Йохан Брюнель: «В 1999 году батарейки было невозможно спрятать в раме велосипеда»

Йохан Брюнель раскритиковал Грега ЛеМонда за "одержимость" Армстронгом и механическим допингом



Йохан Брюнель (Johan Bruyneel), бывший спортивный директор Лэнса Армстронга, резко раскритиковал Грега Лемонда, сказавшего в интервью программе «60 минут» канала CBS, что не верит победам на Тур де Франс после 1998 года.

В интервью журналу Humo Йохан Брюнель сказал, что команда US Postal никогда не пользовалась скрытыми моторчиками, что такой технологии просто не существовало в конце 90-х.

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Йохан Брюнель: «60 минут» хотели обвинить и Лэнса Армстронга и команду Sky в использовании механического допинга. Но их аргументы смешны. Варьяс ничего не сказал, ему просто нужна была реклама. Сомневаюсь в его надёжности».

Напомним, что изобретатель компактного мотора, который можно спрятать в велосипеде, венгерский инженер Иштван Варьяс рассказал CBS, что первый встроенный моторчик продал в 1998 году.

Журналисты CBS провели эксперимент – купили через интернет точно такой же велосипед, на котором Лэнс Армстронг в 1999 году выиграл свой первый Тур де Франс. Варьяс установил в него моторчик, а Тайлер Хэмилтон, бывший товарищ Лэнса Армстронга по команде U.S. Postal Service, проехал на этом велосипеде.

Хэмилтон сказал, что никогда не слышал, чтобы в команде использовались моторы. Проехав на велосипеде с мотором, он оценил лёгкость, которую даёт использование моторчика, что в гонке может определить разницу между победителем и проигравшим: «Знаете, они сначала не могли делать тесты на определение ЭПО. Но появились новые тесты».

Йохан Брюнель: «Они попросили Варьяса вставить мотор в один из велосипедов того типа, на котором Лэнс выиграл Тур де Франс в 1999. Это нелепо, потому что они использовали технологии 2016 года. В 1999 батарейки было бы невозможно спрятать в раме велосипеда, они были слишком большими. Такое спрятать нельзя. Команда не могла бы организовать нечто подобное. Потому что в такое дело было бы вовлечено множество людей, и сохранить в секрете использование механического допинга было бы невозможно.

Я не знаю, что происходит с ЛеМондом, но ненормально быть настолько одержимым Армстронгом. Он понял, что люди всё меньше и меньше возмущаются Лэнсом, потому что им становится понятно, что он был лишь одним из многих, кто принимал допинг. Поэтому ЛеМонд теперь ищет что-то новое, чтобы запятнать его имя. Но у него это не получится. Они могут искать хоть до 3000 года, но не найдут никакого механического допинга.

Странно, что ЛеМонд поехал на Тур де Франс вместе со своей женой, чтобы вместе с французской полицией расследовать дело о механическом допинге, как будто это для него миссия. Они сами всё это придумали и пытаются манипулировать всеми, чтобы снова распространять подозрения по поводу Лэнса.

ЛеМонд всегда говорил, что выиграл чистым, в то время как всё его поколение подозревается в использовании допинга. И мне это кажется невероятным. Ему бы хотелось слышать, что он единственный американец, выигравший Тур де Франс. Или, ещё лучше, что он вообще единственный победитель Тур де Франс».