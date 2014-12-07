“Team BikeExchange” – новое название австралийской велокоманды GreenEDGE в 2021 году

Велокоманда GreenEDGE с 2021 года будет называться Team BikeExchange



C 2021 года австралийская велокоманда Мирового тура GreenEDGE (Mitchelton-Scott) становится велокомандой Team BikeExchange. Онлайн-магазин BikeExchange, являющийся партнёром компании GreenEDGE Cycling с 2015 года, становится титульным спонсором. Ранее GreenEDGE Cycling. Сезон 2021 года для австралийской команды юбилейный – 10-й на уровне Мирового тура.

Онлайн-магазин BikeExchange был основан в 2007 году в Австралии с целью увлечь ездой на велосипеде людей, облегчив покупку и продажу велосипедов. BikeExchange Group свела вместе миллионы покупателей и продавцов со всего мира. На онлайн-платформе BikeExchange Group представлены более 1450 продавцов и 1500 брендов, доступны более 600 000 продуктов. За прошедший финансовый год количество транзакций выросло на 145%.

Саймон Йейтс (Simon Yates) и Тениэл Кэмпбелл (Teniel Campbell)представили новую велоформу команды Team BikeExchange на 2021 год.

Дэреч Маккуэйд (Darach McQuaid), президент GreenEDGE Cycling: «Оставив позади полный испытаний 2020 год, GreenEDGE Cycling с радостью представляет наше новое название - Team BikeExchange на 2021 год. За последнее десятилетие GreenEDGE Cycling добилась потрясающих успехов на самом высоком уровне велоспорта. В 2021 году с нашим партнёром и титульным спонсором BikeExchange мы стремимся к новым целям и с жаждой ещё больших успехов начинаем 10-й сезон.

BikeExchange – международный онлайн-маркетплейс, посвящённый велоспорту, компания, которая активно растёт. После трудного для нашей команды и велоспорта в целом 2020 года мы очень рады тесному сотрудничеству с BikeExchange.

Наши мужская и женская велокоманды стремятся работать и меняться ради достижения побед в 2021 году и далее. Команда нацелена показывать высокие результаты в гонках, чтобы поддерживать наших коммерческих партнёров на ключевых рынках по всему миру».

Марк Ваткин (Mark Watkin), исполнительный директор международного отдела BikeExchange: «BikeExchange всегда гордились продолжительным сотрудничеством с GreenEDGE. Переход на уровень титульного спонсора – шаг вперёд в нашей деятельности. Партнёрство с велокомандой идеально подходит нашей международной зоне обслуживания, в которую входят восемь стран (США, Канада, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Новая Зеландия и Колумбия) и четыре региона EU, ANZ, US и LATAM.

Как мужская, так и женская команды приложили все силы, чтобы справиться со сложной ситуацией и изменённым календарём гонок в 2020 году, показав выдающиеся результаты. Мы с удовольствием будем поддерживать команду и предвкушаем успехи велокоманды Team BikeExchange в 2021 году».