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Йохан Брюнель: «В 1999 году батарейки было невозможно спрятать в раме велосипеда»

 Йохан Брюнель раскритиковал Грега ЛеМонда за "одержимость" Армстронгом и механическим допингом

 

  Йохан Брюнель (Johan Bruyneel), бывший спортивный директор Лэнса Армстронга, резко раскритиковал Грега Лемонда, сказавшего в интервью программе «60 минут» канала CBS, что не верит победам на Тур де Франс после 1998 года.

  В интервью журналу Humo Йохан Брюнель сказал, что команда US Postal никогда не пользовалась скрытыми моторчиками, что такой технологии просто не существовало в конце 90-х.

 

Photo © PETER DEJONG/ASSOCIATED PRESS

 

  Йохан Брюнель: «60 минут» хотели обвинить и Лэнса Армстронга и команду Sky в использовании механического допинга. Но их аргументы смешны. Варьяс ничего не сказал, ему просто нужна была реклама. Сомневаюсь в его надёжности».

 

  Напомним, что изобретатель компактного мотора, который можно спрятать в велосипеде, венгерский инженер Иштван Варьяс рассказал CBS, что первый встроенный моторчик продал в 1998 году.

 

  Журналисты CBS провели эксперимент – купили через интернет точно такой же велосипед, на котором Лэнс Армстронг в 1999 году выиграл свой первый Тур де Франс. Варьяс установил в него моторчик, а Тайлер Хэмилтон, бывший товарищ Лэнса Армстронга по команде U.S. Postal Service, проехал на этом велосипеде.

 Хэмилтон сказал, что никогда не слышал, чтобы в команде использовались моторы. Проехав на велосипеде с мотором, он оценил лёгкость, которую даёт использование моторчика, что в гонке может определить разницу между победителем и проигравшим: «Знаете, они сначала не могли делать тесты на определение ЭПО. Но появились новые тесты».

 

   Йохан Брюнель: «Они попросили Варьяса вставить мотор в один из велосипедов того типа, на котором Лэнс выиграл Тур де Франс в 1999. Это нелепо, потому что они использовали технологии 2016 года. В 1999 батарейки было бы невозможно спрятать в раме велосипеда, они были слишком большими. Такое спрятать нельзя. Команда не могла бы организовать нечто подобное. Потому что в такое дело было бы вовлечено множество людей, и сохранить в секрете использование механического допинга было бы невозможно.

 

  Я не знаю, что происходит с ЛеМондом, но ненормально быть настолько одержимым Армстронгом. Он понял, что люди всё меньше и меньше возмущаются Лэнсом, потому что им становится понятно, что он был лишь одним из многих, кто принимал допинг. Поэтому ЛеМонд теперь ищет что-то новое, чтобы запятнать его имя. Но у него это не получится. Они могут искать хоть до 3000 года, но не найдут никакого механического допинга.

 

  Странно, что ЛеМонд поехал на Тур де Франс вместе со своей женой, чтобы вместе с французской полицией расследовать дело о механическом допинге, как будто это для него миссия. Они сами всё это придумали и пытаются манипулировать всеми, чтобы снова распространять подозрения по поводу Лэнса.

 

  ЛеМонд всегда говорил, что выиграл чистым, в то время как всё его поколение подозревается в использовании допинга. И мне это кажется невероятным. Ему бы хотелось слышать, что он единственный американец, выигравший Тур де Франс. Или, ещё лучше, что он вообще единственный победитель Тур де Франс».

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Теги к статье: Йохан Брюнель Грег ЛеМонд меаханический допинг Лэнс Армстронг

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  1. DV

    Сегодня, 10:28 | Регистрация: 28.05.2014

    Брюнель прав,что технологии 2-го десятилетия 21 века не стоит сравнивать с технологиями 20-го и начала 21-го.

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Комментарии

  • vvr
    Диета от шеф-повара велокоманд ... (5)
    vvr-Фото

    и после ужина под капельницу на пару часов, потом баиньки. )))

  • vvr
    Диета от шеф-повара велокоманд ... (5)
    vvr-Фото
    модная фишка, уже лет 5-6.
  • DV
    Йохан Брюнель: «В 1999 году ба ... (1)
    DV-Фото

    Брюнель прав,что технологии 2-го десятилетия 21 века не стоит сравнивать с технологиями 20-го и начала 21-го.

  • sashaney
    Диета от шеф-повара велокоманд ... (5)
    sashaney-Фото

    А что все так на глютен ополчились? Кто нибудь может внятно рассказать или дать где почитать?

  • velodoctor
    Диета от шеф-повара велокоманд ... (5)
    velodoctor-Фото

    Когда принимают еду для восстановления, я заметил она не включена в обед и стоит до обеда. И по плотности самая сытная popcorm 



    Я думаю это по идее должны есть на ужин, но зная какое количество каллорий велосипедисты рассходают, не удивлюсь что это второй завтрак biggrin. Хотя слово для восстановлния смущает, да и с полным желудком на старт выходить такое наверное, часа за 2-3 еще нормально съесть курицу с картошкой, но вот если позже у меня бы была тошнота напрмиер.unknw



    Хотя вроди дошло, обед до гонки а еда для востановления это ужин как бы, только стоит перед обедом почему-то.

  • Keeper
    Диета от шеф-повара велокоманд ... (5)
    Keeper-Фото

    Хм...совсем не давно же Ханна была шефом.

  • voodoo724
    Правила UCI относительно движе ... (11)
    voodoo724-Фото

    Это такая страховка от UCI. Не думаю, что там кто-то будет что-то высчитывать, пока не случится инцидент. Как только он произойдёт скажут - вооот есть правила и будут высчитывать метры и секунды dash

  • Андрон
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (10)
    Андрон-Фото
    Саша, Вы правы на все сто. Тут и добавить нечего.
  • Gonza Golanov
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (10)
    Gonza Golanov-Фото
    Еще может быть разница в длине ног. Внешне это совсем может быть не заметно и при ходьбе не ощущается, т.к. разница может быть в миллиметры, но при педалировании может быть весьма ощутима. На сколько я знаю, велогонщики с подобными проблемами используют специальные подкладки в велотуфли (под шипы, стельки). Но это очень индивидуально и делается под наблюдением врача (специалиста по биомеханике)
  • VeloVelo
    Хулиан Арредондо: "Я думал об ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: fred
    Большое спасибо за совет! Передам сыну


    Да не вздумайте! Мало ли каких советов вам надают! (Cyrill не в обиду Вам)

    Всё индивидуально!
    Обратитесь к специалисту!

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