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К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Вячеслав Екимов, Сергей Курдюков, Александр Винокуров

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня".

Отзывы.

Вячеслав Екимов, Сергей Курдюков, Александр Винокуров

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Вячеслав Екимов,К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Вячеслав Екимов,

 

   Вячеслав Екимов, трехкратный олимпийский чемпион.


  Любое дело держится на людях, которые из искренней любви к нему открывают его другим. И велоспорт здесь совсем не исключение. Скорее, даже в большей степени, чем любой иной вид спорта, он зависит от таких энтузиастов.


   Велоспорт всегда нуждался в настоящих фанатах своего дела, людях, для которых он – неотъемлемая часть естества. Влад Богомолов – один из таких людей.


   Я с большим удовольствием прочел его книгу о великой гонке «Джиро д’Италия». Было интересно взглянуть на неё под несколько другим углом. Увидеть ее, так сказать, глазами фотографа.


  Безусловно, читая книгу, погружаешься в атмосферу этого грандиозного праздника. Находишь, порой, какие-то ускользнувшие от тебя детали, которые не замечал, сидя в седле велосипеда или за рулем технички. Много познавательной информации узнал я и об Италии.


  Рекомендую эту книгу к прочтению как людям, тесно связанным с велоспортом, так  и любителям путешествий!

 

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Сергей КурдюковК выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Сергей Курдюков

 

   Сергей Курдюков, телекоментатор, призер чемпионата мира по велоспорту среди журналистов.


   Когда-то давно мы, мальчишки, только что пришедшие в велоспорт, увлеченно собирали газетные и журнальные вырезки. Лепили их на обои над кроватью, несмотря на шумные протесты родителей. Считалось особым шиком иметь богатую коллекцию велосипедных фотографий – тем более, мы еще не успели собрать даже скромных коллекций собственных призов, которыми можно было бы похвастать.


   Эпохи на стыке веков сменялись со скоростью гонщиков, исправно работающих “вертушкой”. Пришло время цифры. Открой сайт – и грузи гигабайты фото. Поначалу это опьянило, и казалось, что “аналоговым” фотоальбомам суждено пылиться теперь на полках и в архивах ностальгических воспоминаний. А потом в очередной раз выяснилось, что всему есть достойное место – как кино не убило театр, так и бездонные Интернет-хранилища никогда не обесценят книгу.


   Спасибо Владу за осязаемые, пахнущие типографской краской воспоминания о “Джиро”, гонке, которая всегда будет для меня любимейшей из многодневок. Миссия летописца – одна из самых почетных во все времена, и я желаю ему дальнейших успехов на этом поприще.

  Александр Винокуров, олимпийский чемпион.


   Книга получилась очень яркой. Думаю, она будет интересна не только фанатам велоспорта, но и тем, кто ещё не соприкоснулся с «Джиро д`Италия», не прочувствовал необыкновенного духа этой гонки.


   Приятно, что на страницах «Джиро» вокруг меня» нашли отражение и незабываемые победы и яркие моменты, навсегда оставленные в истории этого гранд-тура моей родной командой «Астана».


   Желаю всем читателям получить приятные эмоции от знакомства с этой книгой! Убеждён, что качественные и интересные снимки автора никого не оставят равнодушными.

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Александр ВинокуровК выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Александр Винокуров

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Теги к статье: велоспорт Джиро д'Италия Влад Богомолов Джиро вокруг меня

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Джиро д'Италия

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Gran Premio Citta di Lugano

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Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (16)
    Sezar-Фото

    Цитата: Bjoern
    А кто вам сказал, что Кинтана вообще имеет виды на этот этап или его попытка атаки здесь принесет ему автоматическую победу на Джиро?

    Может вы и знаете его план на гонку, но я лично понятие не имею какие у него планы и на каких горах он планирует атаковать, но если он ничего не планирует, психологическое поражение могут получить лишь фанаты, букмекеры и журналисты, но никак не сам гонщик, который выполнив свой план на гонку, будет весьма доволен проделанной работой.

    А чего тут понимать, если это очевидно? Он хочет 100-ю Джиро? Хочет! Он самый сильный в горах? Да! Количество километров разделки большое? Очень! Вывод: идет соревнование между набором времени в горах и его отдачей ра разделках и в среднегорье. Это объективная реальность. Он может ее игнорировать, его право, никто не спорит, может его план на гонку-войти в пятерку. И он будет счастлив достигнув такого результата. Но если он не совсем альтернативный, он вряд ли обрадуется последствиям. Реальным последствия а не"публика назначила" а я мол не хочу...

  • Tom_Boonen
    Фернандо Гавирия: «Победа на э ... (5)
    Tom_Boonen-Фото
    А разве я что-то про команду сказал?
  • Ayrton
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (16)
    Ayrton-Фото

    Цитата: Sezar
    Если ты подвизался всех перепить, поставил на кон деньги, но пить не собираешься, то тебе виднее беспокоит тебя эта ситуация или ты ею гордишься.

     

    А разве Кинтана "подвизался всех перепить"? Его "публика" назначила.

  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (16)
    Bjoern-Фото
    А кто вам сказал, что Кинтана вообще имеет виды на этот этап или его попытка атаки здесь принесет ему автоматическую победу на Джиро?

    Может вы и знаете его план на гонку, но я лично понятие не имею какие у него планы и на каких горах он планирует атаковать, но если он ничего не планирует, психологическое поражение могут получить лишь фанаты, букмекеры и журналисты, но никак не сам гонщик, который выполнив свой план на гонку, будет весьма доволен проделанной работой.
  • Sezar
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (16)
    Sezar-Фото

    Цитата: Bjoern
    А если я с утра не сделал себе кофе, потому что я его не пью, я тоже потерпел психологическое поражение?

    Если ты подвизался всех перепить, поставил на кон деньги, но пить не собираешься, то тебе виднее беспокоит тебя эта ситуация или ты ею гордишься.

  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я тоже за Дюмулана болею, но только на разделках.А что бы ему выиграть Джиро он должен вывернуться наизнанку - ровно проехать первую неделю, экономно и без нелепых потерь времени, выдержать или проколесничать вторую неделю и вытянуть на зубах третью, и там уже если он подьедит к разделке с отстованием не более 2 минут у него будут шансы выиграть Джиро.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (16)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я думаю что завтра будет борьба без компромисов, не будет ни какого колхоза и ни кто не будет везти Дюмулана и других потенциальных соперников.И вообще лидеры постараются максимально просеять пелотон тем более что следующие несколько этапов будут гораздо легче и можно будет востановится.

  • rude_rider
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (16)
    rude_rider-Фото

    ладно ..а кто будет тащить пелотон..то бишь чей поезд будет впереди?

    не ужели квик степ будут ровно тащить Юнгельса заодно и розовую майку,

    тогда точно клохозка..

    надеюсь на Нибали хотя бы..хотя его команды на всю джиру не хватит да и сам нибали не станет убиваться..

    мувистар может начать делать задел для кинтаны..чтоб потом потихоньку отдавать в конце джиро..тактика Фрумыча на туре 2015

  • Eufemiano Fuentes
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (16)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Спасибо прекраснная презентация красивейщего и интересного этапа! Ждем...

  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (16)
    Bjoern-Фото
    А если я с утра не сделал себе кофе, потому что я его не пью, я тоже потерпел психологическое поражение?

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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