“Drone Hopper” - новое название велокоманды Джанни Савио и Марко Беллини

Androni Giocattoli – Sidermec, профессиональная континентальная велокоманда Джанни Савио(Gianni Savio) и Марко Беллини (Marco Bellini), с 2022 года меняет название на Drone Hopper. Контракт с новым титульным спонсором команды, испанской компанией “Drone Hopper” заключён на три года.

Photo © teamandronisidermec.com

“Drone Hopper” - стартап в области аэронавтики, компания по производству тяжёлых беспилотников для профессионального использования (для тушения пожаров, сельского хозяйства, логистики).

Компания “Drone Hopper”, базирующаяся в Леганесе, пригороде Мадрида, четыре года назад пришла в велоспорт вместе с Az Cycling, управляющей компаний команды, возглавляемой Джанпьетро Фолетти (Gianpietro Foletti). Цель Az Cycling – развивать стабильный проект.

“Drone Hopper” тесно сотрудничает с Мадридским университетом имени Карлоса III (University Carlos III of Madrid) в разработке, производстве и продаже беспилотных аппаратов. Большой опыт в инженерных разработках высокого уровня позволил компании с момента создания пять лет назад внедрять новые технологии в производствен дронов с целью снижения экологических, экономических издержек и человеческого фактора в области борьбы с пожарами.

Испанская компания “Drone Hopper” и её директор, авиаинженер Пабло Флорес Пенья (Pablo Flores Peña) уже являются обладателями многочисленных наград, включая престижную награду от Европейского космического агентства. 2022 год – важный для компании, так как она начнёт выполнять первые большие заказы на национальном и международном уровнях. Компанию поддерживает некоммерческое Агентство продвижения европейских исследований (Agency for the Promotion of European Research).

Марко Беллини, финансовый директор команды Androni Giocattoli – Sidermec: «Это важное для нас соглашение, которое позволит нам спокойно работать на нашем обычном профессиональном уровне, но в то же время соответствовать новым требованиями современного велоспорта. Мы сможем строить планы на среднесрочную и долгосрочную перспективы. В ближайшие недели мы завершим встречи с партнёрами, которые поддерживали нас эти годы, без которых мы бы никогда не смогли проводить такие хорошие сезоны. Многие из них уже подтвердили, что продолжат нас поддерживать. Мы уверены, что и другие поступят так же, прежде всего, Androni Giocattoli и Sidermec».

Джанни Савио, генеральный менеджер команды: «Мы встретились с молодой, растущей компанией, которая стремится, чтобы об их работе узнали во всём мире. Я рад, что они выбрали нашу велокоманду для реализации своих планов. Благодарю исполнительного директора компании Пабло Флореса Пенью за доверие. Мы подписали 4-летнее соглашение с условием постепенного инвестирования в профессиональную команду и с надеждой перехода в другую категорию. Мы готовы увеличить нашу международную активность, чтобы имя нашего нового спонсора стало известно во всём мире».

Пабло Флорес Пенья, исполнительный директор компании "Drone Hopper": «Велоспорт – зрелищный вид, требующий приложения усилий и идеально отражающий ценности компании Drone Hopper. Более того, велоспорт позволит нам стать частью этого большого клуба болельщиков, которые со страстью следят за этим фантастическим видом спорта».

В команде Джанни Савио сейчас выступают два национальных чемпиона – Андрей Пономарь, чемпион Украины в групповой гонке, и Джефферсон Сепеда, чемпион Эквадора. В этом году Джефферсон Сепеда занял 4-е место в общем зачёте на Туре Альп.