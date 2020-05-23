Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 2

Велогонщики команды Mitchelton-SCOTT отвечают на вопросы. Вопрос второй

В преддверии Международного дня велосипедистов, который отмечается 3 июня, велогонщики команды Mitchelton-Scott в серии ответов на вопросы рассказали, что для них значит велосипед.

Второй вопрос в серии коротких интервью велогонщиков команды Mitchelton-Scott #«Назад к основам» /#BackToBasics: «Лучшее время для выезда на велосипеде и порядок подготовки к тренировке?»

Аннемик ван Флётен: «Конечно, не слишком рано, хотя мне нравится выезжать утром. Должна сказать, на закате тренироваться тоже очень красиво! (Рассветы прекрасны, но для меня это слишком рано).

Порядок подготовки? Завтрка, кофе и вперёд».

Кэйден Гровс: «Полдень, потому что на дорогах тише, так как не будет тех, кто спешил на работу/в школу. И обычно это самая тёплая часть дня, мне нравится выезжать, когда солнце.

Порядок перед тренировкой: самое первое утром – это кофе и завтрак, а после тренировки ещё кофе».

Алекс Конышев: «Летом мне нравится выезжать рано утром, когда ещё тихо. Люблю ездить в горах по маленьким дорогам.

Рутина перед тренировкой – быстрая растяжка, завтрак, новости - готов и стартую».

Сара Рой: «Невероятно люблю наблюдать восход или закат солнца, когда свежий воздух, когда рядом на велосипедах мои друзья. Но я также очень люблю поспать. Так что моё любимое время – любое после того, как поспала.

Рутина перед тренировкой: свежемолотый кофе, который мой Aeropress делает чёрным и крепким. В микроволновке быстро готовлю овсянку, режу туда банан, добавляю потом немного миндального масла и ем. Если должна встретиться с людьми, тогда обычно завтрак съедаю быстро, одеваюсь и выскакиваю за дверь. Если же встреч нет, то после завтрака ещё 20 минут собираюсь, а потом еду сама».

Джек Хейг: «Обычно не выезжаю на тренировки до 10 – 10:30. Но мои лучшие воспоминания связаны с тем, когда выезжал очень рано. Хотя я ненавижу вставать рано, но потом наслаждаюсь. Мне также нравится выезжать вечером на закате.

Рутина … Перед тренировкой всегда пью кофе и завтракаю. Но вообще-то у меня нет какого-то точного распорядка. Думаю, почти всегда сначала надеваю правую велотуфлю, обуваюсь, а потом уже надеваю шлем».

Эдоардо Аффини: «Не возражаю против тренировок в любое время дня. Тренировался и очень рано утром, и вечером. Но обычно выезжаю около 9 – 9:30, потому что пока проснусь, поем, всё подготовлю, а если надо в горы, подъезжаю к ним на машине.

Рутина…Проверяю погоду, потом велосипед. Проверяю тренировочный план, чтобы точно знать, что мне надо сделать, и что у меня есть всё, что нужно для тренировки, а затем выезжаю».

Ник Шульц: «Редко когда выезжаю раньше 11 утра. Я, скорее «сова», мне нравится поспать, утром всё делать не спеша. В конце концов, тренировки – моя работа, поэтому мне нравится «фиксировать время прихода на работу», как если бы я ходил в офис, и ехать тренироваться в эти рабочие часы. Но когда же я возвращаюсь в Австралию, этот распорядок сбивается, потому что большинство выезжает на велосипеде тренироваться около 8 утра.

Рутина перед выездом… Когда я дома в Жироне, почти никогда не ставлю будильник. Первым делом, как проснусь, иду заваривать кофе. Пока его пью, обычно читаю, что происходит в мире. Затем завтракаю. Во всех моих действиях нет ничего особенного. Поел, одеваюсь и выезжаю на велосипеде».

Брент Букуолтер: «Обычно выезжаю, когда утро заканчивается, просто так удобнее. Но ценю и выезд рано утром на восходе, и на закате, когда меняется свет, температура. В такие моменты всё кажется немного не таким, как днём.

Рутина различается в зависимости от того, еду я просто покататься или тренироваться. Если просто покататься, то просыпаюсь, делаю разминку, кофе, завтрак и вперёд. Если тренировка, то это уже как работа – измеряю калории питания, слежу за временем, более собран физически и морально, чтобы подготовиться к задачам дня».

Сэм Бьюли: «Хотя я редко так делаю, но для меня лучшее время выезда – сумерки! Часок другой покататься без нагрузки по просёлочным дорогам, когда гаснет день – это умиротворяет.

Рутина перед выездом…Спать как можно дольше до времени начала тренировки, потом залить в горло две чашки кофе, съесть пару яиц с тостом - и за дверь!»

Эстебан Чавес: «Утро – моё любимое время, потому что воздух в пригороде совершенно чистый.

Рутина… Два кофе на завтрак, беру с собой еду и бачки с питьём, и поехал».

Кэмерон Мейер: «Любимое время – летнее утро. В начале дня чувствуешь подъём сил, плюс приятно остановиться на кофе и бранч.

Рутина…Хороший завтрак и кофе».

Джессика Аллен: «Идеальное время для тренировок – утро. В Австралии мне нравится выезжать на восходе. Во-первых, потому что летом утром не так жарко, но ещё я люблю смотреть, как встаёт солнце. Недавно в Жироне поехала на закате, и мне понравилось. Но такие выезды на закате для меня не тренировки. Я просто наслаждаюсь ездой на велосипеде в моё любимое время дня.

Рутина перед тренировкой… Мне нравится, как проснусь, немного позаниматься йогой, чтобы и тело проснулось, мышцы активизировались. Потом ем овсянку, которую с вечера готовлю к завтраку, и вперёд на дорогу».