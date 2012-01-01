К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня".

Отзывы.

Денис Меньшов, Джамолидин Абдужапаров, Михаил Игнатьев

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Денис Меньшов, Джамолидин Абдужапаров, Михаил Игнатьев

Денис Меньшов, победитель «Джиро д`Италия», двукратный победитель гонки «Вуэльта Испании»



Давно в нашей печати не появлялись книги о велоспорте, да ещё и такого уровня. Прекрасно иллюстрированный «велороман» Влада Богомолова стал, на мой взгляд, прорывом в этом направлении. Десятилетний труд автора позволяет не только узнать о самой гонке, но и дает ответ на вопрос: почему так популярен велоспорт в Италии? Помимо всей исторической подоплёки «Джиро», в стране ведётся гигантская работа с велошколами. По всей стране для юных спортсменов устраивают сотни «покатушек», лучших из них премируют поездками на этапы «Джиро д`Италия», тем самым навсегда влюбляя ребят в велоспорт. Не это ли сейчас нужно делать и в России? В своей книге Влад Богомолов затрагивает эту тему и рассказывает нам о том, как это работает в Италии.



Спасибо автору. Прочитав эту книгу, ещё раз пережил те эмоции, которые испытывал, стоя у стен Колизея в 2009 году.

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Джамолидин Абдужапаров



Джамолидин Абдужапаров, один из лучших спринтеров мира - семь побед на этапах «Тур де Франс», одна на «Джиро д`Италия», четыре - на «Вуэльта Испании»



С Владом Богомоловым мы знакомы давно. Много раз пересекались на разных гонках, а на одной из «Джиро» нам даже удалось поработать вместе. Я знаю Влада как хорошего фотографа, но, прочитав книгу «Джиро» вокруг меня», он открылся мне еще и как замечательный рассказчик.

Здорово, что наконец-то появилась такая яркая книга, написанная на русском языке!

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Михаил Игнатьев



Михаил Игнатьев, олимпийский чемпион



Книга о Джиро на русском языке! Вау! Я думаю, что не только в России, но и в Италии многие фанаты велоспорта захотят иметь такой экземпляр у себя дома на полке. За это красочное издание надо сказать спасибо Владу, который на протяжении многих лет фиксировал лучшие моменты итальянской многодневки, проезжая тысячи километров с фотоаппаратом в руках.