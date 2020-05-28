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Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 3

Велогонщики команды Mitchelton-SCOTT вспоминают, как учились кататься на велосипеде

 

Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 3

 

 В преддверии Международного дня велосипедистов, который отмечается 3 июня, велогонщики команды Mitchelton-Scott в серии ответов на вопросы рассказали, что для них значит велосипед.

 

  Третий вопрос в серии коротких интервью велогонщиков команды Mitchelton-Scott #«Назад к основам» /#BackToBasics: «Первые воспоминания, связанные с велосипедом».

 

  Эдоардо Аффини: «Родители мне часто рассказывали, что когда мне было ещё два года, я всё время ездил на трёхколёсном велосипеде вокруг кухонного стола, представляя, как будто вожу грузовик. А в три года много катался на велосипеде по саду. В семь лет я увидел гонку в нашем городке, помню, что мне тоже захотелось сесть на гоночный велосипед. Так что именно тогда я соприкоснулся с велоспортом».

 

  Аннемик ван Флётен: «В Нидерландах езда на велосипеде – часть взросления. Обычно начинают с велосипеда, в котором есть маленькие боковые колёса. Но мои родители подумали, что такой велосипед мне не нужен. Они просто бежали рядом, когда я училась кататься. И уже в три года я могла ездить на велосипеде без помощи».

 

  Джек Хейг: «У меня есть фото, на котором я еду на велосипеде BMX, а мне лет 5 или 6. На этом фото мама стоит позади».

 

  Ник Шульц: «Первое воспоминание очень яркое. У меня два старших брата, в то время они уже катались на велосипедах. Мы играли на подъездной дороге к дому. Велосипед одного из братьев лежал на земле. Я просто  подобрал его и поехал, шатаясь из стороны в сторону, чем напугал родителей, особенно маму. Но, в общем, меня не учили кататься, я пропустил фазу поддерживающих колёс. Когда вспоминаю, думаю, я просто очень хотел делать то же, что и братья, чтобы играть с ними».

 

  Люси Кеннеди: «Думаю, мне было около пяти лет. Я каталась на дорожке у дома в Мельбурне. Даже в том возрасте во мне горел дух соперничества. Я очень хотела избавиться от дополнительных колёс раньше старшего брата, что и сделала».

 

  Алекс Конышев: «Впервые я сел на велосипед в нашем доме. Обычно ездил с мамой на озеро. Помню, в один из первых выездов на велосипеде я упал, но финишировал на озере».

 

  Лука Мезгец: «Не помню, когда в первый раз проехался на велосипеде. Но помню первый велосипед. Это известный словенский бренд «Kekec». Он был розового цвета, потому что достался мне от сестры».

 

  Грейс Браун: «Помню, мама учила меня кататься на велосипеде перед поступлением в школу, чтобы я могла вместе с братьями каждый день ездить в школу и обратно. Мы практиковались на гравийной подъездной дорожке. Мама держала меня до тех пор, пока я не смогла ехать сама».

 

  Сэм Бьюли: «Помню, как учился ездить на велосипеде в нашем стартом доме. У нас был прекрасный маленький сад, где можно было делать круги. У меня есть брат-близнец, с которым мы провели множество гонок! Помню, что нам с братом было лет 5, когда папа снял дополнительные колёса».

 

  Эстебан Чавес: «Помню, что в Боготе пытался без падений сделать круг на велосипеде BMX на треке для BMX. А помогали мне или папа, или мама».

 

  Брент Букуолтер: «Самым запомнившимся моментом из того времени, когда я учился кататься на велосипеде, был момент снятия страховочных колёс. Папа учил на улице перед нашим домом, а в это время мимо проезжал корреспондент местной газеты, который сфотографировал нас и написал статью о приметах начала весеннего сезона. Хотя я не помню точно тот день, у меня есть фотография, и я представляю папу. Буду помнить это всю жизнь».

 

 Моник Теннигло: «Сколько себя помню, всегда ездила на велосипеде. Уже в два года я каталась на прогулочном велосипеде. В культуре Нидерландов принято, что ты садишься на велосипед, как только у тебя это получается, раньше, чем научишься делать что-то ещё».

 

 Кэм Мейер: «Помню, как с папой катался на синем BMX со страховочными колёсами по улицам возле дома. Мне было около пяти лет».

 

  Кэйден Гровс: «Уверен, что меня учил папа. На свой четвёртый день рождения я получил первый мотоцикл. А насчёт велосипеда, наверное, это был BMX старшего брата. Первое воспоминание о велосипеде связано с возрастом 3 – 4 лет».

 

 

Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 1

 

Велогонщики Mitchelton-SCOTT: назад к основам. Часть 2

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Теги к статье: Mitchelton-SCOTT велосипед

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Президент MPCC и команда Jumbo ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    помню скепсис ещё при создании MPCC. есть ВАДА и все прилагающиеся к тому законы и процедуры. зачем этот странный кружок святых идиотов?

    однако, дети могут быть не только у лейтенанта Шмидта, но и у самого Остапа нашего Бендера. ну придумал кто-то себе непыльную работу и бог с ним

    в этом смысле (послать MPCC.. лесом) поддерживаю Тома на все 146%. ещё-б без громких (увы, глупых) заявлений обошёлся

    посмею предположить - с кетонами будет как с мельдонием. - можно, можно, ррраз - и нельзя. это всё-таки не витаминки. и не диета, как тут считают

    хочется кетоза - добейся его сам - на колёсах, но без "колёс"

    впрочем, повторяюсь - >

    https://velolive.com/velo_name/19306-tom-dumoulin-vyshel-iz-dvizheniya-za-zaslu
    zhivayuschiy-doverie-velosport.html#comment

  • Camel
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Camel-Фото

    Значит я правильно помню...  boredom

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото
    Саймон до пандемии собирался ехать Джиро, но в изменившейся ситуации сказал, что скорее всего поедет Тур вместе с братом. Но это пока не окончательно решено.
  • rude_rider
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    rude_rider-Фото

    кароче все карты в руки Нибали .. если и тут не шмогла то остается натаскивать молодешь

    а куда Йетцы нацелились?

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    Цитата: Earl57
    ...Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Кстати, я правильно помню, что Эвенпул тоже нацелился на Джиро?

    Эвенпул молодой ишшо, трехнедельные гонки ни разу не ездил. И сам не уверен, что Джиро будет до конца доезжать. Просто хочет попробовать, испытать себя. Это Лефевр говорит и сам Ремко. Соломку подстилают на тот случай, если не пойдет. А все пойдет хорошо, тогда до конца поедет.

  • Camel
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    ...Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Кстати, я правильно помню, что Эвенпул тоже нацелился на Джиро?

  • дрокер
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    дрокер-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Sezar
    Кстати, Игита еще один гонщик, которому нынешний маршрут вполне идет.
    Так понимаю все едут на Тур, давно такой бесхозной Джиро не видел.

    Да ладно, бесхозная. Наоборот, наиредчайший шанс для молодых показать себя. А болельщикам увидить и оценить по заслугам не только тех, кого пиарят.
    Паше Сивакову надо пробиваться в состав на Джиро и там бороться за подиум. Карапас не Индурайн и не Эдди Меркс, а кроме них в современности никому 2 года подряд взять Джиро не удавалось. Поэтому Паше надо заботиться о себе любимом. Как и Власову. Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

    Еще прихватить Закарина и Конышева и показать свой максимум на Джиро

  • AvA
    Альберто Контадор: «Фрум знает ... (27)
    AvA-Фото
    а напомните мне, пожалуйста, сколько капитанов в прошлом году было у Инеоса и кто выиграл Тур?
  • Sezar
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Sezar-Фото

    Ну я об этом и говорю :). Турнир надежд.

  • Earl57
    Ригоберто Уран и Серхио Игита ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Кстати, Игита еще один гонщик, которому нынешний маршрут вполне идет.
    Так понимаю все едут на Тур, давно такой бесхозной Джиро не видел.

    Да ладно, бесхозная. Наоборот, наиредчайший шанс для молодых показать себя. А болельщикам увидить и оценить по заслугам не только тех, кого пиарят.

    Паше Сивакову надо пробиваться в состав на Джиро и там бороться за подиум. Карапас не Индурайн и не Эдди Меркс, а кроме них в современности никому 2 года подряд взять Джиро не удавалось. Поэтому Паше надо заботиться о себе любимом. Как и Власову. Когда еще будет такая возможность. И кто потом будет вспоминать, какая там была конкуренция))

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
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