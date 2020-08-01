Миккель Оноре продлил контракт с велокомандой Deceuninck-Quick Step

Велокоманда Deceuninck-Quick Step продлила на год контракт с Миккелем Оноре

23-летний датчанин Миккель Фрёлих Оноре (Mikkel Frølich Honoré), начавший профессиональную карьеру в прошлом году, став гонщиком велокоманды Deceuninck-Quick Step, продлил контракт с бельгийской командой до конца 2021 года.

В пресс-релизе команды Deceuninck-Quick Step говорится: «Миккель много раз проявлял свои способности, включая Арденнские классики и Джиро д’Италия, где он дебютировал в прошлом году. Работая на команду, он не остался незамеченным. В нескольких гонках, таких, как “Adriatica Ionica” и “Ardèche Classic”, он финишировал в топ-10.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Sigfrid Eggers - Photo credit: ©Sigfrid Eggers

Миккель Оноре: «Первый год в команде был незабываемым. Когда мне предложили подписать новый контракт, не раздумывал ни секунды. В этой потрясающей команде чувствую себя великолепно. У меня фантастические товарищи, для меня здесь идеальная атмосфера, чтобы учиться и развиваться. Хочу поблагодарить команду, персонал, наших спонсоров за их веру в меня. Это мотивирует работать ещё больше, чтобы я мог стать сильнее, достичь своих целей. Не могу дождаться старта тренировочного лагеря в Валь ди Фасса, где мы будем готовиться к возобновлению сезона».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Мы рады, что Миккель останется частью нашей семьи. Он очень талантливый и разносторонний велогонщик. Ему есть куда расти в профессиональном плане, но также он самоотверженный командный игрок, который сделает всё для своих капитанов, что он доказывал много раз. Учитывая всё это, логично, что мы захотели продолжать с ним работать».