VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Мнения велокоманд в отношении использования кетонов на Тур де Франс разделились

«Кетонов нет в списке запрещенных препаратов, но мы должны следить за их использованием», - говорит президент UCI.

 

 

  Подтверждение того, что некоторые из самых успешных команд на Тур де Франс в этом году используют кетоны, вызвало дебаты между командами, и даже призыв к запрещению этой революционной диеты ради обеспечения равенства в соревновании гонщиков.

 

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

 

 

  Кетоны естественным образом создаются организмом во время строгих диет, в то время как синтетические кетоны рассматриваются скорее как пищевая добавка, а не как лекарство. Они не входят в список допинговых веществ Всемирного антидопингового агентства, однако, по различным  сообщениям, кетоны дают прирост мощности на 1,5% и могут значительно помочь восстановлению во время такой трехнедельной гонки, как Тур де Франс, если их принимать в соответствующее время.

 

 

  Команда Jumbo-Visma признала в интервью голландской газете De Telegraaf, что она использует кетоны, и представители Lotto Soudal также сказали газете Sporza, что гонщики команды  принимают кетоны. Профессор Питер Хеспель из Университета Лёвена, который тесно сотрудничает с командой Deceuninck-QuickStep, также отметил, что кетоновые добавки являются «вероятно, частью загадки» успеха бельгийской команды

 

  По словам Кирана Кларка (Kieran Clarke), британского ученого, который изобрел кетоновую добавку, более шести команд использовали кетоны в качестве дополнения к питанию во время Тур де Франс в 2018 году, но назвать себя не захотела ни одна из команд. Сообщения об использовании кетонов среди гонщиков профессионального пелотона относятся еще к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне.

 

  В июле 2015 года Sporza сообщила, что бельгийский тренер Пол ван ден Босх предложил Крису Фруму использовать кетоновые добавки. Однако менеджер команды Team Sky Дейв Брэйлсфорд отрицал в беседе с Cyclingnews, что его гонщики когда-либо использовали кетоны.

 

  Подтверждение использования кетонов, совпавшее с успехом нескольких команд в этом сезоне, в том числе на Тур де Франс, вызвало споры об их использовании и влиянии на гонки в этом году.

 

  «Кетоны - это пищевая добавка. Вы можете использовать их точно так же, как витамины. Вещество не включено в список запрещенных, и также известно, что другие команды используют кетоны», - сказал менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге газете De Telegraaf.

 

  Врачи команд соперников согласны с определением WADA, но обеспокоены долгосрочным воздействием питьевых кетонов на печень. Команда Sunweb сказала De Telegraaf, что они не планируют использовать кетоны, пока не будут уверены в последствиях.

 

  «Они естественным образом вырабатываются организмом, когда печень превращает липиды (жиры) в глюкозу (сахар)», - сказал Жан-Жак Менуэт, врач команды Arkea-Samsic, агентству AFP.

 

  «Сначала стоимость одной бутылки составляла тысячи евро, но теперь вы можете купить бутылку в Интернете по цене от 30 до 90 евро», - сказал Менуэт, объяснив, почему в последнее время кетоны стали более распространенными в пелотоне.

 

  Симон Вердонк, врач французской команды Cofidis, сказал AFP, что кетоны могут продлить период до начала использования организмом своего аккумулированного сахара в качестве топлива.

 

 «Когда вы едете с максимальной скоростью и мощностью, ваше тело использует углеводы, а не липиды», - сказал Вердонк. «Кетоны задерживают употребление углеводов, сохраняя их до конца этапа».

 

  Вердонк говорит, что впервые услышал о кетонах пять лет назад, но признал, что «последствия их принятия при длительном употреблении не ясны до конца». Согласно AFP, Cofidis не будет использовать кетоны, пока не будут проведены тесты на потенциальные негативные эффекты. Менуэт согласен с этим.

 

«Я не хочу через 10 лет получить письмо от гонщика с сообщением, что его печень разрушена», - сказал он.

 

Руководитель команды AG2R Венсан Лавеню призвал прекратить использование кетонов.

 

«Для равенства в этом виде спорта нам нужно реагировать быстро», - сказал он.

 

 Президент UCI Давид Лаппартьен был на Тур де Франс в четверг. Но его руки, похоже, связаны Всемирным антидопинговым кодексом, который регулирует использование лекарств и антидопинга.

 

  «В UCI мы рассматриваем все составляющие, которые могут изменить мощность и при этом повлиять на здоровье», - сказал он. «Мы без колебаний возьмем на себя инициативу и передадим этот вопрос во Всемирное антидопинговое агентство, как мы делали это в прошлом с трамадолом и кортикостероидами».

 

«Я уверен, что ВАДА будет контролировать все препараты, повышающие эффективность. Кетонов нет в списке запрещенных препаратов, но мы должны следить за их использованием».

 

 

Анна Павлова по материалам Cycling news.com

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Oha

    Сегодня, 20:13 | Регистрация: 22.07.2018

    Сначала худеют до дистрофии, а потом не знают где взять энергию. Химия- жизнь. Химия - победа. Лишь бы не: химия - убитое здоровье.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Завтра все будут присматриваться друг к другу и навряд ли пойдут в атаку. А вот в воскресения, перед днём отдыха, там будет бой.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: kwwk
    Вся стратегия будет видна уже на первой горе, захочет ли Инеос избавиться от всего негорного балласта в пелетоне.
    Хотеть мало , нужно ещё мочь , а Томасу набирать преимущество просто необходимо на этом этапе , дальше будет сложнее , весь вопрос потянет ли .

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (35)
    Николай Н.-Фото

    Это была красивая победа. Главное ни кто не верил, что Алафилиппо удержит майку, а в итоге он ещё и выиграл этап. И этим он уже может быть доволен, что Тур для него будет успешным.

  • Oha
    Мнения велокоманд в отношении ... (1)
    Oha-Фото
    Сначала худеют до дистрофии, а потом не знают где взять энергию. Химия- жизнь. Химия - победа. Лишь бы не: химия - убитое здоровье.
  • Oha
    Кетоновая диета гонщиков Jumbo ... (7)
    Oha-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Очередной новомодный вброс дабы заработать на лохах.

    И еще:
    Вспоминается старый лозунг "что ты сделал для Победы"?!
    Сегодня актуально другое "что ты сделал для Бабла?!"
    Это даже не смешно, это какое-то другое чувство )
    Актуален лишь один вопрос: "Что ты съел для победы?!" или проще: "А Коленька у нас покушенькал сегодня?" ))
  • kwwk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    kwwk-Фото

    Вся стратегия будет видна уже на первой горе, захочет ли Инеос избавиться от всего негорного балласта в пелетоне.

  • kwwk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    kwwk-Фото
    Покрайней мере они должны пробовать, а то получится как с Карапасом.
  • tim147
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (35)
    tim147-Фото

    Еще вчера в своем посте относительно перспектив Алафилиппа  писал "Было бы нелогично, но зато здорово".. Поэтому сегодня я  полном восторге, видя нелогичную победу страсти над скучными бухгалтерскими расчетами.  В конце концов, ну нельзя же ехать, постоянно просчитывая в голове: "Так, завтра разделка, поэтому сегодня экономимся. Или, сегодня большая гора, но так как завтра гора еще выше, поэтому едем малой кровью и оставляем что-то на завтра. И т.д., и т.п." Мне конечно неизвестно, что осталось в аккумуляторах у Алафилиппа после сегодняшнего геройства, но ясно одно - Инеос вкупе с другими соискателями следует временно отложить в сторону компьютеры и калькуляторы и внести в свою езду больше страсти и риска. Засим, больше всего завтра надеюсь на Пино и Ланду, а  может Берналя!

  • paziz
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (35)
    paziz-Фото
    Мой прогноз оказался верным, желтая майка придала сил Алафилипу и он выиграл эту разделку сохранив майку лидера, весь мир велеспорта сегодня снимает перед этим гонщиком шляпу!
  • motte
    Ваут ван Арт сошёл с Тур де Фр ... (2)
    motte-Фото

    Ох, Слава богу, выздоровления

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 июля

Laurent Pichon (Team Arkea - Samsic)

Stephen Clancy (Team Novo Nordisk)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2019 (108)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)