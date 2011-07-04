Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

Есть у меня привычка, хорошая или нет – это как посмотреть. Периодически просматриваю сайты бюджетных авиакомпаний, просто интересно, почем обойдутся путешествия в разные интересные места. Чисто информационно, ничего конкретного.

В начале ноября я просматривала один из сайтов и не поверила глазам – рейс Хельсинки-Барселона в марте-апреле стоит всего 100 евро в оба конца! Проклятая практичность подсказала – надо брать, а то когда еще туда попадем, и вообще через неделю цена вырастет (она и выросла)…

Во-первых, в Барселоне мы не были (а там всякие Гауди), а во-вторых, появилась возможность побывать на Туре Каталонии – читающие мои опусы помнят, что мы любим сочетать приятное с еще более приятным <c>. И если уж о приятном, то возможность попивания хереса под хамончик тоже никто не отменял.

На этот раз взяли с собой в Барселону моего коллегу по работе, который долго спрашивал – а почему мы не едем в апреле, можно бы уже и выкупаться… Но мы были непреклонны – только последние числа марта, только хардкор, без вариантов.

Этап 5.

В наших первоначальных планах был только последний седьмой этап с финишем у горы Монжуик, но оказалось, что посещение пятого этапа тоже вполне реально.

Финиш 5 этапа был в пригороде Барселоны – всего в 12 километрах, в маленьком городе Сант Кугат дель Валлéс – название больше, чем сам город. А мы ни разу не были на финише – все старты да старты, пора бы попробовать что-то новенькое. Да и Тур Каталонии - при всем уважении – не гранд тур, то есть толпы зрителей на финише могут быть и поменьше. Значит, едем.

Вот тут и проявилась региональная специфика Каталонии. Дело в том, что в Барселоне и вообще в Каталонии действуют две системы железных дорог – RENFE (общая испанская) и FGC (чисто каталонская). Билеты не взаимозаменяемы, а станции могут быть одинаковы на обеих дорогах. В электричку садиться надо под землей, как в метро (иногда рядом с поездом метро). И, в довершение путаницы, две линии барселонского метро обслуживаются тоже этой FGC!

В метро на площади Каталонии стоят автоматы для продажи железнодорожных билетов. Станция Сант Кугат в списке есть. Ну, мы и купили билеты. Билеты RENFE. Дальнейшей эпопеей я не буду вас мучить – полтора часа метаний на разных поездах (при этом все искренне желали нам помочь) и утомленное выползание из-под земли на той же площади… В конце концов мы нашли (все там же) вход под землю к нужным поездам, купили другие билеты – хорошо, что дешевые – и поехали, думая, что опоздаем на финиш.

Изначально в планах было посещение перед гонкой старинного доминиканского монастыря, но времени на это уже не осталось.

Двигаемся в определенном заранее по картам Google направлении (мобильным интернетом и навигатором мы оперативно пользоваться не могли – поездка всего на 5 дней, местная карта не окупается).

По дороге увидели своеобразный домик, видимо, хозяева совершили паломничество по дороге Camino de Santiago, весь фасад отделан ракушками гребешков – символом паломников в Сантъяго-де-Компостела…

Вот и последние метры дистанции.

Прожорливый розовый крокодильчик – какой-то странный символ команды EF! То ли предлагает поменять колесо, то ли гонщика доедает и только одно колесо осталось!

А справа уже видна линия финиша за 150 метров.

Общее впечатление какой-то деревенской провинциальной гонки: где мировой тур, а где Сант Кугат?

Мы решили разделиться, как на Джиро: я стою как можно ближе к финишу, а Эмдэ (для читающих в первый раз – Мой Дорогой) будет блуждать в окрестностях подиума и попытается запечатлеть награждение победителей.

Видим, как наносят линию финиша. С этого времени стоять осталось всего около часа (см. часы наверху).

Правда, замечательное место для съемки? Солнце не мешает, близко…

Не тут-то было, полицейские попросили переместиться напротив, оказалось, что эти места не для всех. А напротив уже все, что поближе, было занято, но маленькое местечко в первом ряду оказалось. Теперь только терпеливо ждать.

На фоне финиша – представители одного из главных спонсоров гонки – сети супермаркетов - и немало местных полицейских.

На кране готовится телеоператор, фотографы собрались в кучку со своими «пушками». Эх, мне бы камеру помощнее, но бюджет не позволяет…

А «чистая публика» смотрит на большой экран на нашей стороне улицы.

Ожидают победителя для интервью…

В это время Эмдэ следит за гонкой на экране на стене подиума и знает, что гонщики близко.

И вот финиш:

Макс Шахман не верит своему счастью – один!.. савсэм адын!..

Тут у меня концентрация как-то снизилась, я упустила второе и третье места, поехал пелотон. Но вдруг замечаю не кого-нибудь, а Фрума, он смотрит, что случилось за его спиной у финиша.

Сейчас-то все уже знают, что это была «прогулка» Берналя с велосипедом наперевес. Все-таки попался нам эксклюзивчик .

После финиша к Берналю подъехал Вальверде, видимо, сказать – не расстраивайся, амиго…

А он и нисколечко, судя по улыбке.

А как же складывались дела у нашего Эмдэ?

Кое-что и у него получилось. Он наблюдал за гонкой и финишем на экране.

Шахман несется к финишу на скорости около 70 км/ч!

Обратите внимание на толпу в несколько рядов на финише – хорошо, что все-таки мы успели приехать заранее.

Вот победитель Шахман – успел же Эмдэ сфотографировать!

Лопес тихо и скромно направляется в сторону наградного подиума. Между прочим, на финише замкнул десятку.

Кажется, что коллега по команде сочувствует Ильнуру Закарину… Мы тоже.

А вот один из братьев Ейтсов – который? – по-моему, это Адам, у него не такое закрытое лицо, как у Саймона.

По-моему, это Майка общается, по-моему, с Альбазини? Не всех знаю в лицо…

Если сойти с удобного места перед подиумом (по самым естественным причинам), то потом не вернешься, толпа уже не позволит.

Поэтому награждения, можно сказать, и нету – только вид сбоку.

Это на Шахмана одевают какую-то спонсорскую майку.

А на моей стороне зрителей почему-то не пускали ни к экрану, ни к подиуму, вероятно, еще не все гонщики приехали.

Мне кажется, что даже неприлично выкладывать фото лидера с такого острого угла, поэтому награждение Лопеса не покажу. Или уж ладно…

Вот в таких невыносимо стесненных условиях работают ваши чайники!

Извините за фотографии, недостаточно достойные данного почтенного сайта.

Ну что же, первый финиш в нашей копилке есть. Можно плестись на станцию по тихим улицам.

Первую часть оцениваем на четыре балла с жирным минусом. Что-то будет в воскресенье?

А для отвлечения вашего внимания от велогонок вопрос – что это?

Неужели в безмерно креативном каталонском мозгу возникла идея кормления граждан испорченными консервами?

Нет, господа, это пирожное из авторской кондитерской Escribá, о-о-очень вкусное! Крышечка из шоколада, внутри – что-то вроде «птичьего молока» с шоколадом.

Приезжайте и пробуйте.

А вот найти в Барселоне андалузский херес оказалось не просто, только в крупных супермаркетах. Зато каталонской кавой – игристым вином – все заставлено. А мы думали, что в Испанию приехали…

Окончание следует…

Анна ПАВЛОВА.