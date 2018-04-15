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Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

 

 

Тур де Франс 19-ый этап

 

  Изучив маршрут этапа и маршрут, построенный навигатором, мы снова нашли точку их пересечения и поняли, что до вершины горы идти пешком будет более 10 км, и не факт, что мы пойдем на финиш этапа. Доехав до намеченной точки (а приехали явно позже, чем на прошлый этап, т.к. добираться было дальше), мы долго не могли припарковаться, в итоге пришлось отъехать обратно метров на 600, там бросить машину и идти в Тинь.

 

  По дороге встретили Диди Зенфта. Потом нам попалась машина с гороховыми майками - набрали маек. Встали на витке серпантина - с него было хорошо видно и вниз, и вверх, и народа было мало, видимо, из-за того, что до финиша оттуда было 7 км. Рядом находился небольшой тоннель длиной метров 40, причем дорога через него не шла, он просто был. Вскоре пошел дождь, и мы спрятались в тоннель, но не сразу, а минут 15 постояв под дождем. Непонятно, чего мы ждали.

 

  Караван привез с собой хорошую погоду. Дождь закончился, хотя было не жарко, и мы пошли ловить все, что нам пошлет караван. Только уехал караван, как снова пошел ливень, и мы опять спрятались в тоннель. Рядом стоял местный парень и смотрел трансляцию по телефону, мы и еще несколько человек присоединились к нему. Мы видели как развиваются события этапа, что уехал Берналь и отстал Алафилипп, потом я выяснил куда делся Пино (а то его почему-то ни в одной группе не было видно), мне сказали что он сошел. Потом трансляцию парень почему-то выключил, а вскоре сказал что гонку остановили, и к нам она не приедет из-за града.

 

 В итоге мы направились к машине, по дороге увидели сель, стекающий со склона. Он лил как раз поперек той дороги, по которой ехали гонщики и, что еще хуже, эта была та самая дорога, по которой мы собирались ехать в отель.

 

  Вернулись к машине (идти было где-то 4 км) и поехали в отель. Проехали метров 700, как раз до пересечения с маршрутом гонки, тут нам сказали, что наша дорога перекрыта (этого мы ожидали), а вторая дорога, та по которой гонщики должны были подниматься на финальную вершину, тоже почему-то закрыта и нас никуда не пустят (хотя ещё 10 минут назад нам говорили, что все хорошо, и мы сможем там проехать). Навигатор нам построил очень долгий объездной маршрут через Италию, поэтому мы решили ждать, когда сможем проехать по нашей дороге. Ее открыли через два с половиной часа. Мы быстренько доехали в отель, даже успели поужинать, и легли спать.

 

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

Тинь, машина Дьявола

 

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

Тинь, раздают футболки и кепки

 

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

Тинь, машина рекламного каравана

 

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

Тинь, этот фургон пришлось подталкивать водителю из следующей машины каравана

 

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

Тинь, вот и сель

 

 

 

 

 

Тур де Франс 20-ый этап

 

 

 

  Наш маршрут на этап снова проходил немного с другой стороны относительно маршрута гонки, а т.к. выехали мы рано, а ехать было не особо далеко, то мы смогли добраться до небольшой стоянки за 2.5 км до финиша этапа на Валь Торанс (выше не пускали). На этот раз мы решили дойти до финиша, тем более что финиш в гору.

 

  Дошли до самой финишной линии, и места еще были свободны, и встать можно было почти где угодно. Но не успели мы устроиться, как пошел дождь, и все побежали прятаться под козырек крыши станции канатной дороги. Наш тур-лидер технично обошел вокруг станции и попросился встать под крышу шатра французских телевизионщиков, и нас пустили.

 

  Дождь все лил и лил, и даже под крышей уже стало мокро, под ногами была лужа. И вот кто-то из организаторов махнул нам рукой, позвав идти за ним. Нас запустили внутрь здания станции канатки, где было прохладно, но абсолютно сухо. Кроме нас было всего несколько человек, но потом туда пришла толпа народу, видимо организаторы пожалели зрителей и всех запустили внутрь. Потом выдавали спасательные одеяла и даже поставили лавочки.

 

  В здании мы провели где-то около часа, потом дождь закончился, даже немного выглянуло солнышко и мы вышли на улицу. К счастью, дождь больше так и не пошел, и мы встали ровно за 75 метров до финиша (у столбика). С нашего места был виден один небольшой поворот вниз, а вверх сам финиш. Дорога на этом участке была не особо-то крутая, но, тем менее, подъем хорошо ощущался. Я подумал, что если будут разборки на финише, то мы как раз их отлично увидим.

 

  Ждать гонщиков пришлось довольно долго, т.к. пока происходили все вышеописанные события, гонка еще даже не стартовала. Стоять было не особо тепло, даже при условии, что на мне было термобелье, олимпийка, ветровка от дождя и жилетка от ветра. На этот раз караван до нас не доехал, хотя мы на это не очень-то и рассчитывали, т.к. понимали, что встать всему каравану на вершине будет просто негде - дорогая тупиковая, с небольшим тоннелем, и не факт, что все машины каравана в него уместятся.

 

  Опять рядом нашелся местный, который смотрел гонку по телефону, так что мы были в курсе событий, более того, когда он увидел, что я подглядываю, то даже повернул телефон в мою сторону, смотреть стало удобнее.

 

  И вот начался шум и появился Винченцо Нибали. Мы знали, что он лидирует. Пока я снимал видео на телефон и провожал Нибали камерой на финиш, мимо как-то неожиданно для меня пронесся Вальверде, а затем уже и вся группа генеральщиков. Всех финиширующих зрители встречали, барабаня руками по ограждениям. Мы знали, что Алафилипп отстал и выпал из тройки общего зачета, и когда он появился, то барабанить по ограждениям все стали с удвоенной силой.

 

  Потом доезжали другие гонщики, когда они проезжали мимо, то все снова начинали барабанить, казалось, что некоторые, услышав стук, даже ускорялись (они реально ускорялись, но не факт что из-за нас), а некоторые начинали улыбаться и смотреть по сторонам. Часть болельщиков после финиша лидеров сразу пошла в сторону финиша смотреть награждение, но мы остались у трассы, чтобы дождаться большую часть гонщиков.

 

  Все финишировавшие надевали ветровки, на шею надевали свистки на веревочке и поехали по дистанции в обратную сторону к своим техничкам (они стояли немного ниже). Когда мимо проезжал Алафилипп, его приветствовали громче всех. Потом приехал Саган, его тоже громко приветствовали. Проехав немного дальше нас, Саган помахал всем рукой и поехал на заднем колесе на финиш. Дождавшись Петера, мы решили тоже дойти до награждения (идти было 100 метров), оно уже началось. Мест внизу уже не было, но оставались места на соседнем холмике, с него мы все и посмотрели. Пропустили награждение Нибали за победу на этапе и почти пропустили награждение Берналя желтой майкой, но нам повезло - их награждали снова красным номером и белой майкой, соответственно. Посмотрев награждение, мы пошли обратно к машине, благо идти было недалеко, а потом вернулись в отель, находящийся рядом с аэропортом Лиона, откуда на следующее утро у нас был самолет в Париж.

 

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

 

Валь Торанс, зрители подтягиваются к финишу

 

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

 

Валь Торанс, так выглядит местная жандармерия

 

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

 

Валь Торанс, Варран Баргий на финише

 

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

 

Валь Торанс, некоторые гонщики едут ещё туда, а некоторые уже обратно

 

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

 

Валь Торанс, Петер Саган никуда не торопится

 

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

 

Валь Торанс, дальний ряд зрителей на награждении

 

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

 

Валь Торанс, Роман Барде на награждении, но мне больше нравится расцветка платьев у девушек

 

 

 

Продолжение следует...

 

P.S. Все фотографии сделаны нашим тур-лидером и по совместительству фотографом Аркадием, за что ему большое спасибо.



Роман Ливеровский

 

Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 1

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 08:14 | Регистрация: 15.04.2018

    Интересные статьи,спасибо. А что,из караванов бесплатно раздают?

  2. Имя: Roman

    livrrr

    Сегодня, 08:24 | Регистрация: 25.07.2019

    Цитата: Arciv
    Интересные статьи,спасибо. А что,из караванов бесплатно раздают?
    Перед караваном ехали машины и раздавали гороховые футболки, только размера L, и кепки, в них потом на горе все и стояли. Раздавали много, у меня за 2 дня 5 футболок и 9 кепок, можно было и больше набрать) Из каравана разбрасывали зеленые футболки и кепки, футболки и кепки Direct Energy, брелки (разные, с желтой майкой и просто с символикой спонсор), баффы, магниты (видел с кофидисом и с символикой спонсоров), "вонючки" или как их там для машин, фиговина для затенения стекол в машине, небольшие сумки (типа продукты таскать), пакеты изотоника (их мало было), небольшие пакетики с едой (кетчуп, майонез, печенья, орешки, мармеладки), средство для стирки, в общем много всего нужного и не очень, в основном всякая рекламная мелочь, но это сувениры:)

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Комментарии

  • livrrr
    Поездка на Тур де Франс-2019. ... (2)
    livrrr-Фото
    Цитата: Arciv
    Интересные статьи,спасибо. А что,из караванов бесплатно раздают?
    Перед караваном ехали машины и раздавали гороховые футболки, только размера L, и кепки, в них потом на горе все и стояли. Раздавали много, у меня за 2 дня 5 футболок и 9 кепок, можно было и больше набрать) Из каравана разбрасывали зеленые футболки и кепки, футболки и кепки Direct Energy, брелки (разные, с желтой майкой и просто с символикой спонсор), баффы, магниты (видел с кофидисом и с символикой спонсоров), "вонючки" или как их там для машин, фиговина для затенения стекол в машине, небольшие сумки (типа продукты таскать), пакеты изотоника (их мало было), небольшие пакетики с едой (кетчуп, майонез, печенья, орешки, мармеладки), средство для стирки, в общем много всего нужного и не очень, в основном всякая рекламная мелочь, но это сувениры:)
  • Arciv
    Поездка на Тур де Франс-2019. ... (2)
    Arciv-Фото
    Интересные статьи,спасибо. А что,из караванов бесплатно раздают?
  • Серафим
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (10)
    Серафим-Фото
    Дело в том, что это прозвище взято не с потолка.
    Когда-то одна американская фирма разработала и выпустила пилотажный самолет Pitt S-1 Special.
    От других пилотажников он отличался необычно малыми размерами и при этом очень большой мощностью.
    На пилотажной трассе пилоты творили на нем просто чудеса.

    И очень быстро к нему прилипло прозвище "Бешеный клоп", по другому его уже и не называли. Мне Эвенпул просто очень напомнил этот самолет.
  • Серафим
    Йонас Вингегорд – победитель 6 ... (3)
    Серафим-Фото

     Новая эра идет - посмотрите, кто в тройке. Одна молодежь.

  • motte
    Винченцо Нибали подтвердил пер ... (10)
    motte-Фото

    С Богом!

    Может встряхнешь трек, а может нет..ибо звёздная команда, а все где то рядом с гарниром....может менеджмент таков? Но,  один из спонсоров итальянец, язык жестов вам ближе-:)

  • VeloVelo
    Врач команды Lotto Soudal назв ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Мне кажется, вы правы.
  • VeloVelo
    Врач команды Lotto Soudal назв ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Сергей, Спасибо за видео.
    Явно видно, что он "выскочил" из пелотона уже без сознания.
    Не контролировал себя и вел. Не было даже попытки изменить траекторию.
    Похоже на то, что случилось со Голартсом.

  • VeloVelo
    Врач команды Lotto Soudal назв ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Да, возможно, вы правы. У вас медицинское образование? Какая специализация?

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Забыл добавить кавычки (как цитату). Это Хармс, на всякий случай,
    Если кому-то, вдруг, все-таки, это покажется интересным )

  • VeloVelo
    Йонас Вингегорд – победитель 6 ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Йонас Вингегорд Браво!
    Паша Сиваков и Вингегорд имеют возможность выиграть свою первую ВТ-недельку. 
    Впрочем, оба могут и пролететь )

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