Тренер команды AG2R La Mondiale о тренировках в режиме изоляции

Как тренируются велогонщики команды AG2R La Mondiale

Стефан Барретт (Stephen Barrett), тренер команды Мирового тура AG2R La Mondiale, сейчас, когда для многих гонщиков единственным вариантом работы является тренажёр дома, находит способ сделать работу команды более эффективной. Об этом Стефан Барретт рассказал в интервью сайту AG2R La Mondiale.

- Какие главные цели ставятся в текущей ситуации?

- В основном мы с командой стараемся:

во-первых, минимизировать потерю формы. Ребятам пришлось довольно много работать перед сезоном и в первые месяцы сезона, чтобы набрать форму. Многие сейчас её удерживают. Потеря кондиций – это нормально, но надо постараться не допустить сильной потери формы.

Во-вторых, у нас появилась уникальная возможность – время поработать с гонщиками. Профессиональному велосипедисту редко когда удаётся полностью сфокусироваться только на своём совершенствовании, потому что на это постоянно не хватает того времени, когда не надо никуда ехать, нет тренировочных сборов, нет гонок.

- Как разрабатываешь план тренировок?

- Вместо того, чтобы создавать общий для всех план, можно работать с каждым индивидуально, смотреть, в каких областях они хотят улучшить себя. И это прекрасная мотивация. Потому что сейчас самое важное, именно мотивация. Ведь когда не назначены даты следующих гонок, а ты можешь работать по индивидуальной программе, это повышает мотивацию.

Так, некоторые хотят поработать над мощностью, другие – над скоростью и эффективностью педалирования. И тренировки дома на тренажёрах позволяют это делать, когда работаешь по часу – полтора, потому что крутить педали приходится непрерывно, в то время как на дороге надо то тормозить, то проезжать повороты, сбавляя скорость. Поэтому тренажёр – эффективный способ сделать много работы.

У некоторых гонщиков по две сессии в день на домашнем тренажёре. Первая утром, перед завтраком, чтобы улучшить обмен веществ, увеличить способность тела использовать жир в качестве топлива. В первую сессию гонщик работает не слишком интенсивно, в так называемой «Зоне 2». . Потом вторая сессия в тот же день, после полудня, более интенсивная. В итоге мы можем сравнить, как тело адаптируется к двум ситуациям.

- Как гонщики работают над укреплением мышц?

- Это аспект, который мы называем упражнениями для развития мускулатуры – моя любимая область. Проблема в том, чтобы найти лучшие упражнения, которые усилят мышцы, работающие при езде на велосипеде. Я разделяю эти упражнения на два вида: упражнения на верхнюю и упражнения на нижнюю части тела.

В упражнениях на нижнюю часть тела упор делается на силу, которая необходима, чтобы ездить на велосипеде.

Верхняя часть тела на велосипеде работает на сопротивление внешним силам. Мы должны работать над мышцами, которые ограничивают чрезмерное вращение и растяжение. Потому что когда вы едете на велосипеде 5 – 6 часов, нижняя часть тела устаёт, и вы начинаете больше крутить плечами, что делает езду менее эффективной. Упражнения, которые я готовлю для гонщиков, сфокусированы на сохранении равновесия верхней части тела, предотвращении кручений. Мы делаем «планки», упражнения на сопротивление внешней силе.

- Почему укрепление мышц так важно?

- Эти упражнения нужны, например, когда едешь такую гонку для Париж-Рубэ. На ней самые эффективные гонщики обычно обладают более стабильной верхней частью тела. Тогда можно выдавать мощность долгое время. В таких велогонках устают не только ноги, но и верхняя часть тела.

- Как держишь связь с гонщиками?

- Несколько лет назад мы бы звонили по телефону или обменивались текстовыми сообщениями. Сейчас есть Whatsapp, видеозвонки, видеоконфереции. Видео – отличный способ коммуникации. Считаю это более личным способом общения.

Можно видеть человека, читать язык его тела, легче понять, что гонщики чувствуют. И можно поговорить сразу с 20 гонщиками. Ещё я готовлю видео с упражнениями, которые ребята могут посмотреть и повторить самостоятельно. Видео всегда более эффективно. Можно написать превосходную тренировочную программу, но если нет хорошей взаимосвязи, то она будет бесполезна.