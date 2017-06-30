Джакомо Ниццоло переходит в велокоманду Israel Start-Up Nation

Джакомо Ниццоло подписал контракт с велокомандой Israel Start-Up Nation

32-летний итальянский велогонщик Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) подписал контракт на 2022 год с велокомандой Israel Start-Up Nation, куда переходит после трёх лет выступления в команде Qhubeka (Dimension Data, NTT).

В этом году Джакомо Ниццоло впервые в карьере одержал победу на этапе Джиро д’Италия, и второй раз в карьере стал победителем очковой классификации итальянского Гранд-тура.

Джакомо Ниццоло начал карьеру профессионального велогонщика в 2011 году в команде Leopard Trek, где выступал до 2018 года. На счету итальянского спринтера 28 побед, в том числе в групповой гонке на чемпионате Европы в 2020, на классиках «Джиро дель Пьемонте», «Классика Альмерии», «Коппа Бернокки».

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Джакомо Ниццоло: «Переход в эту команду – особенный для меня момент. Наблюдая за выступлением Israel Start Up Nation со стороны, мне кажется, что это великолепная команда, в которой люди отлично работают вместе ради достижения высоких целей. Горжусь, что стану частью этой команды. Очень счастлив и предельно мотивирован, уверен, что вместе мы добьёмся больших результатов. Учитывая мой уровень выступления за последнюю пару лет, надеюсь, продолжу совершенствоваться и стану только сильнее.

Гонка моей мечты – Милан-Сан-Ремо, мне бы очень хотелось подойти к ней на хорошем уровне. Но в общем я просто хочу использовать свои шансы. С нетерпением жду начала работы в команде в следующем году!»

Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), генеральный менеджер команды Israel Start Up Nation: «Мы рады укрепить команду таким сильным гонщиком как Джакомо. За последние годы он проявил стабильность в выступлениях, и он продолжает совершенствоваться. Но прежде всего, он также отличный товарищ по команде, как мы видели в этом году во время чемпионата мира в Бельгии.

Такой гонщик идеально впишется в нашу команду. Последние два года мы много работали над усилением развозящего поезда в спринте, в этом плане мы очень продвинулись в сезоне 2021 года, показав несколько хороших результатов. С Джакомо в будущем году спринтах у нас появится ещё больше шансов».