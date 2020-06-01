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Флориан Вермеерс – новый велогонщик команды Lotto Soudal

Флориан Вермеерс начинает карьеру профессионального велогонщика в команде Lotto Soudal

 

 

  21-летний чемпион Бельгии среди андерах Флориан Вермеерс (Florian Vermeersch) с 1 июня перешёл в профессиональную команду Мирового тура Lotto Soudal из андеровской команды. Переход в середине сезона на профессиональный уровень был запланирован, контракт с Lotto Soudal был подписан ещё в декабре. Флориан Вермеерс начинал в велокроссе, но с 2019 года полностью сосредоточился на шоссе.  Команда Lotto Soudal видит в нём перспективы сильного классика, обладающего хорошим финишным спринтом.

 

Флориан Вермеерс – новый велогонщик команды Lotto Soudal

 

 

  Флориан Вермеерс: «Убеждён, что переход в команду Мирового тура поможет моему спортивному развитию. Всегда мечтал стать профессиональным велогонщиком, и вот мечта сбылась».

 

  Джон Леланг, менеджер команды Lotto Soudal: «Флориан – сильный гонщик, очень талантливый, с огромным потенциалом. 2019 год был его первым сезоном в качестве настоящего шоссейного велосипедиста. Он убедил нас в своих способностях не только титулом чемпиона Бельгии среди андеров, но и выступая в других гонках, включая Tour de Moselle, где он выиграл три из четырёх этапов и генеральную классификацию. В нашей команде он может начать работать не спеша, без рывков. Позже примет участие в небольших многодневных гонках».

 

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Теги к статье: Флориан Вермеерс Florian Vermeersch Lotto Soudal

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Комментарии

  • Earl57
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (2)
    Earl57-Фото

    "If I feel like I do now, with the same determination and the same enthusiasm, I'll keep going. They'll be no stopping me!" Nibali said.

    В общем "Не дождетесь!"))) Посидел на карантине и решил что на пенсии ему скучно будет...

  • Адриен
    Винченцо Нибали: «Не люблю сид ... (2)
    Адриен-Фото

    Молодец Винченцо. Было бы знаковым его чемпионство на предстоящей Олимпиаде.

  • Александра
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    Александра-Фото
    Крайшвайка сразу вычеркиваем. Ну серьезно?!
  • RVL
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    RVL-Фото

    Прочухать..так ли он хорош или  может сосредоточиться на рубэ

  • Ice
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: rude_rider
    кароче читай на Роглича будет работать Кройшвайк и команда а Том будет отдельно катать искать себя, пока кетоновая диета не даст ему прочухать и так ли он хорош как ему кажется.

    Кажется? В спорте нет такого понятия))) Все, кому кажется, обычно проигрывают в одну калитку. Давно уже в ходу холодный расчет и цифры. Но вот только в гонке, цифры не всегда решают, слава богу, есть ряд факторов, которые добавляют интереса. Можно быть лучшим генеральщиком, но сломаться на тренировке по глупости, так ведь?))))

     

  • patar
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    patar-Фото
    Надо же, ни одного капса)
  • rude_rider
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    rude_rider-Фото

    кароче читай на Роглича будет работать Кройшвайк и команда а Том будет отдельно катать искать себя, пока кетоновая диета не даст ему прочухать и так ли он хорош как ему кажется.

  • Sezar
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    Sezar-Фото

    Ну в общем ясна причина всех загонов Тома - он перенапрягся под грузом ответственности в Санвебе.

  • paziz
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    paziz-Фото
    Крайшвайк разве сможет капитанить? Максимум звёздный доместик
  • Адриен
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (10)
    Адриен-Фото

    "Шанс, что если я буду достаточно силён, команда будет работать на меня. Но если я поеду не слишком хорошо, то должен работать на других. Это было нашим общим решением, которое я полностью поддерживаю." - А если повторится ситуация, как с Саймоном Йейтсем на Джиро ? Уж как был силен почти все три недели, а на 19 этапе - катастрофа. И получится, что и другие два капитана - не при делах... А на первых этапах будут проверять друг друга, борясь за капитанство, этакое соревнование внутри команды - на радость соперникам. Все же у команды должен быть хорошо разработанный, выверенный и логичный план перед гонкой, тактика и стратегия. На деле же получается - главное ввязаться в драку, а там посмотрим.

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