Ричард Карапас – олимпийский чемпион в групповой гонке на Олимпиаде в Токио-2020

6 часов 5 минут и 26 секунд - столько потребовалось для преодоления дистанции протяженностью 234 км первому эквадорскому велогонщику, ставшему олимпийским чемпионом в групповой гонке на шоссе, 28-летнему Ричарду Карапасу (Richard Carapaz).

Гонка с набором высоты под 5000 м, проходила в жаркую погоду и при высокой влажности.

Пелотон начал просеиваться на предпоследнем подъёме дня – перевале Микуни (Mikuni), сначала скорость задала бельгийская сборная, а потом атаковал словенский гонщик, двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар. Но первые атаки были нейтрализованы. За 25 км до финиша атаковал американский гонщик, 23-летний Брэндон Макналти, которого поддержал Ричард Карапас.

Вдвоём они быстро нарастили преимущество, пока в просеявшейся группе претенденты начали оглядываться друг на друга. За 12 км преимущество пары лидеров достигало 40 секунд, но затем преследователи спохватились и начали догонять, отыгрывая секунды с каждым километром. Погоню возглавлял 26-летний бельгийский гонщик Ваут Ван Арт. За 8 км преимущество Карапаса и Макналти сократилось до 15 секунд, но потом снова начало расти.

Решающую атаку эквадорский гонщик Ричард Карапас предпринял за 5,9 км до финиша. Он сбросил своего попутчика, американского велогонщика Брэндона Макналти, и в одиночку устремился к мототрассе «Фудзи Спидвей». За 1 км до финиша преимущество Карапаса достигало 40 секунд. Он в гордом одиночестве отпраздновал самую крупную победу в своей карьере, опередив преследователей на 1 минуту 7 секунд.

Из небольшого пелотона была разыграна серебряная медаль Олимпийских игр, обладателем которой стал бельгиец Ваут Ван Арт, опередивший словенского велогонщика Тадей Погачара на считанные сантиметры. Тадей Погачар стал бронзовым призером Олимпиады Токио-2020.