- Категория:
- VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 11:40
ДА И НА НЕБЕ ТУЧИ, А ВЕЛОСПОРТ ВСЕХ КРУЧЕ!
Свершилось! Оказывается, велоспорт всё-таки круче футбола! Ах, вы мне не верите?! Думаете, эту сенсацию я высосал из пальца для красного словца? Ошибаетесь! Вот голый факт: перед играми футбольного Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге именно «вид спорта номер один» (как он скромно сам себя именует) любезно обратился за помощью к велогонам и попросил на время кусочек территории возле велотрека «Локосфинкс», что бок о бок с «Зенит-Ареной», для организации зоны контроля автотранспорта. Естественно, демократичный и скромный велоспорт не смог отказать дорогому соседу – пошёл навстречу, поделился квадратными метрами, выручил. А вы говорите!
Некоторую пользу от «конфедератов» ощутили и мы. Так, ещё разнообразнее стали в гостиничном ресторане завтраки. За месяц погони за «розовой гонкой» в Италии мы так вкусно начинали рабочий день максимум 3-4 раза, хотя в отелях ночевали приличных, с немалыми звёздами на вывеске. Метрдотель Александр Суворов поведал нам о 30 чилийских болельщиках, поселившихся в нашем «велоотеле» на время недавнего футбольного турнира: «Солнечные люди, сплошной позитив!»
А вот вам еще одна сенсация, уже чисто велосипедная. Кирилл Свешников возвращается с шоссе на трек! По мне, так давно пора! А, может быть, и вообще уходить с «паркета» не стоило. Да, пропуск Олимпиады в Рио – тяжёлый удар по психике спортсмена, но бросать то дело, которое горит у тебя в ногах, тоже не след.
Хотите верьте – хотите нет, но на газоне у центрального входа в отель нас, как и в прошлом году, встречал почётный караул из шампиньонов. Точнее, это мы так думали, пока не повстречали на треке вице-чемпионку Олимпиады-2016, трёхкратную чемпионку мира Дарью Шмелёву, которая приехала в Северную столицу на день раньше. Это ей по традиции салютовали «белые каски»! И снова мистическим образом они исчезли к утру…
«Локосфинкс» мы решили навестить с двоякой целью: во-первых, подарить выдающемуся тренеру Александру Кузнецову сигнальный экземпляр только что вышедшей из печати книги Влада Богомолова «Джиро» вокруг меня», а, во-вторых, как и было обещано, осветить первенство России среди юниоров 17-18 и 19-22. Ведь эти старты давали возможность молодым гонщикам получить путёвки на европейский и мировой чемпионаты. А, значит, по основанию проходными быть не могли. К тому же всегда интересно следить за теми, кто через пару-тройку лет будет составлять костяк национальной команды, подпирать признанных фаворитов.
К сожалению, книг из типографии удалось взять в Питер самую малость, ибо над основным тиражом ещё шла работа. Между прочим, весит этот фолиант столько же, сколько заднее колесо велосипеда – 1600 граммов. Сразу видно – тяжёлый труд!
ПРО ПОЛЁТЫ И ПРОЛЁТЫ
Однако первое интервью я взял не у кого-то из новоиспечённых чемпионов (всему свой черёд!), а у другой заметной фигуры отечественного велоспорта – Александра Евтушенко. Думаю, не надо объяснять, почему…
- Саша, успокой читателей «Велолайва», которые обеспокоены твоей травмой, скажи им, что не так страшен чёрт, как его малюют. Ты ведь, как я из окна гостиничного номера утром видел, уже в седле?
- Да, катаюсь помаленьку.
- И где это, сударь, ты исхитрился такую богатую коллекцию собрать?
- Коллекцию чего?
- Переломов!
- В Испании, в конце тренировочного сбора. Шла восстановительная тренировка, закатка. Я остановился поправить руль, а затем за машиной поехал догонять ребят. На «рогатке», на разделочном. Экипировка, велик – всё уже было по-боевому. Летели быстро, под 60. И тут у меня рука слетела с подлокотника, меня из-за машины выкинуло, а там поворот был. И прямо вот так – стена. И всё. Прилетел…
- И сколько ребрышек полетело?
- Пять.
- Плюс…
- …таз.
- Трещина или что-то посерьёзней?
- Тоже перелом.
- Первая мысль?
- Когда встал, первым делом спросил у тренера: «А вы кто?» Второй вопрос был: «А мы где?»
- Неужели ещё и сотрясение получил?!
- Нет, каска спасла.
- Тогда, наверное, это просто болевой шок был, я на такие вещи за время службы вдоволь насмотрелся…
- Да, скорее всего так.
- Дальше как события развивались?
- Сразу отвезли в тамошнюю больницу. Сделали рентген. Но про сломанные рёбра – ни слова, речь шла только о переломе таза. А на следующий день меня отправили в Питер. Сюда прилетел, и меня положили в гостиницу при треке, ухаживали за мной первое время. Потом начал помаленьку двигаться…
- И на какой день сел на велотренажёр?
- Наверное, на четвёртый. Но одной ногой.
- Серьёзно?! Ну, ты мужественный мужик!
- Конечно, было большое разочарование…
- Ещё бы! На шоссейном чемпионате России в Воронеже ты реально мог отличиться – и в коронной разделке, и в «куче» с Серёгой Шиловым.
- Форма хорошая была.
- Знаю, я так в репортаже и написал, что по весне ты «рвал и метал»…
- Когда я прилетел в Санкт-Петербург, Александр Анатольевич Кузнецов сказал, что его школа живёт и работает под девизом «Движение – это жизнь», что это самое хорошее лечение. И я начал двигаться.
- Я смотрю, что уход за тобой здесь осуществляется молодой и красивый.
- Да, прилетела моя девушка Юля. Но сначала сюда ко мне брат прилетал, помогал вставать с кровати и дойти до трека, до ватт-байка, и обратно.
- Юлия надолго здесь?
- Нет, к сожалению, завтра уже улетает. 10 дней гостила.
- Мама сколько раз в сутки с тобой на связи?
- Каждый день связываемся.
- Сильно переживает?
- Конечно!
- Привет ей от нас огромный! А тебе быстрейшего полного выздоровления.
- Хорошо. Спасибо!
Что уж тут поделать, редкий велосипедист обходится без травм, никто от них не застрахован. Просто иногда эта чёрная полоса затягивается чересчур надолго. Как, к примеру, у другого питерского «железнодорожника» Саввы Новикова, которого я встретил в велотренажёрном зале. Не успели врачи, как говорится, вынуть у парня спицу из сломанной ключицы – бах! – перелом руки. 33 несчастья за один месяц. И все левые (в прямом смысле слова). Здоровья тебе, гонец!
СЛЕДУЮЩАЯ СТАДИЯ – ПОРТУГАЛЬСКАЯ АНАДИЯ
В первый день российского первенства были разыграны четыре комплекта наград, их дележом занимались спринтеры в «итальянке».
У юниорок 17-18 командный спринт выиграли москвички Яна Тыщенко и Полина Ващенко – 34,584. Золотая медаль также была вручена Серафиме Гришиной.
Слово чемпиону: Полина Ващенко.
- Полина, рад поздравить тебя и твоих подруг с золотыми медалями. Что сейчас на душе?
- Удовлетворение от хорошо проделанной работы. Очень хотелось проехать по своему лучшему результату и, кажется, нам это удалось. Думаю, что моя напарница по финалу Яна Тыщенко тоже такими секундами довольна.
- Но радость от победы по справедливости надо делить всё-таки на троих. На всех-то её хватит?
- Конечно! В обиде никто не останется.
- Первый блин вышел не комом. Первенство страны только началось. Пусть эта победа будет не последней.
- Спасибо. Буду очень стараться.
В споре их сверстников первенствовало трио в составе двух туляков Даниила Комкова и Дмитрия Нестерова, а также питерца Глеба Сырицы - 45,089. Золотой награды удостоен и третий туляк – Данила Бурлаков, который в финальном заезде не участвовал.
Слово чемпиону: Глеб Сырица.
- Глеб, ваша тройка уверенно победила и результат показала приличный. Тяжело далось или ехалось в охотку, в радость?
- В радость! Но тяжело. О том, что я поеду в финале, мне сказали буквально за три часа.
- Может быть, это и хорошо – не успел переволноваться!
- Это да. Тут есть свои плюсы.
- Своими товарищами по команде доволен? Парни на совесть отработали?
- Очень доволен! Всё по высшему разряду.
- Питерцу в компании с туляками комфортно гоняется?
- Нормально, спокойно. Все свои, все равны.
У девушек 19-22 в «золотом» финале не было равных дуэту Наталия Антонова (Сестрорецк) – Татьяна Киселёва (Тула), промчавшихся два круга за 33,385. Компанию им на высшей ступеньке подиума составила Анастасия Сухарева из Сестрорецка.
Слово чемпиону: Татьяна Киселёва.
- Таня, ваша слётанная пара показала сегодня очень быстрые секунды. Поздравляю! Вместе с тем становится тревожно, когда на старт выходят всего лишь три команды. Как вам и Наталии сегодняшние баталии?
- Выиграть мы выиграли, показали свой лучший результат, но за это в первую очередь большое спасибо Наташе Антоновой, которая выдала отличный первый круг. Я доехала, как обычно, но хотелось бы сделать это получше. Вот тогда мы показали бы для себя замечательный результат. Да, Настю Войнову и Дашу Шмелёву мы пока не подвинем, но приблизиться к их секундам пытаемся.
- Сегодня вы сбросили целых три «десятки». Прогресс налицо!
- Это с разгона, а не с доезда. Думаю, над этим элементом ещё надо поработать. Надеюсь, в скором будущем мы покажем более высокий результат. По крайней мере, я в это верю.
- По моим прикидкам, на европейском первенстве в Португалии с вашими результатами уже можно на что-то хорошее рассчитывать…
- К Анадии, я считаю, мы должны выйти на более быстрые секунды. Две недели в запасе есть. Будем считать, что сейчас мы как бы проехали квалификацию, а все силы без остатка отдадим позже, на португальском треке.
Среди андеров в очередной раз блеснули туляки. Михаил Дмитриев, Алексей Носов и Александр Дубченко проехали три круга до «золота» за 44,372.
Слово чемпиону: Александр Дубченко.
- Как говорят итальянцы, «комплименти»! Саша, два слова о своей команде-победительнице…
- Я бы сказал о дрим-тим.
- Так, выходит, вы, когда ехали, дремали?! Не выспались?
- В первом заезде, на самом деле, мы дремали. У нас результат по утру был так себе. Во-первых, мы особо не проснулись. Во-вторых, сказалась некоторая неприкатанность. Мы же свежая команда, недавно собранная. А ко второму заезду мы всё проанализировали, кое-что поняли и проехали очень гладко. Там был мой лучший круг, если честно, сам был шокирован.
- Ну, а на финал, думаю, настраиваться вообще не надо было. Там ведь всё сверхпринципиально…
- К финалу мы были немного уставшие.30 минут – это разве отдых?! Я даже толком не отдышался. Ведь обычно между заездами дают час. Да и фальстарт сбил немножко. Мы свои круги так же проехали, а вот наш стартер не резко снялся, 18,1 было на первом круге. Так или иначе в «итальянке» мы себе на «Европу» путёвку пробили, нас уже никто не подвинет. Будем биться дальше! Надо же честь Тулы защищать…
Отмечу и маленький подвиг «серебряного» москвича Александра Васюхно, у которого в главном финале после финиша слетела трубка. Гонщик ухитрился проехать при таком форс-мажоре без малого круг, а «прилёг» лишь тогда, когда коварная резина сорвалась окончательно. Слава Богу, скорость к этому моменту удалось изрядно погасить.
Николай ПАРИЛИН
Фото Влад БОГОМОЛОВ
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