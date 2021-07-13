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“Drone Hopper” - новое название велокоманды Джанни Савио и Марко Беллини

“Drone Hopper”  - новое название велокоманды Джанни Савио и Марко Беллини

 

 

  Androni Giocattoli – Sidermec, профессиональная  континентальная велокоманда Джанни Савио(Gianni Savio) и Марко Беллини (Marco Bellini), с 2022 года меняет название на Drone Hopper. Контракт с новым титульным спонсором команды, испанской компанией “Drone Hopper” заключён на три года.  

 

“Drone Hopper” - новое название велокоманды Джанни Савио и Марко Беллини

Photo © teamandronisidermec.com

 

 

“Drone Hopper”  - стартап в области аэронавтики,  компания  по производству тяжёлых беспилотников  для профессионального использования (для тушения пожаров, сельского хозяйства, логистики).

 

 Компания “Drone Hopper”, базирующаяся в Леганесе, пригороде Мадрида, четыре года назад пришла в велоспорт вместе с Az Cycling, управляющей компаний команды, возглавляемой Джанпьетро Фолетти (Gianpietro Foletti). Цель Az Cycling – развивать стабильный проект.

 

“Drone Hopper” тесно сотрудничает с Мадридским университетом имени Карлоса III (University Carlos III of Madrid) в разработке, производстве и продаже беспилотных аппаратов. Большой опыт в инженерных разработках высокого уровня позволил компании с момента создания пять лет назад внедрять новые технологии в производствен дронов с целью снижения экологических, экономических издержек и человеческого фактора в области борьбы с пожарами.

 

Испанская компания “Drone Hopper” и её директор, авиаинженер Пабло Флорес Пенья (Pablo Flores Peña) уже являются обладателями многочисленных наград, включая престижную награду от Европейского космического агентства. 2022 год – важный для компании, так как она начнёт выполнять первые большие заказы на национальном и международном уровнях. Компанию поддерживает некоммерческое Агентство продвижения европейских исследований (Agency for the Promotion of European Research).

 

 Марко Беллини, финансовый директор команды Androni Giocattoli – Sidermec: «Это важное для нас соглашение, которое позволит нам спокойно работать на нашем обычном профессиональном уровне, но в то же время соответствовать новым требованиями современного велоспорта. Мы сможем строить планы на среднесрочную и долгосрочную перспективы. В ближайшие недели мы завершим встречи с партнёрами, которые поддерживали нас эти годы, без которых мы бы никогда не смогли проводить такие хорошие сезоны. Многие из них уже подтвердили, что продолжат нас поддерживать. Мы уверены, что и другие поступят так же, прежде всего, Androni Giocattoli и Sidermec».

 

  Джанни Савио, генеральный менеджер команды: «Мы встретились с молодой, растущей компанией, которая стремится, чтобы об их работе узнали во всём мире. Я рад, что они выбрали нашу велокоманду для реализации своих планов. Благодарю исполнительного директора компании Пабло Флореса Пенью за доверие. Мы подписали 4-летнее соглашение с условием постепенного инвестирования в профессиональную команду и с надеждой перехода в другую категорию. Мы готовы увеличить нашу международную активность, чтобы имя нашего нового спонсора стало известно во всём мире».

 

  Пабло Флорес Пенья, исполнительный директор компании "Drone Hopper": «Велоспорт – зрелищный вид, требующий приложения усилий и идеально отражающий ценности компании Drone Hopper. Более того, велоспорт позволит нам стать частью этого большого клуба болельщиков, которые со страстью следят за этим фантастическим видом спорта».

 

В команде Джанни Савио сейчас выступают два национальных чемпиона – Андрей Пономарь, чемпион Украины в групповой гонке, и Джефферсон Сепеда, чемпион Эквадора. В этом году Джефферсон Сепеда занял 4-е место в общем зачёте на Туре Альп.

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Теги к статье: Androni Giocattoli – Sidermec Drone Hopper Джанни Савио

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Комментарии

  • Arciv
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (22)
    Arciv-Фото
    Цитата: RVL
    Как раз с кабельным оператором контракт истекает...ради еврика все. Опять же надо оно мне?
    Я подключаю на сезон вело Евроспорт плеер! 5$ месяц

    Цитата: Kay82
    я писал как раз по поводу завалов на этом туре : (ну и правильно, тур в этом году скучноват, падения хоть придали зрелищности). Так мне 11 минусов влепили))
    Как завал может придать зрелищности???? Это как минимум здоровье людей! Ну если Окей,люди сами понимают,что это спорт травматический,так эти же завалы и сделали тур скучным! Эти завалы и выбили,по сути,реального конкурента Погачара
  • AmaAma
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (4)
    AmaAma-Фото
    Завтра Национальный праздник! Победа на таком этапе и в такой день.. ух.. вишенка. Погачар проходил разведку этого этапа, очень верю, что максимализм возьмёт вверх над прагматизмом 2й недели Тура.
  • RVL
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (22)
    RVL-Фото
    А вы вообще смотрели прошлые Джиро и вуэльту?
  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (22)
    AmaAma-Фото
    Простите, Вы апеллируете фактами? У Вас есть статистика? Мон был в этом году в рабочий день и во время отползающего карантина.
    Все любят этапы с финишем в гору, но орги их делаю реже по каким-то причинам. Кто-то говорит, из-за своего топового гонщика, я говорю.. что так экономней.
    Ждём от Вас статистику)
  • sab
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (22)
    sab-Фото
    Думаю, орги строили маршрут с прицелом на ои, типа мало финишей в гору, не так потратятся и, следовательно, поедут до конца. Но жизнь складывается иначе
  • Адриен
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (22)
    Адриен-Фото

    Ох, господа... Читаю комментарии - удивляюсь. При современной структуре шоссейного велоспорта недовольствоваться, возмущаться, обижаться подобным гонкам - как-то нелогично. Такова система. Это как на каком-нибудь предприятии существуют системные проблемы, и оно регулярно выпускает брак... Возьмите биатлон, лыжные гонки, автосорт, мотоспорт и т.п. и т.д. и пр. - там проходят этапы Кубков Мира и среди них нет проходных ! На КАЖДОМ даже безусловный лидер старается изо всех сил, бьется за верхнюю сточку. А в велоспорте это необязательно ! Погачар - супергонщик - отыгрывает на первой неделе пять минут - И ВСЁ ! К чему бороться и ему и остальным ? Гонка ДОКАТЫВАЕТСЯ - СИСТЕМА ! Можно вообще взять Гран Тур без единой победы - СИСТЕМА ! Можно большинство этапов закончить в самом хвосте и - стать суперпупергероем - как Кэвендиш - СИСТЕМА ! Конечно, болельщики привыкли, воспринимают эту НЕНОРМАЛЬНОСТЬ как нормальность. Но рано или поздно ненормальный органим начинает давать уже СИСТЕМНЫЕ сбои. Конечно, можно капризно спорить, но и Джиро в этом году не отличалась чем-то ярким и захватывающим. И Вуэльта наверняка будет проходной... Никакого развития, реформирования, передовых новаций. Одна и та же пьеса, но - с разными актерами .

  • Arciv
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (4)
    Arciv-Фото
    Ну наконец! Думаю тут уже будет борьба,и врядли отрыв выиграет! Пора Поги победу брать в жёлтом)) Но я надеюсь на Винегоора!
  • Kay82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (22)
    Kay82-Фото
    я писал как раз по поводу завалов на этом туре : (ну и правильно, тур в этом году скучноват, падения хоть придали зрелищности). Так мне 11 минусов влепили))
  • RVL
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (22)
    RVL-Фото

    Ложь. Мон ванту в пруф. И народу и ТВ рейтинг шкалит 

    Если бы не финиш в низ, то...

     

     

  • RVL
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (22)
    RVL-Фото
    На таком туре да...)))
    Только такой тур никто смотреть не будет.этоткак против Хабиба весь юфси выставить подряд- смысл?
    Так что , погги придется все же попотеть. 3 торчка высшей категории на 3 этапах подряд...и глядишь условный Кинтана воспрянет

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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