Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 2

Тур де Франс 19-ый этап

Изучив маршрут этапа и маршрут, построенный навигатором, мы снова нашли точку их пересечения и поняли, что до вершины горы идти пешком будет более 10 км, и не факт, что мы пойдем на финиш этапа. Доехав до намеченной точки (а приехали явно позже, чем на прошлый этап, т.к. добираться было дальше), мы долго не могли припарковаться, в итоге пришлось отъехать обратно метров на 600, там бросить машину и идти в Тинь.

По дороге встретили Диди Зенфта. Потом нам попалась машина с гороховыми майками - набрали маек. Встали на витке серпантина - с него было хорошо видно и вниз, и вверх, и народа было мало, видимо, из-за того, что до финиша оттуда было 7 км. Рядом находился небольшой тоннель длиной метров 40, причем дорога через него не шла, он просто был. Вскоре пошел дождь, и мы спрятались в тоннель, но не сразу, а минут 15 постояв под дождем. Непонятно, чего мы ждали.



Караван привез с собой хорошую погоду. Дождь закончился, хотя было не жарко, и мы пошли ловить все, что нам пошлет караван. Только уехал караван, как снова пошел ливень, и мы опять спрятались в тоннель. Рядом стоял местный парень и смотрел трансляцию по телефону, мы и еще несколько человек присоединились к нему. Мы видели как развиваются события этапа, что уехал Берналь и отстал Алафилипп, потом я выяснил куда делся Пино (а то его почему-то ни в одной группе не было видно), мне сказали что он сошел. Потом трансляцию парень почему-то выключил, а вскоре сказал что гонку остановили, и к нам она не приедет из-за града.

В итоге мы направились к машине, по дороге увидели сель, стекающий со склона. Он лил как раз поперек той дороги, по которой ехали гонщики и, что еще хуже, эта была та самая дорога, по которой мы собирались ехать в отель.

Вернулись к машине (идти было где-то 4 км) и поехали в отель. Проехали метров 700, как раз до пересечения с маршрутом гонки, тут нам сказали, что наша дорога перекрыта (этого мы ожидали), а вторая дорога, та по которой гонщики должны были подниматься на финальную вершину, тоже почему-то закрыта и нас никуда не пустят (хотя ещё 10 минут назад нам говорили, что все хорошо, и мы сможем там проехать). Навигатор нам построил очень долгий объездной маршрут через Италию, поэтому мы решили ждать, когда сможем проехать по нашей дороге. Ее открыли через два с половиной часа. Мы быстренько доехали в отель, даже успели поужинать, и легли спать.

Тинь, машина Дьявола

Тинь, раздают футболки и кепки

Тинь, машина рекламного каравана

Тинь, этот фургон пришлось подталкивать водителю из следующей машины каравана

Тинь, вот и сель

Тур де Франс 20-ый этап

Наш маршрут на этап снова проходил немного с другой стороны относительно маршрута гонки, а т.к. выехали мы рано, а ехать было не особо далеко, то мы смогли добраться до небольшой стоянки за 2.5 км до финиша этапа на Валь Торанс (выше не пускали). На этот раз мы решили дойти до финиша, тем более что финиш в гору.

Дошли до самой финишной линии, и места еще были свободны, и встать можно было почти где угодно. Но не успели мы устроиться, как пошел дождь, и все побежали прятаться под козырек крыши станции канатной дороги. Наш тур-лидер технично обошел вокруг станции и попросился встать под крышу шатра французских телевизионщиков, и нас пустили.

Дождь все лил и лил, и даже под крышей уже стало мокро, под ногами была лужа. И вот кто-то из организаторов махнул нам рукой, позвав идти за ним. Нас запустили внутрь здания станции канатки, где было прохладно, но абсолютно сухо. Кроме нас было всего несколько человек, но потом туда пришла толпа народу, видимо организаторы пожалели зрителей и всех запустили внутрь. Потом выдавали спасательные одеяла и даже поставили лавочки.

В здании мы провели где-то около часа, потом дождь закончился, даже немного выглянуло солнышко и мы вышли на улицу. К счастью, дождь больше так и не пошел, и мы встали ровно за 75 метров до финиша (у столбика). С нашего места был виден один небольшой поворот вниз, а вверх сам финиш. Дорога на этом участке была не особо-то крутая, но, тем менее, подъем хорошо ощущался. Я подумал, что если будут разборки на финише, то мы как раз их отлично увидим.

Ждать гонщиков пришлось довольно долго, т.к. пока происходили все вышеописанные события, гонка еще даже не стартовала. Стоять было не особо тепло, даже при условии, что на мне было термобелье, олимпийка, ветровка от дождя и жилетка от ветра. На этот раз караван до нас не доехал, хотя мы на это не очень-то и рассчитывали, т.к. понимали, что встать всему каравану на вершине будет просто негде - дорогая тупиковая, с небольшим тоннелем, и не факт, что все машины каравана в него уместятся.

Опять рядом нашелся местный, который смотрел гонку по телефону, так что мы были в курсе событий, более того, когда он увидел, что я подглядываю, то даже повернул телефон в мою сторону, смотреть стало удобнее.

И вот начался шум и появился Винченцо Нибали. Мы знали, что он лидирует. Пока я снимал видео на телефон и провожал Нибали камерой на финиш, мимо как-то неожиданно для меня пронесся Вальверде, а затем уже и вся группа генеральщиков. Всех финиширующих зрители встречали, барабаня руками по ограждениям. Мы знали, что Алафилипп отстал и выпал из тройки общего зачета, и когда он появился, то барабанить по ограждениям все стали с удвоенной силой.

Потом доезжали другие гонщики, когда они проезжали мимо, то все снова начинали барабанить, казалось, что некоторые, услышав стук, даже ускорялись (они реально ускорялись, но не факт что из-за нас), а некоторые начинали улыбаться и смотреть по сторонам. Часть болельщиков после финиша лидеров сразу пошла в сторону финиша смотреть награждение, но мы остались у трассы, чтобы дождаться большую часть гонщиков.

Все финишировавшие надевали ветровки, на шею надевали свистки на веревочке и поехали по дистанции в обратную сторону к своим техничкам (они стояли немного ниже). Когда мимо проезжал Алафилипп, его приветствовали громче всех. Потом приехал Саган, его тоже громко приветствовали. Проехав немного дальше нас, Саган помахал всем рукой и поехал на заднем колесе на финиш. Дождавшись Петера, мы решили тоже дойти до награждения (идти было 100 метров), оно уже началось. Мест внизу уже не было, но оставались места на соседнем холмике, с него мы все и посмотрели. Пропустили награждение Нибали за победу на этапе и почти пропустили награждение Берналя желтой майкой, но нам повезло - их награждали снова красным номером и белой майкой, соответственно. Посмотрев награждение, мы пошли обратно к машине, благо идти было недалеко, а потом вернулись в отель, находящийся рядом с аэропортом Лиона, откуда на следующее утро у нас был самолет в Париж.

Валь Торанс, зрители подтягиваются к финишу

Валь Торанс, так выглядит местная жандармерия

Валь Торанс, Варран Баргий на финише

Валь Торанс, некоторые гонщики едут ещё туда, а некоторые уже обратно

Валь Торанс, Петер Саган никуда не торопится

Валь Торанс, дальний ряд зрителей на награждении

Валь Торанс, Роман Барде на награждении, но мне больше нравится расцветка платьев у девушек

Продолжение следует...

P.S. Все фотографии сделаны нашим тур-лидером и по совместительству фотографом Аркадием, за что ему большое спасибо.







Роман Ливеровский