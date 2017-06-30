Иван Соса подписал двухлетний контракт с велокомандой Movistar

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 11:31
Иван Соса переходит в велокоманду Movistar
23-летний колумбийский велогонщик Иван Соса (Iván Ramiro Sosa) подписал контракт на 2022/2023 годы с велокомандой Movistar, куда переходит после трёх лет работы в британской команде Ineos. Талантливый горняк, Иван Соса пришёл в профессиональный велоспорт в 2017 году, начав выступать в команде Джанни Савио Androni - Sidermec – Bottecchia.
На счету колумбийского гонщика 13 побед – он стал двукратным победителем Вуэльты Бургоса (2018 и 2019), трижды выигрывал королевский горный этап Вуэльты Бургоса на вершине Лагунас де Нейла (Lagunas de Neila), в этом году выиграл общий зачёт и этап велогонки Тур Прованса.
Иван Соса стал шестым новобранцем велокоманды Movistar после Оскара Родригеса, Макса Кантера, Алекса Аранбуру, Ойера Ласкано и Горки Исагирре.
Photo © BettiniPhoto/Movistar Team
Иван Соса: «Горжусь, что стану гонщиком команды Movistar. Очень взволнован и рад присоединиться к новым товарищам по команде, начать выступать с этой великолепной командой. Готов приложить все силы, чтобы показать всё, на что способен, помогать товарищам по команде, стабильно выступать на высоком уровне. Надеюсь, что команда будет довольна моей работой и годы нашей совместной работы будут наполнены счастьем и успехами».
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