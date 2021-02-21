Президент UCI о новых правилах безопасности для велогонщиков

Давид Лаппартьен: «Через несколько месяцев все признают, что изменение правил было верным решением»

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал «Гид по безопасности», справочник для организаторов, велокоманд и велогонщиков по новым правилам, вступающим в силу в 2021 году. В рисунках и пояснениях показано, что изменилось в правилах и какое наказание ждёт нарушителей.

Президент UCI Давид Лаппартьен (David Lappartient) в интервью Cyclingnews и Wielerflits подчеркнул, что целью изменений в правилах было не создание проблем для велогонщиков, а усиление их безопасности.

Давид Лаппартьен о «красных карточках» в гонках и целях новых правил безопасности

Давид Лаппартьен напомнил, что посадки на верхней трубе рамы, включая посадку «Пантани», когда гонщик сдвигается с седла, будут запрещены с 1 апреля 2021 года. Также в силу вступает запрети выбрасывать бачки и мусор на обочины или перед пелотоном:

«Наша цель – защитить спортсменов. Думаю, через несколько месяцев все признают, что это (запрет на посадку на верхней трубе) было правильно. Безопасность сейчас – приоритет UCI, и я говорю это не как политик. На первой встрече в октябре я сказал, что мы можем пытаться обвинять друг друга, но настаивал, что безопасность – наша общая цель. Мы все должны что-то сделать для её усиления. Такой настрой был на всех обсуждениях. Правила были одобрены единодушно.

Считаю, что мы сделали большой шаг к безопасности. Некоторые меры вступят в силу в следующие несколько недель, некоторые – через месяц, часть мер начнёт действовать с приходом новых технологий. Я верю, что мы работаем в правильном направлении.

Знаю людей, которые считают, что мы концентрируемся на незначительных деталях. Но такая ли мелкая деталь – бачок, ставший причиной падения и схода Геранта Томаса с Джиро д’Италия-2020?

Также нас должны считать «зелёным» спортом. Гранд-депар Тур де Франс должен был пройти в Ренне (Rennes), но пройдёт в Бресте, потому что Партия зелёных в Ренне отказалась поддерживать Тур де Франс, потому что не считает гонку «зелёной». Гонщики больше не смогут опустошать свои карманы на дороге. Мы используем общественные дороги, и если хотим продолжать по ним ездить, в велоспорте должны соблюдать порядок».

Давид Лаппартьен отметил, что новые правила безопасности нацелены не только на гонщиков, но и на организаторов, которые так же могут быть наказаны и которым придётся выделять дополнительные средства на улучшение ограждений и усиление мер безопасности.

«Наша цель – не создавать проблемы гонщикам, а усилить их безопасность. Мы понимаем, что не можем рассчитывать на стопроцентную поддержку, но могу сказать, что мы уже получили большую поддержку после объявления о новых правилах. Я видел интервью Михала Квятковски и других. Их право не соглашаться, но, возможно, у них недостаточно информации.

Мы запретили посадку на трубе рамы, потому что гонщики объяснили, что она даёт до 14% преимущества. И если ты не сядешь так перед спуском на вершине горы, то останешься далеко позади. Но это опасно. И велогонщики говорят, что их жёны совсем не рады, когда видят эту посадку.

Мне бы хотелось, чтобы наказание было похоже на красную карточку в футболе. Если комиссар гонки видит, или судья по видео заметил нарушение, гонщике может быть снят с гонки. Мы должны делать это сразу после гонки, но до того, как опубликуем финальный результат. Мы не будем растягивать решение на несколько дней, так будет слишком поздно. Велоспорт может быть опасным. И конечная цель UCI – уменьшить опасность».

Согласно новым правилам (пункт 2.12.007 – 7.9) использование запрещённой посадки ведёт к дисквалификации.

За нарушение правила выбрасывания мусора во время гонки (2.12.007 – 8.3) грозит штраф, лишение очков UCI и дисквалификация. В примечании говорится, что если нарушивший правило велогонщик не может быть идентифицирован, то оштрафована будет вся команда.

Филипп Жильбер о новых правилах безопасности

Из всех действующих велогонщиков пелотона лишь Филипп Жильбер (Lotto Soudal) и Маттео Трентином (UAE Team Emirates) присутствовали на собрании, где был принят новый пакет мер по усилению безопасности велогонщиков. Он разделяет мнение Трентина о том, что большинство велогонщиков пелотона лишь жалуется на новые правила, но не принимает участие в обсуждениях:

Филипп Жильбер: «Всегда смешно наблюдать за реакцией гонщиков. Эти обсуждения открыты для каждого, мне бы хотелось приветствовать на них больше гонщиков, которые бы, как я, тратили на это силы и время. Это было бы более эффективно, чем высказываться в соцсетях. Если будем действовать правильно, то станем более успешными и сильными как группа.

Я бы хотел пригласить велогонщиков больше участвовать в собраниях, или, может, просто открывать свою электронную почту и читать электронные письма и разбираться в них. Если что-то непонятно, можно спросить Ассоциацию профессиональных велосипедистов (CPA) или UCI. Это легко. Надо лишь достать компьютер, набрать UCI или CPA в Google и найти контакты. Каждый легко это сделает. И связаться с кем-то не так сложно, если это необходимо».

Филипп Жильбер выразил своё мнение относительно запрещённой с 1 апреля посадки на верхней трубе рамы:

«Думаю, во-первых, велосипед сделан не для этого. Седло на велосипеде сделано не просто так. Конечно, эта посадка эффективна, поэтому многие её используют. Больше проблем, если гонщик садится так, находясь в гуще пелотона, или когда едет перед ним.

Если падаешь один, это никого не волнует, потому что это твоя ошибка и твоя ответственность. Но если ты упал перед группой или в середине и стал причиной падения 10, 20, 30 или 40 других гонщиков, то это уже проблема. Лишь поэтому такое правило – это хорошо».