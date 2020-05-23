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Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 2

Велогонщики команды Mitchelton-SCOTT отвечают на вопросы. Вопрос второй

 

 

 

  В преддверии Международного дня велосипедистов, который отмечается 3 июня, велогонщики команды Mitchelton-Scott в серии ответов на вопросы рассказали, что для них значит велосипед.

 

  Второй вопрос в серии коротких интервью велогонщиков команды Mitchelton-Scott #«Назад к основам» /#BackToBasics: «Лучшее время для выезда на велосипеде и  порядок подготовки к тренировке?»

 

  Аннемик ван Флётен: «Конечно, не слишком рано, хотя мне нравится выезжать утром. Должна сказать, на закате тренироваться тоже очень красиво! (Рассветы прекрасны, но для меня это слишком рано).

 

Порядок подготовки? Завтрка, кофе и вперёд».

 

  Кэйден Гровс: «Полдень, потому что на дорогах тише, так как не будет тех, кто спешил на работу/в школу. И обычно это самая тёплая часть дня, мне нравится выезжать, когда солнце.

 

Порядок перед тренировкой: самое первое утром – это кофе и завтрак, а после тренировки ещё кофе».

 

  Алекс Конышев: «Летом мне нравится выезжать рано утром, когда ещё тихо. Люблю ездить в горах по маленьким дорогам.

 

Рутина перед тренировкой – быстрая растяжка, завтрак, новости -  готов и стартую».

 

  Сара Рой: «Невероятно люблю наблюдать восход или закат солнца, когда свежий воздух, когда рядом на велосипедах мои друзья. Но я также очень люблю поспать. Так что моё любимое время – любое после того, как поспала.

 

  Рутина перед тренировкой: свежемолотый кофе, который мой Aeropress делает чёрным и крепким. В микроволновке быстро готовлю овсянку, режу туда банан, добавляю потом немного миндального масла и ем. Если должна встретиться с людьми, тогда обычно завтрак съедаю быстро, одеваюсь и выскакиваю за дверь. Если же встреч нет, то после завтрака ещё 20 минут собираюсь, а потом еду сама».

 

  Джек Хейг: «Обычно не выезжаю на тренировки до 10 – 10:30. Но мои лучшие воспоминания связаны с тем, когда выезжал очень рано. Хотя я ненавижу вставать рано, но потом наслаждаюсь. Мне также нравится выезжать вечером на закате.

 

  Рутина … Перед тренировкой всегда пью кофе и завтракаю. Но вообще-то у меня нет какого-то точного распорядка. Думаю, почти всегда сначала надеваю правую велотуфлю, обуваюсь, а потом уже надеваю шлем».

 

  Эдоардо Аффини: «Не возражаю против тренировок в любое время дня. Тренировался и очень рано утром, и вечером. Но обычно выезжаю около 9 – 9:30, потому что пока проснусь, поем, всё подготовлю, а если надо в горы, подъезжаю к ним на машине.

 

  Рутина…Проверяю погоду, потом велосипед. Проверяю тренировочный план, чтобы точно знать, что мне надо сделать, и что у меня есть всё, что нужно для тренировки, а затем выезжаю».

 

  Ник Шульц: «Редко когда выезжаю раньше 11 утра. Я, скорее «сова», мне нравится поспать, утром всё делать не спеша. В конце концов, тренировки – моя работа, поэтому мне нравится «фиксировать время прихода на работу», как если бы я ходил в офис, и ехать тренироваться в эти рабочие часы. Но когда же я возвращаюсь в Австралию, этот распорядок сбивается, потому что большинство выезжает на велосипеде тренироваться около 8 утра.

 

  Рутина перед выездом… Когда я дома в Жироне, почти никогда не ставлю будильник. Первым делом, как проснусь, иду заваривать кофе. Пока его пью, обычно читаю, что происходит в мире. Затем завтракаю. Во всех моих действиях нет ничего особенного. Поел, одеваюсь и выезжаю на велосипеде».

 

  Брент Букуолтер: «Обычно выезжаю, когда утро заканчивается, просто так удобнее. Но ценю и выезд рано утром на восходе, и на закате, когда меняется свет, температура. В такие моменты всё кажется немного не таким, как днём.

 

  Рутина различается в зависимости от того, еду я просто покататься или тренироваться. Если просто покататься, то просыпаюсь, делаю разминку, кофе, завтрак и вперёд. Если тренировка, то это уже как работа – измеряю калории питания, слежу за временем, более собран физически и морально, чтобы подготовиться к задачам дня».

 

  Сэм Бьюли: «Хотя я редко так делаю, но для меня лучшее время выезда –  сумерки! Часок другой покататься без нагрузки по просёлочным дорогам, когда гаснет день – это умиротворяет.

 

  Рутина перед выездом…Спать как можно дольше до времени начала тренировки, потом залить в горло две чашки кофе, съесть пару яиц с тостом -  и за дверь!»

 

  Эстебан Чавес: «Утро – моё любимое время, потому что воздух в пригороде совершенно чистый.

 

  Рутина… Два кофе на завтрак, беру с собой еду и бачки с питьём, и поехал».

 

  Кэмерон Мейер: «Любимое время – летнее утро. В начале дня чувствуешь подъём сил, плюс приятно остановиться на кофе и бранч.

Рутина…Хороший завтрак и кофе».

 

  Джессика Аллен: «Идеальное время для тренировок – утро. В Австралии мне нравится выезжать на восходе. Во-первых, потому что летом утром не так жарко, но ещё я люблю смотреть, как встаёт солнце. Недавно в Жироне поехала на закате, и мне понравилось. Но такие выезды на закате для меня не тренировки. Я просто наслаждаюсь ездой на велосипеде в моё любимое время дня.

 

  Рутина перед тренировкой… Мне нравится, как проснусь, немного позаниматься йогой, чтобы и тело проснулось, мышцы активизировались. Потом ем овсянку, которую с вечера готовлю к завтраку, и вперёд на дорогу».

 

 

Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 1

 

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Теги к статье: Mitchelton-SCOTT

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Комментарии

  • Earl57
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Earl57-Фото

    А меня порадовало замечание, что на Джиро собираются отправить молодую команду. Ну очень хочу увидеть там Альбу и Рубио. Если еще Эмираты отправят Ардилу, Митчелтон Хейга, а Астана Власова, то будет вообще шикарно!!!

    Ну и можно будет в реальности сравнить Эвенпула с молодыми колумбийскими горняками.

  • Серафим
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Серафим-Фото

     Ладно, повторюсь еще раз - слишком много места занимают обсуждения того, не знаю чего. И только потому, что они связаны с Фрумом. 

      Ничего не имея против Криса Фрума, все же хочется знать - это какой-то супергерой, почему такой ажиотаж?

  • AmLoket
    Петер Саган и Крис Фрум – самы ... (7)
    AmLoket-Фото

    Ару крутой! Не стоит таких денег совершенно.

    Дюмюлен продешевил.

    Тройка закономерна.

  • Zhanzhak
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    Zhanzhak-Фото

    А кто нибудь видел  фотку Фрума в майке Мувистара? 

  • RVL
    Команда Movistar не обсуждает ... (4)
    RVL-Фото

    Так что, Фрум , получается, балабол в майке мувистар?

  • Серафим
    Колумбийские велогонщики надею ... (1)
    Серафим-Фото

    Специальное разрешение? Вообще-то летают самолеты из Венесуэлы, Панамы, Коста-Рики (это то, что рядом). Туда наземным транспортом - рукой подать.

      А так, на частном самолете, конечно, круче.

     

  • paindoc
    Альберто Контадор о фаворитах ... (22)
    paindoc-Фото
    Согласен. В текущей ситуации очень сложно определить кто будет фаворитом. Весь ритм гоночного сезона нарушен. Привычный тренировочный процесс нарушен. Психологическая составляющая гонцов тоже, наверное, не в лучшей форме. Если все-таки ТДФ пройдет, то результат будет непредсказуем. А насчет Берналя, это мы еще посмотрим.
  • litxaa
    Париж-Ницца-2020. Этап 7 (8)
    litxaa-Фото

    Заканчивается май, а Найро со своей победой все еще на первой строчке в столбце результатов и когда его сместят с этой позиции не до конца ясноblum

  • Гонщик
    Альберто Контадор о фаворитах ... (22)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Адриен
    Экспертное мнение - это мнение СПЕЦИАЛИСТА, основанное на ОБЪЕКТИВНЫХ данных, показателях, результатах. Слушайте, но ведь их-то как раз и НЕТ ! После этого перерыва уверенно прогнозировать будущие результаты соревнований, которые НЕИЗВЕСТНО когда пройдут - это тыкать пальцем в небо и делить шкуру недобытого медведя ( при том, что будет охота или нет в обозримое время - большой вопрос). Фрум, Берналь, Дюмулен, Роглич, Кинтана... Кого удивит их победа ? К чему тогда спорить ?  А ведь очень вероятен и новоявленный  "черт из коробочки" , тот, кто в списках вообще не значится... Доживём - УВИДИМ .
    Ни кто и не спорит что Берналь тоже может одержать победу , как и другие цать человек , но он явно не главный фаворит , вернее сказать что при таком составе вообще не фаворит , ну а Альберто конечно будет топить за своих испаноговорящих .

  • Адриен
    Альберто Контадор о фаворитах ... (22)
    Адриен-Фото

    Экспертное мнение - это мнение СПЕЦИАЛИСТА, основанное на ОБЪЕКТИВНЫХ данных, показателях, результатах. Слушайте, но ведь их-то как раз и НЕТ ! После этого перерыва уверенно прогнозировать будущие результаты соревнований, которые НЕИЗВЕСТНО когда пройдут - это тыкать пальцем в небо и делить шкуру недобытого медведя ( при том, что будет охота или нет в обозримое время - большой вопрос). Фрум, Берналь, Дюмулен, Роглич, Кинтана... Кого удивит их победа ? К чему тогда спорить ?  А ведь очень вероятен и новоявленный  "черт из коробочки" , тот, кто в списках вообще не значится... Доживём - УВИДИМ .

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