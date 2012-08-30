Фоторепортаж Влада Богомолова из Воронежа с чемпионата России в командной гонке

ну это просто место рождения. мать у него - британка, поэтому и его тоже можно считать таковым.

он стал первым за 40 лет британцем, выигравшим 3 медали на одних играх.

5-кратный олимпийский чемпион (четырежды на треке и один раз на шоссе), 7-кратный чемпион мира на треке, чемпион мира на шоссе.

сосле своего золота на домашней Олимпиаде 2012 года стал обладателем семи олимпийских медалей и по количеству данных наград является самым титулованным представителем Великобритании.

это не сравнить с тдф по престижности на уровне ВБ.

поэтому он - сэр, а Фрум - нет.