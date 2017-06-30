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Джакомо Ниццоло переходит в велокоманду Israel Start-Up Nation

Джакомо Ниццоло подписал контракт с велокомандой Israel Start-Up Nation

 

 

  32-летний итальянский велогонщик Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) подписал контракт на 2022 год с велокомандой Israel Start-Up Nation, куда переходит после трёх лет выступления в команде Qhubeka (Dimension Data, NTT).

 

  В этом году Джакомо Ниццоло впервые в карьере одержал победу на этапе Джиро д’Италия, и  второй раз в карьере стал победителем очковой классификации итальянского Гранд-тура.

 

  Джакомо Ниццоло начал карьеру профессионального велогонщика в 2011 году в команде Leopard Trek, где выступал до 2018 года. На счету итальянского спринтера 28 побед, в том числе в групповой гонке на чемпионате Европы в 2020, на классиках «Джиро дель Пьемонте», «Классика Альмерии», «Коппа Бернокки».

 

Джакомо Ниццоло переходит в велокоманду Israel Start-Up Nation

Photo Credit: LaPresse

 

  Джакомо Ниццоло: «Переход в эту команду – особенный для меня момент. Наблюдая за выступлением Israel Start Up Nation со стороны, мне кажется, что это великолепная команда, в которой люди отлично работают вместе ради достижения высоких целей. Горжусь, что стану частью этой команды. Очень счастлив и предельно мотивирован, уверен, что вместе мы добьёмся больших результатов. Учитывая мой уровень выступления за последнюю пару лет, надеюсь, продолжу совершенствоваться и стану только сильнее.

 

  Гонка моей мечты – Милан-Сан-Ремо, мне бы очень хотелось подойти к ней на хорошем уровне. Но в общем я просто хочу использовать свои шансы. С нетерпением жду начала работы в команде в следующем году!»

 

  Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), генеральный менеджер команды Israel Start Up Nation: «Мы рады укрепить команду таким сильным гонщиком как Джакомо. За последние годы он проявил стабильность в выступлениях, и он продолжает совершенствоваться. Но прежде всего, он также отличный товарищ по команде, как мы видели в этом году во время чемпионата мира в Бельгии.

 

  Такой гонщик идеально впишется в нашу команду. Последние два года мы много работали над усилением развозящего поезда в спринте, в этом плане мы очень продвинулись в сезоне 2021 года, показав несколько хороших результатов. С Джакомо в будущем году спринтах у нас появится ещё больше шансов».

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Теги к статье: Джакомо Ниццоло Giacomo Nizzolo Israel Start-Up Nation

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 15:34 | Регистрация: 30.06.2017

    Походу Qhubeka (Dimension Data, ) вылетит с высшего дивизиона. Единственная команда не подавшая заявку в UCI к 15 октября. Видимо она прекратит существование. Вот Ниццоло и дернул оперативно в Израиль. И еще ..он уже выигрывал заключительный этап Джиро ранее лет шесть назад.. Но его засудили несправедливо.

    Вся жизнь это гонка.
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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • s75
    Иван Соса подписал двухлетний ... (9)
    s75-Фото

    Редкие победы на недельных гонках в сочетании с блеклыми проездами на ГТ.  За три года Иван не показал и десятой доли того, что от него ждали, итог закономерен. 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (91)
    s75-Фото
    в продолжение: слухи об уходе из команды Тима уже больше, чем слухи - подтверждение только что на сайклингньюз
  • Sm1T
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    Sm1T-Фото
    его тут держит то, что это велолайв, а не астаналайв.
    смекаеш?
  • Sm1T
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    Sm1T-Фото
    ну Юрай вообще не плохой такой доместик, и с братом и без него.
    Если посмотреть то он далеко в гонках доезжает.
    Не баласт, однозначно.
  • Sezar
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (25)
    Sezar-Фото

    Не только мотор. Амбиции и воля. Адское сочетание. Собрался гравий осваивать.

  • Sezar
    Ремко Эвенепул: «У меня есть в ... (25)
    Sezar-Фото
    Ок, спасибо. Будем посмотреть..
  • nightbuster33
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    nightbuster33-Фото

    Такие советчики впервые   появились в последние годы советской власти,когда должности предприятий  сделали выборными и,что в итоге получилось,всем ясно.Вы все ответьте мне на один вопрос,как так,такая мировая велосипедная держава как Италия не выступала на ТФ и Вуэлте своей командой. Потому что Италия не имеет команду Мирового Уровня,а все остальные имеют.И после того, как они просеют своих гонщиков своих стран в свои команды вы хотите,чтобы Астана просеяла остатки второй раз.Когда вы рекомендуете кого-либо,вы вначале спросите их,хотят ли они в Астану.Не надо рекомендовать тех,кто ранее ушел по своей воле. Астана таких обратно не принимает.Это не касается Нибали,Зейтца и Мигеля, а также тех,кто многие годы выступал за команду.И скажите спасибо,что есть источник,где можно найдти нужных для команды гонцов.ИТАЛИЯ.Вы думаете,что только деньгами можно привлечь гонщика.Есть кое-что еще,но едва ли.... Прочитайте внимательно    интервью каждого.И еще,исходя из вашего мышления,американца наверное тоже подписали по блату.Вы только силно не шумите,а то здесь могут открыть "дело".Скажите спасибо,что есть в Казахстане такой организатор ,как Винокуров.НЕ было бы его, не было бы команды.А не думаете ли вы,что итальянская сторона может быть каким либо спонсором.

  • Astanaforever
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: BaiGali
    Вот они гегемоны пелотона тройка(де ла круз, добровский, конти) велогонщиков которые были фундаментом успеха Погочара. Рвали весь пелотон и до самого конца гор возили Погочара на своих задних колёсах. Вот они титаны велоспорта которые топтали Jumbo и Ineos. Только на их могучих плечах выигрывали UAE Тур Де Франс. Винокуров гений таких ребят собрал что готовый выигрывать 3 гранд тура подряд
    Знаешь в чем разница байгали между тобой и мной, между твоими постами и моими? Я пишу , критикую от чистого сердца , болею, поправляю их ошибки во благо команды, А ты пишешь злобно и ехидным сарказмом, от злости и ненависти к команде. Почуял разницу? И че тебя здесь держит?

    И еще. Когда Астана рвала пелотон брала грантуры и топтала команды.....никакой Лотто-Джамбо не стоял и тем более Инеоса в помине не было, Понял?
  • BaiGali
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    BaiGali-Фото
    Вот они гегемоны пелотона тройка(де ла круз, добровский, конти) велогонщиков которые были фундаментом успеха Погочара. Рвали весь пелотон и до самого конца гор возили Погочара на своих задних колёсах. Вот они титаны велоспорта которые топтали Jumbo и Ineos. Только на их могучих плечах выигрывали UAE Тур Де Франс. Винокуров гений таких ребят собрал что готовый выигрывать 3 гранд тура подряд
  • RVL
    Валерио Конти и Антонио Нибали ... (19)
    RVL-Фото
    В Италии команду с казахстанским финансированием базирует. И италопетекам удобно и казахо...

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