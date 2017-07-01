Да и на небе тучи, а велоспорт всех круче! Часть 3

Третий день первенства России на велодроме «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге должен был назвать обладателей четырёх комплектов наград. Это спринтеры-«индивидуалы» подводили итоги двухдневной бескомпромиссной борьбы.

Обедали мы в одном зале с представителями хоккея на траве (в каком-то смысле мы коллеги или, если хотите, товарищи по несчастью, ибо и велоспорт, и летний хоккей в России особой популярностью, увы, не пользуются). Очень любопытно было наблюдать, как игроки национальной и молодёжной сборных страны (первые готовятся к чемпионату Европы в Шотландии, вторые – к первенству континента в Санкт-Петербурге) украдкой посматривали на девчонок-велогонок, среди которых, уж поверьте мне на слово, красавиц немало…

Поздравил с днём рождения москвича Илью Попова, сидящего с товарищами за соседним столом. Дай Бог ему сил и здоровья аж от двух русских богатырей – Ильи Муромца и Алёши Поповича!

В споре юниорок 17-18 первенствовала москвичка Яна Тыщенко, взявшая верх над землячкой Полиной Ващенко. В «бронзовом» финале встретились две тулячки – Ксения Андреева и Александра Дикая. Оба заезда выиграла Ксюша.

Слово чемпиону: Яна Тыщенко.

- Яна, что чувствует спринтер, одержавший победу в «королевском виде»?

- Конечно, я страшно рада. Но нельзя забывать, что эта победа – не самая главная в сезоне, впереди ещё «Европа» и «мир». Там буду стараться выигрывать.

- Но, как учат в школе, идти надо от простого к сложному, постепенно, шаг за шагом. Давай считать, что сегодня ты сделала первый уверенный шаг к другим спортивным вершинам, уже на международном уровне.

- Я согласна.

- Скажи, пожалуйста, а с кем в борьбе за российское «золото» пришлось труднее всего «бодаться»?

- Сложный вопрос. Все соперники были достаточно сильны, особенно Полина Ващенко, Ксения Андреева и Александра Дикая. Они…

- …вообще «звери»!

- (смеётся) Да! В хорошем смысле.

- В самом лучшем! Замечательные девчонки, мы ведь их не обидеть хотим, а в комплиментах рассыпаемся, они на полотне их заслужили.

- Ну, конечно.

- А теперь говори, как на духу, финал на этом первенстве отбирался по «стихотворному» принципу?

- Это как?!

- По созвучию, по рифме! Тыщенко – Ващенко… И большенко никогощенко.

- (смеётся) Вовсе нет! Просто на этих стартах мы с Полиной как бы самые сильные.

У юниоров главный финал получился московским, в нём сошлись Павел Перчук и Андрей Кузьменко. В первом заезде сильнее был Андрей, но два последующих, а вместе с ними и золотую медаль, выиграл Павел.

Бронзовую награду разыграли земляки-туляки. Дмитрий Нестеров был быстрее Михаила Ростовцева.

Интервью с победителем получилось немного скомканным – золотой медалист так много времени провёл на допинг-контроле, что долго мучить парня вопросами было бы просто бесчеловечно. Ему же ещё в двух видах за награды сражаться, в том числе в коронном «километре»!

Слово чемпиону: Павел Перчук.

- Паша, я внимательно следил за всеми твоими заездами и прихожу к выводу, что за своё «золото» ты бился, как лев.

- Конечно! А по-другому никак.

- И соперники у тебя были не сахар, отношения приходилось подолгу выяснять – аж в трёх поединках.

- Это да. Но, как показывает практика, мне чем больше, тем проще. Чисто темповая закалка (смеётся).

- Я знаю, где и как ты начинал. Но без головы, умеющей быстро и чётко анализировать ситуацию и мгновенно принимать правильные решения, никакая самая лучшая темповая закалка не помогла бы добиться победы. А ты очень быстро делал выводы даже из своих проигранных заездов…

- К счастью, да.

- Теперь замахнёшься на что-то серьёзное на международном уровне?

- Конечно, никогда нельзя останавливаться на достигнутом!

- Какой результат на «Европе» будешь считать для себя приемлемым?

- Надо побеждать!

- Ох, хотелось бы…

- Будем стараться.

- Значит, цели ставишь максимальные?

- Конечно!

У девушек в категории 19-22 главный финал выиграла тулячка Татьяна Киселёва, опередившая Анастасию Сухареву из Сестрорецка. В споре за третье место Наталия Антонова (Сестрорецк) оказалась сильнее Екатерины Королёвой (Тульская область).

Слово чемпиону: Татьяна Киселёва.

- Таня, есть у нас с тобой на питерском треке такая традиция: «золотые» разговоры вести, да ещё и не по одному разу. И вот очередная встреча после финала в индивидуальном спринте…

- В принципе своим выступлением я довольна, но хочу отметить, что в этом году сильно прибавили девушки, с которыми я соревнуюсь уже на протяжении, наверное, восьми лет. Это очень заметно и на самом деле очень хорошо. Раньше такого острого соперничества не было, а сейчас я его ощутила. Это очень нужно, потому что за границей, на взрослых соревнованиях, на элите, как бы все равны. А когда ты в России без особого труда выигрываешь, а, приезжая туда, вдруг понимаешь, что не конкурентоспособна, то так быть не должно. А тут, в Питере, я как бы проверила свои силы. А так как с девочками мы теперь примерно одного уровня, победа не стала для меня лёгкой прогулкой. Меня всегда раздражает, когда говорят, что на первенстве России по нашему возрасту мне «ездить не с кем». Отвечаю: «Ребята, никогда нельзя недооценивать соперников!» Вот, пожалуйста, прошлый год по сравнению с нынешним – небо и земля! Хочу отметить Настю Сухареву и свою напарницу Наташу Антонову – состязаться с ними становится всё трудней, всё интересней. Очень за них рада. А то, что появилась настоящая конкуренция, это тоже мне на руку…

- И на ногу!

- (смеётся) Да-да! Молодцы, девчонки, я их поздравляю с «серебром» и «бронзой». У нас опять своего рода «итальянка» получилась: я – первая, Настя – вторая, а Наташа – третья. Но почивать на лаврах рано – впереди ещё два вида. Надеюсь, что продолжу в том же духе. Хотя, к примеру, кейрин – непредсказуемая гонка, кто знает, как всё обернётся! И, повторюсь, нельзя никого недооценивать, даже если совсем недавно ты, казалось бы, была на голову выше. Это не показатель, это было в прошлом, а сегодня соперничество может пойти совсем по-другому.

- Однозначно. Свою силу надо доказывать каждый день, каждую минуту, каждую секунду.

- Вы абсолютно правы. В каждом виде, в каждом заезде.

Андеры порадовали зрителей (к сожалению, не слишком многочисленных) настоящей мужской борьбой. В споре за награды развернулись две локальные битвы между Москвой и Тулой. Счёт побед – равный. Если в заездах за «золото» туляк Александр Дубченко сумел опередить своего тёзку Васюхно, то в «бронзовой» схватке верх над тёзкой Носовым взял москвич Алексей Лысенко.

Слово чемпиону: Александр Дубченко.

- Саша, ну, ты «старатель» знатный – «золотишко» в самородках чуть ли не каждый день себе на грудь «намываешь».

- Стараюсь. Как я уже говорил, в первый день было очень многое поставлено на карту в командном спринте. Пота немало было пролито, потрачено сил, можно сказать, пролито крови. Все силы были брошены на то, чтобы отобраться на эту «Европу». Нужно было не подвести тренерский штаб, оправдать те усилия, которые были вложены, чтобы мы могли показать максимальный результат.

- Все соревновательные дни были для тебя одинаково напряжёнными или вчера где-то можно было слегка подэкономиться?

- Да почти все! В «итальянке» нам было важно показать каждому свои круги, продемонстрировать специалистам и публике, на что действительно способны. Поэтому в каждом заезде приходилось выкладываться на 100 процентов. Единственное, вчера, когда было четыре или шесть «десяток» разницы, это сыграло свою роль. Я всех соперников уважаю, никого из них недооценивать нельзя, но разница в секундах – весомый аргумент. Как, например, в заезде с Серёгой Исаевым. Сегодня, конечно, потруднее, хотя и вчера было не легко. Всё же мы разошлись в одной «десятке», а кем-то в одной «сотке». Лёша Лысенко – мой хороший, а – главное – давний соперник, мы с ним соревнуемся ещё с младших юношей. Как говорится, знакомы с младых ногтей.

- Другими словами, знаете друг друга, как облупленных…

- Да-да-да! А Вася (Александр Васюхно – прим. автора) – новый соперник, зато очень сильный, у него есть своя фишка, своя тягучесть, с которой приходится бороться. Очень достойный конкурент, поэтому были сверхнапряжённые два раунда. Пришлось фигачить, извините, лупить почти пятисотку. И большая разница в передачах была ощутима. Но перед финальными стартами все эти нюансы были взвешены, проанализированы, что дало свой результат.

- Со стороны ваш с Сашей финал – форменное наслаждение, а изнутри?

- Дикая напряжёнка! Особенно интересно был построен последний заезд. Во-первых, круг ехали по нейтралке. И это при условии, что оба мы – доезжающие, а не стартеры. Я люблю ездить интересные, сложные заезды, в них ты растёшь, оттачиваешь своё мастерство. В борьбе с более слабым соперником тебе не надо проявлять весь потенциал. Зато если ты достойно проиграл сильному сопернику, это всё равно плюс в твою копилку знаний и опыта. Главное – не сдаваться без боя никому. Будь мужиком – борись до конца!

- Завтра кейрин?

- Да, а там борьба будет ещё жёстче. Этот вид непредсказуем. И очень энергичный, что мне по душе. Поборемся!

Итоги жарких спринтерских баталий (а накал борьбы был такой, что даже пожарная сигнализация сработала!) я попросил подвести президента Федерации велоспорта Тульской области Валерия Гриньковского.

- Валерий Львович, спринтерское «золото» Тула сегодня разделила по-братски с российской столицей – по две медали каждой. Насколько вы удовлетворены выступлением ваших гонщиков? Или, быть может, первоначально настраивались на большее?

- Честно признаюсь, полного удовлетворения нет. Конечно, ребята выступили весьма достойно, но всегда хочется замахнуться на большее. Но, как вы правильно отметили, спортивное братство тоже должно присутствовать, и волею судьбы так сегодня и произошло. И наша команда, и московская выиграли по два финала. В целом всё ожидаемо, и мы нашими спортсменами довольны.

- Мне с трибуны показалось, что победы Александра Дубченко и Татьяны Киселёвой над хорошими, очень сильными соперниками были не просто красивыми, но какими-то звонкими, что ли…

- Безусловно, это сегодня два признанных лидера. Оба показали то, на что в данный момент способны. А вот у нашей молодёжи, скажем так, немножко не пошло.

- Они в «призах», но не на высшей ступени пьедестала…

- Да, были допущены небольшие технические и тактические ошибки, над которыми надо поработать, чтобы бороться за победу.

- Но с точки зрения педагогики это даже в чём-то хорошо.

- Конечно! Есть, над чем работать.

…Надеюсь, дорогие читатели, вы уже твёрдо уяснили, что велоспорт круче футбола. Но ведь без нашего любимого велосипеда не могут жить и другие соседи питерского трека – гребцы. На чём тренеры сопровождают по берегу свои лодки? То-то же! А вот обратной картины я никогда не видел: ну, чтобы тренер на байдарке или каноэ велогонов сопровождал. По-любому выходит, что и гребля с её многочисленными олимпийскими медалями нам тоже не конкурент. Тем паче, что в Токио-2020 по сравнению с Играми в Рио и у нас количество разыгрываемых наград заметно увеличится. Ну, так что, истинные любители велоспорта, испытываете гордость за нашу с вами крутизну?!

Николай ПАРИЛИН

Фото Влад БОГОМОЛОВ

Да и на небе тучи, а велоспорт всех круче!

Да и на небе тучи, а велоспорт всех круче! Часть 2





