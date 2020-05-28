Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 3

Велогонщики команды Mitchelton-SCOTT вспоминают, как учились кататься на велосипеде

В преддверии Международного дня велосипедистов, который отмечается 3 июня, велогонщики команды Mitchelton-Scott в серии ответов на вопросы рассказали, что для них значит велосипед.

Третий вопрос в серии коротких интервью велогонщиков команды Mitchelton-Scott #«Назад к основам» /#BackToBasics: «Первые воспоминания, связанные с велосипедом».

Эдоардо Аффини: «Родители мне часто рассказывали, что когда мне было ещё два года, я всё время ездил на трёхколёсном велосипеде вокруг кухонного стола, представляя, как будто вожу грузовик. А в три года много катался на велосипеде по саду. В семь лет я увидел гонку в нашем городке, помню, что мне тоже захотелось сесть на гоночный велосипед. Так что именно тогда я соприкоснулся с велоспортом».

Аннемик ван Флётен: «В Нидерландах езда на велосипеде – часть взросления. Обычно начинают с велосипеда, в котором есть маленькие боковые колёса. Но мои родители подумали, что такой велосипед мне не нужен. Они просто бежали рядом, когда я училась кататься. И уже в три года я могла ездить на велосипеде без помощи».

Джек Хейг: «У меня есть фото, на котором я еду на велосипеде BMX, а мне лет 5 или 6. На этом фото мама стоит позади».

Ник Шульц: «Первое воспоминание очень яркое. У меня два старших брата, в то время они уже катались на велосипедах. Мы играли на подъездной дороге к дому. Велосипед одного из братьев лежал на земле. Я просто подобрал его и поехал, шатаясь из стороны в сторону, чем напугал родителей, особенно маму. Но, в общем, меня не учили кататься, я пропустил фазу поддерживающих колёс. Когда вспоминаю, думаю, я просто очень хотел делать то же, что и братья, чтобы играть с ними».

Люси Кеннеди: «Думаю, мне было около пяти лет. Я каталась на дорожке у дома в Мельбурне. Даже в том возрасте во мне горел дух соперничества. Я очень хотела избавиться от дополнительных колёс раньше старшего брата, что и сделала».

Алекс Конышев: «Впервые я сел на велосипед в нашем доме. Обычно ездил с мамой на озеро. Помню, в один из первых выездов на велосипеде я упал, но финишировал на озере».

Лука Мезгец: «Не помню, когда в первый раз проехался на велосипеде. Но помню первый велосипед. Это известный словенский бренд «Kekec». Он был розового цвета, потому что достался мне от сестры».

Грейс Браун: «Помню, мама учила меня кататься на велосипеде перед поступлением в школу, чтобы я могла вместе с братьями каждый день ездить в школу и обратно. Мы практиковались на гравийной подъездной дорожке. Мама держала меня до тех пор, пока я не смогла ехать сама».

Сэм Бьюли: «Помню, как учился ездить на велосипеде в нашем стартом доме. У нас был прекрасный маленький сад, где можно было делать круги. У меня есть брат-близнец, с которым мы провели множество гонок! Помню, что нам с братом было лет 5, когда папа снял дополнительные колёса».

Эстебан Чавес: «Помню, что в Боготе пытался без падений сделать круг на велосипеде BMX на треке для BMX. А помогали мне или папа, или мама».

Брент Букуолтер: «Самым запомнившимся моментом из того времени, когда я учился кататься на велосипеде, был момент снятия страховочных колёс. Папа учил на улице перед нашим домом, а в это время мимо проезжал корреспондент местной газеты, который сфотографировал нас и написал статью о приметах начала весеннего сезона. Хотя я не помню точно тот день, у меня есть фотография, и я представляю папу. Буду помнить это всю жизнь».

Моник Теннигло: «Сколько себя помню, всегда ездила на велосипеде. Уже в два года я каталась на прогулочном велосипеде. В культуре Нидерландов принято, что ты садишься на велосипед, как только у тебя это получается, раньше, чем научишься делать что-то ещё».

Кэм Мейер: «Помню, как с папой катался на синем BMX со страховочными колёсами по улицам возле дома. Мне было около пяти лет».

Кэйден Гровс: «Уверен, что меня учил папа. На свой четвёртый день рождения я получил первый мотоцикл. А насчёт велосипеда, наверное, это был BMX старшего брата. Первое воспоминание о велосипеде связано с возрастом 3 – 4 лет».