Иван Соса подписал двухлетний контракт с велокомандой Movistar

Astanaforever

Иван Соса подписал двухлетний ... (1) Вот и замена Лопесу.



Не ужился он с соплеменником все таки.

RVL

Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (2) И братьев саганов, и брата нибали к нибали.)))

Astanaforever

Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (2) За одного битого, трех не битых дают.))) Если еще с DELKO брата Серхио Энао забрать, взамен двух братьев Изагирре, то статус Twin востановится.

AmaAma

Эдди Меркс о Тадее Погачаре (30) Нужна соответсвующая трасса и форма

ЧМ:

В прошлом году к него была отчаянная атака, а лидером команды назначен Роглич

В этом году изначально трасса не для него и он очевидно был не в идеальной форме

На разделке был абсолютный стол.. ну и про форму писал выше

Погачар не может выиграть все что он захочет:

Нужна подходящая трасса, форма и команда

На ОИ у него был горный слуга для атаки? Тратник и Поланц на последней горе отсутвовали, а Роглич телепался в конце группы

Например.. трасса разделки ОИ хорошо подходила Погачару, но он и его болелы не возникали.. что место отдали Рогличу

Он лучший горняк и хороший панчер и раздельщик

На булыге ездил только по юниорам

У Словении нет набора команды как в Италии, Франции, Бельгии

Мне этот спортсмен симпатичен и я не могу быть на 100% объективным

У Вас очень много дополнительной информации и всегда с удовольствием читаю Ваши комментарии

1587

Эдди Меркс о Тадее Погачаре (30) под европейцев я так понимаю маршрут. Чтобы Жужу и даже МВДП доехали до конца.

RVL

Эдди Меркс о Тадее Погачаре (30) Ключевая фраза " вроде как может выиграть все что захочет "

Так вроде или как? В вопросе уже заложен отрицатеныц ответ ) Все что захочет- Он что старик Хоттабыч?

Трох тибидох- и чемпион мира?



Да и в 23 ещё многое впереди.

По вашей логике у него вроде как могло быть 6 гт как минимум) захотел бы выиграл) Вы же видели к примеру ои. Значит не может и не все что захочет. Да и ваша статистика говорит об этом же)))

Earl57

Эдди Меркс о Тадее Погачаре (30) А мне вот интересно, почему у такого гонщика, который вроде как может выигрывать все что захочет, нет ни одной радужной майки ни в какой дисциплине или категории. При том что чемпионаты мира и Европы ездит каждый год, начиная с юниоров. Прям так тотально не везет?



1 2015-09-26 World Championships MJ - Road Race DNF

2 2016-10-14 World Championships MJ - Road Race 50

3 2017-09-22 World Championships U23 - Road Race 20

4 2018-09-28 World Championships U23 - Road Race 7

5 2019-09-29 World Championships - Road Race 18

6 2020-09-27 World Championships - Road Race 33

7 2021-09-19 World Championships - ITT 10

8 2021-09-26 World Championships - Road Race 37

********

1 2015-08-07 UEC Road European Championships MJ - ITT 45

2 2015-08-09 UEC Road European Championships MJ - Road Race 29

3 2016-09-16 UEC Road European Championships MJ - Road Race 3

4 2017-08-05 European Continental Championships U23 - Road Race 102

5 2018-07-13 European Continental Championships U23 - ITT 16

6 2018-07-15 European Continental Championships U23 - Road Race 12

7 2021-09-12 European Continental Championships - Road Race 5

8 2021-09-09 European Continental Championships - ITT 12

GTX

Матей Мохорич и Сонни Кольбрел ... (2) Цитата: Astanaforever Вино хотел подписать Кольбрелли месяц назад. Но, что то не срослось. Видимо по деньгам. Теперь ищет другого лидера умеющего побеждать Ео игроков все меньше и меньше на рынке свободных гонщиков без контрактов. А вот команда DELKO прекратило свое существование. Там есть румын Гросу неплохой гонщик.Так же на волоске висит судьба Team Qhubeka NextHash. Осталось всего два дня для подачи лицензии на участии мировой лиги в UCI. А спонсора нет и видимо не предвидится. Но тнщикам предложили искать себе команды. Сделка с спонсором свалившего из Астаны PREMIER TECH провалилась, так же как и у австралийской GREENEDGE..у которой за 5 млн евро Жак Желабер хотел отхватить 50 процентную долю владения командой. Но австралийцы послали далеко жмотов хитропопых канадцев. Как хорошо, что Астана расторгла с ними контракт. Щас бы название Астаны не было бы в помине.Так вот Ницолло, Поццовиво, Саймон Кларк, Серхио Энао и др остаются без команд. Не знаю, насчет Кампенартса...нашел он команду или нет, но Астане есть куда запустить руку . А вот Фульсанг, Уго Уль подписали контракт с Премьер Тех и теперь не имеют право уйти в другие команды , только с канадцами где они будут спонсорами. Так, что Фульс может оказаться или Израиле Старт Апе или в американской RALLY CYCLING, если Премьер Тех договорится с кем нибудь из них. Два дня и мы узнаем о классных траншах. У Кампенарца предложения от 5 команд У Кампенарца предложения от 5 команд

Ернат

Юрий Натаров и Евгений Гидич п ... (28) А где пронский? почему ему не продлевают ????

AmaAma

Эдди Меркс о Тадее Погачаре (30) Я обозначил 3 рекорда, которые я вижу возможными



Абсолютно согласен с Туром, вся загвоздка в нем

Вероятно, на полноценный сезон гонок с булыгами его не будут отпускать, пока он главный претендент на Тур

С Джиро ситуация зависит от того.. как пройдёт предполагаемая связка с Вуэльтой, но это тоже риск



Количество побед общее, победа на монументах это вообще полный космос



Мы до конца не знаем приоритеты и мотивацию самого гонщика. Надеюсь, что у него всю карьеру не будет Тур "превыше всего"