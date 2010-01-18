Александр Власов подписал контракт с командой Bora-hansgrohe

Александр Власов переходит в велокоманду Bora-hansgrohe

25-летний российский велогонщик Александр Власов подписал контракт с немецкой велокомандой Bora-hansgrohe, где будет выступать до конца 2024 года. Власов переходит в команду Bora-hansgrohe после двух лет выступления в казахстанской команде Astana.

Карьеру профессионального велогонщика Александр Власов начал в 2018 году в проконтинентальной команде Gazprom-RusVelo. На счету российского велогонщика 6 побед – на классиках Giro dell'Emilia и Mont Ventoux Dénivelé Challenge, в этом году Александр Власов стал чемпионом России в разделке.

На Джиро д’Италия-2021 Александр Власов занял 4-е место в генеральной классификации, стал призёром Париж-Ницца, в 2020 поднялся на подиум классики – Монумента Ломбардия.

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Ральф Денк, генеральный менеджер команды: «Александр, без сомнений, один из талантливейших гонщиков в многодневных велогонках. Мы очень рады, что он решил к нам присоединиться. Как известно, им интересовались и другие команды. С ним мы точно нацелимся на Гранд-туры. В среднесрочной перспективе это – Тур де Франс, но пока он ещё учится и развивается, то естественно поставить целью Джиро или Вуэльту.

В целом теперь в плане генеральщиков у нас очень широкие возможности, но мы так и планировали. У каждого гонщика будет свой шанс. Убеждён, что мы сформируем великолепную команду, благодаря которой сможем применять разную тактику и высоко идти в классификации».

Александр Власов: «С нетерпением жду предстоящие годы c командой Bora-hansgrohe, но также хочу поблагодарить команду Astana, за время, которое в ней работал. Это были довольно успешные сезону, мои первые шаги в профессиональном велоспорте. Однако пришло время для чего-то нового.

Мой фокус – Гранд-туры. Продолжу упорно работать с командой Bora-hansgrohe, чтобы развивать себя, потому что однажды надеюсь выиграть один из трёх Гранд-туров. Также думаю, что у меня есть некоторые шансы на трудных однодневных гонках. Я уже финишировал третьим на Ломбардии. Было бы, конечно, очень приятно одержать победу на Монументе. У нас с командой одни цели и представления о путях их достижения. Теперь мы просто объединим наши усилия».