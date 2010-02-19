Скрытые моторы в велосипедах - расследование канала CBS

Используются ли скрытые моторы в велосипедах велогонщиков профессионального пелотона? Мнения инженера Иштвана Варьяса и трёхкратного победителя Тур де Франс Грега Лемонда

Вслед за французской спортивной телепрограммой Stade 2 и итальянской газетой Corriere della Sera расследование по поводу механического допинга в велоспорте провели журналисты американского телеканала CBS в программе «60 минут».

Иштван Варьяс и журналист Билл Уайтекер

Photo © CBS

Журналист Билл Уайтекер (Bill Whitaker) поехал в Венгрию, чтобы встретиться с Иштваном Варьясом (Istvan Varjas), инженером, которого признавался, что продавал велосипеды со скрытыми моторчиками профессиональным велогонщикам.

Кроме того, журналисты CBS поинтересовались, что думают о возможности существования скрытых в велосипедах гонщиков профессионального пелотона моторов, трёхкратный победитель Тур де Франс Грег Лемонд и Жана-Пьера Верди (Jean-Pierre Verdy), бывший директор по контролю французского антидопингового агентства.

Инженер Иштван Варьяс о скрытых моторах

"Мотор может быть связан с пульсометром, когда пульс гонщика становится слишком высоким, подаётся сигнал и включается мотор. Мы использовали скрытые моторы, тестируя велосипедистов в окрестностях Будапешта. И это совсем не мопед, потому что нет выхлопной трубы или шума. Встроенный двигатель даёт короткий, но мощный импульс, помогающий велосипедисту".

На вопрос Билла Уайтекера, знает ли Варьяс велогонщиков профессионального пелотона, использующих велосипеды с моторами, инженер ответил: «Именно с таким, нет».

- Но велосипеды с моторами есть?

- Да. Это я знаю. Они используют их.

- А вы продаёте ваши моторы профессиональным велогонщикам?

- Никогда.

- Никогда?

- Никогда. Но если ко мне приходит дедушка, покупает велосипед, а потом отдаёт его внуку, который участвует в велогонках, это не мои проблемы.

- А если кто-то придёт к вам и скажет прямо, что хочет использовать ваше изобретение, чтобы обманывать, что заплатит вам много денег, тогда продадите?

- Если деньги большие, то почему бы нет?

Иштван Варьяс рассказал, что ещё в 1998 году его друг нашёл ему покупателя. Но инженер клянётся, что не имеет понятия, кто этот покупатель. Он просто показал журналистам CBS банковский счёт, на который в тот год пришло 2 миллиона долларов. Потом Варьяс ответил перед законом своей страны за то, что не заплатил налог.

Инженер подчеркнул, что покупатель, который приобрёл его изобретение, потребовал эксклюзивной сделки – в течение 10 лет Иштван Варьяс не должен был работать над мотором, продавать его или говорить о нём.

- Если вы живёте в Венгрии, - продолжил рассказывать Варьяс, - и если вам дают 2 миллиона долларов на 10 лет только за то, чтобы ничего не делать…Могли бы вы отказать? Не думаю.

- Так вы считаете, что скрытые моторы используются профессиональными велосипедистами с 1998 года?

- Думаю, да.

Также Иштван Варьяс рассказал, что доктор Микеле Феррари покупал велоспеды со скрытыми моторами в течение трёх последних лет. В разговоре с журналистами CSB по телефону Феррари отрицал, что покупал велосипед у Варьяса, но признался, что просто тестировал один из таких велосипедов.

Варьяс сотрудничал с французской полицией и сообщил, что перед Тур де Франс в 2015 году он продал неизвестному клиенту через посредника велосипеды с мотором. По его словам, велосипеды были доставлены во французский город Больё-сюр-Мер (Beaulieu Sur Mer).

Иштван Варьяс рассказал, что помимо моторов, встроенных в рамы, он также изобрёл мотор, который можно спрятать внутри трубки заднего колеса. Поэтому вес колеса увеличивается по сравнению с обычным на 800 г.

Моторы в велосипедах команды Sky?

На Тур де Франс-2015 все велосипеды участников взвешивались перед этапами с разделкой. Ответственные за проведение гонки сказали журналистам CBS, что лишь велосипеды британской команды Sky весили больше остальных, каждый почти на 800 г тяжелее.

Пресс-секретарь команды Sky объяснил это тем, что более тяжёлый разделочный велосипед позволяет улучшить аэродинамику. Он также утверждает, что команда никогда не использовала механических приспособлений, и что велосипеды были проверены ответственными за это людьми из UCI.

Жан-Пьер Верди о механическом допинге на Тур де Франс

Жан-Пьер Верди в интервью CBS сказал, что, по его мнению, в пелотоне около 12 велогонщиков использовали скрытые моторы на Тур де Франс в 2015 году, что об этом свидетельствует высокая скорость гонщиков в горах.

«Конечно, механический допинг существует. Об использовании моторов мне сказали три или четыре года назад. В 2014 мне рассказали, что используются моторы, что это стало проблемой. В 2015 жаловаться начали все, а я ответил, что необходимо что-то предпринимать. Они вредят велоспорту. Но такова человеческая природа, человек всегда старается найти волшебное снадобье».

Грег Лемонд о механическом допинге на Тур де Франс

Трёхкратный победитель Тур де Франс Грег Лемонд впервые услышал о спрятанных моторах в 2014 году, когда встретился с Варьясом в Париже и попробовал проехать на таком велосипеде.

«Да. Всегда находится гнилое яблоко, потому что на кону большие деньги. Определить, есть ли механический допинг, можно по весу. В велоспорте вес – это всё, будь то вес тела или велосипеда. Если велосипед весит на килограмм больше, ты никогда не сможешь на нём проехать гонку.

Всё поправимо. Я не доверяю ни одной победе на Тур де Франс, пока они не определят, как удалить моторы».