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Джакомо Ниццоло переходит в команду Dimension Data

Джакомо Ниццоло подписал двухлетний контракт с командой Dimension Data

 

 

  29-летний итальянский гонщик Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) подписал двухлетний контракт (2019/20) с командой Dimension Data ,куда переходит из команды Trek-Segafredo, где начал свою карьеру в 2011 году и проработал 8 лет.

 

  В списке достижений Джакомо Ниццоло 18 побед, 7 стартов на Гран-турах, из которых он лишь один не доехал до конца. На каждом из Гран-туров итальянский гонщик финишировал в топ-3 на спринтерских этапах.  В этом сезоне у него было 24 финиша в топ-10.

 

Джакомо Ниццоло переходит в команду Dimension Data

 

  Джакомо Ниццоло: «Я впервые в карьере меняю команду, поэтому для меня это очень эмоциональный момент. Два последних сезона у меня были проблемы со здоровьем, повлиявшие на достижение моих целей. Я выбрал команду Dimension Data, потому что они показали, что верят в меня. Это поможет мне стремиться к достижению больших целей.

 

  Разговор с Рольфом Альдагом, отвечающим за выступление команды, впечатлил  меня видением перспектив и амбиций проекта Dimension Data for Qhubeka. Мне хочется, чтобы эта команда стала новым шагом в моей карьере.

 

  Все восемь сезонов с начала карьеры в профессиональном велоспорте я выступал в команде Trek. Конечно, там я встретил много людей, товарищей по команде, менеджеров, спортивных директоров, членов персонала, которые помогали мне развиваться. Я очень благодарен команде Trek и её генеральному менеджеру Луке Гуэрчилене за доверие, за возможности, которые мне предоставляли. Благодаря им я состоялся как гонщик, они навсегда останутся частью моей карьеры.

 

  Одной из причин моего выбора команды Dimension Data является то, что они дадут мне идеальные условия для реализации моих амбиций в спринтах. Они уверены во мне и предоставят мне впечатляющий развозящий спринтерский поезд, которые в 2019 году станет ещё сильнее.

 

  Все эти годы я был среди наиболее стабильных гонщиков. Считаю, что мне по силам бороться за победу на спринтерских классиках и этапах Гран-туров. Мне хочется полностью проявить свой потенциал в команде Dimension Data. Уровень конкуренции  среди спринтеров в Мировом туре безумно высок. Я уверен, что развозящий поезд имеет огромное значение в достижении целей.

 

Я родился в Милане, поэтому Милан-Сан-Ремо – гонка моей мечты. Было бы потрясающе воплотить её в жизнь будучи гонщиком Dimension Data.

 

  Я был впечатлён тем, какое огромное влияние команда и проект Qhubeka оказали на велоспорт (не только профессиональный) в Африке. Надеюсь, что лично смогу внести вклад в этот проект».

 

 

  Дуглас Райдер, глава команды Dimension data: «Мы рады, что пришли к соглашению с Джакомо, и он присоединится к нашей команде. За эти годы меня всегда поражала его стабильность, способность показывать результаты, несмотря на обстоятельства, которые не всегда ему помогали. С командой, которая есть у нас сейчас, мы поможем ему воспользоваться всеми возможностями, чтобы регулярно подниматься на высшие ступени подиумов».

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Теги к статье: Джакомо Ниццоло Giacomo Nizzolo Dimension Data

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Комментарии

  • Серафим
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    Серафим-Фото
    В Скай не верю, как в победителя.
  • RexDroid
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    RexDroid-Фото
    BMC вырежет. на прощальной ноте.
  • RexDroid
    Трульс Корсет завершает профес ... (7)
    RexDroid-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: RexDroid
    вот так мне кажется должны заканчиваться выявления допинга теперь
    кругом у вас черти ( .. почему просто не допустить, что парень вправду попал на лечение и рекомендованную паузу в тренях.. после которой вся картина жизни представилась несско в ином цвете?
    ведь совершенно точно не все одержимы в равной мере? кто-то, как белка, попадает на это колесо - и привет, попался. но кому-то случайная пауза может открыть слегка другие горизонты )
    кругом одни фиалки… "расторгнут контракт досрочно..." - ключевая фраза. приходит тут гонщик к руководству и говорит: "у меня тут контракт двухлетний через три месяца заканчивается. гставшаяся з/пл меня и семью не волнует, возможные санкции по контракту тоже, вот хочу учиться". - "а подождать 3 месяца не можешь? " - "нет - первый семестр в школе закончится".
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Я думаю Скай сможет и за первое бороться таким составом.
  • vitali
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    vitali-Фото

    Хорошая должна получиться гонка. Уже все-таки 62 км, а не 57, и подъем неплохой - можно на нем и выиграть и проиграть гонку (30 сек - 1 мин).

    Но, с точки зрения болельщика, думается, что для таких профи можно и под 80 км сделать, оставив подъем как сейчас с 40 по 45 км,  было-бы ещё интереснее, т.к. тактически пришлось-бы ехать немного по-другому.

     

  • AXEL87
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    AXEL87-Фото

    Разделка обещает быть интересной, а это главное...

  • Roscomsport
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    Roscomsport-Фото

    IMHO - подъём решит гонку на 90%,  конечно если не будет неприятных неожиданностей на спуске 

     

    PS

    Скороподъёмность  будет самымой интересной частью репортажа,ждем с нетерпением...

  • explosiveua
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    explosiveua-Фото

    КвятковскиЙ ?!
    окау :D

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, на этой TTT длина маршрута это ключевой фактор №1, даже тот горный подъем на 5 км. (фактор №2) немного, как по мне, отходит на второй план в МКГ.
    На победу нужны "тяговитые моторы", как любит говорить Курдюков,котоыре затащят тех кто "выжил" на финиш (ибо по_одпадают на горе достаточно много людей). Спуск хоть и один такой яркий, но тоже - фактор №3 на победу.

  • старт-шоссе 82
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я бы так уверенно не ставил на традиционных фаворитов. Дистанция очень необычная и потом любой спуск для командной гонки очень опасен.

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