Велогонщики команды «Локосфинкс» о тренировочном сборе в Испании

Для Атоса и Портоса – это, может, и Тортоса. Расхождения во вкусе. Знайте: мы живём в Хесусе!

Проконтинентальная российская велокоманда «Локосфинкс» сейчас проводит первый предсезонный тренировочный сбор в Испании. Наши специальные корреспонденты Николай Парилин и Влад Богомолов не упустили уникального шанса пообщаться с гонщиками команды.

Когда-то не очень давно (хотя порой кажется, что совсем в другой эпохе – столько событий с тех пор произошло в велосипедном мире!) взял я «предолимпийские» интервью у целого ряда известных трековиков из России, Белоруссии и Литвы. Одно из них – у Кирилла Свешникова, где в заголовок была вынесена его фраза: «Велоспорт – не сказка, здесь пахать надо!»

Тогда мне остро врезалась в память фраза из одного комментария к этой публикации. Пользователь под героическим ником Tchapay задал справедливый вопрос: «Интересно, получится ли кого-нибудь разговорить про «Локосфинкс»? Прям реально сфинкс получается – таинственно и загадошно».

Наконец-то у меня появилась уникальная возможность слегка приоткрыть эту завесу, сотканную из тайн и загадок, – я вступил в плотный контакт с «локомотивной бригадой», находящейся на сборе в Испании.

«Золотая» (в хорошем спортивном смысле!) молодёжь была поразговорчивей, «ветераны» на слова поскупились. Но начну я именно с «малышей», не только закосивших в одну калитку трековые юниорские «Европу» и «мир», но и давших свои звонкие имена новому мировому рекорду.

Иван СМИРНОВ:

В очень редких заметках – ну, не балуют журналисты велоспорт! – об испанских сборах нашей команды обычно говорится, что база «Локосфинкса» находится в Тортосе. Вообще-то, это не правильно! Живём мы в городе Хесус. В одном из трёх городков, практически слившихся воедино – Хесус, Тортоса и Рокветес. Я думаю, однако, что этот город безо всякого зазрения совести можно называть каким-нибудь, к примеру, Локосом. Наверное, каждый второй житель этих населённых пунктов прекрасно знает бело-голубые цвета формы нашей «фирмы» и каждый третий легко сможет проводить вас до нашей базы.



На протяжении долгих лет «Локомотив» приезжает в эти края по два, а то и по три раза в год (бывает, и чаще!). Лично я за 2 года пребывания в главной команде, бывал здесь раз 5-6. Помню, первый раз очень радовался (пока не узнал, что это такое!). Конечно же, было жутко интересно.



Со временем детское любопытство пропадает, настаёт время серьёзных вещей. Подход к делу меняется на, скажу так, более профессиональный.



Как известно, всё, даже самое интересное, когда-нибудь надоедает. Вот и здесь, вдали от дома, вскоре становится скучно. Однообразные тренировки становятся чем-то обычным, привычным, рутинным. Прямо-таки «День сурка» какой-то!

Погода пока что «лётная», но ближе к Новому году, конечно, похолодает. Солнце вроде есть, но ветер уже холодный. Не курорт, одним словом... Но и мы ведь не на отдых сюда приехали! Впереди ещё почти месяц. Тренировки, учёба, тесты...

А закончу, как в русских сказках: «И я там был, мёд-пиво пил, по Хесусам текло, да в рот не попало…»

Дмитрий МУХОМЕДЬЯРОВ:

В середине ноября как-то незаметно наступило время отправляться на сборы в Испанию. Перелёт прошел легко и незаметно. И вот мы уже приземлились в знакомом до боли аэропорту Барселоны. Погода стояла замечательная! Если мне не изменяет память, температура достигала 23 градусов по Цельсию. «Нехило», – подумал я и залез в автобус, готовый к отправлению на базу. Спустя полтора часа мы уже выгрузили сумки и отправились в свои комнаты. Почти ничего не изменилось с нашего последнего пребывания в Испании, но это даже радует. Все своё, родное, так сказать, уже насиженное.

Пришло время первой тренировки. 30 километров – это не очень большая дистанция для гонщиков «Локомотива», но, тем не менее, дались эти вёрсты не так уж легко. Все-таки перелёт и разница во времени дали о себе знать. Ну, что же, тренировка закончилась, и время подошло к ужину и отбою (что-что, а отбой – штука святая!). Так начался наш зимний сбор.

Правда, пока не особо верится, что он зимний, но с каждым днем, с каждой тренировкой, температура становится все ниже и всё больше ощущается приближение зимы и, конечно, Нового года. Две недели в Испании пролетели незаметно, и ты ещё не успел осознать, что прошла третья часть сбора, и в ногах уже больше 1000 км. Такими темпами уже и зимний чемпионат России на треке скоро пройдёт, а ты всё ещё живешь этим декабрём и смачно лопаешь свежесорванные мандарины в ожидании очередной тренировки…

Лев ГОНОВ:



Наш «золотой» трековый сезон венчали мини-покатушки: на Кубке Санкт-Петербурга мы проехали 250-метровые гиты – с хода и с места. За хорошие результаты нам даже премии выдали! Я был очень рад, что промчался с хода за 13,06 – приличный результат для юниора. Да и с места проехал неплохо – за 19,5.

После трека мы 15 ноября перелетели в солнечную Испанию. И это сущая правда – она каждый день дарит нам солнце! А это очень приятно на осенне-зимнем сборе. Например, наши младшие товарищи из Лицея говорят, что у них в Крыму холодновато. А мы надеемся, что Испания и в дальнейшем нас не подведёт.

У меня на первом выезде было такое чувство, что я отсюда и не уезжал. Лично мне нравится наш тихий уютный Хесус. Александр Анатольевич Кузнецов расписал нам план тренировок, он вывешен на видном месте, и мы знаем, что нас ждёт с утра. Бывает, даже не охота туда смотреть, чтобы лишний раз не вздыхать...

Если коротко, то дни на сборе проходили примерно так: у большинства было 3, а у кого-то (по желанию) – 4 тренировки: станок, основная, закатка, ну и силовая (скажем, ОФП). Но теперь у нас появился бассейн – это очень здорово, хоть какое-то разнообразие! Теперь у нас стабильно 4 тренировки в день. Первые дни с бассейном мне дались тяжело. Во-первых, не привык ещё. Во-вторых, объём работы на шоссе повышался. В общем, тело было какое-то расслабленное, а пару деньков прошло – и всё славно!

Теперь о самом приятном: у нас тут рядом с базой есть дивный сад с мандаринчиками и апельсинчиками! Мандаринки очень сладкие, очень вкусные и очень… маленькие. К тому же в этот раз их почему-то стало меньше. Но всё же перед школой можно забежать в эти «райские кущи», тем более что это практически по пути. И да, мы тут ещё и учимся, несмотря на усталость от тренировочных нагрузок. А куда нам деваться, если вскорости нас будет ждать страшная и коварная «Баба-ЕГЭ»?!

С нами, как всегда, прилетела Регина Владимировна Егорова. По большому счёту, она даже не педагог, а, скорее, душа команды. Она всегда нас поддерживает и за всех нас переживает! У нас тут как бы два отдельных класса – 10-й и 11-й. Учимся после основной тренировки, если проезжаем 60 км. А если больше 100 км с утра, то занимаемся после обеда. Кстати, в это же время у юниоров ещё есть так называемый «хозчас». Но я в нём не задействован, потому что имею «короЛЕВские привилегии» – как-никак чемпион мира и Европы! Тут таким делают поблажки.

После работ тоже учимся, потом едем закатку 30 км, затем есть чуток свободного времени. После этого ужинаем и опять учимся. Но так было раньше, сейчас у нас занятия после закатки, потому что в 20.00 – бассейн. Как видите, весь день на сборе расписан поминутно.

Кирилл СВЕШНИКОВ:

В принципе, особо нечего рассказывать. С погодой везёт – дождей нет, солнце светит, сильных ветров пока тоже нет. В общем, всё хорошо. К тому же ещё идёт вкатывание, поэтому мы никуда не спешим…

Николай ПАРИЛИН

Эксклюзивный фоторяд любезно предоставлен героями репортажа