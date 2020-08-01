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Миккель Оноре продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Велокоманда Deceuninck-Quick Step продлила на год контракт с Миккелем Оноре

 

 

  23-летний датчанин Миккель Фрёлих Оноре (Mikkel Frølich Honoré), начавший профессиональную карьеру в прошлом году, став гонщиком велокоманды Deceuninck-Quick Step, продлил контракт с бельгийской командой до конца 2021 года.

 

  В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «Миккель много раз проявлял свои способности, включая Арденнские классики и Джиро д’Италия, где он дебютировал в прошлом году. Работая на команду, он не остался незамеченным. В нескольких гонках, таких, как “Adriatica Ionica” и “Ardèche Classic”, он финишировал в топ-10.

 

 

Миккель Оноре продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

 

  Миккель Оноре: «Первый год в команде был незабываемым. Когда мне предложили подписать новый контракт, не раздумывал ни секунды. В этой потрясающей команде чувствую себя великолепно. У меня фантастические товарищи, для меня здесь идеальная атмосфера, чтобы учиться и развиваться. Хочу поблагодарить команду, персонал, наших спонсоров за их веру в меня. Это мотивирует работать ещё больше, чтобы я мог стать сильнее, достичь своих целей. Не могу дождаться старта тренировочного лагеря в Валь ди Фасса, где мы будем готовиться к возобновлению сезона».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Мы рады, что Миккель останется частью нашей семьи. Он очень талантливый и разносторонний велогонщик. Ему есть куда расти в профессиональном плане, но также он самоотверженный командный игрок, который сделает всё для своих капитанов, что он доказывал много раз. Учитывая всё это, логично, что мы захотели продолжать с ним работать».

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Теги к статье: Mikkel Honore Миккель Оноре Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • Astanaforever
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: close2you
    да...именно лопеззззз, как возьмет, да как разъиграет ....
    Улыбнуло.))) Да не бери в голову.
  • close2you
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (3)
    close2you-Фото
    да...именно лопеззззз, как возьмет, да как разъиграет ....
  • Astanaforever
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Хаха. Походу будет борьба не межкомандная, а внутрикомандная. Берналь+Томас+Фрум против Роглич+Кройшвайк+Дюмолон. А в это время одиночки типа Кинтаны и Лопеса возьмут и разыграют главный трофей под их шумные разборки.))) ?
  • Yuriy 17
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    В 18 м 19 годах у Sky-Ineos было два капитана - и всё завершилось полным успехом.

     

  • Sezar
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (6)
    Sezar-Фото

    Интересно, что Берналь чувствует именно себя фаворитом. Это читается между строк.

    Насчет тактики все ясно. Если Берналь атакует, Фруму ждать контратаки Роглича либо кого еще и садиться на колесо. И ждать разделки. А Томасу то же самое, но ждать последнего километра и вперед! Три капитана все же многовато, а вот два как по мне вполне нормально.

  • Sezar
    Тренировочный сбор команды Dec ... (1)
    Sezar-Фото

    Думаю, что по проценту жирности Ремко окажется в первом дециле :).

  • Гонщик
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Адриен
    Вот "выстреливает" из группы, допустим, Фрум (Берналь, Тоиас). ЧТО ДЕЛАТЬ БЕРНАЛЮ (ФРУМУ, ТОМАСУ) ?! У него куча сил, он ЗНАЕТ, что может добрать, обогнать, выиграть... Без определенного ЗАРАНЕЕ приоритетного капитана всё же не обойтись - как не крути... А на нескольких стульях усидеть невозможно - как и добыть нескольких зайцев...
    Фруму достаточно высидеть на колесе у Берналя , далее навезти в разделке , рвать и уезжать не обязательно , но позволит ли Роглич и др будем посмотреть  .

  • Camel
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (6)
    Camel-Фото

    Цитата: Astanaforever
    ...Зря Берналь прет так. Молодой, зеленый.

    Ну какой же он "зеленый"? 23 года. Пора задуматься о месте в техничке. Тут уже 19-ти и 20-летние подпирают.

  • Astanaforever
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Тактика двух капитанов неэффективна, не говоря уж о трех. Просто смотреть итог выступлений Мувистар, Астаны. Каждый должен знать свое место и свою роль. А три звезды как не крути в душе испытывает злобу на тех двоих. Вроде ЭГО еще никто не отменял. Фрум не проглотит. Томас не сглотнет. Зря Берналь прет так. Молодой, зеленый.
  • Адриен
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (6)
    Адриен-Фото

    Вот "выстреливает" из группы, допустим, Фрум (Берналь, Тоиас). ЧТО ДЕЛАТЬ БЕРНАЛЮ (ФРУМУ, ТОМАСУ) ?! У него куча сил, он ЗНАЕТ, что может добрать, обогнать, выиграть... Без определенного ЗАРАНЕЕ приоритетного капитана всё же не обойтись - как не крути... А на нескольких стульях усидеть невозможно - как и добыть нескольких зайцев...

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