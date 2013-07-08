Якоб Фульсанг и Уго Уль переходят в велокоманду Israel Start Up Nation

Якоб Фульсанг и Уго Уль подписали контракты с командой Israel Start Up Nation

36-летний датский велогонщик Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang) и 31-летний канадский велогощик Уго Уль (Hugo Houle) подписали трёхлетние контракты с велокомандой Israel Start Up Nation, куда переходят из казахстанской велокоманды Astana-Premier Tech.

Якоб Фульсанг выступал в команде Astana с 2013 года, профессиональную карьеру начал в 2009 году с командой Saxo Bank. За свою карьеру датский гонщик одержал 26 побед, в том числе стал победителем классик-Монументов велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж (2019) и Ломбардии (2020), стал двукратным победителем Критериума Дофине, Тура Дании, Вуэльты Андалусии, призёром Олимпийских игр-2016 в групповой гонке.

Действующий чемпион Канады в разделке, Уго Уль пришёл в профессиональный шоссейный велоспорт в 2013 году, подписав контракт с командой AG2R La Mondiale, где выступал до 2017 года, после чего стал гонщиком команды Astana.

Кьелль Карлстрём (Kjell Carlstrom), генеральный менеджер команды Israel Start Up Nation: «Мы постоянно стремимся усиливать нашу команду. Благодаря этим новым гонщикам мы выполнили задачу. Несколько лет Якоб Фульсанг был среди лучших генеральщиков мира, и остался на этом уровне. Ещё один гонщик, способный бороться за генеральную классификацию расширит наши возможности в борьбе за высокие результаты, особенно на недельных гонках. В лице Уго мы получим сильного помощника, который доказал, как полезен может быть товарищам по команде, выбирая точный момент, чтобы вывезти их на правильную позицию».

Якоб Фульсанг: «Очень счастлив и взволнован, что присоединюсь к команде Israel Start Up Nation. Считаю, что мне пора попробовать что-то новое, считаю, что команда Israel Start Up Nation и я сможем многое дать друг другу. Думаю, что смогу применть свой опыт в команде, помогать товарищам достигать их целей. Убеждён, что ещё могу одержать крупные победы, и, конечно, старт Тур де Франс из Дании в следующем году будет моей важной целью».

Уго Уль: «После четырёх лет выступления в команде Astana новый вызов даёт мне новую мотивацию на предстоящий сезон. Очень рад присоединиться к команде Israel Start Up Nation. Хочу поблагодарить Сильвана Адамса за возможность вернуться домой. Естественно, я присоединился к нему, потому что он с командой Spider Tech развивает канадский велоспорт. Уверен, что в атмосфере этой команды я смогу наилучшим образом прогрессировать как гонщик и внести вклад в успех команды».

Сильван Адамс, совладелец команды Israel Start Up Nation: «Якоб доказал, что он – победитель. Он выигрывал Монументы, многодневные гонки, этап Гранд-тура. В команде Israel Start Up Nation он, в сущности, займёт место великолепного Дэна Мартина, гонщика с похожими качествами, который в конце этого года завершает карьеру.

Я лично боролся с Уго, когда он был юниором, и очень сильным. Позже Уго выступал в канадской проконтинентальной команде Spider Tech Pro, которую я поддерживал. Уго превратился в отличного профессионала. Когда он подписал с нами контракт, я сказал ему, что он возвращается домой и будет выступать со своими соотечественниками Майком Вудсом, Гийомом Буаваном. Якоб и Уго, добро пожаловать в Israel Start Up Nation!»