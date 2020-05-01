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Тренер команды AG2R La Mondiale о тренировках в режиме изоляции

Как тренируются велогонщики команды AG2R La Mondiale

 

 

  Стефан Барретт (Stephen Barrett), тренер команды Мирового тура AG2R La Mondiale, сейчас, когда для многих гонщиков единственным вариантом работы является тренажёр дома, находит способ сделать работу команды более эффективной. Об этом Стефан Барретт рассказал в интервью сайту AG2R La Mondiale.

 

 

 

- Какие главные цели ставятся в текущей ситуации?

 

- В основном мы с командой стараемся:

 

во-первых, минимизировать потерю формы. Ребятам пришлось довольно много работать перед сезоном и в первые месяцы сезона, чтобы набрать форму. Многие сейчас её удерживают. Потеря кондиций – это нормально, но надо постараться не допустить сильной потери формы.

 

  Во-вторых, у нас появилась уникальная возможность – время поработать с гонщиками. Профессиональному велосипедисту редко когда удаётся полностью сфокусироваться только на своём совершенствовании, потому что на это постоянно не хватает того времени, когда не надо никуда ехать, нет тренировочных сборов, нет гонок.

 

- Как разрабатываешь план тренировок?

 

- Вместо того, чтобы создавать общий для всех план, можно работать с каждым индивидуально, смотреть, в каких областях они хотят улучшить себя. И это прекрасная мотивация. Потому что сейчас самое важное, именно мотивация. Ведь когда не назначены даты следующих гонок, а ты можешь работать по индивидуальной программе, это повышает мотивацию.

 

  Так, некоторые хотят поработать над мощностью, другие – над скоростью и эффективностью педалирования. И тренировки дома на тренажёрах позволяют это делать, когда работаешь по часу – полтора, потому что крутить педали приходится непрерывно, в то время как на дороге надо то тормозить, то проезжать повороты, сбавляя скорость. Поэтому тренажёр – эффективный способ сделать много работы.

 

  У некоторых гонщиков по две сессии в день на домашнем тренажёре. Первая утром, перед завтраком, чтобы улучшить обмен веществ, увеличить способность тела использовать жир в качестве топлива. В первую сессию гонщик работает не слишком интенсивно, в так называемой «Зоне 2». . Потом вторая сессия в тот же день, после полудня, более интенсивная. В итоге мы можем сравнить, как тело адаптируется к двум ситуациям.

 

- Как гонщики работают над укреплением мышц?

 

- Это аспект, который мы называем упражнениями для развития мускулатуры – моя любимая область. Проблема в том, чтобы найти лучшие упражнения, которые усилят мышцы, работающие при езде на велосипеде. Я разделяю эти упражнения на два вида: упражнения на верхнюю и упражнения на нижнюю части тела.

 

  В упражнениях на нижнюю часть тела упор делается на силу, которая необходима, чтобы ездить на велосипеде.

 

  Верхняя часть тела на велосипеде работает на сопротивление внешним силам. Мы должны работать над мышцами, которые ограничивают чрезмерное вращение и растяжение. Потому что когда вы едете на велосипеде 5 – 6 часов, нижняя часть тела устаёт, и вы начинаете больше крутить плечами, что делает езду менее эффективной. Упражнения, которые я готовлю для гонщиков, сфокусированы на сохранении равновесия верхней части тела, предотвращении кручений. Мы делаем «планки», упражнения на сопротивление внешней силе.

 

- Почему укрепление мышц так важно?

 

- Эти упражнения нужны, например, когда едешь такую гонку для Париж-Рубэ. На ней самые эффективные гонщики обычно обладают более стабильной верхней частью тела. Тогда можно выдавать мощность долгое время. В таких велогонках устают не только ноги, но и верхняя часть тела.

 

-  Как держишь связь с гонщиками?

 

- Несколько лет назад мы бы звонили по телефону или обменивались текстовыми сообщениями. Сейчас есть Whatsapp, видеозвонки, видеоконфереции. Видео – отличный способ коммуникации. Считаю это более личным способом общения.

 

  Можно видеть человека, читать язык его тела, легче понять, что гонщики чувствуют. И можно поговорить сразу с 20 гонщиками. Ещё я готовлю видео с упражнениями, которые ребята могут посмотреть и повторить самостоятельно. Видео всегда более эффективно. Можно написать превосходную тренировочную программу, но если нет хорошей взаимосвязи, то она будет бесполезна.

 

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Теги к статье: AG2R La Mondiale

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • paindoc
    "Tour for all" - серия вирт ... (1)
    paindoc-Фото
    Безалкогольное пиво и резиновые женщины для всех.
  • wintermute
    UCI отложил объявление пересмо ... (8)
    wintermute-Фото
    Видимо, надежда на чудо живёт до последнего.
  • Александра
    UCI отложил объявление пересмо ... (8)
    Александра-Фото

    Все это напоминает знаменитое "так любил свою собаку, что отрезал ей хвост по частям".

    Должно быть, очень трудно сейчас взять и сказать, все, сезон пропал, никаких гонок, сроков и переносов до конца эпидемии. Подходим к пониманию в темпе один шаг вперед, два назад.

  • Александра
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Александра-Фото

    Надо же! Не думала, что сейчас кто-то отважится подписывать новых гонщиков.

  • Student
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: paziz
    Вот где деньги, никто не знает как сложится судьба велоспорта а они новые контракты пишут
    Цена контракта врятли больше 200 тысяч в год. Хотя думаю и того меньше.
  • Sezar
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Sezar-Фото

    Интересно смотреть за птенцами гнезда Мачина. Запомнил.

  • Адриен
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    Адриен-Фото
    Чтобы другие не перехватили.
  • paindoc
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (6)
    paindoc-Фото
    Не рано? 17 лет всё-таки
  • EL-Fenomeno
    UCI отложил объявление пересмо ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне кажется, елси брать Испанию, Италия и Францию, то больше всех пострадают именно испанцы. Без классик, один ГТ и то урезанный. За Бельгию и Нидерланды пожалуй отдельный тема разговор нужен.

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Адриен
    Но планирование создает видимость деятельности,

    именно что видимость. по существу - решили объявить, что решили не решать

    Объявить - не значит провести. В январе, даже в начале февраля, мы все думали, как же хорошо: ПН + ТА, потом любимые всеми весенние однодневные классики, ну а в мае уже и Джиро на подходе. А тут бац - ВИРУСня на горизонте и тащит за собой тащит КАРАНТИН и орёт: "А меня вы то забыли спросить? Ну я вам то устрою, целый год помнить будете!"

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020 сокращена ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Орги идут на все жертвы только бы "спасти" свой ГТ.
    А неплохо так первый же этап и ФИНИШная горка на 7км.+ со средним градиентом в 6%+

    Нидерланды негодуют, но как и Венгрия с/на Джиро имеют теперь "козырное" право на "Большой старт" в будущем.

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