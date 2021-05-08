“Quick Step” остаётся в профессиональном пелотоне ещё на 6 лет

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 17:31
Велокоманда Патрика Лефевра продлила контракт с компанией Quick Step на 6 лет
Генеральный менеджер велокоманды Мирового тура Deceninck-Quick Step Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) объявил, что “Quick Step” останется партнёром команды ещё на 6 лет. “Quick Step” – торговая марка ламината компании Unilin Flooring. “Quick Step” будет поддерживать команду до конца 2027 года.
Бренд “Quick Step” известен встроенной системой защёлкивания © Uniclic, обеспечивающей быстрый и удобный способ укладки ламинированных полов. На сегодняшний день бренд “Quick Step” всемирно известен и представлен более чем в 100 странах.
В профессиональном велоспорте “Quick Step” с 1999 года, спонсор команды - с 2003 года. За это время велокоманда Патрика Лефевра стала одной из самых успешных и знаменитых в шоссейном велоспорте. Велогонщики Quick Step одержали 800 побед, включая 99 побед на этапах Гранд-туров и 20 побед на Монументах.
Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Мы очень счастливы, что продолжим быть партнёрами Quick Step, с которыми работаем вместе вот уже более двух десятилетий. Это больше, чем обычное продление спонсорского соглашения. Это доказательство прочных взаимоотношений в велоспорте, основанных на доверии, взаимном уважении и общих ценностях. Долгосрочное соглашение позволит нам улучшать качество спортивного выступления нашей команды, фокусироваться на будущем, оставаться среди лучших в велоспорте. Хочу поблагодарить президента Unilin Flooring Рубен Десме (Ruben Desmet) и всю семью Quick Step за веру в нашу команду. Мы с нетерпением ждём продолжения нашего совместного невероятного путешествия».
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