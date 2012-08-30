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Фоторепортаж Влада Богомолова из Воронежа с чемпионата России в командной гонке

Фоторепортаж Влада Богомолова из Воронежа с чемпионата России в командной гонке

   В этом году на Тур де Франс-2017 организаторы не проводили командной гонки на время, но вот на чемпионате России, как раз в эти дни, определяется лучшая команда в гонке с раздельным стартом. Наши специальные корреспонденты Николай Парилин и Влад Богомолов, конечно, присутствуют на месте событий. Для начала предлагаем вам фоторепортаж Влада Богомолова с чемпионата России в командной гонке. Полный репортаж Николая Парилина и Влада Богомолова появится на сайте по окончании трёх гоночных дней. 

 

 

 

 

 

 

   

   

 


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Теги к статье: чемпионат России по велоспорту командная гонка на время разделка женский велоспорт

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  1. RVL

    Сегодня, 07:42 | Регистрация: 30.08.2012

    Рыбаки пару ехали?

    1. Николай Парилин

      Сегодня, 08:52 | Регистрация: 21.02.2016

      Да нет, стартовали, как положено по регламенту, - квартетом. Но быстро развалились. Видно же по фото, что функционалка нулевая.

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

22 - 26 июля 2017

Тур Валлонии

29 июля 2017

Классика Сан-Себастьяна

29 июля - 4 августа 2017

Тур Польши

30 июля 2017

Prudential RideLondon-Surrey Classic

1 - 5 августа 2017

Вуэльта Бургоса

7 - 13 августа 2017

BinckBank Tour (Энеко Тур)


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Комментарии

  • veloliveuser
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (77)
    veloliveuser-Фото
    Ланда и так очч мощно проехал разделку, опередив Кири и Финни (!).
    а выше подняться ему не дали скаевцы - все претензии к ним.
    т.ч. Ланда на своем позволенном ему месте.
    а вот если бы Бардэ сошел на 4-е место, - это было б очччч несправедливо. ведь именно он с Мартином и Ару больше других делал тур интересным.
  • veloliveuser
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (77)
    veloliveuser-Фото
    для итальянцев джиро - очень даже престижно. ну а вуэльта (кроме испанцев) - для комплекта "джентльменского набора".
    ну и джиро с вуэльтой по содержанию и сложности частенько превосходят тдф.
    так что судите сами...
  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (77)
    uran-Фото

    Фрум проехал как и обещал, не рискуя, Барде бедный запомнит эту разделку. 

  • veloliveuser
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (77)
    veloliveuser-Фото

    ну это просто место рождения. мать у него - британка, поэтому и его тоже можно считать таковым.
    он стал первым за 40 лет британцем, выигравшим 3 медали на одних играх.
    5-кратный олимпийский чемпион (четырежды на треке и один раз на шоссе), 7-кратный чемпион мира на треке, чемпион мира на шоссе.

    сосле своего золота на домашней Олимпиаде 2012 года стал обладателем семи олимпийских медалей и по количеству данных наград является самым титулованным представителем Великобритании.

    это не сравнить с тдф по престижности на уровне ВБ.
    поэтому он - сэр, а Фрум - нет.

  • El kUn ^_^
    Мачей Боднар, Крис Фрум, Ригоб ... (2)
    El kUn ^_^-Фото
    Ну да если если б не проблемы со здоровьем тогда может и выиграл тдф Наверное он сильнее Фрума
  • veloliveuser
    Мачей Боднар, Крис Фрум, Ригоб ... (2)
    veloliveuser-Фото

    "Контадор на второй отсечке уступил Михалу Квятковски (Sky) всего 92 сотых секунды, а отрезок от отметки 10.2км до вершины подъема Контадор проехал быстрее всех участников, опередив, например, Криса Фрума на 14 секунд."

    это ответ всем скептикам и злопыхателям.

    это результат после 3-х недель гонки + всякие проблемы со здоровьем, чего у Фрума, например, не было...

  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (77)
    Student-Фото
    Цитата: kwwk
    Поедет, а то у него получается весь сезон - это ТДФ, вот только с командой соизмеримой туру будет посложнее, прошлая Вуэльта тому подтверждение.
    Да ну, такое случается раз в несколько сезонов, и верить, что вот завтра это повторится глупо. По факту только две команды могут составит конкуренцию Скай, это Мувистар, и Ажидуза. Первые обезглавлены, вторые ложили на испанский ГТ. Супер команды не понадобится, и что значит супер: Пульс, Роза, Элисонде, Энао. Мало? Не забудем про Томаса.

    Цитата: Stack
    Точно не Томас. Очень слабо верится, что Чавез.
    Возможно - Адам Йейтс.
    Пулс - звездный грегари, при определенных раскладах возле подиума, если не на подиуме.
    Вот в Йетцов не верю, огорчают они меня, что на Джиро, что на Туре. Не одной явной атаки, особенно на Джиро, проиграть Юнгельсу.

    Цитата: motte
    Андрей, можем предположить, кто еще и какой еще чертик выскочит на Вуэльте: пока имеем мотивационного Фрума и не менее мотивационного Нибали...кто еще? Томаса? Кто еще?
    Нибали не верю, он что на прошлой Джиро, что на этой не впечатляет. Что у него не опять так это его чемпионский характер, борится всегда до послденего, но этого мало, особенно, если кто-то в форме.
  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (77)
    uran-Фото
    Сэр не раз возил Кэва, и весьма успешно.
  • LLL
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (77)
    LLL-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Роман тоже заслужил на подиум даже больше чем 100%. Хотя как по мне достойней всего было бы так: 1-Фрум, 2-Барде, 3-Ланда. P.S. Поляки молодцы, Контадор - браво

    +1

     

  • L. A.
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (77)
    L. A.-Фото

    Не верится что эту несчастную секунду Микель уже не отыграет...

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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