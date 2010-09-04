Команда Sky представила велоформу на 2019 год

Новая велоформа команды Sky на 2019 год

Британская команда Sky представила новую велоформу, произведённую компанией Castelli, в которой гонщики будут выступать в 2019 году. Градиентный переход цвета от синего к чёрному вдохновлён поддержкой проекта по спасению океана Sky Ocean Rescue (SOR). Надпись “Sky Ocean Rescue” выделена белым цветом на воротниках маек, так как команда Sky продолжает кампанию, призывая отказываться от использования пластика, загрязняющего океан.

Графическая информация, отражающая количество побед команды, с 2019 года останется лишь на автобусе команды.

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Castelli разделяют наши взгляды на исследования и развитие. С момента начала наших отношений мы не перестаём поражаться их новаторству. За прошедшие два сезона они внесли значительный вклад в наш успех и являются важной частью команды Sky.

В следующем году внешний вид веломайки будет иметь особенное значение, потому что это будет десятый год работы нашей команды. Дизайн соответствует этой вехе. Мы верим, что наше выступление в следующем сезоне будет лучшим за все годы».

Стив Смит, бренд-менеджер компании Castelli: «Наше партнёрство с командой Sky крепнет с каждым годом. Дизайн формы на 2019 год – ещё один важный положительный шаг вперёд в наших взаимоотношениях.

Аэродинамические веломайки шестого поколения легче, чем прежде, более комфортные. С персоналом и гонщиками команды Sky мы установили ценную обратную связь, их мнение мы используем, чтобы постоянно совершенствовать наши продукты.

Это сотрудничество жизненно важно для компании Castelli, потому что большая часть вариантов изделий, которыми пользуются в команде Sky, включается затем в нашу коллекцию. Мы рады использовать экспертную оценку команды Sky, чтобы сделать велоспорт быстрее и более комфортным для всех велосипедистов».