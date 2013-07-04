Состав велокоманды Quick-Step Alpha Vinyl на 2022 год:

Велокоманда Quick – Step Alpha Vinyl представила состав и велоформу на 2022 год



Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

В тренировочном лагере в Кальпе состоялась презентация велокоманды Quick – Step Alpha Vinyl. Генеральный менеджер команды Патрик Лефевр представил новых спонсоров команды – компании “Castelli Cycling”, “Ekopak”, “Renson” и “Safety Jogger”.

Патрик Лефевр: «Я знаю, насколько особенная моя команда. 65 побед, одержанных в прошлом сезоне – феноменальное достижение, но меня радует не только количество побед, но и их качество, а также стабильность в достижении высоких результатов в течение долгого времени, особенно, учитывая вызов в виде пандемии Covid-19.

Готовясь к новому сезону, мы решительно настроены снова стать лучшей командой в мире. За последние десять лет мы были самой успешной велокомандой Мирового тура, надеемся и дальше увеличивать список наших побед и достижений. У нас сильный состав, в котором есть опытные и молодые гонщики, все они голодны до побед и мотивированы показать всё, на что способны. Мы очень благодарны, что нас поддерживает столько экстраординарных партнёров, которые так же, как и мы, настроены приложить все силы, чтобы быть на вершине».

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

20-й сезон в своей истории команда начнёт с 31 гонщиков из 10 стран мира, из которых четверо – новобранцы команды. В Quick – Step Alpha Vinyl пришли Луи Верваке (Louis Vervaeke), перешедший из команды Alpecin-Fenix, Мауро Шмид (Mauro Schmid) из команды Qhubeka NextHash, Стан ван Трихт (Stan Van Tricht) из команды SEG Racing Academy, Итан Вернон (Ethan Vernon), который начнёт карьеру профессионального велогонщика, и Мартин Сврцек, но его сезон в команде начнётся с 1 июля 2022 года.

В 2022 году команда Патрика Лефевра вновь будет выделяться и радужной майкой чемпиона мира, которую второй год подряд будет носить один из капитанов Quick – Step Alpha Vinyl Жулиан Алафилипп, который начнёт девятый сезон в «Волчьей стае».

Жулиан Алафилипп: «Было потрясающе целый год носить радужную майку и побеждать в ней на крупных гонках. Для меня честь, что смогу её носить и в этом сезоне.

Как вы знаете, я хочу совершенствоваться и становиться лучше, поэтому всегда держу в голове пару целей. Льеж-Бастонь-Льеж – одна из них, эта гонка мне подходит, пару раз был близко к победе.

Также хотелось бы снова выиграть этап на Тур де Франс, потому что победа на этапе в 2021 году, которую одержал в майке чемпиона мира, была особенной. Понимаю, что не смогу выиграть все гонки, которые хочу, но самое важное – всегда делать максимум и наслаждаться каждым моментом на велосипеде».

Велогонщики будут выступать на велосипедах Specialized SL7 (Shimano Dura Ace групсет, измеритель мощности и педали, колёса Roval, PRO и Roval вынос руля и руль, Specialized сёдла и шины, каретки CeramicSpeed , успокоитель цепи K-Edge, флягодержатель Tacx, обмотка Supacaz).

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl

Состав велокоманды Quick-Step Alpha Vinyl на 2022 год:

Julian Alaphilippe, (Франция)

Kasper Asgreen, (Дания)

Andrea Bagioli, (Италия)

Davide Ballerini, (Италия)

Mattia Cattaneo, (Италия)

Remi Cavagna, (Франция)

Mark Cavendish, (Великобритания)

Josef Cerny, (Чехия)

Tim Declercq, (Бельгия)

Dries Devenyns, (Бельгия)

Remco Evenepoel, (Бельгия)

Mikkel Frølich Honore, (Дания)

Fabio Jakobsen, (Нидерланды)

Iljo Keisse, (Бельгия)

James Knox, (Великобритания)

Yves Lampaert, (Бельгия)

Fausto Masnada, (Италия)

Michael Morkov, (Дания)

Mauro Schmid, (Швейцария)

Florian Senechal, (Франция)

Pieter Serry, (Бельгия)

Stijn Steels, (Бельгия)

Jannik Steimle, (Бельгия)

Zdenek Stybar, (Чехия)

Martin Svrcek, (Словакия)

Bert Van Lerberghe, (Бельгия)

Stan Van Tricht, (Бельгия)

Ilan Van Wilder, (Бельгия)

Mauri Vansevenant, (Бельгия)

Ethan Vernon, (Великобритания)

Louis Vervaeke, (Бельгия)