Джакомо Ниццоло переходит в команду Dimension Data

Джакомо Ниццоло подписал двухлетний контракт с командой Dimension Data

29-летний итальянский гонщик Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) подписал двухлетний контракт (2019/20) с командой Dimension Data ,куда переходит из команды Trek-Segafredo, где начал свою карьеру в 2011 году и проработал 8 лет.

В списке достижений Джакомо Ниццоло 18 побед, 7 стартов на Гран-турах, из которых он лишь один не доехал до конца. На каждом из Гран-туров итальянский гонщик финишировал в топ-3 на спринтерских этапах. В этом сезоне у него было 24 финиша в топ-10.

Джакомо Ниццоло: «Я впервые в карьере меняю команду, поэтому для меня это очень эмоциональный момент. Два последних сезона у меня были проблемы со здоровьем, повлиявшие на достижение моих целей. Я выбрал команду Dimension Data, потому что они показали, что верят в меня. Это поможет мне стремиться к достижению больших целей.

Разговор с Рольфом Альдагом, отвечающим за выступление команды, впечатлил меня видением перспектив и амбиций проекта Dimension Data for Qhubeka. Мне хочется, чтобы эта команда стала новым шагом в моей карьере.

Все восемь сезонов с начала карьеры в профессиональном велоспорте я выступал в команде Trek. Конечно, там я встретил много людей, товарищей по команде, менеджеров, спортивных директоров, членов персонала, которые помогали мне развиваться. Я очень благодарен команде Trek и её генеральному менеджеру Луке Гуэрчилене за доверие, за возможности, которые мне предоставляли. Благодаря им я состоялся как гонщик, они навсегда останутся частью моей карьеры.

Одной из причин моего выбора команды Dimension Data является то, что они дадут мне идеальные условия для реализации моих амбиций в спринтах. Они уверены во мне и предоставят мне впечатляющий развозящий спринтерский поезд, которые в 2019 году станет ещё сильнее.

Все эти годы я был среди наиболее стабильных гонщиков. Считаю, что мне по силам бороться за победу на спринтерских классиках и этапах Гран-туров. Мне хочется полностью проявить свой потенциал в команде Dimension Data. Уровень конкуренции среди спринтеров в Мировом туре безумно высок. Я уверен, что развозящий поезд имеет огромное значение в достижении целей.

Я родился в Милане, поэтому Милан-Сан-Ремо – гонка моей мечты. Было бы потрясающе воплотить её в жизнь будучи гонщиком Dimension Data.

Я был впечатлён тем, какое огромное влияние команда и проект Qhubeka оказали на велоспорт (не только профессиональный) в Африке. Надеюсь, что лично смогу внести вклад в этот проект».

Дуглас Райдер, глава команды Dimension data: «Мы рады, что пришли к соглашению с Джакомо, и он присоединится к нашей команде. За эти годы меня всегда поражала его стабильность, способность показывать результаты, несмотря на обстоятельства, которые не всегда ему помогали. С командой, которая есть у нас сейчас, мы поможем ему воспользоваться всеми возможностями, чтобы регулярно подниматься на высшие ступени подиумов».