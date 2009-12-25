Видишь российский трековый велоспорт? Нет. А он есть

Находясь в Санкт-Петербурге по своим делам, решил побывать на велотреке в свободное от дел время, без аккредитации, фотоаппарата, диктофона, велолайвской атрибутики.

Чтобы побывать на Чемпионате России по велоспорту на треке, проводящийся под эгидой Федерации Велосипедного Спорта России (далее Федерации), для простого болельщика, не обладающего “связями” или знакомствами в мире велоспорта, необходимо преодолеть квест: добраться до места его проведения - трек “Локосфинкс”.

Пройди квест и попадаешь на трек “Локосфинкс”

Добраться до станции метро “Крестовский остров” ещё не значит, что вы у цели. Оказывается, надо знать ещё и место стоянки маршрутки, вернее микроавтобуса, а также его госномер и время отправления. В анонсе от 13 января на сайте Федерации, которая проводит чемпионат страны, таких данных не было. Маршрутка бесплатная и довезет до дверей трека. Но если не успели, то или ждать полчаса до следующего отправления, или идти пешком.

Пешком можно дойти до трека по тротуару вдоль Гребного канала или через парк с поворотом на ту же дорожку вдоль Гребного канала. И вот вы, наконец, видите здание трека “Локосфинкс” подходите и ...перед вами шлагбаум. Если повезёт, и шлагбаум поднимут, то пройдете сразу к дверям, или подождать машину, которая проедет и проскочить следом. Если же шлагбаум не откроют, то придётся подлезать под ним или возвращаться назад через сквер рядом с отелем, преодолеть парковку, сделав круг примерно метров на 400.

Если вы не фанат трекового велоспорта, и не знаете, что в данное время и в данном месте проходит Чемпионат России по велоспорту на треке, то вы об этом и не узнаете. Никаких крупных вывесок или хотя бы объявлений я не увидел.

Стены со следами протечек с кровли на лестнице, по которой нужно подниматься на трибуны, совсем не помогают ощутить атмосферу спортивного праздника, которая должна была бы присутствовать на таком крупном соревновании как Чемпионат России, на велотреке общероссийского значения, в Северной столице страны.

Но вот лестница осталась позади - вы на трибуне. Соревнования на треке длятся целый день. Казалось бы, что может быть лучше - весь день провести, наблюдая за яркой спортивной борьбой. Но, оказавшись на трибунах, первое, что замечаете - отсутствие спинок на сидениях.

Видимо, в таком тяжёлом виде спорта, как велоспорт, и болельщики должны обладать особой выносливостью. Того, кто заболел велоспортом, это, конечно, не испугает. Однако, заинтересовать людей, которые решили вникнуть в тонкости трекового велоспорта, такая “заботливость” о тренировке выносливости и терпения вряд ли поможет.

Допустим, второй барьер тоже преодолён - неофит в велоспорте заинтересован и жаждет рассмотреть все подробности соревнований, вникнуть в деталях, несмотря на лёгкий дискомфорт трибун.

Но тут возникает третья преграда для комфортного наблюдения за соревнованиями. Сама трибуна расположена на противоположной стороне от линии старта-финиша, а между трибунами и полотном трека находится разогревочная полоса для велогонщиков, которые ездят там во время соревнований. Так что, чтобы увидеть все детали, нужно вооружиться, по меньшей мере, биноклем.

Если человек впервые на треке и не отличается особым терпением, то такое знакомство с велоспортом на треке, мягко говоря, может закончиться, так и не начавшись.

Ещё более тоскливое ощущение возникает, когда есть с чем сравнивать. Я побывал на велотреке в Минске, где была возможность пообщаться с гонщиками прямо на старте, увидеть их вблизи и сделать фотографии с трибуны.

Зрителей на питерском треке было немного - максимум не более 100, а то и менее 50 человек, и в основном это те, кто хорошо знаком с треком - дети из ДЮСШ, механики, тренеры, родители спортсменов, сами спортсмены, ветераны велоспорта… Во время квалификации кейрина чемпионата в пятницу зрителей вообще было не более десятка. Также во время проведения чемпионата России по велоспорту на треке внутри чаши проходили занятия по большому теннису.

К чему я рассказываю всё это? Мне захотелось приобщить к велоспорту моего коллегу, который пришёл на велотрек впервые в жизни. Но, боюсь, что первое знакомство с велотреком станет для него последним. К этому эпизоду подходит знаменитая цитата “будете у нас на Колыме”, потому что коллега именно оттуда и был в шоке от количества зрителей на чемпионате страны, сказав: “У нас на Колыме на каких-нибудь местных детских соревнованиях в десятки раз больше зрителей”.

А теперь немного о том, что смогли бы увидеть и почувствовать простые болельщики, если бы упорства и интереса им было бы не занимать, и они решили досмотреть соревнования до конца.

Информационное сопровождение во время гонки

Спортсмены на старте находятся на противоположной от болельщиков стороне трека. Трансляцию вела одна камера, происходящее отображалось на мониторе, висящем в центре трека под крышей.

Но кто стартует, узнать тяжело - ни титров с номерами, ни представления гонщиков дождаться не удалось, а разглядеть с другого края тяжеловато, да и камера быстро промелькнула.

Старт - гонщики начинают крутить по треку. В это время судья-комментатор произносит какую-то информацию, но разобрать слов невозможно. Для тех, кто сидит на трибунах, звук ужасный. Хотя, как говорят знатоки, внутри чаши слышно лучше.



По ходу гонки никакого информационного сопровождения не было, и понять, кто поехал в отрыв, кто не поехал, было невозможно. После промежуточного финиша появились результаты этого финиша, потом первая 4-ка общего зачета.

Но данные пропадали быстро. И такое вылавливание информации приходилось делать после каждого 10-го круга групповых гонок. Хотя, на мой взгляд, можно было внизу писать текущий общий зачет.

На заключительном финише было написано 5-3-2-1 и только потом писали удвоение, а итоговый результат могли и вовсе пропустить. Поэтому, кто же стал чемпионом, становилось понятно только на награждении. Оно проводилось внутри чаши после завершения соревнований.

Коллега впервые смотрел соревнования по велоспорту на треке (были групповые гонки на первенстве и чемпионате страны), и, учитывая минимальное количество информации на экране, что-либо понять ему было тяжело. Пришлось проводить ликбез. Хорошо, что на трибуне были знатоки, которые комментировали ситуацию по ходу соревнования, и можно было хоть как-то понять, как идёт гонка.

Форма и техника

Присутствуя на чемпионате России, я увидел на полотне трека, разогревочной полосе, внутри чаши и на трибунах такое множество вариантов велоформы, что по ним можно было вспоминать недавнюю историю велоспорта - Дискавери, BMC, Sky, Катюша, Вертолеты России, Русь, Кредит Систем... и даже кто-то ездил в форме Павла Брутта - чемпиона России в групповой гонке 2015 года, и само собой Локосфинкс.

Во время чемпионата России в гонке по очкам ехал гонщик в красной форме РусВело, Иван Балыкин. Хорошо ещё, что на велосипеде у него было дисковое заднее колесо, а то неделей ранее на первенстве он ехал на обычном. Соответственно и уровень технической оснащенности участников в различных возрастных категориях различался как небо и земля.

В ходе проведения Чемпионата России по велоспорту на треке есть трансляция, так почему не вывести её в сеть, опыт у Федерации есть, на Чемпионате России по шоссейному велоспорту показывали групповую гонку, а там кольцо было по-более 250м. Когда проходит этап Кубка мира, а тем более Чемпионат мира, UCI ведет трансляцию на Ютубе, на Tissot можно отследить лайв с отсечками, очками, а потом изучить протоколы по необходимому старту, а не качать пачкой 20-30 страниц с сайта, и потом выискивать нужные.

Утренняя сессия чемпионата России начиналась в 10:00, вечерняя - в 16:00. Для основной массы работающего населения это очень неудобно, и прямая трансляция в интернете пригодилась бы.

PS: официальные документы Федерации

Под стук колес при путешествии из Петербурга в Москву сквозь заснеженные леса и поля, когда писал эти строки, зашел (в воскресенье) на сайт Федерации почитать документы о Чемпионате России по велоспорту на треке, и не нашел ссылку на протоколы результатов пятницы, но обнаружил вот такой документ “Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по велоспорту-треку на 2017 год”…

И там черным по белому в п.2 написано “развитие”. Пролистав весь документ, нашел только одно упоминание о зрителях в разделе обеспечение безопасности.

Стало интересно, далее нашел устав Федерации.

Общие положения и в п.1.1. написано “популяризация”.

Там еще есть раздел “Цели и Задачи”. Задачи в п. 2.2 написано “пропаганда и популяризация”.

Лелетко Дмитрий