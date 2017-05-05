К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня".

Отзывы.

Вячеслав Екимов, Сергей Курдюков, Александр Винокуров

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Вячеслав Екимов,

Вячеслав Екимов, трехкратный олимпийский чемпион.



Любое дело держится на людях, которые из искренней любви к нему открывают его другим. И велоспорт здесь совсем не исключение. Скорее, даже в большей степени, чем любой иной вид спорта, он зависит от таких энтузиастов.



Велоспорт всегда нуждался в настоящих фанатах своего дела, людях, для которых он – неотъемлемая часть естества. Влад Богомолов – один из таких людей.



Я с большим удовольствием прочел его книгу о великой гонке «Джиро д’Италия». Было интересно взглянуть на неё под несколько другим углом. Увидеть ее, так сказать, глазами фотографа.



Безусловно, читая книгу, погружаешься в атмосферу этого грандиозного праздника. Находишь, порой, какие-то ускользнувшие от тебя детали, которые не замечал, сидя в седле велосипеда или за рулем технички. Много познавательной информации узнал я и об Италии.



Рекомендую эту книгу к прочтению как людям, тесно связанным с велоспортом, так и любителям путешествий!

К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Сергей Курдюков

Сергей Курдюков, телекоментатор, призер чемпионата мира по велоспорту среди журналистов.



Когда-то давно мы, мальчишки, только что пришедшие в велоспорт, увлеченно собирали газетные и журнальные вырезки. Лепили их на обои над кроватью, несмотря на шумные протесты родителей. Считалось особым шиком иметь богатую коллекцию велосипедных фотографий – тем более, мы еще не успели собрать даже скромных коллекций собственных призов, которыми можно было бы похвастать.



Эпохи на стыке веков сменялись со скоростью гонщиков, исправно работающих “вертушкой”. Пришло время цифры. Открой сайт – и грузи гигабайты фото. Поначалу это опьянило, и казалось, что “аналоговым” фотоальбомам суждено пылиться теперь на полках и в архивах ностальгических воспоминаний. А потом в очередной раз выяснилось, что всему есть достойное место – как кино не убило театр, так и бездонные Интернет-хранилища никогда не обесценят книгу.



Спасибо Владу за осязаемые, пахнущие типографской краской воспоминания о “Джиро”, гонке, которая всегда будет для меня любимейшей из многодневок. Миссия летописца – одна из самых почетных во все времена, и я желаю ему дальнейших успехов на этом поприще.



Александр Винокуров, олимпийский чемпион.



Книга получилась очень яркой. Думаю, она будет интересна не только фанатам велоспорта, но и тем, кто ещё не соприкоснулся с «Джиро д`Италия», не прочувствовал необыкновенного духа этой гонки.



Приятно, что на страницах «Джиро» вокруг меня» нашли отражение и незабываемые победы и яркие моменты, навсегда оставленные в истории этого гранд-тура моей родной командой «Астана».



Желаю всем читателям получить приятные эмоции от знакомства с этой книгой! Убеждён, что качественные и интересные снимки автора никого не оставят равнодушными.





К выходу книги Влада Богомолова "Джиро" вокруг меня". Отзывы. Александр Винокуров