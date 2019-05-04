VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Бен О’Коннор подписал контракт с велокомандой AG2R CITROËN

Победитель этапа  Джиро д’Италия-2020 Бен О’Коннор переходит в команду AG2R Citroen

 

 

  24-летний австралийский велогонщик Бен О’Коннор, выигравший на этой неделе 17-й этап Джиро д’Италия-2020, подписал контракт с французской велокомандой AG2R Citroen. С 2017 года О’Коннор выступал в команде Мирового тура NTT (Dimension Data). Помимо победы на этапе итальянского Гранд-тура на счету Бена О’Коннора победа на этапе Тура Альп-2018, этапа Тура Австри-2017, этапе Etoile de Bessèges-2020.

 

Бен О’Коннор подписал контракт с велокомандой AG2R Ciroen

 

  Бен О’Коннор: «Очень рад начать выступать в команде AG2R Citroen. У меня появляется шанс открыть новую культуру, познакомиться с новыми товарищами по команде, узнать новый стиль ведения гонок. Я очень мало знаю о Франции кроме того, что в Альпах проводил каникулы с родителями. Но я хорошо знаю, что у команды AG2R CITROËN большая история.

 

  Мне будет полезно  учиться у таких опытных гонщиков, чтобы продолжать совершенствоваться как гонщик. Очень рад , что опять буду выступать на велосипедах BMC. Я знаю, что с приходом нового спонсора, компании Cirtoen, команда ставит на будущее большие цели. Горжусь, что стану частью команды. Я доказал, что могу побеждать на гонках Мирового тура, теперь хочу улучшить своё выступление на многодневных гонках, стать более стабильным, одержать больше побед».

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «Мы два года держали контакт с Беном О’Коннором. Нас очень интересовал его профиль горняка. Он обладает качествами, которые мы искали. Ему ещё нет 25 лет, а он уже подтвердил свой потенциал победой на этапе Джиро д’Италия-2020, а также общим хорошим выступлением. Он определённо усилит наш состав».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Бен О’Коннор AG2R Ciroen

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 15:10 | Регистрация: 4.05.2019

    Молодец о-Коннор, додавил контракт) 

    Будет интересно понаблюдать за ним в AG2R, все-таки эта команда у меня больше ассоциируется с горами, а не с классиками. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • Konstantin41
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (2)
    Konstantin41-Фото

    Черны как раздельщик почти так же силён как Кампенартс, а может на данный момент даже сильнее (в обоих разделках на этой Джиро Черны был выше Кампенартса), поэтому не удивительно, что он додержался

  • Rokka
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (2)
    Rokka-Фото
    Моторище. Думал что Кампенартсу не составит трудов его добрать, однако чех проявил свою непреклонность. Красивая победа
  • cmap_nep
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    cmap_nep-Фото
    А если этапы через день проводить?И на лисапедах с моторчиками...
  • SVS
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    SVS-Фото

    Совершенно верно. К гонщикам Боры и Инеос, которые были не согласны с изменениями в этапе.

    А в остальном - скорее полное неуважение к спонсорам, партнёрам гонки, зрителям и телезрителям, к памяти спортсменов прошлых времён, гонявших на этапах не чета нынешним, без нынешних удобств и инвентаря, в абсолютно любую погоду.

    После этого этапа травмой будет считаться сломанный ноготок. А на старт будут выходить только при полном безветрии и температуре не менее 20-ти и не более 25-ти градусов.
    Да! А если дождик пойдёт - сразу отмена гонки с обязательным сохранением гонораров..

     

    P.S. Я понимаю, когда отменяют или меняют этапы по таким причинам, как на прошлогоднем Туре - когда шёл поток воды со льдом, когда засыпают снега и т.п. Но дождь, пусть и сильный, в 13 градусов, даже не в 5 :-(... Пипец.

  • Shalam s Urala
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (57)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Krakk
    Дюмулен топом не стал, Джиро выиграл только за счет разделки,
    конечно Том не стал топом. все топы тут. и они пишут феерические коменты

  • ЧОРНЫЙ
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Этап - полное неуважение к гонщикам!
  • ROSt
    Положительный допинг-тест Матт ... (4)
    ROSt-Фото

    Цитата: close2you
    Нормально так, "козла отпущения" нашли, надо ж показать каких то пойманых ноуНеймов пару раз в год ... клоунада

    ,

    ,

    ,

    100 %

    beach

  • Sezar
    Джей Хиндли, Вилко Келдерман, ... (7)
    Sezar-Фото

    Да, Том вовремя сбежал оттуда :). Не вынес груза ответственности. И все же интересно сможет Келдерман обойти свою карму?

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (57)
    Krakk-Фото
    Там и подслушивать не надо, мы же знаем, что "Иниос" всегда целится на победу в ОЗ. Заменивший Берналя Сиваков выпадал постоянно, при каждом просеве; в отдельных, самых селективных подъемах, раскрывающих класс горняка, даже Карти смотрелся гораздо лучше его. И в отличие от Гейгана Харта, он был тогда в форме, что мешало ему выступить достойнее, возраст? Погачар громко ржет. Неудивительно, что Павла списали в грегари. Гейган Харт, заменив Томаса и при форме, борется едва ли не за победу. Разница налицо.
    А Дюмулен топом не стал, Джиро выиграл только за счет разделки, даже если вычесть потерю на туалетном форс-мажоре.
  • SportSpirit
    Бен О’Коннор подписал контракт ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Молодец о-Коннор, додавил контракт) 

    Будет интересно понаблюдать за ним в AG2R, все-таки эта команда у меня больше ассоциируется с горами, а не с классиками. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 октября

Jesper Hansen (Cofidis)

Luka Pibernik (Bahrain McLaren)

Julius Van den Berg (EF Pro Cycling)

Antonio Pedrero (Movistar Team)

25 октября

Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick Step)

Davide Formolo (UAE Team Emirates)

Leonardo Basso (Team INEOS)

Joel Suter (Wallonie Bruxelles)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (188)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)