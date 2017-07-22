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Фоторепортаж Влада Богомолова из Воронежа (часть 2)

Фоторепортаж Влада Богомолова из Воронежа (часть 2)

 В Воронеже на чемпионате России присутствуют на месте событий наши специальные корреспонденты Николай Парилин и Влад Богомолов. Предлагаем вам фоторепортаж Влада Богомолова с чемпионата России в гонке-критериуме. Полный репортаж Николая Парилина и Влада Богомолова появится на сайте по окончании трёх гоночных дней.

 



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Теги к статье: чемпионат России по велоспорту женский велоспорт критериум

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7 - 13 августа 2017

BinckBank Tour (Энеко Тур)


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Комментарии

  • veloliveuser
    Итоги Тур де Франс-2017 по очк ... (1)
    veloliveuser-Фото

    очень интерресный расклад и по гонцам, и по странам.

    гонцы справедливо расставлены - по заслугам.

  • veloliveuser
    Призовые команд на Тур де Фран ... (12)
    veloliveuser-Фото

    для иллюстрации отношения к скай добавлю пример из футбола.
    раньше голландцы показывали очень зрелищный футбол - их любили и смотрели. но главных побед не было.
    потом пришел новый тренер (запамятовал имя) и сказал: вам нужна победа или шоу? и сделал игру рациональнее, чуть результативнее, но менее смотрибельной.
    вот и тут так. скай выхолощен ради результата, даже у-родуют гонку (пишу "у-ро-ду-ют", а отражается "редискает") - блокировками.

    признавать силу - да, признаю, но не уважаю и тем более не люблю.

     

    вспомнился Ипполит из "Иронии судьбы...".

  • adela
    Призовые команд на Тур де Фран ... (12)
    adela-Фото
    5 лет наблюдаю возвеличивание одних и гнобление других. И народ ведется, что самое плохое.
  • veloliveuser
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (43)
    veloliveuser-Фото
    думаю, Фрум все же не считал себя свадебным генералом на вуэльте, а очень даже хотел бы завоевать и этот трофей. ну не можется после тдф. Кинтана вот тоже очень хотел дубль. но хотелки пока у них не дорасли до дублей.
  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (43)
    Yuriy 17-Фото

    Поздравляем Фрума с победой!
    На Туре он был одним из сильнейших в горах, значительно лучшим раздельщиком среди генеральщиков.
    У Фрума был только один не слишком хороший день, где на последних весьма крутых 300 метрах он проиграл своим конкурентам в допустимых для него пределах.
    Таким образом, Фрум на Туре самый разносторонний, гармоничный гонщик. Так учил нас товарищ Мачо.
    Желаем Фруму здоровья, излечиться от своей астмы, и здоровым опять бороться за победу на Тур де Франс!

     

  • rossa2005
    Призовые команд на Тур де Фран ... (12)
    rossa2005-Фото

    Цитата: adela
    О! Еще и как формирует.... до тошноты.
    только тсс, тут за критику СК - сразу бан. )))

     

     

  • AAA
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (43)
    AAA-Фото

    В этом году Фрум был чище и без батареек, отсюда и результат дался тяжелее.

    Ланде эта секунда в пуп не уперлась, он получает свои призовые ~67К евро, плюс отличный контракт от Мувиков, вне зависимостиот от секунды.

    Зачем пуп рвать?

    Уран подорожал.

    Барде...... да и Бог с ним. Выше не прыгнет.

    Ару приземлился с небес, вот только куда не понятно. Астана без подиума не заплатит столько сколько он хочет, а кто даст больше?

  • adela
    Призовые команд на Тур де Фран ... (12)
    adela-Фото
    А как на счет известного спринтера плюющегося в гонщиков?
  • opaque
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (43)
    opaque-Фото

    как сказал некто Аршавин - ваши ожидания, это ваши проблемы.

    Тур - он как этап Формула-1: один обгон на трассе будет - хорошо, а если три, да "напряжение" впридачу - то день удался. А результат редко когда сенсационен)



    Трудно принижать значение побед(ы) на ТдФ, да и не удастся, но... все равно, как и во время USPostal и Армстронга эта целенаправленная подготовка и бросание всех сил ТОЛЬКО на Тур смортится со стороны несколько странно: тут ребята на износ гоняют, денежку зарабатывают, ни одной премии не пропускают, и вот презжают богачи, которым на деньги плевать, они не зарабатывать а тратить приехали, отдадут любые средства ради этой конкретной победы... Нелюбовь народная к командам-толстосумам в любом виде спорта понятна.

  • adela
    Призовые команд на Тур де Фран ... (12)
    adela-Фото
    О! Еще и как формирует.... до тошноты.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2628
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Мартин Д. (Irl) (QST) 2040
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1882
5 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1824
7 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1771
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1765
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1711
10 Саган П. (Svk) (BOH) 1570

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