Бен О’Коннор подписал контракт с велокомандой AG2R CITROËN

Победитель этапа Джиро д’Италия-2020 Бен О’Коннор переходит в команду AG2R Citroen

24-летний австралийский велогонщик Бен О’Коннор, выигравший на этой неделе 17-й этап Джиро д’Италия-2020, подписал контракт с французской велокомандой AG2R Citroen. С 2017 года О’Коннор выступал в команде Мирового тура NTT (Dimension Data). Помимо победы на этапе итальянского Гранд-тура на счету Бена О’Коннора победа на этапе Тура Альп-2018, этапа Тура Австри-2017, этапе Etoile de Bessèges-2020.

Бен О’Коннор: «Очень рад начать выступать в команде AG2R Citroen. У меня появляется шанс открыть новую культуру, познакомиться с новыми товарищами по команде, узнать новый стиль ведения гонок. Я очень мало знаю о Франции кроме того, что в Альпах проводил каникулы с родителями. Но я хорошо знаю, что у команды AG2R CITROËN большая история.

Мне будет полезно учиться у таких опытных гонщиков, чтобы продолжать совершенствоваться как гонщик. Очень рад , что опять буду выступать на велосипедах BMC. Я знаю, что с приходом нового спонсора, компании Cirtoen, команда ставит на будущее большие цели. Горжусь, что стану частью команды. Я доказал, что могу побеждать на гонках Мирового тура, теперь хочу улучшить своё выступление на многодневных гонках, стать более стабильным, одержать больше побед».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «Мы два года держали контакт с Беном О’Коннором. Нас очень интересовал его профиль горняка. Он обладает качествами, которые мы искали. Ему ещё нет 25 лет, а он уже подтвердил свой потенциал победой на этапе Джиро д’Италия-2020, а также общим хорошим выступлением. Он определённо усилит наш состав».