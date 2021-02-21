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Президент UCI о новых правилах безопасности для велогонщиков

Давид Лаппартьен: «Через несколько месяцев все признают, что изменение правил было верным решением»

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал «Гид по безопасности», справочник для организаторов, велокоманд и велогонщиков по новым правилам, вступающим в силу в 2021 году. В рисунках и пояснениях показано, что изменилось в правилах и какое наказание ждёт нарушителей.

 

  Президент UCI Давид Лаппартьен (David Lappartient) в интервью Cyclingnews и Wielerflits подчеркнул, что целью изменений в правилах было не создание проблем для велогонщиков, а усиление их безопасности.

 

Президент UCI о новых правилах безопасности для велогонщиков

 

Президент UCI о новых правилах безопасности для велогонщиков

Президент UCI о новых правилах безопасности для велогонщиков

 

Президент UCI о новых правилах безопасности для велогонщиков

 

Президент UCI о новых правилах безопасности для велогонщиков

 

 

Давид Лаппартьен о «красных карточках» в гонках и целях новых правил безопасности

 

 

 Давид Лаппартьен напомнил, что посадки на верхней трубе рамы, включая посадку «Пантани», когда гонщик сдвигается с седла, будут запрещены с 1 апреля 2021 года. Также в силу вступает запрети выбрасывать бачки и мусор на обочины или перед пелотоном:

 

  «Наша цель – защитить спортсменов. Думаю, через несколько месяцев все признают, что это (запрет на посадку на верхней трубе) было правильно. Безопасность сейчас – приоритет UCI, и я говорю это не как политик. На первой встрече в октябре я сказал, что мы можем пытаться обвинять друг друга, но настаивал, что безопасность – наша общая цель. Мы все должны что-то сделать для её усиления. Такой настрой был на всех обсуждениях. Правила были одобрены единодушно.

 

  Считаю, что мы сделали большой шаг к безопасности. Некоторые меры вступят в силу в следующие несколько недель, некоторые – через месяц, часть мер начнёт действовать с приходом новых технологий. Я верю, что мы работаем в правильном направлении.

 

  Знаю людей, которые считают, что мы концентрируемся на незначительных деталях.  Но такая ли мелкая деталь – бачок, ставший причиной падения и схода Геранта Томаса с Джиро д’Италия-2020?

 

  Также нас должны считать «зелёным» спортом. Гранд-депар Тур де Франс должен был пройти в Ренне (Rennes), но пройдёт в Бресте, потому что Партия зелёных в Ренне отказалась поддерживать Тур де Франс, потому что не считает гонку «зелёной». Гонщики больше не смогут опустошать свои карманы на дороге. Мы используем общественные дороги, и если хотим продолжать по ним ездить, в велоспорте должны соблюдать порядок».

 

  Давид Лаппартьен отметил, что новые правила безопасности нацелены не только на гонщиков, но и на организаторов, которые так же могут быть наказаны и которым придётся выделять дополнительные средства на улучшение ограждений и усиление мер безопасности.

 

  «Наша цель – не создавать проблемы гонщикам, а усилить их безопасность. Мы понимаем, что не можем рассчитывать на стопроцентную поддержку, но могу сказать, что мы уже получили большую поддержку после объявления о новых правилах. Я видел интервью Михала Квятковски и других. Их право не соглашаться, но, возможно, у них недостаточно информации.

 

  Мы запретили посадку на трубе рамы, потому что гонщики объяснили, что она даёт до 14% преимущества. И если ты не сядешь так перед спуском на вершине горы, то останешься далеко позади. Но это опасно. И велогонщики говорят, что их жёны совсем не рады, когда видят эту посадку.

 

  Мне бы хотелось, чтобы наказание было похоже на красную карточку в футболе. Если комиссар гонки видит, или судья по видео заметил нарушение, гонщике может быть снят с гонки. Мы должны делать это сразу после гонки, но до того, как опубликуем финальный результат. Мы не будем растягивать решение на несколько дней, так будет слишком поздно. Велоспорт может быть опасным. И конечная цель UCI – уменьшить опасность».

 

 

Согласно новым правилам (пункт 2.12.007 – 7.9) использование запрещённой посадки ведёт к дисквалификации.

 

За нарушение правила выбрасывания мусора во время гонки (2.12.007 – 8.3) грозит штраф, лишение очков UCI и дисквалификация. В примечании говорится, что если нарушивший правило велогонщик не может быть идентифицирован, то оштрафована будет вся команда.

 

Филипп Жильбер о новых правилах безопасности

 

  Из всех действующих велогонщиков пелотона лишь Филипп Жильбер (Lotto Soudal) и Маттео Трентином (UAE Team Emirates) присутствовали на собрании, где был принят новый пакет мер по усилению безопасности велогонщиков. Он разделяет мнение Трентина о том, что большинство велогонщиков пелотона лишь жалуется на новые правила, но не принимает участие в обсуждениях:

 

  Филипп Жильбер: «Всегда смешно наблюдать за реакцией гонщиков. Эти обсуждения открыты для каждого, мне бы хотелось приветствовать на них больше гонщиков, которые бы, как я, тратили на это силы и время. Это было бы более эффективно, чем высказываться в соцсетях. Если будем действовать правильно, то станем более успешными и сильными как группа.

 

  Я бы хотел пригласить велогонщиков больше участвовать в собраниях, или, может, просто открывать свою электронную почту и читать электронные письма и разбираться в них. Если что-то непонятно, можно спросить Ассоциацию профессиональных велосипедистов (CPA) или UCI. Это легко. Надо лишь достать компьютер, набрать UCI или CPA в Google и найти контакты. Каждый легко это сделает. И связаться с кем-то не так сложно, если это необходимо».

 

  Филипп Жильбер выразил своё мнение относительно запрещённой с 1 апреля посадки на верхней трубе рамы:

 

  «Думаю, во-первых, велосипед сделан не для этого. Седло на велосипеде сделано не просто так. Конечно, эта посадка эффективна, поэтому многие её используют. Больше проблем, если гонщик садится так, находясь в гуще пелотона, или когда едет перед ним.

 

  Если падаешь один, это никого не волнует, потому что это твоя ошибка и твоя ответственность. Но если ты упал перед группой или в середине и стал причиной падения 10, 20, 30 или 40 других гонщиков, то это уже проблема. Лишь поэтому такое правило – это хорошо».

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Теги к статье: Президент UCI Давид Лаппартьен

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Комментарии

  • SportSpirit
    Дубль Сэма Беннетта на Туре ОА ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Потеряв Беннета в 2019, Бора по-прежнему остается без больших спринтерских побед.

     

    А Беннет нашелся: https://www.youtube.com/watch?v=qKs5o8ZQx-I boast

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото
    Москетти упал и сильно ободрался. Бедро сильно кровоточило.
  • patar
    Тур ОАЭ-2021. Этап 6 (4)
    patar-Фото

    Почему Москетти сошел?

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото

    "The team later confirmed to Cyclingnews that Polanc had given Poga?ar a nudge forward in the final 100 metres, as the bunch was sprinting for the line."

    Поланц подтолкнул Погачара вперед на последних 100 метра во время группового спринта.

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото

    Хм. И кто кого тянул? Для Полланца то очки и секунды не важны, а вот Погачар не только 10 сек от Адама потерял, но и лишился лидерства в очковой классификации. 

  • SportSpirit
    Omloop Het Nieuwsblad-2021. Ма ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Жду борьбы командных тактик от DQS И AGR)

  • Mike790
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    Mike790-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Mike790
    Интересно, что с Иваном Сосой , аж 20мин проиграл на этапе. Вроде Альп-д’Юэз взял недавно.

    С Сосой тоже самое что и с Ганной. Они долго работали впереди пелотона, догоняя отрыв, потом сдали смену Ривере с Мартинесом и отошли назад.
    Аа, спс. То не смотрел гонку
  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Mike790
    Интересно, что с Иваном Сосой , аж 20мин проиграл на этапе. Вроде Альп-д’Юэз взял недавно.

    С Сосой тоже самое что и с Ганной. Они долго работали впереди пелотона, догоняя отрыв, потом сдали смену Ривере с Мартинесом и отошли назад.

  • Mike790
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    Mike790-Фото

    Интересно, что с Иваном Сосой , аж 20мин проиграл на этапе. Вроде Альп-д’Юэз взял недавно.

  • motte
    Тур ОАЭ-2021. Этап 5 (12)
    motte-Фото
    Спасибо, Оль, но вот верю я в него.

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