а не как победители Тура своего клуба за деньги. ГОСУДАРСТВО , только поощряет победителя. Вы на самом деле часто даже не представляете, что это такое, на самом деле — быть Олимпиоником! С точки зрения жизненных достижений, ничто даже близко не достигает получения золотой олимпийской медали Это достижение, которого многие (подавляющее большинство) из спортсменов никогда не добьются. НИКОГДА. Даже бронзы, не говоря уже про золото. Счастливцев — единицы на весь мир. Тур проводят каждый год, Олимпиаду раз в четыре года. Поэтому шансов стать Олимпиоником в четыре раза ниже, чем победителем Тура. Да с золотом Олимпиады, ничто не сравнится, даже кубок Стэнли и Тарелка Уимбилдона, и Ваза Тур Де Франса. Тур Де Франс это соревнования Французов, А олимпиада соревнования МИРА. ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ И ВСЕХ ЗЕМЛЯН. И какому то монголу , индонезийцу, исландцу, ангольцу , бразильцу ваш Тур Де Франс начихать с Высокого.Нотр Дама. И не знают они про ваши гонки и не ведуют кто такой Аристронг или Погачар. Но это не умаляют из достоинства и их стран.А вот весь мир знает про Олимпиаду. И следят за ними во всем мире. И транслируют репортажи все страны этой планеты. Точка.И ДАВАЙТЕ ЗАКРОЕМ ТЕМУ. Просто здесь пара форумчан баламутят форум ввиду узкости своего мышления и излишнего типа фанатизма к велоспорту .

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Александра

      Александра

      Сегодня, 15:58 | Регистрация: 18.09.2014

      Вы очень эмоциональны. Почему?) Вас никто не заставляет менять свою точку зрения, ваше полное право считать олимпийское золото вершиной спортивной карьеры. Да, думаю, большинство участников этого форума не то, что не подозревает, что это такое - стоять на олимпийском подиуме, но и в больших соревнованиях-то не участвовали. Но зачем копья-то ломать и призывать замолчать всех несогласных? Неужели вы действительно думаете, что прочитав ваш спич, мы тут же опомнимся и перейдем на светлую сторону силы? Это же просто ребячество.)
      Мир хорош в разнообразии. Тут, вроде, никто не отнимает и не обесценивает славу Карапаса.

      ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
      Г.С. Померанц
  27. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:45 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: RVL
    Попса?
    Олимпики -всегда гордость страны.
    После Джиро в Эквадоре Карапаса не особо даже почитали. Посмотрим что будет сейчас
    100000 процентов Карапаса у самолета будет встречать президент Эквадора. Вот вам и ответ значимости Олимпиады. Он теперь НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Николай

      marketbk

      Сегодня, 20:16 | Регистрация: 24.12.2010

      Королева Елизавета почему-то положила меч на плечо Уггинзуу не после Олимпийского золота, а после взятия Тура.

      1. RVL

        Сегодня, 20:22 | Регистрация: 30.08.2012

        Там же накопительный эффект.+ Трек и ТД. А как Вигго притащили на подиум тдф мы все помним.

  28. ostap89

    Сегодня, 16:05 | Регистрация: 18.07.2014

    Спросите у любого рядового человека в России, Украине или РБ который хоть чуть интересуется спортом, кто самый известный велогонщик в истории, одни скажут Ленс, а другие скажут не помню как зовут но тот амереканец которого за допинг дисквалифицировали, и никто не назовет Карапаса Винокурова или Санчеса. И это я говорю о странах восточной Европы где люди не очень сильно интересуются велогонками,а в Западной и центральной Европе 99% назвут Индурайна, тогоже Ленса,Меркса, Нибали, Конту.Фрума, Ино,Пантани, и  других победителей ГТ, думаю меньше 1% назовут кого то из тройки Карапаса Винокуров,Санчес. 

    А то что Карапас будет национальным героем, в Еквадора вторая золотая за всю историю , а в США, Германии,Италии,Испании,Франции Олимпийских чемпионов сотри или даже тысячи по разных видах спорта, а победитель ТДФ единицы

    1. RVL

      Сегодня, 16:09 | Регистрация: 30.08.2012

      Да никто лэнса даже не вспомнит)))

      Вот назовите лучшего в мире лучника всех времён и народов? Какой лэнс?))) Если вы в теме, то лучника назовете. А так

      1. Имя: Александра

        Александра

        Сегодня, 16:17 | Регистрация: 18.09.2014

        Ээээ... Вильгельм Тель?))

        ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
        Г.С. Померанц

        1. RVL

          Сегодня, 16:24 | Регистрация: 30.08.2012

          Думаю Леголас)))

          1. MVDP

            Сегодня, 16:27 | Регистрация: 3.10.2020

            Карапас

            1. RVL

              Сегодня, 16:30 | Регистрация: 30.08.2012

              Вот это когда популярность))

      2. lazhu

        Сегодня, 16:24 | Регистрация: 14.03.2021

        Робин Гуд? )

        1. Имя: Александра

          Александра

          Сегодня, 16:41 | Регистрация: 18.09.2014

          И заметьте, никто из них не выигрывал олимпиаду.))) В стрельбе.))

          ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
          Г.С. Померанц

          1. RVL

            Сегодня, 16:55 | Регистрация: 30.08.2012

            Они вообще ничего не выигрывали.
            Народная любовь!

  29. Имя: Alexey

    Lex1

    Сегодня, 16:15 | Регистрация: 8.02.2021

    Для шоссейного велоспорта победа на любом гран-туре ценится выше чем победа на олимпиаде, так как надо быть первым по итогам 21 этапа. Победа на олимпиаде - на уровне топовой однодневки типа тура Фландрии или Париж-Рубэ.   

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Сегодня, 20:41 | Регистрация: 22.05.2013

      Вами ценится? Для меня ОИ ценится выше всех однодневок из календаря UCI. Особенный старт за свою страну, раз в 4 года, и если ты не Ван Арт, то шанс что тебе снова подойдёт маршрут не так и велик. А например Ломбардию едут каждый год, маршрут известен, обыденность. Думаю у каждых спортсменов есть свой рейтинг побед и гонок. Разговор о том, что ценится больше - относительный.

      1. Имя: Борис

        BlAr

        Сегодня, 20:51 | Регистрация: 5.09.2020

        Согласен. Олимпийский старт уместнее сравнивать именно с однодневками, а не с ГТ. Немного разные жанры самих стартов. И Олимпиада более универсальна в плане требований к гонщикам, чем ГТ. И конечно, её статус выше, чем у любой однодневки.

      2. Имя: Алексей

        uran

        Сегодня, 21:16 | Регистрация: 27.05.2017

        Серьезно? Тогда Саган и рядом не стоит с ГВА и Карапасом, как мастер однодневных гонок. : facepalm:

  30. ostap89

    Сегодня, 16:16 | Регистрация: 18.07.2014

    Виктор Рубан))))

  31. ostap89

    Сегодня, 16:17 | Регистрация: 18.07.2014

    PS назвал без википедии.

  32. shoooster

    Сегодня, 17:21 | Регистрация: 7.07.2021

    А Гранд тур и Олимпиаду кто-нибудь до этого выигрывал

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 21:15 | Регистрация: 4.07.2013

      Ульрих - групповая
      Индурайн - разделка
      Уиггинс - разделка
      Карапас - групповая

      1. Имя: Александра

        Александра

        Сегодня, 22:09 | Регистрация: 18.09.2014

        Я даже не вспомнила, что Уиггинс взял золото на олимпиаде. Хотя, наверняка, слышала об этом. А вот про Тур, конечно, знаю очень хорошо!

        ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
        Г.С. Померанц
  33. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 17:29 | Регистрация: 15.04.2018

    Я тоже считаю,что ОИ в велоспорте это далеко не первое звание! Как и во многих видах спорт! Это больше для атлетов,фехтовальщиков! Тех,кто к ним готовятся от Олимпиады к Олимпиаде! Често говоря,я даже и не смотрел гонку))) Я не говорю,что это плохое звание,Олимпиада крутая вещь и за ней следят миллионы! Просто для велоспорта это не главная победа,как мне кажется! Так же как и для футбола,хоккея,баскетбола,тенниса!

  34. ostap89

    Сегодня, 17:37 | Регистрация: 18.07.2014

    Цитата: shoooster
    А Гранд тур и Олимпиаду кто-нибудь до этого выигрывал

    Улирих, но все знают его как победителя ТДФ а не ОИ)))

  35. Имя: Николай

    marketbk

    Сегодня, 20:32 | Регистрация: 24.12.2010

    Цитата: RVL
    Там же накопительный эффект.+ Трек и ТД. А как Вигго притащили на подиум тдф мы все помним.

    Но тем не менее Сэром стал называться после взятия ТДФ, что бы Вы не писали про накопление)))

    1. RVL

      Сегодня, 20:42 | Регистрация: 30.08.2012

      Логика есть. Послушайте мою. Железную.
      Элтон Джон же сэр? Ему же не за взятие тдф дали!?!)))

      1. Имя: Николай

        marketbk

        Сегодня, 21:03 | Регистрация: 24.12.2010

        Давайте считать тогда Анкетитиля, Ино, Меркса и других, менее титулованными чем Людвиг, Капитонов и Сухорученко. Многие здесь хоть одного гонца из олимпийской сборной СНГ 1992 года назовут? А членов Альфа Люм хотябы 2-3 вспомнят.

        1. RVL

          Сегодня, 21:06 | Регистрация: 30.08.2012

          Мы уже этот вопрос на лучниках обсудили.)))

          1. Имя: Николай

            marketbk

            Сегодня, 21:19 | Регистрация: 24.12.2010

            Да хоть на марсианах)) Но слов из песни не выкинешь))

            1. RVL

              Сегодня, 21:34 | Регистрация: 30.08.2012

              И что самое удивительное пасту обратно в тюбик не запакуешь))

      2. Имя: Александра

        Александра

        Сегодня, 22:23 | Регистрация: 18.09.2014

        Так и не за олимпиаду!

        ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
        Г.С. Померанц

        1. RVL

          Сегодня, 22:28 | Регистрация: 30.08.2012

          Так и элтону Джону ни за тдф ни за ои ни за трек 
          Может есть третий путь получить сэра?))))

          1. Имя: Николай

            marketbk

            Сегодня, 22:41 | Регистрация: 24.12.2010

            Это не наш путь! Мы пойдем другим путем)))

    2. Имя: Михаил

      velodoctor

      Сегодня, 20:48 | Регистрация: 22.05.2013

      Первый британец взявший тур.

  36. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:31 | Регистрация: 30.06.2017

    Эй, господа фаны? Да ваш велоспорт в мире никто не знает и не интересует вместе с вашим французским тур де франсом и всякими джиро и вуэльтами с Париж-рублевками с булыгами. Им до лампочки ваши Погачары и Армстронги с Контадорами. Меньше 1 процента населения земли только, что то слышали о Фруми и Нибали. Велоспорт крайне непопулярный вид спорта. Зато все в мире хотели бы стать олимпийскими чемпионами в любом виде спорта. И не надо возвышать обладателя победителя ТФ до космического достижения. Если в теме вело, то жто не значит, что весь мир должен молиться на четырехкратного Фрумма. Да Фрума с тем же Месси ваще нельзя рядом поставить, хотя Месси не олимпийский чемпион, не говоря в сравнении с трехратными олимпийским чемпионами Карелиным и с Бувайсаром Сайтиевым. Сэр Бредли Виггинс свою золотую олимпийскую медаль не променяет никогда на свою же вазу Тура. Однозначно. Вы о чем?

    Ричард Карапас: -Золото Олимпиады ни с чем не сравнить. Это лучшее, что случалось в моей жизни. Невероятно, когда видишь свой флаг поднятым к вершине. ........Вопросы есть еще?

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Николай

      marketbk

      Сегодня, 21:50 | Регистрация: 24.12.2010

      Послушайте чего Вы так однозначно и безаппеляционно заявляете за Сэра Брэдли? Где-то в пабэ поведал Вам по секрету за очередной пинтой пива))
      А по поводу слов Карапаса, смешно, а что он должен сказать? Я обменял бы ее на вторую чашу Погачара))

      1. Имя: Александра

        Александра

        Сегодня, 22:16 | Регистрация: 18.09.2014

        И не надо возвышать обладателя победителя ТФ до космического достижения.

        Почему не надо? А почему олимпийское достижение надо? Откуда такая безапелляционность, у вас в дипломе написано, что вы доктор непререкаемых суждений?
        Лично я, к примеру, не смогу вспомнить ни одного олимпийского чемпиона до Авермата, забуду половину победителей Тура, за которыми следила, но помню всех победителей Париж - Рубэ с того времени, как стала интересоваться велошоссе. Для меня Мет Хейман вообще герой номер один, впереди Погачара, Фрума и даже, возможно, Контадора, который вообще первый из первых. И что мне теперь делать? Плакать и каяться?
        Прекрасная гонка была, прекрасная победа Карапаса, праздник, ура, все дела. А теперь можно каждому из нас иметь свое собственное мнение, не оскорбляющее других?)

         

        Зато все в мире хотели бы стать олимпийскими чемпионами в любом виде спорта.

        Я не хочу. Мне совершенно точно это не нужно.)

        ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
        Г.С. Померанц

  37. M-07

    Сегодня, 22:37 | Регистрация: 27.05.2017

    ОИ просто распиарены сильно и искусственно считаются самым статусным соревнованием в большинстве видов спорта. Только вот во время одной гонки, особенно раз в 4 года, может многое произойти, реально сильнейший именно в тот момент может проиграть, получить травму, отравиться, да мало ли что. Считаю, что сильнейшего правильнее определять на дистанции, статус одной гонки над другими поднимать, ну такое. На ГТ меньше претендентов, меньше конкуренция, и что? В любой одной гонке больше претендентов, чем если победителя определять по сумме нескольких гонок. Но выиграть по сумме нескольких гонок сложнее, пожтому конкуренция меньше, фактор случайности в одной гонке в разы выше, чем на дистанции.

    Поэтому для меня кубок мира в тех же биатлоне и лыжных гонках (виды спорта, которые смотрю) важнее, чем ЧМ и ОИ, хотя в лыжах всё равно у меня особое отношение к марафонам (хотелось бы разделки) в купе с претензиями к календарю, где нет разнообразия, одни спринты и короткие для лыж пятнашки, длинных дистанций очень мало. И поэтому не нравится форматы крупных футбольных турниров, три игры для определения участников игр на вылет, а дальше игры на вылет - это слишком большой фактор цепи случайностей, только выгодой такие форматы могу объяснить, но такие форматы часто не выявляют реально сильнейших.

    1. RVL

      Сегодня, 22:49 | Регистрация: 30.08.2012

      Это все большие кормушки созданные по своим правилам. Заметьте как все это растёт и раздувается. Федерации, лиги, комитеты, чемпионаты...и все с бюджетами...структурами и схемами заработка. По этому Олимпийский комитет решил брать реванш . Коммерциолизироваться. И пока получается. Скейтбординг, кёрлинг и ТП...ниша есть- заполняем.

  38. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 22:47 | Регистрация: 4.01.2015

    Народ, это самая лучшая дискуссия на ВелоЛайве которую я читал...честно) Признаюсь не осилил всё, но "рубка" страшная, а главное что почти без высеров и наездов. Всё-таки давно уже заметил (и как простой юзер на этом сайте, и как Админ в ВК-группе "ШВ"): наше болельщицкое велосообщество почти всегда воспитанное и толерантное хоть мыслей и мнений у нас по разных темах/спорах 1000+ (^^) а градус постов иногда тоже зашкаливает =_= Отдельно спасибо Карапазу и другим велогонщикам за заочные баталии на нашем форуме насчёт ОИ и ГТ .

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

20 - 24 июля 2021

Tour de Wallonie

24 июля 2021

Olympic Games Road Race

28 июля 2021

Olympic Games - ITT

3 - 7 августа 2021

Vuelta a Burgos

5 - 8 августа 2021

Arctic Race of Norway

9 - 15 августа 2021

Tour de Pologne

13 - 22 августа 2021

Tour de l'Avenir

14 августа - 5 сентября 2021

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Понравился ли вам Тур де Франс-2021?

Комментарии

  • marketbk
    Положительный тест на Covid-19 ... (7)
    marketbk-Фото

    Как я сказал коллеги сегодня стартовала самая странная Олимпиада. На вопрос почему? Ответил: да хотябы потому что она проходит не в четный год!

  • RVL
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    RVL-Фото
    Это все большие кормушки созданные по своим правилам. Заметьте как все это растёт и раздувается. Федерации, лиги, комитеты, чемпионаты...и все с бюджетами...структурами и схемами заработка. По этому Олимпийский комитет решил брать реванш . Коммерциолизироваться. И пока получается. Скейтбординг, кёрлинг и ТП...ниша есть- заполняем.
  • EL-Fenomeno
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    EL-Fenomeno-Фото
    Народ, это самая лучшая дискуссия на ВелоЛайве которую я читал...честно) Признаюсь не осилил всё, но "рубка" страшная, а главное что почти без высеров и наездов. Всё-таки давно уже заметил (и как простой юзер на этом сайте, и как Админ в ВК-группе "ШВ"): наше болельщицкое велосообщество почти всегда воспитанное и толерантное хоть мыслей и мнений у нас по разных темах/спорах 1000+ (^^) а градус постов иногда тоже зашкаливает =_= Отдельно спасибо Карапазу и другим велогонщикам за заочные баталии на нашем форуме насчёт ОИ и ГТ .
  • marketbk
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    marketbk-Фото
    Это не наш путь! Мы пойдем другим путем)))
  • M-07
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    M-07-Фото

    ОИ просто распиарены сильно и искусственно считаются самым статусным соревнованием в большинстве видов спорта. Только вот во время одной гонки, особенно раз в 4 года, может многое произойти, реально сильнейший именно в тот момент может проиграть, получить травму, отравиться, да мало ли что. Считаю, что сильнейшего правильнее определять на дистанции, статус одной гонки над другими поднимать, ну такое. На ГТ меньше претендентов, меньше конкуренция, и что? В любой одной гонке больше претендентов, чем если победителя определять по сумме нескольких гонок. Но выиграть по сумме нескольких гонок сложнее, пожтому конкуренция меньше, фактор случайности в одной гонке в разы выше, чем на дистанции.

    Поэтому для меня кубок мира в тех же биатлоне и лыжных гонках (виды спорта, которые смотрю) важнее, чем ЧМ и ОИ, хотя в лыжах всё равно у меня особое отношение к марафонам (хотелось бы разделки) в купе с претензиями к календарю, где нет разнообразия, одни спринты и короткие для лыж пятнашки, длинных дистанций очень мало. И поэтому не нравится форматы крупных футбольных турниров, три игры для определения участников игр на вылет, а дальше игры на вылет - это слишком большой фактор цепи случайностей, только выгодой такие форматы могу объяснить, но такие форматы часто не выявляют реально сильнейших.

  • RVL
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    RVL-Фото

    Так и элтону Джону ни за тдф ни за ои ни за трек 
    Может есть третий путь получить сэра?))))

  • Александра
    Ричард Карапас: «Не мог повери ... (4)
    Александра-Фото

    Все красавцы удалые,
    Великаны молодые,
    Все равны, как на подбор...

    ))

  • Александра
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    Александра-Фото
    Так и не за олимпиаду!
  • Александра
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    Александра-Фото

    И не надо возвышать обладателя победителя ТФ до космического достижения.

    Почему не надо? А почему олимпийское достижение надо? Откуда такая безапелляционность, у вас в дипломе написано, что вы доктор непререкаемых суждений?
    Лично я, к примеру, не смогу вспомнить ни одного олимпийского чемпиона до Авермата, забуду половину победителей Тура, за которыми следила, но помню всех победителей Париж - Рубэ с того времени, как стала интересоваться велошоссе. Для меня Мет Хейман вообще герой номер один, впереди Погачара, Фрума и даже, возможно, Контадора, который вообще первый из первых. И что мне теперь делать? Плакать и каяться?
    Прекрасная гонка была, прекрасная победа Карапаса, праздник, ура, все дела. А теперь можно каждому из нас иметь свое собственное мнение, не оскорбляющее других?)

     

    Зато все в мире хотели бы стать олимпийскими чемпионами в любом виде спорта.

    Я не хочу. Мне совершенно точно это не нужно.)

  • Александра
    Ричард Карапас – олимпийский ч ... (84)
    Александра-Фото
    Я даже не вспомнила, что Уиггинс взял золото на олимпиаде. Хотя, наверняка, слышала об этом. А вот про Тур, конечно, знаю очень хорошо!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

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23 июля

Carlos Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma)

24 июля

Jeremy Cabot (Team TotalEnergies)

25 июля

Nacer Bouhanni (Team Arkea - Samsic)

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

Jaume Sureda (Burgos - BH)

Alexander Konychev (Team BikeExchange)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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