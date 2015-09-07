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К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Николай Парилин

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня"

 

  5 мая в 100-й раз стартует Джиро д’Италия. Этот итальянский Гран-тур давно покорил сердца многих любителей велоспорта. «Corsa Rosa» создаёт легенды, каждый год вписывая в страницы своей истории всё новых героев. В ближайшем будущем любителей велоспорта ждёт приятный сюрприз. В год юбилейного 100-го выпуска Джиро д’Италия выходит книга Влада Богомолова «Джиро» вокруг меня», благодаря уникальным материалам которой можно с новой стороны открыть для себя итальянский Гран-тур и тех, чьё имя навсегда вписано в его историю.

 

  Старта Джиро д’Италия болельщики ждут целый год. Ожидание нового выпуска итальянского Гран-тура начинается сразу же, как только по итогам трёхнедельного марафона на высшую ступень подиума поднимается в розовой майке победитель Джиро д’Италия. Журналистская бригада VeloLIVE.com в лице Николая Парилина и Влада Богомолова проведут на Джиро д'Италия три недели, от первого до последнего этапа, и поделятся впечатлениями о юбилейной Джиро д’Италия.

«Джиро» вокруг меня». Отзывы. Николай Парилин

Книга Влада Богомолова «Джиро» вокруг меня»

 

  Николай Парилин - лауреат премий «Лучший журналист года», «Золотое перо России», «Золотой фонд российской прессы».


  Почему «Джиро д’Италия» окрасилась в розовый цвет? Почему у нее такой «витиеватый» главный приз? Почему в велотуфлях Василия Кириенко «квакали лягушки»? Почему у Александра Ефимкина «радиатор закипел»? Почему у Максима Белькова глаза были с царский пятак? Почему словоохотливый дедок перешел на лангедок? Почему не получил журналистскую аккредитацию обезглавленный сарацин?


  Ответы на эти и десятки других «почему?» вы найдете на страницах этой замечательной книги, посвященной Италии и ее легендарной велогонке. Это издание необычно еще и потому, что книг о спорте в России в последние годы выходит крайне мало. Да и посвящены они в подавляющем большинстве прибыльному футболу. И вдруг – о, чудо! – наш любимый велоспорт, прекрасный, но убыточный.

 

Книга Влада Богомолова «Джиро» вокруг меня»


  Велосипедный мир России (и не только!) хорошо знает Влада Богомолова как прекрасного фотомастера. Но он, оказывается, еще и мастер слова. В этом вы убедитесь сами с первых строк этой книги. Она написана с большой любовью к Италии и велоспорту, пронизана добрым юмором (что не мешает автору без обиняков указывать организаторам гранд-тура на их просчеты).


  За эти годы автор исколесил итальянский «сапожок» вдоль и поперек, вложив в эту замечательную книгу не только душу, но и титанический труд (у меня тоже не одна «Джиро» в ногах, знаю, о чем говорю). О фотографиях скажу лишь одно – они, как всегда, великолепны.


  Жанр книги, которую вы сейчас держите в руках, уникален. Это одновременно и своего рода энциклопедия гонки-юбиляра, и путевые заметки с велосипедным уклоном. Крутым! Градиент небывалый – 100!

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  1. Имя: Борис

    bob.velo17

    Сегодня, 07:25 | Регистрация: 21.01.2017

    Жду не дождусь выхода книги о Джиро.Судя по предыдущим репортажам с гонки думаю книга будет интересной и увлекательной.Так что любители велоспорта наберитесь терпения осталось не долго.

  2. Имя: Hitachi

    ZX330-5G

    Сегодня, 08:00 | Регистрация: 7.09.2015

    Добрый день, Надеюсь в Казахстане мы сможем купить в книжных магазинах.

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Ближайшие старты

3 - 7 мая 2017

Tour d’Azerbaidjan

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

7 мая 2017

Gran Premio Citta di Lugano

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (25)
    rude_rider-Фото
    проблема Нибали в том что он уже не в астане с сумашедшей командой. супер развоза не будет видимо.хотя может по старинке астана резвезет его
  • Meilleur
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (25)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Александра
    Мне бы хотелось увдеть на подиуме кого-нибудь "новенького".

    Так в этот раз это сложно минуемо. Разве что подиум Нибали, Кинтана, Ланда. Что вряд ли.

  • YuraHist
    Винченцо Нибали о целях на Джи ... (3)
    YuraHist-Фото
    Большое количество фаворитов на этой гонке, но может родные стены помогут Нибали в очередной раз быть на вершине.
  • ZX330-5G
    К выходу книги Влада Богомолов ... (2)
    ZX330-5G-Фото

    Добрый день, Надеюсь в Казахстане мы сможем купить в книжных магазинах.

  • ktilp-12
    Винченцо Нибали о целях на Джи ... (3)
    ktilp-12-Фото

      В прошлом году у него была сильная команда Астана с великим Скарпони и со стратегом Мартинелли, а в этом году неизвестность, поэтому сомнения.

  • Sm1T
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (4)
    Sm1T-Фото

    Я хочу вам напомнить, что на гонках соперничество в первую очередь не внутри командное, а с другими гонщиками. внутрикоманды можно начать бодаться если все остальные будут в далеком "гарнире".

  • ZX330-5G
    Состав команды Katusha – Alpec ... (11)
    ZX330-5G-Фото
    Было бы здорово если Ильнур перешел в Команду Астана. Там бы ему была б и поддержка со стороны грегори и сам бы вырос как генеральшик) (мое субъективное мнение)
  • bob.velo17
    К выходу книги Влада Богомолов ... (2)
    bob.velo17-Фото

    Жду не дождусь выхода книги о Джиро.Судя по предыдущим репортажам с гонки думаю книга будет интересной и увлекательной.Так что любители велоспорта наберитесь терпения осталось не долго.

  • Александра
    Винченцо Нибали о целях на Джи ... (3)
    Александра-Фото

    Чувствуются нотки легкой безнадеги.

  • Sezar
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (4)
    Sezar-Фото

    Думаю в Скае понимают, что на 3 недели Томаса вряд ли хвати и шансов на подиум у него нет. Поэтому Ланда-номер один, а Томас-карта, которую можно разыграть, да и снизить давление на Ланду, чтобы опять чего не вышло))).

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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