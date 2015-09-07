К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Николай Парилин

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня"

5 мая в 100-й раз стартует Джиро д’Италия. Этот итальянский Гран-тур давно покорил сердца многих любителей велоспорта. «Corsa Rosa» создаёт легенды, каждый год вписывая в страницы своей истории всё новых героев. В ближайшем будущем любителей велоспорта ждёт приятный сюрприз. В год юбилейного 100-го выпуска Джиро д’Италия выходит книга Влада Богомолова «Джиро» вокруг меня», благодаря уникальным материалам которой можно с новой стороны открыть для себя итальянский Гран-тур и тех, чьё имя навсегда вписано в его историю.

Старта Джиро д’Италия болельщики ждут целый год. Ожидание нового выпуска итальянского Гран-тура начинается сразу же, как только по итогам трёхнедельного марафона на высшую ступень подиума поднимается в розовой майке победитель Джиро д’Италия. Журналистская бригада VeloLIVE.com в лице Николая Парилина и Влада Богомолова проведут на Джиро д'Италия три недели, от первого до последнего этапа, и поделятся впечатлениями о юбилейной Джиро д’Италия.

«Джиро» вокруг меня». Отзывы. Николай Парилин

Николай Парилин - лауреат премий «Лучший журналист года», «Золотое перо России», «Золотой фонд российской прессы».



Почему «Джиро д’Италия» окрасилась в розовый цвет? Почему у нее такой «витиеватый» главный приз? Почему в велотуфлях Василия Кириенко «квакали лягушки»? Почему у Александра Ефимкина «радиатор закипел»? Почему у Максима Белькова глаза были с царский пятак? Почему словоохотливый дедок перешел на лангедок? Почему не получил журналистскую аккредитацию обезглавленный сарацин?



Ответы на эти и десятки других «почему?» вы найдете на страницах этой замечательной книги, посвященной Италии и ее легендарной велогонке. Это издание необычно еще и потому, что книг о спорте в России в последние годы выходит крайне мало. Да и посвящены они в подавляющем большинстве прибыльному футболу. И вдруг – о, чудо! – наш любимый велоспорт, прекрасный, но убыточный.



Велосипедный мир России (и не только!) хорошо знает Влада Богомолова как прекрасного фотомастера. Но он, оказывается, еще и мастер слова. В этом вы убедитесь сами с первых строк этой книги. Она написана с большой любовью к Италии и велоспорту, пронизана добрым юмором (что не мешает автору без обиняков указывать организаторам гранд-тура на их просчеты).



За эти годы автор исколесил итальянский «сапожок» вдоль и поперек, вложив в эту замечательную книгу не только душу, но и титанический труд (у меня тоже не одна «Джиро» в ногах, знаю, о чем говорю). О фотографиях скажу лишь одно – они, как всегда, великолепны.



Жанр книги, которую вы сейчас держите в руках, уникален. Это одновременно и своего рода энциклопедия гонки-юбиляра, и путевые заметки с велосипедным уклоном. Крутым! Градиент небывалый – 100!