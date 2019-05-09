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- Сегодня, 00:34
Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 2
Гора Монжуик – место, где по традиции завершается последний этап Тура Каталонии. Гонщики при этом проезжают восемь кругов, поднимаясь и спускаясь по горе, и финишируют внизу. Все это происходит в центре большого города, заполненного, к тому же, и туристами из разных стран. Мы подумали, что занять удобное место на финише – задача почти нереальная, если не стоять предварительно 2-3 часа.
Решено было занять места на дистанции на горе перед поворотами дороги по направлению вверх – скорости гонщиков будут поменьше, шансов на удачный снимок будет побольше. Что получилось – посмόтрите (тяжелый вздох вырывается из носика чайника).
А моему коллеге с работы гонка была совершенно неинтересна, приходилось ему иногда гулять без нас.
Фуникулер был в ремонте, поэтому мы поднялись на гору на автобусе. Около бывшего олимпийского бассейна – площадка с видом на Барселону.
Рядом был вход в музей «Фонд Жоана Миро». Прошли мимо… Вернуться, что ли? Нет уж, в другой раз.
Подойдя к одному из поворотов, решили, что я здесь пока и останусь, а Эмдэ пойдет подальше наверх. Народу – почти никого. А гонка-то уже близко, слышно отдаленный гул вертолетов. Не Испания, нет…
Устанавливают знак расстояния до финиша – значит, мы будем примерно за 5 километров.
Что было новым для нас – в начале гонки, еще перед мотоциклами сопровождения шла машина (мы назвали ее Hola!Hola!) не то со спортивным комментатором, не то просто с шоуменом, развлекающим публику. Очень энергичный и веселый человек, жаль, что не понимали слов.
Первое прохождение отрыва. Победитель пока неизвестен… А он уже среди них!
Вот и пелотон. Обратите внимание, Фрум вторым колесом, помогает тянуть (для Берналя, он справа), а Митчелтон хотел бы изменить ситуацию в свою пользу.
Но с этим не все согласны…
Среди зрителей общая атмосфера развлекательная и спокойная, не то, что в Андалусии, никаких тебе воплей: «Vamo-o-os!».
Пелотон на втором круге, однако, для некоторых главное – это селфи с подругой…
Ну подумаешь – чемпион мира…
Вскоре после этого ко мне прибежал Эмдэ: «Дорогая, там повыше гораздо более удобное место, иди туда, там совсем близко проезжают!..»
Ну, пошла я наверх. И правда, близко, смотрите как (правда, это у Эмдэ опять интересно получилось):
Лопес сосредоточен, все предельно напряжены, а орел наш Алехандро – решил подзакусить? Непонятно…
Пока я перемещалась по дистанции, Давиде Формоло понесся в одиночный отрыв.
Как-то нет интереса у зрителей на той стороне, думают – это все несерьезно, догонят тебя, парень. Но мы знаем, что Формоло выиграл этот этап!
Ну вот, на следующем круге, наконец, начали лидера поддерживать…
Лопес старается удержать общее лидерство в гонке, а Чавес сидит у него на колесе «полицейским», работая в пользу Адама Ейтса.
Анализировать фотографии дома очень интересно. Когда я смотрю гонку вживую, конечно, подробности ускользают, потому что они быстротечны.
Так что все варианты – трансляция online, просмотр записи на плейере или поездка на гонку – имеют свои плюсы.
Подъем на Монжуике идет сначала по очень широкой дороге, затем по направлению вверх дорога постепенно сильно сужается, с таким вот неприятным зигзагом:
Но в этом месте происшествий не было. Были где-то еще…
Этих гонщиков, очевидно побывавших в завале, я встретила, когда перемещалась по узкой дороге вверх. Про завал в конце второго круга с участием Барде и других мы узнали только потом.
Мне показалось, что выше по горе будет интереснее и не напрасно. Публика гораздо более живенькая, похоже, завсегдатаи гонок. Кричат, аплодируют, все как надо (причем всем, не только лидерам или своим).
Нашла я местечко на камушке среди фотографов и просто зрителей, слышу – разговор по-русски между молодыми людьми. Очень вежливо спрашиваю их: «Извините пожалуйста, какой это круг? Мне кажется, шестой? Я немного запуталась».
Почему-то этот простой вопрос поверг их в ступор, однако девушка вежливо ответила: «Да, это шестой, а потом будет седьмой и восьмой».
Как мило! «Большое спасибо!»
Они пошли по дороге вниз и несколько раз оглядывались, как будто увидели нечто невероятное…
Неужели в Барселоне русский язык так редко встречается?
В это время за Формоло, а скорее даже за лидерством в гонке мимо проносился Адам Ейтс. На заднем плане – любители селфи…
Однако Лопес был не намерен отдавать разноцветную майку.
Лопес, Берналь и Вальверде – прекрасная компания!
А у Эмдэ, который переместился на нашу первую точку, те же персонажи вышли еще лучше.
И Формоло – прямо как на картинке из учебника.
И Дэн Мартин с побитым Фруми в отвале…
Когда я спускалась с горы навстречу доезжавшим гонщикам, встретился Ильнур Закарин (за ним, по-моему, Де Гендт):
Не здесь хотелось бы видеть Закарина, не здесь… Но такова уж гонка (или жизнь)!
Вниз мы решили спуститься в сторону площади Испании, а там фонтан работает в честь гонки, и автобусы командные стоят.
У автобусов как обычно публика ожидает, не выйдет ли кто из гонщиков. Самая большая удача – совместное фото! Кому-то повезло…
Возможно, на наших снимках новая звезда гранд-туров (Берналь)? Кто знает…
Когда собирались на Каталонию, рассчитывали пофотографировать Алехандро Вальверде и не зря рассчитывали.
Открою тайну – я его большая фанатка!
И не только я!
Ну, вот и закончился Тур Каталонии. Через день – улетаем домой.
Чтобы вы не думали, что мы такие уж упоротые фаны и кроме гонок ничего не видим, покажу пару кадров Барселоны – не Гауди, упаси боже, хоть он и гений, но он и так в каждом утюге.
Мы очень любим смотреть современную архитектуру, а в Барселоне она замечательная:
Это все фотографии района площади Глориес и одноименной станции метро.
А стулья со столиками и шезлонги для отдыха бесплатные! Мы посидели немного.
Знаменитый небоскреб-огурец архитектора Жана Нувеля:
В темное время он еще и переливается разноцветными огнями, но мы не видели, жили далеко.
А вот этот неопознанный космический объект – просто крыша вещевого рынка на той же площади, на рынке торгуют всякой дешевкой. В каком-то смысле для нас площадь Глориес - это символ Барселоны, смесь всего на свете, дорогого и дешевого, вкуса и безвкусицы.
Прошу поклонников Барселоны не обижаться…
На прощанье – берег моря, где наш коллега осуществил свою мечту, совершил заплыв и, как говорится, «флот не опозорил».
Золотая рыба – архитектор Фрэнк Гери.
До свидания, Каталония.
Уезжаем, мечтая о новых путешествиях…
Чайники в Барселоне, или Каталония - это вам не Испания. Часть 1
Анна ПАВЛОВА.
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