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Состав велокоманды Quick –Step Alpha Vinyl на 2022 год

Велокоманда Quick – Step Alpha Vinyl представила состав и велоформу на 2022 год

 

Состав велокоманды Quick –Step Alpha Vinyl на 2022 год

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

 

  В тренировочном лагере в Кальпе состоялась презентация велокоманды Quick – Step Alpha Vinyl. Генеральный менеджер команды Патрик Лефевр представил новых спонсоров команды – компании “Castelli Cycling”, “Ekopak”, “Renson” и “Safety Jogger”.

 

  Патрик Лефевр: «Я знаю, насколько особенная моя команда. 65 побед, одержанных в прошлом сезоне – феноменальное достижение, но меня радует не только количество побед, но и их качество, а также стабильность в достижении высоких результатов в течение долгого времени, особенно, учитывая вызов в виде пандемии Covid-19.

  Готовясь к новому сезону, мы решительно настроены снова стать лучшей командой в мире. За последние десять лет мы были самой успешной велокомандой Мирового тура, надеемся и дальше увеличивать список наших побед и достижений. У нас сильный состав, в котором есть опытные и молодые гонщики, все они голодны до побед и мотивированы показать всё, на что способны. Мы очень благодарны, что нас поддерживает столько экстраординарных партнёров, которые так же, как и мы, настроены приложить все силы, чтобы быть на вершине».

 

Состав велокоманды Quick –Step Alpha Vinyl на 2022 год

 

Состав велокоманды Quick –Step Alpha Vinyl на 2022 год

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

  20-й сезон в своей истории команда начнёт с 31 гонщиков из 10 стран мира, из которых четверо – новобранцы команды. В Quick – Step Alpha Vinyl пришли Луи Верваке (Louis Vervaeke), перешедший из команды Alpecin-Fenix, Мауро Шмид (Mauro Schmid) из команды Qhubeka NextHash, Стан ван Трихт (Stan Van Tricht) из команды SEG Racing Academy, Итан Вернон (Ethan Vernon), который начнёт карьеру профессионального велогонщика, и Мартин Сврцек, но его сезон в команде начнётся с 1 июля 2022 года.

 

 В 2022 году команда Патрика Лефевра вновь будет выделяться и радужной майкой чемпиона мира, которую второй год подряд будет носить один из капитанов Quick – Step Alpha Vinyl Жулиан Алафилипп, который начнёт девятый сезон в «Волчьей стае».

 

  Жулиан Алафилипп: «Было потрясающе целый год носить радужную майку и побеждать в ней на крупных гонках. Для меня честь, что смогу её носить и в этом сезоне.

  Как вы знаете, я хочу совершенствоваться и становиться лучше, поэтому всегда держу в голове пару целей. Льеж-Бастонь-Льеж – одна из них, эта гонка мне подходит, пару раз был близко к победе.

  Также хотелось бы снова выиграть этап на Тур де Франс, потому что победа на этапе в 2021 году, которую одержал в майке чемпиона мира, была особенной. Понимаю, что не смогу выиграть все гонки, которые хочу, но самое важное – всегда делать максимум и наслаждаться каждым моментом на велосипеде».

 

  Велогонщики будут выступать на велосипедах Specialized SL7 (Shimano Dura Ace групсет, измеритель мощности и педали, колёса Roval, PRO и Roval вынос руля и руль, Specialized сёдла и шины, каретки CeramicSpeed , успокоитель цепи K-Edge, флягодержатель Tacx, обмотка Supacaz).

 

Состав велокоманды Quick –Step Alpha Vinyl на 2022 год

 

Состав велокоманды Quick –Step Alpha Vinyl на 2022 год

 

Состав велокоманды Quick –Step Alpha Vinyl на 2022 год

 

Состав велокоманды Quick –Step Alpha Vinyl на 2022 год

 

Состав велокоманды Quick –Step Alpha Vinyl на 2022 год

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl

 

 

Состав велокоманды Quick-Step Alpha Vinyl на 2022 год:

 

Julian Alaphilippe, (Франция)

Kasper Asgreen, (Дания)

Andrea Bagioli, (Италия)

Davide Ballerini, (Италия)

Mattia Cattaneo, (Италия)

Remi Cavagna, (Франция)

Mark Cavendish, (Великобритания)

Josef Cerny, (Чехия)

Tim Declercq, (Бельгия)

Dries Devenyns, (Бельгия)

Remco Evenepoel, (Бельгия)

Mikkel Frølich Honore, (Дания)

Fabio Jakobsen, (Нидерланды)

Iljo Keisse, (Бельгия)

James Knox, (Великобритания)

Yves Lampaert, (Бельгия)

Fausto Masnada, (Италия)

Michael Morkov, (Дания)

Mauro Schmid, (Швейцария)

Florian Senechal, (Франция)

Pieter Serry, (Бельгия)

Stijn Steels, (Бельгия)

Jannik Steimle, (Бельгия)

Zdenek Stybar, (Чехия)

Martin Svrcek, (Словакия)

Bert Van Lerberghe, (Бельгия)

Stan Van Tricht, (Бельгия)

Ilan Van Wilder, (Бельгия)

Mauri Vansevenant, (Бельгия)

Ethan Vernon, (Великобритания)

Louis Vervaeke, (Бельгия)

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Теги к статье: Quick –Step Alpha Vinyl

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:25 | Регистрация: 4.07.2013

    Седло впечатляет! ) Как они на этой штуковине умудряются посидеть-отдохнуть во время гонки?! ))

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Комментарии

  • VeloVelo
    Эган Берналь продлил контракт ... (7)
    VeloVelo-Фото

    По мне так после Джиро-2021.

  • VeloVelo
    Эган Берналь продлил контракт ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Ну, если подписали на 5 лет, значит, проблемы со спиной решили?

  • VeloVelo
    Состав велокоманды Quick –Step ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Седло впечатляет! ) Как они на этой штуковине умудряются посидеть-отдохнуть во время гонки?! ))

  • Sezar
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (10)
    Sezar-Фото

    Взять два ГТ в таком юном возрасте - это было бы очень круто, но Тадей уже много раз творил невероятные вещи. 

    Тем не менее думаю, что прямо сейчас он все же не единственный, а первый среди равных и в перспективе легкого штампования Туров я сомневаюсь.

  • VeloVelo
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Как-то рановато Юмба состав на ТДФ загадывает.
    Не слишком ли многословен Мерейн Зееман ?

  • Адриен
    Ильнур Закарин завершит карьер ... (11)
    Адриен-Фото

    [quote=микеле оп-оп-оп][quote=bambuk1970]Весьма посредственный гонщик, который неосторожно вначале карьеры обмолвился о больших планах на Гранд Туры... Однако, кальки со спортивного пути Дениса Меньшова не
     
    Просто есть люди с характером и амбициями, как Ильнур. А есть рационаьно-прошаренные и очень осторожные, как Вы. 
     
    И всё-таки карьера у Закарина удалась, что бы не утверждали тут некоторые. Спасибо, Ильнур, что ты у нас был. 
    А может, как Дюмулен, не? 
    [/quote]

     Всё познается в сравнении. По сравнению с кем или чем карьера Закарина удалась ? С карьерой спортсмена из второй-третьей лиги - да. А с карьерой Погачара - к примеру - или Карапаса ? Фрум, Берналь, Саган... Наверное у Закарина неплохие и характер, и амбиции. Но за это званиями и медалями в спорте не награждают, в историю не вписывают, только - за КОНКРЕТНЫЕ достижения. А выдающимися достижениями Закарин не блистал. Да, старался. Но таковых в пелетоне - 100%. Все стараются изо всех сил. Так что ? РАБОТА ТАКАЯ ! За это деньги - неплохие - получают... Закарин - хороший гонщик из "кордебалета", не халтурщик, трудяга. Но до солиста не дотянул. Как, впрочем, большинство велогонщиков .

  • Kay82
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (10)
    Kay82-Фото
    не факт
  • Kay82
    Тадей Погачар нацелен на Тур д ... (10)
    Kay82-Фото

    Однозначно не потянет

  • RVL
    Примож Роглич и Йонас Вингегор ... (4)
    RVL-Фото
    Здравствуйте! У них ни одного внятного не было давно. А так и четырехглавым выступить могут))
  • EL-Fenomeno
    Петер Саган: «Весенние классик ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Для тех кто ещё не видел:

     - Вы кто (такой) ?

     - Я Петер)

     - Нет, (это) я Петер !

    Тут, чем эта дискуссия закончилась friends My new, 2022 Team TotalEnergies kit by Sportful

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