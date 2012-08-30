- Категория:
- VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 07:00
Фоторепортаж Влада Богомолова из Воронежа с чемпионата России в командной гонке
В этом году на Тур де Франс-2017 организаторы не проводили командной гонки на время, но вот на чемпионате России, как раз в эти дни, определяется лучшая команда в гонке с раздельным стартом. Наши специальные корреспонденты Николай Парилин и Влад Богомолов, конечно, присутствуют на месте событий. Для начала предлагаем вам фоторепортаж Влада Богомолова с чемпионата России в командной гонке. Полный репортаж Николая Парилина и Влада Богомолова появится на сайте по окончании трёх гоночных дней.
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