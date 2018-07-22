Мнения велокоманд в отношении использования кетонов на Тур де Франс разделились

«Кетонов нет в списке запрещенных препаратов, но мы должны следить за их использованием», - говорит президент UCI.

Подтверждение того, что некоторые из самых успешных команд на Тур де Франс в этом году используют кетоны, вызвало дебаты между командами, и даже призыв к запрещению этой революционной диеты ради обеспечения равенства в соревновании гонщиков.

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Кетоны естественным образом создаются организмом во время строгих диет, в то время как синтетические кетоны рассматриваются скорее как пищевая добавка, а не как лекарство. Они не входят в список допинговых веществ Всемирного антидопингового агентства, однако, по различным сообщениям, кетоны дают прирост мощности на 1,5% и могут значительно помочь восстановлению во время такой трехнедельной гонки, как Тур де Франс, если их принимать в соответствующее время.

Команда Jumbo-Visma признала в интервью голландской газете De Telegraaf, что она использует кетоны, и представители Lotto Soudal также сказали газете Sporza, что гонщики команды принимают кетоны. Профессор Питер Хеспель из Университета Лёвена, который тесно сотрудничает с командой Deceuninck-QuickStep, также отметил, что кетоновые добавки являются «вероятно, частью загадки» успеха бельгийской команды

По словам Кирана Кларка (Kieran Clarke), британского ученого, который изобрел кетоновую добавку, более шести команд использовали кетоны в качестве дополнения к питанию во время Тур де Франс в 2018 году, но назвать себя не захотела ни одна из команд. Сообщения об использовании кетонов среди гонщиков профессионального пелотона относятся еще к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне.

В июле 2015 года Sporza сообщила, что бельгийский тренер Пол ван ден Босх предложил Крису Фруму использовать кетоновые добавки. Однако менеджер команды Team Sky Дейв Брэйлсфорд отрицал в беседе с Cyclingnews, что его гонщики когда-либо использовали кетоны.

Подтверждение использования кетонов, совпавшее с успехом нескольких команд в этом сезоне, в том числе на Тур де Франс, вызвало споры об их использовании и влиянии на гонки в этом году.

«Кетоны - это пищевая добавка. Вы можете использовать их точно так же, как витамины. Вещество не включено в список запрещенных, и также известно, что другие команды используют кетоны», - сказал менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге газете De Telegraaf.

Врачи команд соперников согласны с определением WADA, но обеспокоены долгосрочным воздействием питьевых кетонов на печень. Команда Sunweb сказала De Telegraaf, что они не планируют использовать кетоны, пока не будут уверены в последствиях.

«Они естественным образом вырабатываются организмом, когда печень превращает липиды (жиры) в глюкозу (сахар)», - сказал Жан-Жак Менуэт, врач команды Arkea-Samsic, агентству AFP.

«Сначала стоимость одной бутылки составляла тысячи евро, но теперь вы можете купить бутылку в Интернете по цене от 30 до 90 евро», - сказал Менуэт, объяснив, почему в последнее время кетоны стали более распространенными в пелотоне.

Симон Вердонк, врач французской команды Cofidis, сказал AFP, что кетоны могут продлить период до начала использования организмом своего аккумулированного сахара в качестве топлива.

«Когда вы едете с максимальной скоростью и мощностью, ваше тело использует углеводы, а не липиды», - сказал Вердонк. «Кетоны задерживают употребление углеводов, сохраняя их до конца этапа».

Вердонк говорит, что впервые услышал о кетонах пять лет назад, но признал, что «последствия их принятия при длительном употреблении не ясны до конца». Согласно AFP, Cofidis не будет использовать кетоны, пока не будут проведены тесты на потенциальные негативные эффекты. Менуэт согласен с этим.

«Я не хочу через 10 лет получить письмо от гонщика с сообщением, что его печень разрушена», - сказал он.

Руководитель команды AG2R Венсан Лавеню призвал прекратить использование кетонов.

«Для равенства в этом виде спорта нам нужно реагировать быстро», - сказал он.

Президент UCI Давид Лаппартьен был на Тур де Франс в четверг. Но его руки, похоже, связаны Всемирным антидопинговым кодексом, который регулирует использование лекарств и антидопинга.

«В UCI мы рассматриваем все составляющие, которые могут изменить мощность и при этом повлиять на здоровье», - сказал он. «Мы без колебаний возьмем на себя инициативу и передадим этот вопрос во Всемирное антидопинговое агентство, как мы делали это в прошлом с трамадолом и кортикостероидами».

«Я уверен, что ВАДА будет контролировать все препараты, повышающие эффективность. Кетонов нет в списке запрещенных препаратов, но мы должны следить за их использованием».

Анна Павлова по материалам Cycling news.com