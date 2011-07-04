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Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

 

 

   Есть у меня привычка, хорошая или нет – это как посмотреть. Периодически просматриваю сайты бюджетных авиакомпаний, просто интересно, почем обойдутся путешествия в разные интересные места. Чисто информационно, ничего конкретного.

 

  В начале ноября я просматривала один из сайтов и не поверила глазам – рейс Хельсинки-Барселона в марте-апреле стоит всего 100 евро в оба конца! Проклятая практичность подсказала – надо брать, а то когда еще туда попадем, и вообще через неделю цена вырастет (она и выросла)…

 

  Во-первых, в Барселоне мы не были (а там всякие Гауди), а во-вторых, появилась возможность побывать на Туре Каталонии – читающие мои опусы помнят, что мы любим сочетать приятное с еще более приятным <c>. И если уж о приятном, то возможность попивания хереса под хамончик тоже никто не отменял.

 

  На этот раз взяли с собой в Барселону моего коллегу по работе, который долго спрашивал – а почему мы не едем в апреле, можно бы уже и выкупаться… Но мы были непреклонны – только последние числа марта, только хардкор, без вариантов.

 

 

Этап 5.

 

 

  В наших первоначальных планах был только последний седьмой этап с финишем у горы Монжуик, но оказалось, что посещение пятого этапа тоже вполне реально.

 

  Финиш 5 этапа был в пригороде Барселоны – всего в 12 километрах, в маленьком городе Сант Кугат дель Валлéс – название больше, чем сам город. А мы ни разу не были на финише – все старты да старты, пора бы попробовать что-то новенькое. Да и Тур Каталонии - при всем уважении – не гранд тур, то есть толпы зрителей на финише могут быть и  поменьше. Значит, едем.

 

  Вот тут и проявилась региональная специфика Каталонии. Дело в том, что в Барселоне и вообще в Каталонии действуют две системы железных дорог – RENFE (общая испанская) и FGC (чисто каталонская). Билеты не взаимозаменяемы, а станции могут быть одинаковы на обеих дорогах. В электричку садиться надо под землей, как в метро (иногда рядом с поездом метро). И, в довершение путаницы, две линии барселонского метро обслуживаются тоже этой FGC!

 

  В метро на площади Каталонии стоят автоматы для продажи железнодорожных билетов. Станция Сант Кугат в списке есть. Ну, мы и купили билеты. Билеты RENFE. Дальнейшей эпопеей я не буду вас мучить – полтора часа метаний на разных поездах (при этом все искренне желали нам помочь) и утомленное выползание из-под земли на той же площади… В конце концов мы нашли (все там же) вход под землю к нужным поездам, купили другие билеты – хорошо, что дешевые – и поехали, думая, что опоздаем на финиш.

 

  Изначально в планах было посещение перед гонкой старинного доминиканского монастыря, но времени на это уже не осталось.

 

  Двигаемся в определенном заранее по картам Google направлении (мобильным интернетом и навигатором мы оперативно пользоваться не могли – поездка всего на 5 дней, местная карта не окупается).

 

  По дороге увидели своеобразный домик, видимо, хозяева совершили паломничество по дороге Camino de Santiago, весь фасад отделан ракушками гребешков – символом паломников в Сантъяго-де-Компостела…

 

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

Вот и последние метры дистанции.

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

  Прожорливый розовый крокодильчик – какой-то странный символ команды EF! То ли предлагает поменять колесо, то ли гонщика доедает и только одно колесо осталось!

 

  А справа уже видна линия финиша за 150 метров.

 

  Общее впечатление какой-то деревенской провинциальной гонки: где мировой тур, а где Сант Кугат?

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

 

  Мы решили разделиться, как на Джиро: я стою как можно ближе к финишу, а Эмдэ (для читающих в первый раз – Мой Дорогой) будет блуждать в окрестностях подиума и попытается запечатлеть награждение победителей.

 

 

  Видим, как наносят линию финиша. С этого времени стоять осталось всего около часа (см. часы наверху).

 

Правда, замечательное место для съемки? Солнце не мешает, близко…

 

Не тут-то было, полицейские попросили переместиться напротив, оказалось, что эти места не для всех. А напротив уже все, что поближе, было занято, но маленькое местечко в первом ряду оказалось. Теперь только терпеливо ждать.

 

 На фоне финиша – представители одного из главных спонсоров гонки – сети супермаркетов - и немало местных полицейских.

 

 

  На кране готовится телеоператор, фотографы собрались в кучку со своими «пушками». Эх, мне бы камеру помощнее, но бюджет не позволяет…

А «чистая публика» смотрит на большой экран на нашей стороне улицы.

 

 

Ожидают победителя для интервью…

 

 

В это время Эмдэ следит за гонкой на экране на стене подиума и знает, что гонщики близко.

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

И вот финиш:

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

 

Макс Шахман не верит своему счастью – один!.. савсэм адын!..

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

 

Тут у меня концентрация как-то снизилась, я упустила второе и третье места, поехал пелотон. Но вдруг замечаю не кого-нибудь, а Фрума, он смотрит, что случилось за его спиной у финиша.

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

Сейчас-то все уже знают, что это была «прогулка» Берналя с велосипедом наперевес. Все-таки попался нам эксклюзивчик yes.

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

После финиша к Берналю подъехал Вальверде, видимо, сказать – не расстраивайся, амиго…

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

А он и нисколечко, судя по улыбке.

 

 

А как же складывались дела у нашего Эмдэ?

Кое-что и у него получилось. Он наблюдал за гонкой и финишем на экране.

 

Шахман несется к финишу на скорости около 70 км/ч!

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

Обратите внимание на толпу в несколько рядов на финише – хорошо, что все-таки мы успели приехать заранее.

 

Вот победитель Шахман – успел же Эмдэ сфотографировать!

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

Лопес тихо и скромно направляется в сторону наградного подиума. Между прочим, на финише замкнул десятку.

 

 

Кажется, что коллега по команде сочувствует Ильнуру Закарину… Мы тоже.

 

 

А вот один из братьев Ейтсов – который? – по-моему, это Адам, у него не такое закрытое лицо, как у Саймона.

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

По-моему, это Майка общается, по-моему, с Альбазини? Не всех знаю в лицо…

 

 

Если сойти с удобного места перед подиумом (по самым естественным причинам), то потом не вернешься, толпа уже не позволит.

Поэтому награждения, можно сказать, и нету – только вид сбоку.

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

 

  Это на Шахмана одевают какую-то спонсорскую майку.

 

  А на моей стороне зрителей почему-то не пускали ни к экрану, ни к подиуму, вероятно, еще не все гонщики приехали.

Мне кажется, что даже неприлично выкладывать фото лидера с такого острого угла, поэтому награждение Лопеса не покажу. Или уж ладно…

 

 

Вот в таких невыносимо стесненных условиях работают ваши чайники!

Извините за фотографии, недостаточно достойные данного почтенного сайта.

 

Ну что же, первый финиш в нашей копилке есть. Можно плестись на станцию по тихим улицам.

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

 

Первую часть оцениваем на четыре балла с жирным минусом. Что-то будет в воскресенье?

 

А для отвлечения вашего внимания от велогонок вопрос – что это?

Неужели в безмерно креативном каталонском мозгу возникла идея кормления граждан испорченными консервами?

 

Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1

 

 

Нет, господа, это пирожное из авторской кондитерской Escribá, о-о-очень вкусное! Крышечка из шоколада, внутри – что-то вроде «птичьего молока» с шоколадом.

Приезжайте и пробуйте.

 

А вот найти в Барселоне андалузский херес оказалось не просто, только в крупных супермаркетах. Зато каталонской кавой – игристым вином – все заставлено. А мы думали, что в Испанию приехали…

 

Окончание следует…

 

 Анна ПАВЛОВА.

 

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Теги к статье: Тур Каталонии

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:21 | Регистрация: 4.07.2011

    Анна , а я ждал-:)

    Искренее и низкий поклон 

    hi

     

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 19:01 | Регистрация: 24.12.2017

    Спасибо огромное))) о,день интересно))))

    Спасибо большое, очень интересно))))

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 19:01 | Регистрация: 4.07.2013

    Анна, Спасибо! goodclapping

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Комментарии

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (18)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Гонщик
    Пролог шикарный , антираздельщики спокойно по минуте хапнут , а из горных разве что тринадцатый можно назвать полноценным просевочным .
    Какие антираздельщики? Разделка в гору в крутую стену, для горняков и универсалов. А на пяти километрах по равнине и холмам невозможно поймать большие отставания.даже для антираздельщиков таких как Лопес и Ланда.
    Горы всего пару км , которые не дадут горнякам ничего , поэтому разрывы будут приличные , тот же любимый вами Лопес , вполне минуту может отхватить от универсалов типа Димули или Роглича .

  • Серафим
    Эган Берналь пропустит Джиро д ... (41)
    Серафим-Фото
    Ну что, несколько этапов ему подходят. Конечно, он не генеральщик на гранд-туры, но может три недели пройти на хорошем уровне и побороться за какую - нибудь майку ( даже пунктовую ) и этапы.

    Кстати, сдается мне, что в штабе INEOS идет полемика, не меньше, чем здесь. Не ожидали такого казуса от Берналя явно перед самым стартом. Теперь репу чешут - как и кем будем заделывать пробоину.
    Это ведь не просто надо гонщика заменить - надо весь план поменять. Не зря до закрытия стартового протокола остается всего ничего, а строчка пустая.
  • VeloVelo
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Анна, Спасибо! goodclapping

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Спасибо огромное))) о,день интересно))))

    Спасибо большое, очень интересно))))
  • ktilp-12
    Эган Берналь пропустит Джиро д ... (41)
    ktilp-12-Фото

     Почему бы Квятковского не отправить капитаном, тем более сильнейшие навострили лыжи на Тур.

  • motte
    Чайники в Барселоне, или Катал ... (3)
    motte-Фото

    Анна , а я ждал-:)

    Искренее и низкий поклон 

    hi

     

  • bambuk1970
    Джиро д'Италия-2019. Альтимет ... (18)
    bambuk1970-Фото

    Ребята-организаторы решили сделать победителем Джиро-2019 Элиа Вивиани. Многодневка для спринтеров!!! Горнякам здесь ловить нечего. Ни одного мало-мальски тяжёлого финиша (с average выше 10% и max 18-20%) нет!!! ((( Все 1 кат. грамотно вшили в середины этапов... А вот посмотрим, как воспримет это Вино? Топим за победу "Астаны"!

  • sashaney
    Примож Роглич – победитель Тур ... (3)
    sashaney-Фото

    Нет, я всё понимаю, падение и после часового рекорда падение мотивации, но ... На 17км проиграть 13 секунд? Виктор, что это было? Или так: Примож, чего ты объелся?bomb

  • sashaney
    Эган Берналь пропустит Джиро д ... (41)
    sashaney-Фото
    Как можно защитить? Ума не приложу.
  • paziz
    Предварительные составы команд ... (42)
    paziz-Фото
    Цитата: Наталья
    Почему в списке BORA не видно Сагана? Петя наказан?
    Петер едет тур Калифорнии

    Цитата: SColes
    Что пропал Марк Падун? В чем причина?
    Не помню на какой гонке сошел по причине проблем со здоровьем(не помню точно) Но на тур Романдии был заявлен если не ошибаюсь

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