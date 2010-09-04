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Команда Sky представила велоформу на 2019 год

Новая велоформа команды Sky на 2019 год

 

 

  Британская команда Sky представила новую велоформу, произведённую компанией Castelli, в которой гонщики будут выступать в 2019 году. Градиентный переход цвета от синего к чёрному вдохновлён поддержкой проекта по спасению океана Sky Ocean Rescue (SOR). Надпись “Sky Ocean Rescue” выделена белым цветом на воротниках маек, так как команда Sky продолжает кампанию, призывая отказываться от использования пластика, загрязняющего океан.

 

Графическая информация, отражающая количество побед команды, с 2019 года останется лишь на автобусе команды.

 

Команда Sky представила велоформу на 2019 год

 

Команда Sky представила велоформу на 2019 год

 

Команда Sky представила велоформу на 2019 год

 

Команда Sky представила велоформу на 2019 год

 

Команда Sky представила велоформу на 2019 год

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Castelli разделяют наши взгляды на исследования и развитие. С момента начала наших отношений мы не перестаём поражаться их новаторству. За прошедшие два сезона они внесли значительный вклад в наш успех и являются важной частью команды Sky.

 

  В следующем году внешний вид веломайки будет иметь особенное значение, потому что это будет десятый год работы нашей команды. Дизайн соответствует этой вехе. Мы верим, что наше выступление в следующем сезоне будет лучшим за все годы».

 

  Стив Смит, бренд-менеджер компании Castelli: «Наше партнёрство с командой Sky крепнет с каждым годом. Дизайн формы на 2019 год – ещё один важный положительный шаг вперёд в наших взаимоотношениях.  

 

  Аэродинамические веломайки шестого поколения легче, чем прежде, более комфортные. С персоналом и гонщиками команды Sky мы установили ценную обратную связь, их мнение мы используем, чтобы постоянно совершенствовать наши продукты.

 

  Это сотрудничество жизненно важно для компании Castelli, потому что большая часть вариантов изделий, которыми пользуются в команде Sky, включается затем в нашу коллекцию. Мы рады использовать экспертную оценку команды Sky, чтобы сделать велоспорт быстрее и более комфортным для всех велосипедистов».

 

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Теги к статье: Sky

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 4.09.2010

    симпатишный градиентик

    одно непонятно. - от чего так сложно сделать живое групповое фото? почему обязательно надо лепить монтаж из одиночек? почему даже в такой простой и в общем-то весёлой штуке, как групповое фото, проще обмануть? )

  2. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 19:16 | Регистрация: 17.08.2015

    С дизайном у них проблем никогда небыло, тут на руку, что спонсор один и в его названии всего три буквы.

    По поводу фото, это наверное связано с тем, что сейчас не сезон, гонщики в своих тренировочных локациях и везти их всех в одно место для групового фото как-то незачем, это же велокоманда, а не дом мод.

  3. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 19:39 | Регистрация: 4.09.2010

    да нее. похоже, что все сняты в одну сессию. во всяком случае в одной студии - весь цвет/свет один в один. понятно, когда монтаж просто неизбежен. но тут-то - встали посмеялись друг другу, пощелками, выбрали..

    монтаж - не грех. вот монтаж, но там никак по-другому не выходило

    вш первик



    полноразмер, если что )

    https://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/3630bae7533769b42b3f4eae4dcb839c/vie
    w.pic

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Команда Sky представила велофо ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    да нее. похоже, что все сняты в одну сессию. во всяком случае в одной студии - весь цвет/свет один в один. понятно, когда монтаж просто неизбежен. но тут-то - встали посмеялись друг другу, пощелками, выбрали..

    монтаж - не грех. вот монтаж, но там никак по-другому не выходило

    вш первик



    полноразмер, если что )

    https://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/3630bae7533769b42b3f4eae4dcb839c/vie
    w.pic

  • 0x5F375A86
    Команда Sky представила велофо ... (3)
    0x5F375A86-Фото

    С дизайном у них проблем никогда небыло, тут на руку, что спонсор один и в его названии всего три буквы.

    По поводу фото, это наверное связано с тем, что сейчас не сезон, гонщики в своих тренировочных локациях и везти их всех в одно место для групового фото как-то незачем, это же велокоманда, а не дом мод.

  • Shalam s Urala
    Команда Sky представила велофо ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    симпатишный градиентик

    одно непонятно. - от чего так сложно сделать живое групповое фото? почему обязательно надо лепить монтаж из одиночек? почему даже в такой простой и в общем-то весёлой штуке, как групповое фото, проще обмануть? )

  • Shalam s Urala
    Франко Пеллицотти завершил кар ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    >>Я уже думал о завершении, но моя карьера продлилась, когда я присоединился к команде Bahrain-Merida в 2017 году.

    выходит - третий раз уходит.. в 2011-м - когда банили, в 2017 и вот сейчас

    запомнится ярким. особенно, когда был с высветленной шевелюрой )

  • paziz
    Яакко Хяннинен подписал контра ... (2)
    paziz-Фото
    Удачи в начинаниях! Огонь в глазах есть
  • Anna P.
    Яакко Хяннинен подписал контра ... (2)
    Anna P.-Фото

    Господи, какое дитя!..

    Прямо не верится, что он так ехал на чемпионате, мне казалось, что он сам от себя не ожидал.

    Хотя это, конечно, чушь, подготовка к ЧМ слишком долгая и серьезная.

  • Hammill
    Паоло Беттини не поддержал иде ... (7)
    Hammill-Фото

    Применение капса считается дурным тоном по отношению к собеседникам. Вас и так все, кто способен на это, услышат и увидят. Начните изменения с себя - перестаньте капсить, а там глядишь, и велоспорт изменится, причём без ваших форумных выкриков. А вообще, петицию там создайте какую-нибудь, письмо напишите, толку то здесь лозунги выкрикивать и "!!!" ставить?
    И да, я не вижу преград для того, чтобы племянничек Паоло не проехал несколько гонок в сезоне рядом с ребятами вроде Вальва. Ноунеймам тоже надо соревноваться с сильнейшими. Вон Фрумыч покатался в глубине пелотона и проапгрейдился до уровня бога, теперь вот в легенды вело метит. Непонятно также, почему у какого-то условного молодого обязательно украдут его место в гонке - заслужи и получишь. Если ты достоин/полезен, то никто тебя не прокатит с местом в угоду 52-летнему деду, найдут статиста, от отсутствия которого гонка ничего не потеряет.
    В общем Паоло головушку (как вы любите выражаться) ПЕРЕГРЕЛ.

  • rude_rider
    Микель Ланда в 2019 году хочет ... (5)
    rude_rider-Фото
    Ну а че..на джиро кэпом.потом на тур в поддержку найро.
  • Адриен
    Микель Ланда в 2019 году хочет ... (5)
    Адриен-Фото
    Вот, вот... Сейчас многие - большинство - выходят на старт ГТ просто ПОКАТАТЬСЯ... А насчет Ланды - посмотрим. Сезон 2019 - определяющий для его будущей карьеры. Так что очень надеюсь, что не разочарует.
  • Shalam s Urala
    Микель Ланда в 2019 году хочет ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    это боязнь ответственности

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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