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Якоб Фульсанг и Уго Уль переходят в велокоманду Israel Start Up Nation

Якоб Фульсанг и Уго Уль подписали контракты с командой Israel Start Up Nation

 

 

  36-летний датский велогонщик Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) и 31-летний канадский велогощик Уго Уль (Hugo Houle) подписали трёхлетние контракты с велокомандой Israel Start Up Nation, куда переходят из казахстанской велокоманды Astana-Premier Tech.

 

Якоб Фульсанг и Уго Уль переходят в велокоманду Israel Start Up Nation

 

   Якоб Фульсанг выступал в команде Astana с 2013 года, профессиональную карьеру начал в 2009 году с командой Saxo Bank. За свою карьеру датский гонщик одержал 26 побед, в том числе стал победителем классик-Монументов велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж (2019) и Ломбардии (2020), стал двукратным победителем Критериума Дофине, Тура Дании, Вуэльты Андалусии, призёром Олимпийских игр-2016 в групповой гонке.

 

  Действующий чемпион Канады в разделке, Уго Уль  пришёл в профессиональный шоссейный велоспорт в 2013 году, подписав контракт с командой AG2R La Mondiale, где выступал до 2017 года, после чего стал гонщиком команды Astana.

 

  Кьелль Карлстрём  (Kjell Carlstrom), генеральный менеджер команды Israel Start Up Nation: «Мы постоянно стремимся усиливать нашу команду. Благодаря этим новым гонщикам мы выполнили задачу. Несколько лет Якоб Фульсанг был среди лучших генеральщиков мира, и остался на этом уровне. Ещё один гонщик, способный бороться за генеральную классификацию расширит наши возможности в борьбе за высокие результаты, особенно на недельных гонках. В лице Уго мы получим сильного помощника, который доказал, как полезен может быть товарищам по команде, выбирая точный момент, чтобы вывезти их  на правильную позицию».

 

  Якоб Фульсанг: «Очень счастлив и взволнован, что присоединюсь к команде Israel Start Up Nation. Считаю, что мне пора попробовать что-то новое, считаю, что команда Israel Start Up Nation и я сможем многое дать друг другу. Думаю, что смогу применть свой опыт в команде, помогать товарищам достигать их целей. Убеждён, что ещё могу одержать крупные победы, и, конечно, старт Тур де Франс из Дании в следующем году будет моей важной целью».

 

  Уго Уль: «После четырёх лет выступления в команде Astana новый вызов даёт мне новую мотивацию на предстоящий сезон. Очень рад присоединиться к команде Israel Start Up Nation. Хочу поблагодарить Сильвана Адамса за возможность вернуться домой. Естественно, я присоединился к нему, потому что он с командой Spider Tech развивает канадский велоспорт. Уверен, что в атмосфере этой команды я смогу наилучшим образом прогрессировать как гонщик и внести вклад в успех команды».

 

  Сильван Адамс, совладелец команды Israel Start Up Nation: «Якоб доказал, что он – победитель. Он выигрывал Монументы, многодневные гонки, этап Гранд-тура. В команде Israel Start Up Nation он, в сущности, займёт место великолепного Дэна Мартина, гонщика с похожими качествами, который в конце этого года завершает карьеру.

 

  Я лично боролся с Уго, когда он был юниором, и очень сильным. Позже Уго выступал в канадской проконтинентальной команде Spider Tech Pro, которую я поддерживал. Уго превратился в отличного профессионала. Когда он подписал с нами контракт, я сказал ему, что он возвращается домой и будет выступать со своими соотечественниками Майком Вудсом, Гийомом Буаваном. Якоб и Уго,  добро пожаловать в Israel Start Up Nation!»

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Уго Уль Hugo Houle Israel Start Up Nation

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 22:46 | Регистрация: 17.05.2015

    Ну что же, Фульсангу можно пожелать успехов в новой команде и искренне поблагодарить за то, что именно в Астане провел самый успешный отрезок своей карьеры...

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:11 | Регистрация: 30.06.2017

    Якоб очень позитивный человек. Желаю ему удачи и взять еще пару монументов. Он может это сделать в легкую . Не сомневаюсь. Он для Астаны сделал очень много в плане классических гонок и провел в команде целых восемь лет. Трудно расставаться с ним и осознавать, что он вне команды. Но ему нужны перемены и толчок, своего рода перезагрузка. Удачи!

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 00:08 | Регистрация: 8.07.2013

    Интересно, если бы я был болельщиком команды =Israel Start Up Nation!=, чтобы я смог написать? Наверное ничего. Только лиш развелбы руками и спросил зачем?

     

    К Якобу у меня безграничное уважение, хочеться пожелать ему всего самого лучшего и здоровья.Трудно представить Астану без =нашего Фульса=, ведь в последнее время именно он был лицом команды.

    Про Уго Уле к сожалению ничего не могу написать. Ни когда он приходил, ни сейчас ,когда уходит. Но все равно, удачи.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (15)
    VeloVelo-Фото
    Да ладно? Вы серьезно?
  • VeloVelo
    Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Рсапродажа от Инеос? Надо брать. Там хороший товар.

  • VeloVelo
    Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (15)
    VeloVelo-Фото

    Зачем вам (Астане) Лопес? В одну реку дважды не входят.

  • VeloVelo
    Петр Вакоч завершает карьеру в ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Петр, Удачи в новой Жизни!

  • VeloVelo
    Giro del Veneto-2021. Результа ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Опять Трентин второй )

  • старт-шоссе 82
    Якоб Фульсанг и Уго Уль перехо ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Интересно, если бы я был болельщиком команды =Israel Start Up Nation!=, чтобы я смог написать? Наверное ничего. Только лиш развелбы руками и спросил зачем?

     

    К Якобу у меня безграничное уважение, хочеться пожелать ему всего самого лучшего и здоровья.Трудно представить Астану без =нашего Фульса=, ведь в последнее время именно он был лицом команды.

    Про Уго Уле к сожалению ничего не могу написать. Ни когда он приходил, ни сейчас ,когда уходит. Но все равно, удачи.

  • nightbuster33
    Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (15)
    nightbuster33-Фото

    В связи с ухдом Якоба и Уго расширяются возможности в приобретении новых,надеюсь не уступающим им,новых членов команды.Фантастика! Что бууудет.



     

  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг и Уго Уль перехо ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Якоб очень позитивный человек. Желаю ему удачи и взять еще пару монументов. Он может это сделать в легкую . Не сомневаюсь. Он для Астаны сделал очень много в плане классических гонок и провел в команде целых восемь лет. Трудно расставаться с ним и осознавать, что он вне команды. Но ему нужны перемены и толчок, своего рода перезагрузка. Удачи!
  • BlAr
    Ломбардия-2021. Результаты (43)
    BlAr-Фото

    Сегодня специально глянул повтор момента с так называемой "атакой" Йейтса. Никакой атаки не было и в помине. Он просто вышел на смену в вертушке и держал стандартную скорость, а те, кто был за ним, почти остановились. Возможно, что вторым специально затесался Алафилипп и "встал", создав разрыв, а другие не могли решить, кому из них закрывать этот просвет. Это, конечно, только моё предположение, так как сам момент сбоя вертушки не попал в трансляцию, но это было бы единственным логичным объяснением случившегося. Никому другому не было вообще никакого смысла нарушать налаженную работу, которая давала ощутимый результат.

  • Адриен
    Якоб Фульсанг и Уго Уль перехо ... (3)
    Адриен-Фото

    Ну что же, Фульсангу можно пожелать успехов в новой команде и искренне поблагодарить за то, что именно в Астане провел самый успешный отрезок своей карьеры...

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7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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