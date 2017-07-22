Фоторепортаж Влада Богомолова из Воронежа (часть 2)

для иллюстрации отношения к скай добавлю пример из футбола.

раньше голландцы показывали очень зрелищный футбол - их любили и смотрели. но главных побед не было.

потом пришел новый тренер (запамятовал имя) и сказал: вам нужна победа или шоу? и сделал игру рациональнее, чуть результативнее, но менее смотрибельной.

вот и тут так. скай выхолощен ради результата, даже у-родуют гонку (пишу "у-ро-ду-ют", а отражается "редискает") - блокировками.

признавать силу - да, признаю, но не уважаю и тем более не люблю.

вспомнился Ипполит из "Иронии судьбы...".