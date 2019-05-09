Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 2

Этап 7.

Гора Монжуик – место, где по традиции завершается последний этап Тура Каталонии. Гонщики при этом проезжают восемь кругов, поднимаясь и спускаясь по горе, и финишируют внизу. Все это происходит в центре большого города, заполненного, к тому же, и туристами из разных стран. Мы подумали, что занять удобное место на финише – задача почти нереальная, если не стоять предварительно 2-3 часа.

Решено было занять места на дистанции на горе перед поворотами дороги по направлению вверх – скорости гонщиков будут поменьше, шансов на удачный снимок будет побольше. Что получилось – посмόтрите (тяжелый вздох вырывается из носика чайника).

А моему коллеге с работы гонка была совершенно неинтересна, приходилось ему иногда гулять без нас.

Фуникулер был в ремонте, поэтому мы поднялись на гору на автобусе. Около бывшего олимпийского бассейна – площадка с видом на Барселону.

Рядом был вход в музей «Фонд Жоана Миро». Прошли мимо… Вернуться, что ли? Нет уж, в другой раз.

Подойдя к одному из поворотов, решили, что я здесь пока и останусь, а Эмдэ пойдет подальше наверх. Народу – почти никого. А гонка-то уже близко, слышно отдаленный гул вертолетов. Не Испания, нет…

Устанавливают знак расстояния до финиша – значит, мы будем примерно за 5 километров.

Что было новым для нас – в начале гонки, еще перед мотоциклами сопровождения шла машина (мы назвали ее Hola!Hola!) не то со спортивным комментатором, не то просто с шоуменом, развлекающим публику. Очень энергичный и веселый человек, жаль, что не понимали слов.

Первое прохождение отрыва. Победитель пока неизвестен… А он уже среди них!

Вот и пелотон. Обратите внимание, Фрум вторым колесом, помогает тянуть (для Берналя, он справа), а Митчелтон хотел бы изменить ситуацию в свою пользу.

Но с этим не все согласны…

Среди зрителей общая атмосфера развлекательная и спокойная, не то, что в Андалусии, никаких тебе воплей: «Vamo-o-os!».

Пелотон на втором круге, однако, для некоторых главное – это селфи с подругой…

Ну подумаешь – чемпион мира…

Вскоре после этого ко мне прибежал Эмдэ: «Дорогая, там повыше гораздо более удобное место, иди туда, там совсем близко проезжают!..»

Ну, пошла я наверх. И правда, близко, смотрите как (правда, это у Эмдэ опять интересно получилось):

Лопес сосредоточен, все предельно напряжены, а орел наш Алехандро – решил подзакусить? Непонятно…

Пока я перемещалась по дистанции, Давиде Формоло понесся в одиночный отрыв.

Как-то нет интереса у зрителей на той стороне, думают – это все несерьезно, догонят тебя, парень. Но мы знаем, что Формоло выиграл этот этап!

Ну вот, на следующем круге, наконец, начали лидера поддерживать…

Лопес старается удержать общее лидерство в гонке, а Чавес сидит у него на колесе «полицейским», работая в пользу Адама Ейтса.

Анализировать фотографии дома очень интересно. Когда я смотрю гонку вживую, конечно, подробности ускользают, потому что они быстротечны.

Так что все варианты – трансляция online, просмотр записи на плейере или поездка на гонку – имеют свои плюсы.

Подъем на Монжуике идет сначала по очень широкой дороге, затем по направлению вверх дорога постепенно сильно сужается, с таким вот неприятным зигзагом:

Но в этом месте происшествий не было. Были где-то еще…

Этих гонщиков, очевидно побывавших в завале, я встретила, когда перемещалась по узкой дороге вверх. Про завал в конце второго круга с участием Барде и других мы узнали только потом.

Мне показалось, что выше по горе будет интереснее и не напрасно. Публика гораздо более живенькая, похоже, завсегдатаи гонок. Кричат, аплодируют, все как надо (причем всем, не только лидерам или своим).

Нашла я местечко на камушке среди фотографов и просто зрителей, слышу – разговор по-русски между молодыми людьми. Очень вежливо спрашиваю их: «Извините пожалуйста, какой это круг? Мне кажется, шестой? Я немного запуталась».

Почему-то этот простой вопрос поверг их в ступор, однако девушка вежливо ответила: «Да, это шестой, а потом будет седьмой и восьмой».

Как мило! «Большое спасибо!»

Они пошли по дороге вниз и несколько раз оглядывались, как будто увидели нечто невероятное…

Неужели в Барселоне русский язык так редко встречается?

В это время за Формоло, а скорее даже за лидерством в гонке мимо проносился Адам Ейтс. На заднем плане – любители селфи…

Однако Лопес был не намерен отдавать разноцветную майку.

Лопес, Берналь и Вальверде – прекрасная компания!

А у Эмдэ, который переместился на нашу первую точку, те же персонажи вышли еще лучше.

И Формоло – прямо как на картинке из учебника.

И Дэн Мартин с побитым Фруми в отвале…

Когда я спускалась с горы навстречу доезжавшим гонщикам, встретился Ильнур Закарин (за ним, по-моему, Де Гендт):

Не здесь хотелось бы видеть Закарина, не здесь… Но такова уж гонка (или жизнь)!

Вниз мы решили спуститься в сторону площади Испании, а там фонтан работает в честь гонки, и автобусы командные стоят.

У автобусов как обычно публика ожидает, не выйдет ли кто из гонщиков. Самая большая удача – совместное фото! Кому-то повезло…

Возможно, на наших снимках новая звезда гранд-туров (Берналь)? Кто знает…

Когда собирались на Каталонию, рассчитывали пофотографировать Алехандро Вальверде и не зря рассчитывали.

Открою тайну – я его большая фанатка!

И не только я!

Ну, вот и закончился Тур Каталонии. Через день – улетаем домой.

Чтобы вы не думали, что мы такие уж упоротые фаны и кроме гонок ничего не видим, покажу пару кадров Барселоны – не Гауди, упаси боже, хоть он и гений, но он и так в каждом утюге.

Мы очень любим смотреть современную архитектуру, а в Барселоне она замечательная:

Это все фотографии района площади Глориес и одноименной станции метро.

А стулья со столиками и шезлонги для отдыха бесплатные! Мы посидели немного.

Знаменитый небоскреб-огурец архитектора Жана Нувеля:

В темное время он еще и переливается разноцветными огнями, но мы не видели, жили далеко.

А вот этот неопознанный космический объект – просто крыша вещевого рынка на той же площади, на рынке торгуют всякой дешевкой. В каком-то смысле для нас площадь Глориес - это символ Барселоны, смесь всего на свете, дорогого и дешевого, вкуса и безвкусицы.

Прошу поклонников Барселоны не обижаться…

На прощанье – берег моря, где наш коллега осуществил свою мечту, совершил заплыв и, как говорится, «флот не опозорил».

Золотая рыба – архитектор Фрэнк Гери.

До свидания, Каталония.

Уезжаем, мечтая о новых путешествиях…