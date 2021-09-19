18-летний Мартин Сврцек – новый велогонщик команды Deceuninck-Quick Step

Мартин Сврцек начнёт выступать в команде Quick Step c июля 2022 года

18-летний Мартин Сврцек (Martin Svrcek), уроженец городка Неслуша (Nesluša), находящегося в регионе Жилина, на севере Словакии, в 2022 году начнёт карьеру профессионального гонщика в команде Quick Step. Разносторонний гонщик, Мартин Сврцек очень хорошо преодолевает подъёмы и умеет мощно спринтовать. С начала этого года, выступая в юниорах, в команде Франко Баллерини (Team Franco Ballerini), Мартин Сврцек одержал пять побед, в том числе стал чемпионом Словакии в юниорах и в групповой и в индивидуальной гонках, выиграл генеральную классификацию «Tour du Leman», этап «Tour de la Région Paca», а также несколько однодневных итальянских гонок.

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Команду Deceuninck-Quick Step впечатлило то, как использует свои навыки Мартин Сврцек в многодневных, однодневных гонках и разделках. Команда заключила с 18-летним гонщиком контракт на 2,5 года.

Мартин Сврцек начнёт выступать в команде Патрика Лефевра с июля 2022 года, а до этого будет гонщиком континентальной андеровской команды «Biesse Carrera», где получит шанс в хорошей атмосфере постепенно продвигаться в процессе обучения.

Мартин Сврцек: «Я невероятно счастлив, потому что Deceuninck-Quick Step – лучшая в мире команда. Не ожидал, что смогу в неё попасть, это потрясающе. Я мечтал перейти в Мировой тур, но и представить не мог, что подпишу контракт с этой командой. Мне нравится всё, что с ней связано – атмосфера, победный настрой, история, майка, которая всегда выделяется в пелотоне.

Мои цели? Хочу приложить все силы ради команды, совершенствоваться, набираться опыта, а потом посмотрим, как пойдёт. Но до этого я завершу серию гонок в категории до 23 лет с моей итальянской командой, чтобы привыкнуть к протяжённым гонкам и всему остальному».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы гордимся, что Мартин присоединится к нам в следующем году. Уверены, в нашей команде он проявит свой огромный потенциал. Мы уже какое-то время наблюдаем за ним. Ему всего 18 лет, но он уже показал великолепные результаты. Хотим помочь Мартину развиваться и приобрести опыт выступления в профессиональном пелотоне. Мы рады, что Мартин станет членом «Волчьей Стаи», с нетерпением ждём, когда он начнёт выступать с нами в гонках».