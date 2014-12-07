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“Team BikeExchange” – новое название австралийской велокоманды GreenEDGE в 2021 году

Велокоманда GreenEDGE с 2021 года будет называться Team BikeExchange

 

 

  C 2021 года австралийская велокоманда Мирового тура GreenEDGE (Mitchelton-Scott) становится велокомандой Team BikeExchange. Онлайн-магазин BikeExchange, являющийся партнёром компании GreenEDGE Cycling с 2015 года, становится титульным спонсором. Ранее  GreenEDGE Cycling. Сезон 2021 года для австралийской команды юбилейный – 10-й на уровне Мирового тура.

 

  Онлайн-магазин BikeExchange был основан в 2007 году в Австралии с целью увлечь ездой на велосипеде людей, облегчив покупку и продажу велосипедов. BikeExchange Group свела вместе миллионы покупателей и продавцов со всего мира. На онлайн-платформе BikeExchange Group представлены более 1450 продавцов и 1500 брендов, доступны более 600 000 продуктов. За прошедший финансовый год количество транзакций выросло на 145%.

 

Саймон Йейтс (Simon Yates) и Тениэл Кэмпбелл (Teniel Campbell)представили новую велоформу команды Team BikeExchange на 2021 год.

 

“Team BikeExchange” – новое название австралийской велокоманды GreenEDGE в 2021 году

 

“Team BikeExchange” – новое название австралийской велокоманды GreenEDGE в 2021 году

 

“Team BikeExchange” – новое название австралийской велокоманды GreenEDGE в 2021 году

 

“Team BikeExchange” – новое название австралийской велокоманды GreenEDGE в 2021 году

 

“Team BikeExchange” – новое название австралийской велокоманды GreenEDGE в 2021 году

 

“Team BikeExchange” – новое название австралийской велокоманды GreenEDGE в 2021 году

 

“Team BikeExchange” – новое название австралийской велокоманды GreenEDGE в 2021 году

 

“Team BikeExchange” – новое название австралийской велокоманды GreenEDGE в 2021 году

 

“Team BikeExchange” – новое название австралийской велокоманды GreenEDGE в 2021 году

 

“Team BikeExchange” – новое название австралийской велокоманды GreenEDGE в 2021 году

 

 

  Дэреч Маккуэйд (Darach McQuaid), президент GreenEDGE Cycling: «Оставив позади полный испытаний 2020 год, GreenEDGE Cycling с радостью представляет наше новое название - Team BikeExchange на 2021 год. За последнее десятилетие GreenEDGE Cycling добилась потрясающих успехов на самом высоком уровне велоспорта. В 2021 году с нашим партнёром и титульным спонсором BikeExchange мы стремимся к новым целям и с жаждой ещё больших успехов начинаем 10-й сезон.

 

  BikeExchange – международный онлайн-маркетплейс, посвящённый велоспорту, компания, которая активно растёт. После трудного для нашей команды и велоспорта в целом 2020 года мы очень рады тесному сотрудничеству с BikeExchange.

 

  Наши мужская и женская велокоманды стремятся работать и меняться ради достижения побед в 2021 году и далее. Команда нацелена показывать высокие результаты в гонках, чтобы поддерживать наших коммерческих партнёров на ключевых рынках по всему миру».

 

  Марк Ваткин (Mark Watkin), исполнительный директор международного отдела BikeExchange: «BikeExchange всегда гордились продолжительным сотрудничеством с GreenEDGE. Переход на уровень титульного спонсора – шаг вперёд в нашей деятельности. Партнёрство с велокомандой идеально подходит нашей международной зоне обслуживания, в которую входят восемь стран (США, Канада, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Новая Зеландия и Колумбия) и четыре региона EU, ANZ, US и LATAM.

 

  Как мужская, так и женская команды приложили все силы, чтобы справиться со сложной ситуацией и изменённым календарём гонок в 2020 году, показав выдающиеся результаты. Мы с удовольствием будем поддерживать команду и предвкушаем успехи велокоманды Team BikeExchange в 2021 году».

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Теги к статье: Team BikeExchange

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 19:58 | Регистрация: 7.12.2014

    Девушка на 11 см выше Саймона и на 5 кг тяжелее... В твиттере команды написали: "...Sorry Simon"))

     

    Из 13-ти женщин в команде только она одна чернокожая. А надо продемонстрировать толерантность в духе времени.

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 20:11 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: Earl57
    Девушка на 11 см выше Саймона и на 5 кг тяжелее... В твиттере команды написали: "...Sorry Simon"))
     
    Из 13-ти женщин в команде только она одна чернокожая. А надо продемонстрировать толерантность в духе времени.
    Вас смущает это?

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 20:47 | Регистрация: 7.12.2014

      Когда выбирают только из-за цвета кожи - то да, смущает. Кэмпбелл не лидер команды, и не топовая гонщица. Почему она выбрана для презентации формы, а не Аманда Спратт или Люси Кеннеди, например.

  3. Имя: Kel-Tuzed

    Denis Grachyov

    Вчера, 21:59 | Регистрация: 29.03.2015

    толерантность во всей её красе! а в итоге выглядит нелепо и смешно

  4. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 01:33 | Регистрация: 27.05.2017

    Сравнить бы их мощностные показатели.

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • uran
    “Team BikeExchange” – новое на ... (5)
    uran-Фото
    Сравнить бы их мощностные показатели.
  • Denis Grachyov
    “Team BikeExchange” – новое на ... (5)
    Denis Grachyov-Фото

    толерантность во всей её красе! а в итоге выглядит нелепо и смешно

  • Earl57
    “Team BikeExchange” – новое на ... (5)
    Earl57-Фото
    Когда выбирают только из-за цвета кожи - то да, смущает. Кэмпбелл не лидер команды, и не топовая гонщица. Почему она выбрана для презентации формы, а не Аманда Спратт или Люси Кеннеди, например.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    “Team BikeExchange” – новое на ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Девушка на 11 см выше Саймона и на 5 кг тяжелее... В твиттере команды написали: "...Sorry Simon"))
     
    Из 13-ти женщин в команде только она одна чернокожая. А надо продемонстрировать толерантность в духе времени.
    Вас смущает это?
  • Earl57
    “Team BikeExchange” – новое на ... (5)
    Earl57-Фото

    Девушка на 11 см выше Саймона и на 5 кг тяжелее... В твиттере команды написали: "...Sorry Simon"))

     

    Из 13-ти женщин в команде только она одна чернокожая. А надо продемонстрировать толерантность в духе времени.

  • MVDP
    Матье ван дер Пул об участии в ... (8)
    MVDP-Фото
    Ван Арт только по болоту и едет, на нормальных трассах ему на проколы остается надеяться.
  • MVDP
    Поздравление с Новым 2021 годо ... (13)
    MVDP-Фото

    Педали, спицы, не дайте мне спиться...

  • Murat
    Поздравление с Новым 2021 годо ... (13)
    Murat-Фото
    С новым годом Вас Велолайв, успехов в 2021году вы интересный ин
  • Brodyazhnik
    Поздравление с Новым 2021 годо ... (13)
    Brodyazhnik-Фото

    С Новым годом! Спасибо Вам за то, что вы есть и живете темой велоспорта!

  • Camel
    Поздравление с Новым 2021 годо ... (13)
    Camel-Фото

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