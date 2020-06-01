Флориан Вермеерс – новый велогонщик команды Lotto Soudal

Цитата: rude_rider

кароче читай на Роглича будет работать Кройшвайк и команда а Том будет отдельно катать искать себя, пока кетоновая диета не даст ему прочухать и так ли он хорош как ему кажется.



Кажется? В спорте нет такого понятия))) Все, кому кажется, обычно проигрывают в одну калитку. Давно уже в ходу холодный расчет и цифры. Но вот только в гонке, цифры не всегда решают, слава богу, есть ряд факторов, которые добавляют интереса. Можно быть лучшим генеральщиком, но сломаться на тренировке по глупости, так ведь?))))