UCI запретил велогонщикам опираться предплечьями на руль во время групповых велогонок

Новые ограничения в правилах для велосипедистов в шоссейном велоспорте

После запрета «сидения на верхней трубе рамы» велогонщиков во время гонок Международный союз велосипедистов 8 февраля внёс новую поправку в список правил (Part II: Road Races - Amendments to Regulations as from 08.02.2021). В параграфе 3 (§ 3) «Порядок проведения велогонки», пункте 2.2.025 «Поведение велогонщиков» добавлено уточнение о позиции велогонщиков на велосипеде.

В правилах говорится: «Велогонщик обязан соблюдать стандартную позицию на велосипеде, определяемую статьёй 1.3.008. Сидеть на верхней трубе рамы велосипеда запрещено. Кроме того, запрещается использовать предплечья в качестве точки опоры на руле за исключением гонок на время».

Новые правила вступают в силу с 1 апреля 2021 года.

Также UCI ужесточил наказание за выбрасывание мусора вне определённых зон, которое в многодневных велогонках теперь может повлечь денежный штраф от 200 до 1000 швейцарских франков и 15 очков рейтинга UCI.

Помимо вышеназванного наказания в однодневных гонках может применяться дисквалификация или исключение из гонки.

В многодневных гонках помимо денежного штрафа и снятия очков UCI может применяться 30-секундный штраф за первое нарушение, 2-минутный штраф за второе, и дисквалификацию или снятие с гонки за третье нарушение.

UCI скорректировал правила установки заграждений на финише (пункт 2.2.017). Теперь они должны начинаться минимум за 300 м до финиша и заканчиваться через 100 м после финишной черты». Запрещено использование лёгких и пластиковых барьеров. Ограждения должны быть утяжелены настолько, чтобы не сдвигались во время порывов ветра или под давлением болельщиков или других сил.

В части II «Правил велогонок на шоссе» также был добавлен пункт 2.2.015, в котором говорится, что UCI может пользоваться помощью независимых экспертов для оценки безопасности и соответствия маршрута гонки.