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UCI запретил велогонщикам опираться предплечьями на руль во время групповых велогонок

Новые ограничения в правилах для велосипедистов в шоссейном велоспорте

 

UCI запретил опираться предплечьем на руль во время групповых велогонок

 

  После запрета «сидения на верхней трубе рамы» велогонщиков во время гонок Международный союз велосипедистов 8 февраля внёс новую поправку в список правил (Part II: Road Races - Amendments to Regulations as from 08.02.2021). В параграфе 3 (§ 3) «Порядок проведения велогонки», пункте 2.2.025 «Поведение велогонщиков» добавлено уточнение о позиции велогонщиков на велосипеде.

 

  В правилах говорится: «Велогонщик обязан соблюдать стандартную позицию на велосипеде, определяемую статьёй 1.3.008. Сидеть на верхней трубе рамы велосипеда запрещено. Кроме того, запрещается использовать предплечья в качестве точки опоры на руле за исключением гонок на время».

Новые правила вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

 

   Также UCI ужесточил наказание за выбрасывание мусора вне определённых зон, которое в многодневных велогонках теперь может повлечь денежный штраф от 200 до 1000 швейцарских франков и 15 очков рейтинга UCI.

 

  Помимо вышеназванного наказания в однодневных гонках может применяться дисквалификация или исключение из гонки.

 

  В многодневных гонках помимо денежного штрафа и снятия очков UCI может применяться 30-секундный штраф за первое нарушение, 2-минутный штраф за второе, и дисквалификацию или снятие с гонки за третье нарушение.

 

 

  UCI скорректировал правила установки заграждений на финише (пункт 2.2.017). Теперь они должны начинаться минимум за 300 м до финиша и заканчиваться через 100 м после финишной черты». Запрещено использование лёгких и пластиковых барьеров. Ограждения должны быть утяжелены настолько, чтобы не сдвигались во время порывов ветра или под давлением болельщиков или других сил.

 

В части II «Правил велогонок на шоссе» также был добавлен пункт 2.2.015, в котором говорится, что UCI может пользоваться помощью независимых экспертов для оценки безопасности и соответствия маршрута гонки.  

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Теги к статье: Международный союз велосипедистов UCI правила проведения велогонок на шоссе шоссейный велоспорт

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  1. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Вчера, 23:07 | Регистрация: 28.06.2017

    Ну вот это уже реально палку перегнали. Ладно бы запретили только на спуске. Ждём теперь ограничений по убиранию рук с руля при одевании ветровки.

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Комментарии

  • AlGalgalim
    UCI запретил велогонщикам опир ... (1)
    AlGalgalim-Фото
    Ну вот это уже реально палку перегнали. Ладно бы запретили только на спуске. Ждём теперь ограничений по убиранию рук с руля при одевании ветровки.
  • MVDP
    Ремко Эвенепул возвращается к ... (1)
    MVDP-Фото
    Даждьпул, давай, аккуратнее впредь
  • aksbor
    Команда Astana – Premier Tech ... (1)
    aksbor-Фото

    Жаль, что Евроспорт не показывает Прованс. Хоть Альмерию покажет, и на том спасибо...

  • RVL
    Михал Квятковски о новых мерах ... (13)
    RVL-Фото
    я с Квято согласен
    демагогию разводить проще , чем головой думать
  • AvA
    Михал Квятковски о новых мерах ... (13)
    AvA-Фото
    Вот вы знаете, что на самом деле Квятковски помешало, а что нет. Что не помешало Велленсу и т.д.
    Вы не в Москве, случаем, проживаете? А то знание всего и за всех жителям этого поселения присуще!))
    Я тут, давеча, носки куда-то задевал, не знаете где?
  • Earl57
    Михал Квятковски о новых мерах ... (13)
    Earl57-Фото
    А если бы на дорогу выскочила бродячая кошка, то UCI должны были в целях безопасности гонщиков истребить всех бродячих животных в округе?
    Тиму Велленсу почему-то это пятно не помешало. Как и остальным 15-ти гонщикам, которые ехали в этом отрыве. Может потому что следили за дорогой и смотрели куда едут?
  • motte
    Филиппо Ганна сделал дубль на ... (1)
    motte-Фото

    Скай красиво начинает , дай то Бог, чтобы все ГТ состоялись. Все голодны до побед. 

  • AvA
    Михал Квятковски о новых мерах ... (13)
    AvA-Фото
    Квятковски написал, что причиной этому было масло на дороге. И напрямую сказал, что ЮСИ лучше бы было такого рода проблемами заняться, а не запретом езды на раме.
  • flugegeheimen
    UCI вводит новые меры безопасн ... (4)
    flugegeheimen-Фото
    Цитата: Серж
    UCI ужесточает правила, касающиеся потенциально опасного поведения велогонщиков, в том числе выбрасывание бачков на дорогу или внутри пелотона, что создаёт риск для едущих сзади велогонщиков.

    давно пора. Вспомним, как Томас приземлился на 3-м этапе последней Джиро
    там бачок выпал полный у гонщика
  • Earl57
    Etoile de Besseges - Tour du G ... (2)
    Earl57-Фото

    Там больше Беттиоль удивил, который проехал разделку в одно время с Квятковским.

    И Лапорт, который проехал разделку быстрее чем Квято.

    Ван Авермат не раздельщик, как и Тюнс. Так что там все предсказуемо. 

    А Томас совсем никакой. И даже не пытался что-то изобразить.

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