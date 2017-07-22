- Категория:
- VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 07:00
Фоторепортаж Влада Богомолова из Воронежа (часть 2)
В Воронеже на чемпионате России присутствуют на месте событий наши специальные корреспонденты Николай Парилин и Влад Богомолов. Предлагаем вам фоторепортаж Влада Богомолова с чемпионата России в гонке-критериуме. Полный репортаж Николая Парилина и Влада Богомолова появится на сайте по окончании трёх гоночных дней.
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