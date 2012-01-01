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К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Денис Меньшов, Джамолидин Абдужапаров, Михаил Игнатьев

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня".

Отзывы.

Денис Меньшов, Джамолидин Абдужапаров, Михаил Игнатьев

 

  

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Денис Меньшов, Джамолидин Абдужапаров, Михаил ИгнатьевК выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Денис Меньшов, Джамолидин Абдужапаров, Михаил Игнатьев

 

   Денис Меньшов, победитель «Джиро д`Италия», двукратный победитель гонки «Вуэльта Испании»


   Давно в нашей печати не появлялись книги о велоспорте, да ещё и такого уровня. Прекрасно иллюстрированный «велороман» Влада Богомолова стал, на мой взгляд, прорывом в этом направлении. Десятилетний труд автора позволяет не только узнать о самой гонке, но и дает ответ на вопрос: почему так  популярен велоспорт в  Италии?  Помимо всей исторической подоплёки «Джиро», в стране ведётся гигантская работа с велошколами. По всей стране для юных спортсменов устраивают сотни «покатушек», лучших из них  премируют поездками на этапы «Джиро д`Италия», тем самым навсегда влюбляя ребят в велоспорт. Не это ли сейчас нужно делать и в России? В своей книге Влад Богомолов затрагивает эту тему и рассказывает нам о том, как это работает в Италии.


   Спасибо автору. Прочитав эту книгу, ещё раз пережил те эмоции, которые испытывал, стоя у стен Колизея в 2009 году.

 

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Джамолидин АбдужапаровК выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Джамолидин Абдужапаров


   Джамолидин Абдужапаров, один из лучших спринтеров мира - семь побед на этапах «Тур де Франс», одна на «Джиро д`Италия», четыре - на «Вуэльта Испании»


  С Владом Богомоловым мы знакомы давно. Много раз пересекались на разных гонках, а на одной из «Джиро» нам даже удалось поработать вместе. Я знаю Влада как хорошего фотографа, но, прочитав книгу «Джиро» вокруг меня», он открылся  мне еще и как замечательный рассказчик.
Здорово, что наконец-то появилась такая яркая книга, написанная на русском языке!  

 

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Михаил ИгнатьевК выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Михаил Игнатьев


   Михаил Игнатьев, олимпийский чемпион


   Книга о Джиро на русском языке! Вау! Я думаю, что не только в России, но и в Италии многие фанаты велоспорта захотят иметь такой экземпляр у себя дома на полке. За это красочное издание надо сказать спасибо Владу, который на протяжении многих лет фиксировал лучшие моменты итальянской многодневки, проезжая тысячи километров с фотоаппаратом в руках.

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Теги к статье: велоспорт Джиро д'Италия Влад Богомолов Джиро вокруг меня

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  1. Имя: Борис

    bob.velo17

    Сегодня, 07:06 | Регистрация: 21.01.2017

    Ждем не дождемся книги.

  2. Sm1T

    Сегодня, 07:20 | Регистрация: 1.01.2012

    где покупать?:)

    1. Николай Парилин

      Сегодня, 10:30 | Регистрация: 21.02.2016

      Дорогие читатели "Велолайва"! Для приобретения книги предлагаю самый оптимальный, как нам кажется, вариант: пишите напрямую Владу Богомолову на его личную почту

      pinarello71@mail.ru

      Там все детали и обговорите. Всем удачи!

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Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (11)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    ребят) вы,вероятно,не знаете и не понимаете что такое ехать против сильного ветра маленькому гонщику..и НАСКОЛЬКО легче чувствует себя в такой обстановке человек со сложением Дюмулана.

    я вас уверяю-поедут против ветра-будет 5 минут разрыв.

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (1)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    большое спасибо Вам за очередное путешествие на Джиро) ждем пятой части)

    ну а как по другому то)

     

     

    Отрыв – всегда немного лотерея, – заметил Ренат Хамидулин. – Это с дивана хорошо видно, когда и куда надо перекладываться, когда и с кем стрелять. Диванная стратегия – всегда победная. Но если бы велоспорт был настолько предсказуем, кто бы стал его смотреть?

     

    Ренат,ну когда уже,КОГДА УЖЕ,вы будете комментировать на пару с Сережей Курдюковым?)

    вы были супер дуэтом)

    и я ОЧЕНЬ надеюсь что вы еще вернетесь за комментаторский пульт)

     

     

  • Boris
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (14)
    Boris-Фото

    Цитата: El kUn ^_^
    Понравились слова Томаса и директора, ето спорт, ничего не поделаешь, но надеюсь что Томас будет до конца боротся, и зделает джиро ещё интересней

    Аналогично.

    Достойная реакция.

  • ДимаЛел
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (11)
    ДимаЛел-Фото

    14.03.2017 Тиррено-Адриатико-2017. Этап 7
    San Benedetto del Tronto (ITT), 10 км стол
    1. Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:11:18


    13. Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb +0:00:23

    45. Nairo Quintana (Col) Movistar Team +0:00:41

     

    один был в форме, другой только набирал

     

    22.05.2014 Джиро д'Италия-2014. 12 этап
    Barbaresco - Barolo (ITT), 42.2 км
    1. Rigoberto Uran (Col) Omega Pharma - Quick Step 0:57:34

     

    13. Nairo Quintana (Col) Movistar +2:41

  • EL-Fenomeno
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Розовая/лидерская майка окрыляет. Вспомнить хотя бы Састре на том его победном ТдФ и ту его разделку жизни, как сказал тогда СК.

    Да и вообще, я думаю, что Наиро не против будет отдать майку, главное что для него чтобы не отхватить конкретно. А грузить команду Мувиков, что бы пахали впереди Наиро ещё успеет, вон какая 3 неделя впереди.

  • Bjoern
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (11)
    Bjoern-Фото
    + Дюмолен не пахал на всех этапах подряд, а лишь выцеливал отдельные этапы
  • Kreo69
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (11)
    Kreo69-Фото
    Кинтана на ТДФ 2016 не в лучшей форме был, вроде как с желудком проблемы были. Сейчас индеец при ноге ))) Думаю, что около 2 минут он Тому в разделке проиграет, если без падений и болезней.
  • AAA
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (101)
    AAA-Фото
    https://translate.google.kz/?hl=ru&tab=wT#ru/nl/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%
    D0%B5%20%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE
  • ДимаЛел
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (14)
    ДимаЛел-Фото
    Случаем не тот же это был мотоциклист, его зацепил Вилко, и потом все остальные он и упал, там эпизод в динамике был
  • EL-Fenomeno
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: bob.velo17
    Да момент не приятный ,что этот мотоциклист делол на обочине когда гонка неслась на всей скорости.Горе мотоциклист.

    А заметили на видео было видно, что там и ещё один мотоцикл по той же стороне упал вместе с водилами, позади уже тог оинцидента, но перед самым завалом.

    Но горечь вся в том, что случилсось это уже фактически на категорийном участке подъема Блокхаус, за 14 км. до финиша И будьты даже Армстронгом, отыграьтся после такого шока, когда впереди заправляет самый главный фаворит нету шансов никаких.

    Блин, я так ждал дуэли команд: Мувиков и Скайевцев. По подбору спортсменов они лучшие на этой Джиро

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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