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Видишь российский трековый велоспорт? Нет. А он есть

Видишь российский трековый велоспорт? Нет. А он есть

 

   Находясь в Санкт-Петербурге по своим делам, решил побывать на велотреке в свободное от дел время, без аккредитации, фотоаппарата, диктофона, велолайвской атрибутики.

 

   Чтобы побывать на Чемпионате России по велоспорту на треке, проводящийся под эгидой Федерации Велосипедного Спорта России (далее Федерации), для простого болельщика, не обладающего “связями” или знакомствами в мире велоспорта, необходимо преодолеть квест: добраться до места его проведения - трек “Локосфинкс”.

 

 

 

Пройди квест и попадаешь на трек “Локосфинкс”

 

   Добраться до станции метро “Крестовский остров” ещё не значит, что вы у цели. Оказывается, надо знать ещё и место стоянки маршрутки, вернее микроавтобуса, а также его госномер и время отправления. В анонсе от 13 января на сайте Федерации, которая проводит чемпионат страны, таких данных не было. Маршрутка бесплатная и довезет до дверей трека. Но если не успели, то или ждать полчаса до следующего отправления, или идти пешком. 

 

   Пешком можно дойти до трека по тротуару вдоль Гребного канала или через парк с поворотом на ту же дорожку вдоль Гребного канала. И вот вы, наконец, видите здание трека “Локосфинкс” подходите и ...перед вами шлагбаум. Если повезёт, и шлагбаум поднимут, то пройдете сразу к дверям, или подождать машину, которая проедет и проскочить следом. Если же шлагбаум не откроют, то придётся подлезать под ним или возвращаться назад через сквер рядом с отелем, преодолеть парковку, сделав круг примерно метров на 400.

 

 

   Если вы не фанат трекового велоспорта, и не знаете, что в данное время и в данном месте проходит Чемпионат России по велоспорту на треке, то вы об этом и не узнаете. Никаких крупных вывесок или хотя бы объявлений я не увидел.

 

   Стены со следами протечек с кровли на лестнице, по которой нужно подниматься на трибуны, совсем не помогают ощутить атмосферу спортивного праздника, которая должна была бы присутствовать на таком крупном соревновании как Чемпионат России, на велотреке общероссийского значения, в Северной столице страны.

 

   Но вот лестница осталась позади -  вы на трибуне. Соревнования на треке длятся целый день. Казалось бы, что может быть лучше - весь день провести, наблюдая за яркой спортивной борьбой. Но, оказавшись на трибунах, первое, что замечаете - отсутствие спинок на сидениях.

 

   Видимо, в таком тяжёлом виде спорта, как велоспорт, и болельщики должны обладать особой выносливостью. Того, кто заболел велоспортом, это, конечно, не испугает. Однако, заинтересовать людей, которые решили вникнуть в тонкости трекового велоспорта, такая “заботливость” о тренировке выносливости и терпения вряд ли поможет.

 

   Допустим, второй барьер тоже преодолён - неофит в велоспорте заинтересован и жаждет рассмотреть все подробности соревнований, вникнуть в деталях, несмотря на лёгкий дискомфорт трибун.

 

   Но тут возникает третья преграда для комфортного наблюдения за соревнованиями. Сама трибуна расположена на противоположной стороне от линии старта-финиша, а между трибунами и полотном трека находится разогревочная полоса для велогонщиков, которые ездят там во время соревнований. Так что, чтобы увидеть все детали, нужно вооружиться, по меньшей мере, биноклем.

 

   Если человек впервые на треке и не отличается особым терпением, то такое знакомство с велоспортом на треке, мягко говоря, может закончиться, так и не начавшись.

 

   Ещё более тоскливое ощущение возникает, когда есть с чем сравнивать. Я побывал на велотреке в Минске, где была возможность пообщаться с гонщиками прямо на старте, увидеть их вблизи и сделать фотографии с трибуны.

 

   Зрителей на питерском треке было немного - максимум не более 100, а то и менее 50 человек, и в основном это те, кто хорошо знаком с треком - дети из ДЮСШ, механики, тренеры, родители спортсменов, сами спортсмены, ветераны велоспорта… Во время квалификации кейрина чемпионата в пятницу зрителей вообще было не более десятка. Также во время проведения чемпионата России по велоспорту на треке внутри чаши проходили занятия по большому теннису.

 

   К чему я рассказываю всё это? Мне захотелось приобщить к велоспорту моего коллегу, который пришёл на велотрек впервые в жизни. Но, боюсь, что первое знакомство с велотреком станет для него последним. К этому эпизоду подходит знаменитая цитата “будете у нас на Колыме”, потому что коллега именно оттуда и был в шоке от количества зрителей на чемпионате страны, сказав: “У нас на Колыме на каких-нибудь местных детских соревнованиях в десятки раз больше зрителей”.

 

   А теперь немного о том, что смогли бы увидеть и почувствовать простые болельщики, если бы упорства и интереса им было бы не занимать, и они решили досмотреть соревнования до конца.

 

Информационное сопровождение во время гонки

 

   Спортсмены на старте находятся на противоположной от болельщиков стороне трека. Трансляцию вела одна камера, происходящее отображалось на мониторе, висящем в центре трека под крышей.

 

   Но кто стартует, узнать тяжело - ни титров с номерами, ни представления гонщиков дождаться не удалось, а разглядеть с другого края тяжеловато, да и камера быстро промелькнула.

 

   Старт - гонщики начинают крутить по треку. В это время судья-комментатор произносит какую-то информацию, но разобрать слов невозможно. Для тех, кто сидит на трибунах, звук ужасный. Хотя, как говорят знатоки, внутри чаши слышно лучше.

 

   По ходу гонки никакого информационного сопровождения не было, и понять, кто поехал в отрыв, кто не поехал, было невозможно. После промежуточного финиша появились результаты этого финиша, потом первая 4-ка общего зачета.

 

   Но данные пропадали быстро. И такое вылавливание информации приходилось делать после каждого 10-го круга групповых гонок. Хотя, на мой взгляд, можно было внизу писать текущий общий зачет.

 

   На заключительном финише было написано 5-3-2-1 и только потом писали удвоение, а итоговый результат могли и вовсе пропустить. Поэтому, кто же стал чемпионом, становилось понятно только на награждении. Оно проводилось внутри чаши после завершения соревнований.

 

   Коллега впервые смотрел соревнования по велоспорту на треке (были групповые гонки на первенстве и чемпионате страны), и, учитывая минимальное количество информации на экране, что-либо понять ему было тяжело. Пришлось проводить ликбез. Хорошо, что на трибуне были знатоки, которые комментировали ситуацию по ходу соревнования, и можно было хоть как-то понять, как идёт гонка. 

Форма и техника

  

  Присутствуя на чемпионате России, я увидел на полотне трека, разогревочной полосе, внутри чаши и на трибунах  такое множество вариантов велоформы, что по ним можно было вспоминать недавнюю историю велоспорта - Дискавери, BMC, Sky, Катюша, Вертолеты России, Русь, Кредит Систем... и даже кто-то ездил в форме Павла Брутта - чемпиона России в групповой гонке 2015 года, и само собой Локосфинкс.

 

  Во время чемпионата России в гонке по очкам ехал гонщик в красной форме РусВело, Иван Балыкин. Хорошо ещё, что на велосипеде у него было дисковое заднее колесо, а то неделей ранее на первенстве он ехал на обычном. Соответственно и уровень технической оснащенности участников в различных возрастных категориях различался как небо и земля.

 

   В ходе проведения Чемпионата России по велоспорту на треке есть трансляция, так почему не вывести её в сеть, опыт у Федерации есть, на Чемпионате России по шоссейному велоспорту показывали групповую гонку, а там кольцо было по-более 250м. Когда проходит этап Кубка мира, а тем более Чемпионат мира, UCI ведет трансляцию на Ютубе, на Tissot можно отследить лайв с отсечками, очками, а потом изучить протоколы по необходимому старту, а не качать пачкой 20-30 страниц с сайта, и потом выискивать нужные.

 

   Утренняя сессия чемпионата России начиналась в 10:00, вечерняя - в 16:00. Для основной массы работающего населения это очень неудобно, и прямая трансляция в интернете пригодилась бы. 

 

   PS: официальные документы Федерации

   Под стук колес при путешествии из Петербурга в Москву сквозь заснеженные леса и поля, когда писал эти строки, зашел (в воскресенье) на сайт Федерации почитать документы о Чемпионате России по велоспорту на треке, и не нашел ссылку на протоколы результатов пятницы, но обнаружил вот такой документ “Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по велоспорту-треку на 2017 год”…

 

Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по велоспорту-треку на 2017 год Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по велоспорту-треку на 2017 год

 

И там черным по белому в п.2 написано “развитие”. Пролистав весь документ, нашел только одно упоминание о зрителях в разделе обеспечение безопасности. 

Стало интересно, далее нашел устав Федерации.

 

Устав ФВСР Устав ФВСР

 

Общие положения и в п.1.1. написано “популяризация”.

Там еще есть раздел “Цели и Задачи”. Задачи в п. 2.2 написано “пропаганда и популяризация”.

 

Лелетко Дмитрий

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Теги к статье: велоспорт велоспорт России велотрек

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  1. Имя: Вадим

    Plotnik

    Сегодня, 08:19 | Регистрация: 2.10.2016

    Отвратительно!Автор пытается дать оценку чемпионату России,проводимого на треке в Петербуре на уровне детского сада,а на самом деле даёт оценку своему капризному воспитанию.Полное не знание технических составляющих трека и соревнований по велоспорт-треку вообще.Скорее всего автор любит шахматы или какой-нибудь другой сидячий вид спорта.Вход на трек с самого его основания бесплатный для всех , а с недавнего времени каждые пол часа ходит бесплатный автобус,который автор назвал маршруткой , да и пешком до трека пятнадцать минут.Если уж автор и хотел приобщить своего дрга к велоспорту , то не нужно выливать столько ничем не подкреплённого негатива на непривыкшего человека,пусть даже он и с Колымы.Абсолютно все притензии субьективные.Прсле прочитанного хочется взять
    автора на ручки и дать чупсик.



    Думаю , если автор соберётся в Крылатское на ЧР,то без родителей ему там нечего бделать!

  2. ДимаЛел

    Сегодня, 09:08 | Регистрация: 25.12.2009

    Цитата: Plotnik
    Вход на трек с самого его основания бесплатный для всех , а с недавнего времени каждые пол часа ходит бесплатный автобус,который автор назвал маршруткой , да и пешком до трека пятнадцать минут

     

    Вы местный. Я в Питере впервые. В релизе Федерации ничего не сказано о том, как добраться до трека. Открываю Яндекс-карты задаю маршрут от метро до здания трека:

    - пешком: 28 мин - 2,3 км

    - автобус: Невозможно проложить маршрут между точками

    - автомобиль: 3 мин - 2 км 

    "вернее микроавтобуса, а также его госномер и время отправления."

     

    Вам известно, а где об этом узнать гостю Северной столицы?

     

    "Отвратительно!Автор пытается дать оценку чемпионату России,проводимого на треке в Петербуре на уровне детского сада,а на самом деле даёт оценку своему капризному воспитанию.Полное не знание технических составляющих трека и соревнований по велоспорт-треку вообще.Скорее всего автор любит шахматы или какой-нибудь другой сидячий вид спорта."

     

    Я смотрю, Вы недавно на сайте...

     

    "Если уж автор и хотел приобщить своего дрга к велоспорту , то не нужно выливать столько ничем не подкреплённого негатива на непривыкшего человека,пусть даже он и с Колымы.Абсолютно все притензии субьективные.Прсле прочитанного хочется взять
    автора на ручки и дать чупсик."

     

    Речь то не о спортивной составляющей соревнований, а всего-лишь о бытовых условиях и информационной составляющей события всероссийского масштаба. 

     

    "Думаю , если автор соберётся в Крылатское на ЧР,то без родителей ему там нечего бделать!"

     

    А при чем тут Крылатское, речь идет о конкретном мероприятии, проходящем в конкретное время и месте.

    1. Имя: Вадим

      Plotnik

      Сегодня, 10:29 | Регистрация: 2.10.2016

      Доброе утро уважаемый ,я мог быть зарегистрированным на сайте всего лишь один день,это ни сколько не объясняет Вашего непрофессионализма.Думаю ,если бы доверили составлять разгромную статью специалисту , он бы нашёл изъяны в организации ЧР по-серьёзнее , чем отсутствие спинок на сиденьях.Если же Вы всерьёз можете повлиять хотя бы на развитие пропаганды и рекламы велоспорта-трек,будет очень приятно продолжить беседу с Вами.

      1. ДимаЛел

        Сегодня, 10:55 | Регистрация: 25.12.2009

        Где эти специалисты, которые видят изъяны? Напишите, о каких изъянах речь. Я их видел с позиции болельщика, сидящего на трибуне, который приехал из другого города.

        Давайте начнем беседу по поводу развития и пропаганды велоспорта трека.

        Я был в Минске на ЧМ и видел как там организованно, как работают волонтеры, как продается атрибутика, реклама по городу. ЧМ конечно круче чем ЧР, но это же не значит, что к улучшениям не надо стремиться.

        Например:

        1. До сих пор на сайте Федерации нет результатов 4 дня соревнований, только до

        "Чемпионат и Первенство России (3 день) 19.01.2017 г. Санкт-Петербург".

        2. Можно сделать ссылки на протоколы читабельными и кликабельными, как на Tissote например. А не нажимая на каждую из надписей "17 - 21 января Чемпионат и Первенство России (3 день) 19.01.2017 г. Санкт-Петербург Всероссийские соревнования, Чемпионат России, Первенство России Мужчины, Женщины, Юниоры 19-22, Юниорки 19-22, Юниоры 17-18, Юниорки 17-18 Трек Россия г. Санкт- Петербург г. Санкт- Петербург"

        переходить к одному файлу

        "Сводная таблица.pdf
        20.01.2017 " и потом искать поиском нужную информацию.


        3. Можно организовать трансляцию в ютубе для увеличения аудитории?

        4. У Федерации есть твиттер, вк-страничка, инста... Можно оперативно постить результаты соревнований после каждого заезда ЧР? Бельгийцы или австралийцы постят.

      2. Имя: Андрей

        Андрон

        Сегодня, 11:16 | Регистрация: 4.10.2015

        Прошу прощения, не хочу вмешиваться в ваш спор. Только один вопрос - Вы занимаете какую-то должность в федерации?

  3. Имя: Антон Рыбаков

    Антон Рыбаков

    Сегодня, 10:16 | Регистрация: 16.05.2016

    Если уж автор и хотел приобщить своего дрга к велоспорту , то не нужно выливать столько ничем не подкреплённого негатива на непривыкшего человека,пусть даже он и с Колымы.biggrin

    Последняя фраза, конечно, сильная!!!)))))

     

    ПС Автор молодец!

  4. Имя: Alexander

    Pinkerton

    Сегодня, 10:59 | Регистрация: 7.01.2017

    Спасибо автору за статью, всегда интересно почитать взгляды,  оценки от граждан, анализирующих конкретную ситуацию "в свободное от дел время, без аккредитации, фотоаппарата, диктофона, велолайвской атрибутики".

    З.Ы.: Досадно, что на сайте нету возможности сказать спасибо автору статьи соответствующей кнопкой по аналогии системы репутации в комментариях.

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Комментарии

  • Андрон
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    Андрон-Фото
    Прошу прощения, не хочу вмешиваться в ваш спор. Только один вопрос - Вы занимаете какую-то должность в федерации?
  • Pinkerton
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    Pinkerton-Фото

    Спасибо автору за статью, всегда интересно почитать взгляды,  оценки от граждан, анализирующих конкретную ситуацию "в свободное от дел время, без аккредитации, фотоаппарата, диктофона, велолайвской атрибутики".

    З.Ы.: Досадно, что на сайте нету возможности сказать спасибо автору статьи соответствующей кнопкой по аналогии системы репутации в комментариях.

  • ДимаЛел
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    ДимаЛел-Фото
    Где эти специалисты, которые видят изъяны? Напишите, о каких изъянах речь. Я их видел с позиции болельщика, сидящего на трибуне, который приехал из другого города.

    Давайте начнем беседу по поводу развития и пропаганды велоспорта трека.

    Я был в Минске на ЧМ и видел как там организованно, как работают волонтеры, как продается атрибутика, реклама по городу. ЧМ конечно круче чем ЧР, но это же не значит, что к улучшениям не надо стремиться.

    Например:

    1. До сих пор на сайте Федерации нет результатов 4 дня соревнований, только до

    "Чемпионат и Первенство России (3 день) 19.01.2017 г. Санкт-Петербург".

    2. Можно сделать ссылки на протоколы читабельными и кликабельными, как на Tissote например. А не нажимая на каждую из надписей "17 - 21 января Чемпионат и Первенство России (3 день) 19.01.2017 г. Санкт-Петербург Всероссийские соревнования, Чемпионат России, Первенство России Мужчины, Женщины, Юниоры 19-22, Юниорки 19-22, Юниоры 17-18, Юниорки 17-18 Трек Россия г. Санкт- Петербург г. Санкт- Петербург"

    переходить к одному файлу

    "Сводная таблица.pdf
    20.01.2017 " и потом искать поиском нужную информацию.


    3. Можно организовать трансляцию в ютубе для увеличения аудитории?

    4. У Федерации есть твиттер, вк-страничка, инста... Можно оперативно постить результаты соревнований после каждого заезда ЧР? Бельгийцы или австралийцы постят.
  • Plotnik
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    Plotnik-Фото
    Доброе утро уважаемый ,я мог быть зарегистрированным на сайте всего лишь один день,это ни сколько не объясняет Вашего непрофессионализма.Думаю ,если бы доверили составлять разгромную статью специалисту , он бы нашёл изъяны в организации ЧР по-серьёзнее , чем отсутствие спинок на сиденьях.Если же Вы всерьёз можете повлиять хотя бы на развитие пропаганды и рекламы велоспорта-трек,будет очень приятно продолжить беседу с Вами.
  • Антон Рыбаков
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    Антон Рыбаков-Фото

    Если уж автор и хотел приобщить своего дрга к велоспорту , то не нужно выливать столько ничем не подкреплённого негатива на непривыкшего человека,пусть даже он и с Колымы.biggrin

    Последняя фраза, конечно, сильная!!!)))))

     

    ПС Автор молодец!

  • ДимаЛел
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    ДимаЛел-Фото

    Цитата: Plotnik
    Вход на трек с самого его основания бесплатный для всех , а с недавнего времени каждые пол часа ходит бесплатный автобус,который автор назвал маршруткой , да и пешком до трека пятнадцать минут

     

    Вы местный. Я в Питере впервые. В релизе Федерации ничего не сказано о том, как добраться до трека. Открываю Яндекс-карты задаю маршрут от метро до здания трека:

    - пешком: 28 мин - 2,3 км

    - автобус: Невозможно проложить маршрут между точками

    - автомобиль: 3 мин - 2 км 

    "вернее микроавтобуса, а также его госномер и время отправления."

     

    Вам известно, а где об этом узнать гостю Северной столицы?

     

    "Отвратительно!Автор пытается дать оценку чемпионату России,проводимого на треке в Петербуре на уровне детского сада,а на самом деле даёт оценку своему капризному воспитанию.Полное не знание технических составляющих трека и соревнований по велоспорт-треку вообще.Скорее всего автор любит шахматы или какой-нибудь другой сидячий вид спорта."

     

    Я смотрю, Вы недавно на сайте...

     

    "Если уж автор и хотел приобщить своего дрга к велоспорту , то не нужно выливать столько ничем не подкреплённого негатива на непривыкшего человека,пусть даже он и с Колымы.Абсолютно все притензии субьективные.Прсле прочитанного хочется взять
    автора на ручки и дать чупсик."

     

    Речь то не о спортивной составляющей соревнований, а всего-лишь о бытовых условиях и информационной составляющей события всероссийского масштаба. 

     

    "Думаю , если автор соберётся в Крылатское на ЧР,то без родителей ему там нечего бделать!"

     

    А при чем тут Крылатское, речь идет о конкретном мероприятии, проходящем в конкретное время и месте.

  • Андрон
    Дмитрий Парыгин: Покорить Мон ... (9)
    Андрон-Фото

      В зимний период отвлекаюсь от велосипеда на горные лыжи очень сильно, но этот рассказ не мог не прочитать. Действительно, надо быть сумасшедшим, чтобы заехать на эту гору три раза за один день. Даже в хорошую погоду. 

      Автору большой респект. И понял, чем отличаются алтайские перевалы от французских - на алтайских никто не подготовит вам велосипед.

  • Plotnik
    Видишь российский трековый вел ... (7)
    Plotnik-Фото

    Отвратительно!Автор пытается дать оценку чемпионату России,проводимого на треке в Петербуре на уровне детского сада,а на самом деле даёт оценку своему капризному воспитанию.Полное не знание технических составляющих трека и соревнований по велоспорт-треку вообще.Скорее всего автор любит шахматы или какой-нибудь другой сидячий вид спорта.Вход на трек с самого его основания бесплатный для всех , а с недавнего времени каждые пол часа ходит бесплатный автобус,который автор назвал маршруткой , да и пешком до трека пятнадцать минут.Если уж автор и хотел приобщить своего дрга к велоспорту , то не нужно выливать столько ничем не подкреплённого негатива на непривыкшего человека,пусть даже он и с Колымы.Абсолютно все притензии субьективные.Прсле прочитанного хочется взять
    автора на ручки и дать чупсик.



    Думаю , если автор соберётся в Крылатское на ЧР,то без родителей ему там нечего бделать!

  • motte
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 2 (1)
    motte-Фото

    Томми..глазам не верю! 

    Отличный старт последнего сезона в карьере ...нечего сказать...надо брать пятую ПР и точка!

  • kwwk
    Тур Сан-Хуан-2017. Этап 1 (1)
    kwwk-Фото

    О Костю с Рамунасам куда аж занесло)))

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