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Александр Власов подписал контракт с командой Bora-hansgrohe

Александр Власов переходит в велокоманду Bora-hansgrohe

 

 

  25-летний российский велогонщик Александр Власов подписал контракт с немецкой велокомандой Bora-hansgrohe, где будет выступать до конца 2024 года. Власов переходит в команду Bora-hansgrohe после двух лет выступления в казахстанской команде Astana.

 

Карьеру профессионального велогонщика Александр Власов начал в 2018 году в проконтинентальной команде Gazprom-RusVelo. На счету российского велогонщика 6 побед – на классиках Giro dell'Emilia и Mont Ventoux Dénivelé Challenge, в этом году Александр Власов стал чемпионом России в разделке.

 

На Джиро д’Италия-2021 Александр Власов занял 4-е место в генеральной классификации, стал призёром Париж-Ницца, в 2020 поднялся на подиум классики – Монумента Ломбардия.

 

Александр Власов подписал контракт с командой Bora-hansgrohe

 

Photo© BORA - hansgrohe / Bettiniphoto 

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды: «Александр, без сомнений, один из талантливейших гонщиков в многодневных велогонках. Мы очень рады, что он решил к нам присоединиться. Как известно, им интересовались и другие команды. С ним мы точно нацелимся на Гранд-туры. В среднесрочной перспективе это – Тур де Франс, но пока он ещё учится и развивается, то естественно поставить целью Джиро или Вуэльту.

 

В целом теперь в плане генеральщиков у нас очень широкие возможности, но мы так и планировали. У каждого гонщика будет свой шанс. Убеждён, что мы сформируем великолепную команду, благодаря которой сможем применять разную тактику и высоко идти в классификации».

 

  Александр Власов: «С нетерпением жду предстоящие годы c командой Bora-hansgrohe, но также хочу поблагодарить команду Astana, за время, которое в ней работал. Это были довольно успешные сезону, мои первые шаги в профессиональном велоспорте. Однако пришло время для чего-то нового.

 

Мой фокус – Гранд-туры. Продолжу упорно работать с командой Bora-hansgrohe, чтобы развивать себя, потому что однажды надеюсь выиграть один из трёх Гранд-туров. Также думаю, что у меня есть некоторые шансы на трудных однодневных гонках. Я уже финишировал третьим на Ломбардии. Было бы, конечно, очень приятно одержать победу на Монументе. У нас с командой одни цели и представления о путях их достижения. Теперь мы просто объединим наши усилия».

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Теги к статье: Александр Власов Bora-hansgrohe Astana – Premier Tech

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 12:55 | Регистрация: 18.01.2010

    Не потеряйся самое главное, а так успехов!

  2. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 13:10 | Регистрация: 24.05.2021

    Это фиаско, карьера тихо уходит 



    неужели Астана доживает последние года в велоспрте?

    1. Имя: Капитан Нэмо

      Exciter

      Сегодня, 13:41 | Регистрация: 16.06.2021

      Скорее последние месяцы. Во всяком случае в том виде как сейчас...

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:18 | Регистрация: 30.06.2017

    Ка и следовало ожидать. По стопам идет уверенно за Галимзяновым, Закариным. Знаете почему это тупик его карьере?Нашим спортсменам нищебродам сносит башню от больших денег. И это уже система. Зазвездился Саша после Джиро. И даже не подиум, а четвертое место. Захотелось бабла, как у Погачара или Фрума. Но в Боре его не ждет блестящая карьера. Не его плана команда. Ему бы в Бахрейн или в Мувистар. А Бора, это просто этап. Жаль его. Понимаю надо обеспечивать семью, красавицу жену. Но карьеру разменивать на деньги на этом раннем этапе жизни..просто глупо. У него вагон времени. А он все рушит. Гуд лак Саша.

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Роман

    AmaAma

    Сегодня, 13:32 | Регистрация: 1.07.2021

    Отличный выбор! Если все будет в норме, то один из основных претендентов на топ-3 Джиро.

    1. Имя: Крутим педали)

      Kay82

      Сегодня, 14:16 | Регистрация: 24.05.2021

      Оптимизм такое дело, но не в этом случае

      1. Имя: Роман

        AmaAma

        Сегодня, 14:23 | Регистрация: 1.07.2021

        В этом году был 4. В 2022 году сомнительно что на Джиро приедут Берналь, Роглич и Погачар.. Если Бора назначит его капитаном и команда будет на него работать (с его хорошим самочувствием), то чем не претендент на топ3?

  5. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 13:46 | Регистрация: 11.12.2014

    Полкоманды ноунеймов, оставшиеся неймы уходят, на следующий сезон будет вся команда ноунеймов(

  6. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 14:33 | Регистрация: 22.05.2013

    Бора наверное одна из 4-5 самых богатых команд, то что релиз отдельный, здорово. Как минимум пока он ценится повыше Хиндли. 

    Если бы Астана была в своем лучшем виде, я бы желал Власову провести всю карьеру в ней, но сейчас уход единственный выбор. Судя по тому что даже слухов особых нет о продлении и подписании гонщиков, команда в максимально подвешанном состоянии сейчас. 

     

  7. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 14:45 | Регистрация: 20.11.2012

    спекуляции про звездную болезнь Власова и закат карьеры как-то удивляют. Что он должен был делать, ждать, пока завершатся разборки в Астане, где на следующий год нет ни состава, ни бюджета? Или вам известно, что у него были предложения от Бахрейна и Мувиков? 

     

    Бора идет своим путем: вроде и нет мегазвезд (ноунеймы - это мы, ники на форуме), но они смогут реально бороться в каждой гонке. И на ГТ, и на недельках, и на классиках, и в спринте, им будет, что показать. Тоже вариант.

     

    Власову удачи! Посмотрим, что сможет Бенетт. 

  8. Имя: Андрей

    Krakk

    Сегодня, 15:29 | Регистрация: 22.06.2018

    В уходе винить странно, "Астана" как команда дышит на ладан и ее будущее - один большой вопрос. Но не лукавят ли хозяева "Боры" и не обманывают Александра насчет лидерства на грантурах? Ведь у них будут Бухман и Хиндли, два капитана на три грантура -- вполне достаточно, больше и не нужно. Так что будет он лидером на однодневках и неделях, а на грантурах грегарить. Еще вариант, что берут с прицелом на лайт-версии грантуров с простенькими горами, куда топы ехать побрезгуют. Организаторы не так уж редко чудят с маршрутами. Но ведь у "Боры" есть еще и Келдерман - по специализации, фактуре и таланту почти полный аналог Власова, как раз для этого случая. В общем, причины для скепсиса есть.

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Комментарии

  • Krakk
    Александр Власов подписал конт ... (11)
    Krakk-Фото

    В уходе винить странно, "Астана" как команда дышит на ладан и ее будущее - один большой вопрос. Но не лукавят ли хозяева "Боры" и не обманывают Александра насчет лидерства на грантурах? Ведь у них будут Бухман и Хиндли, два капитана на три грантура -- вполне достаточно, больше и не нужно. Так что будет он лидером на однодневках и неделях, а на грантурах грегарить. Еще вариант, что берут с прицелом на лайт-версии грантуров с простенькими горами, куда топы ехать побрезгуют. Организаторы не так уж редко чудят с маршрутами. Но ведь у "Боры" есть еще и Келдерман - по специализации, фактуре и таланту почти полный аналог Власова, как раз для этого случая. В общем, причины для скепсиса есть.

  • sixpack
    Александр Власов подписал конт ... (11)
    sixpack-Фото

    спекуляции про звездную болезнь Власова и закат карьеры как-то удивляют. Что он должен был делать, ждать, пока завершатся разборки в Астане, где на следующий год нет ни состава, ни бюджета? Или вам известно, что у него были предложения от Бахрейна и Мувиков? 

     

    Бора идет своим путем: вроде и нет мегазвезд (ноунеймы - это мы, ники на форуме), но они смогут реально бороться в каждой гонке. И на ГТ, и на недельках, и на классиках, и в спринте, им будет, что показать. Тоже вариант.

     

    Власову удачи! Посмотрим, что сможет Бенетт. 

  • 1587
    Предварительные составы команд ... (7)
    1587-Фото

    нет. Но есть подозрения, что в Инеосе есть английская и колумбийская группы. И внутреннюю борьбу за место под солнцем никто не отменял

  • velodoctor
    Александр Власов подписал конт ... (11)
    velodoctor-Фото

    Бора наверное одна из 4-5 самых богатых команд, то что релиз отдельный, здорово. Как минимум пока он ценится повыше Хиндли. 

    Если бы Астана была в своем лучшем виде, я бы желал Власову провести всю карьеру в ней, но сейчас уход единственный выбор. Судя по тому что даже слухов особых нет о продлении и подписании гонщиков, команда в максимально подвешанном состоянии сейчас. 

     

  • AmaAma
    Александр Власов подписал конт ... (11)
    AmaAma-Фото
    В этом году был 4. В 2022 году сомнительно что на Джиро приедут Берналь, Роглич и Погачар.. Если Бора назначит его капитаном и команда будет на него работать (с его хорошим самочувствием), то чем не претендент на топ3?
  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (7)
    Earl57-Фото
    А на колумбийских ресурсах не рассказали почему Соса 3 месяца без гонок?
  • Kay82
    Александр Власов подписал конт ... (11)
    Kay82-Фото
    Оптимизм такое дело, но не в этом случае
  • ararat
    Александр Власов подписал конт ... (11)
    ararat-Фото
    Полкоманды ноунеймов, оставшиеся неймы уходят, на следующий сезон будет вся команда ноунеймов(
  • Exciter
    Александр Власов подписал конт ... (11)
    Exciter-Фото
    Скорее последние месяцы. Во всяком случае в том виде как сейчас...
  • AmaAma
    Александр Власов подписал конт ... (11)
    AmaAma-Фото

    Отличный выбор! Если все будет в норме, то один из основных претендентов на топ-3 Джиро.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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