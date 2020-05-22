Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 1

Велогонщики команды Mitchelton-SCOTT отвечают на вопросы

В преддверии Международного дня велосипедистов, который отмечается 3 июня, велогонщики команды Mitchelton-Scott в серии ответов на вопросы рассказали, что для них значит велосипед. Австралийская велокоманда назвала серию коротких интервью #«Назад к основам» /#BackToBasics.

Первым был вопрос: «Что больше всего нравится в езде на велосипеде?»

Сэм Бьюли: Мне, наверное, потребовалось семь недель изоляции, чтобы осознать, что езда на велосипеде просто даёт тебе свободу. Места, в которые ты можешь попасть, и то, что можешь увидеть. Будь это спорт или просто покрутить педали, от езды на велосипеде очень хорошо на душе!»

Джек Хейг: «Свобода и исследование новых мест для меня – главное. Думаю, велосипед – идеальный способ увидеть новые места, потому что ты едешь достаточно быстро, чтобы преодолеть большое расстояние, но достаточно медленно, чтобы видеть, слышать, ощущать запахи окружающего мира!»

Аннемик ван Флётен: «Возможность увидеть нашу прекрасную планету и встречаться с людьми из разных стран мира и разных культур».

Эстебан Чавес: «Свобода, которую чувствую».

Лука Мезгец: «Свобода, способ действовать, самовыражаться».

Ник Шульц: «Трудный вопрос. Так много великолепного, но, наверное, лучшее - свобода. Когда ты едешь, ощущая свежий воздух, можешь просто двигаться, слиться с велосипедом в единое целое. Хотя соревнование – ещё одна грань езды на велосипеде, которая приводит в восторг!»

Брент Букуолтер: «Чувствую себя живым, свободным, переживаю приключение»

Алекс Конышев: «Лучшее – чувство, когда пересекаешь финишную черту и когда только что выиграл гонку»

Кэм Мейер: «Свобода путешествовать»

Люси Кеннеди: «Свобода, скорость, ветер в лицо, и то, что велосипед позволяет открывать новые места»

Кэйден Гровс: «Свобода узнавать новые места, в велоспорте можешь увидеть гораздо больше, чем в других видах спорта».

Все были единогласны. Езда на велосипеде = свобода.