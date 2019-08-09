Поездка на Тур де Франс-2019. Часть 1

Небольшое вступление

Шоссейным велоспортом я начал интересоваться всерьез недавно, начиная с Джиро д'Италия 2014 года. На каком-то из сайтов, где я покупал велоформу, мне вылезла реклама Джиро, и я решил, что надо бы посмотреть: раз так рекламируют, то это должно быть интересно. До этого мне иногда попадались результаты крупнейших велогонок и про существование Тура, Джиро, Вуэльты и некоторых других крупнейших гонок я знал, знал имена некоторых гонщиков, но трансляции гонок никогда не смотрел. Глядя на то, сколько народу стоит вдоль трасс, было интересно однажды тоже попасть на гонку и посмотреть вживую. Понятно, что увидишь не много, мимо один раз проедут - и все, но хотелось почувствовать атмосферу.

Где-то в апреле/мае 2018 года мне попалась реклама от агентства авторских путешествий поездок на Тур, я написал организаторам и кинулся делать загранпаспорт (у меня и паспорта то не было), но поездка сорвалась, не набралась группа, вернее в последний момент все куда-то слились и меня записали в список “желающих” на 2019 год.

И вот в 2019 году мне написали, что набралась группа (4 человека “туристов” + тур-лидер) и поездка состоится. Вся программа поездки была распланирована, описана и прислана мне на электронную почту. От меня требовалось только оплатить стоимость поездки (аренда машины, отели) и купить билеты в Лион и билеты из Парижа, взять с собой хорошее настроение и все.

Немного экскурсий

После прилета в Лион 23 июля мы поехали на арендованной машине смотреть основные достопримечательности Лиона. Больше всего запомнилась церковь Нотр-Дам-де-Фурвьер, только это название я и запомнил, названия остальных мест, которые мы успели посетить, я пишу “по бумажке”. На холме Фурвьер мы посмотрели железную башню и античный театр. Потом на фуникулере спустились с холма, посмотрели Мост Бонапарта, Дом рождения Антуана да Сент Экзюпери, Площадь Белькур, Площадь Терро (на площади был ремонт).

Лион, вид на Лион с холма Фурвьер

Лион, Нотр-Дам-де-Фурвьер изнутри

Лион, памятник Людовику XIV на площади Белькур

Около 18:00 вечера мы поехали в Анси, посмотрели снаружи замок Анси, островной дворец, прогулялись по берегу озера и по узеньким улочкам города. На вид город очень понравился своей уютностью, причем из всех городов, которые мы посетили во время всего нашего путешествия, Анси понравился мне больше всего. Из Анси мы поехали в отель, до него было 15 минут езды.

Анси, замок Анси

Анси, островной дворец

Анси, озеро Анси

На следующий день мы поехали в Женеву, посмотрели некоторые достопримечательности (фонтан, сломанный стул, дворец наций) и во второй половине дня отправились дальше: в каньон Дю Фе, замок Монтротье и далее в отель на горнолыжном курорте Ле дез Альп, откуда в четверг 25-го июля мы собирались ехать смотреть Тур.

Женева, фонтан Же-До

Женева, сломанный стул

Каньон Дю Фе

Замок Монтротье, вид из башни

Мы хотели попасть на Галибье и встретить гонщиков где-то на горе. Предыдущим вечером построили маршрут до вершины горы в навигаторе, сравнили его с маршрутом гонки и поняли, что последние примерно 9 км нашего маршрута пересекаются с гонкой, надеялись доехать хотя бы до точки пересечения маршрутов, ехать было не больше часа.

Утром была прекрасная погода, светило солнце и, добравшись до точки, до которой рассчитывали доехать, мы узнали, что дорога дальше перекрыта. Рядом была платная парковка, нас пустили туда припарковаться, и мы пешком пошли на вершину (идти было примерно 9 км). Вдоль дороги стояло множество кемперов, многие из них были увешаны желтыми, зелеными и гороховыми майками и кепками, а также флагами. В гору ехало огромное количество велосипедистов, часть из них потом спускалась обратно, а часть оставалась на горе и занимала места “в первом ряду” (почти все были на дорогущих велосипедах, совсем не таких, как можно было встретить в том же Лионе). По дороге вверх, пока я ждал своих товарищей, ко мне подошел какой-то парень, он уже катил велосипед и попросил меня достать фляжку с водой из бокового кармана его рюкзака, потом спросил из какой я страны, узнав что из России, спросил за какую команду я болею, за "Катюшу" или за "Астану" (на мне была футболка "Астаны"). Он сам оказался из Бельгии, на вопрос, тяжело ли ехать в такую гору, он сказал, что очень, потом попросил меня убрать его флягу обратно в карман рюкзака и покатил велосипед дальше, до вершины оставалось 6 км.

На вершину Галибье мы попали где-то за час до старта гонки, ждать гонщиков оставалось где-то еще 5-6 часов, но мест на вершине уже не было, мы сфотографировались и пошли вниз. В итоге заняли место на повороте серпантина, где-то за 400 м до вершины горы и уселись (а кто и улегся) на асфальт ждать гонщиков.

В начале проехало несколько машин, которые раздавали гороховые майки и кепки, потом был караван, ехал он где-то минут 30, он очень хорошо поднял настроение и заставил размяться от долгого сидения, т.к. приходилось махать ему руками и “бороться” за то, что из него бросали. Набрав небольшой “урожай” с каравана, и съев все съестное, что с него бросили (еды мы с собой не брали, как я теперь понимаю, очень зря, а воду набрали в какой-то небольшой речке), мы уселись снова ждать гонщиков. Потом проехало несколько техничек, в конце ехала техничка "Астаны", и она остановилась по нашей просьбе сфотографироваться. С нашего места был виден только один виток серпантина и кусок дороги где-то вдалеке, километра за 3 до вершины.

Выше нас, на следующем витке серпантина, стояла большая группа колумбийских болельщиков с флагами, а ниже нас то ли тоже колумбийцы, то ли кто-то испаноязычный. Интернета на горе толком не было, и что происходит в гонке мы не знали. Знали, что есть отрыв, что в нем есть сильные гонщики и что он везет 7 минут, но было это еще километров за 60 до финиша и все могло измениться.

Вдруг болельщики, стоявшие ниже нас, начали кричать вышестоящим колумбийцам что-то на счет Кинтаны, и мы поняли, что он идет первым и один. Потом вдалеке показались машины сопровождения, одинокий, еле различимый гонщик и техничка Movistar, и стало ясно, что мы все правильно поняли. Потом там же вдалеке показались технички "AG2R" и "Астаны", зная кто находился в отрыве, мы поняли, что это, видимо, Барде и Луценко.

Когда Кинтана появился на витке серпантина ниже нас, на дорогу сразу повыскакивали толпы болельщиков, там, где стояли мы, дежурил представитель местной жандармерии и всех немного разгонял, поэтому у нас гонщикам никто особо не мешал. Потом Кинтана проехал мимо нас, мы ему покричали, а еще сильнее ему кричали наши соседи колумбийцы. Дальше были Барде, Луценко (им мы тоже покричали, мы всем кричали) и какие-то остатки отрыва. А затем Берналь, чуть дальше Томас и дальше группа генеральщиков вместе с Алафилиппом, за ними чемпион мира Вальверде.

Из следующих групп помню группу во главе с Нибали, в хвосте той группы ехал наш Ильнур Закарин, мы махали ему российским флагом и кричали, а он посмотрел в нашу сторону каким-то пустым взглядом и, видимо, не заметил, увы, мы так старались :(. Дальше были другие группы с известными гонщиками, многих из них я узнал.

А потом была группа с Саганом, его очень громко приветствовали все болельщики, ровно на нашем повороте кто-то из болельщиков дал Петеру зеленую кепку и маркер и Саган на ней расписался, это было круто.

Дождавшись всех гонщиков, мы пошли вниз, к машине, в этот момент сильная жара, которая стояла весь день, сменилась на дождь и град, похолодало. До машины мы шли 2 часа, потом оказалось, что дорога, по которой мы приехали и по которой нам ехать обратно, закрыта (нам сказали из-за лавины), и вместо одного часа езды в отель мы ехали туда около трех часов, через Галибье и огромную пробку на спуске с горы. Приехали в отель мы уже очень поздно, не ужинали (обедали мы тем, что прилетело с каравана) и легли спать, ведь завтра нас ждал очередной этап.

Подъём на Галибье, официальный магазин сувениров Тур де Франс

Подъём на Галибье, решили срезать длинный виток серпантина, не зря

Подъём на Галибье, болельщики едут на вершину

Подъём на Галибье, местные болельщики, все кемперы были украшены примерно так же

Подъём на Галибье, вид на перевал

Подъём на Галибье, это я, болею за "Астану" и Нибали

Подъём на Галибье, рядом с домиком можно было посмотреть гонку по телевизору

Подъём на Галибье, чем ближе к вершине, тем меньше свободных мест

Подъём на Галибье, вершина перевала задолго до приезда гонщиков

Подъём на Галибье, Алесей Луценко старается не отстать от Романа Барде

Подъём на Галибье, Эган Берналь уезжает от группы (мы не знали, кто и где находится, следили только вживую)

Подъём на Галибье, Томас уезжает от группы фаворитов, впоследствии его доберут

Подъём на Галибье, жёлтая майка как будто пряталась от нашего фотографа, на этом фото Алафилиппа хоть как-то видно

Подъём на Галибье, Вальверде пытается не отстать. Тут было секунд 20 отставания, а на финише уже минута

Подъём на Галибье, олимпийский чемпион. Его было видно издалека, расцветка очень заметная

Подъём на Галибье, гороховая майка и болельщики

Как мы ни махали Ильнуру, он нас не заметил

Продолжение следует...

P.S. Все фотографии сделаны нашим тур-лидером и по совместительству фотографом Аркадием, за что ему большое спасибо.







Роман Ливеровский