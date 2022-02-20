Самуэле Баттистелла побеждает на «Венето Классик»

Astana – Premier Tech завершае т сезон 2021 года великолепной победой Самуэле Баттистеллы на «Венето Классик»



Команда Astana – Premier Tech официально завершила свой велосипедный сезон 2021 года блестящим сольным успехом молодого итальянского гонщика Самуэле Баттистеллы, который стал победителем однодневной гонки «Венето Классик».



Заключительная гонка сезона для команды Astana – Premier Tech стартовала в Венеции, а завершилась на улицах Бассано-дель-Граппа после 200 километров дистанции с целой серией подъемов на второй половине.

Photo credit: @VenetoClassic





Гонщики Astana – Premier Tech проделали потрясающую командную работу, контролируя гонку с первых же километров. Когда пелотон въехал на финальные круги в окрестностях Бассано-дель-Граппа, Самуэле Баттистелла предпринял атаку вместе с Маттео Трентином, в то время как Алексей Луценко остался в группе, контролируя действия преследователей.



Примерно за 20 км до финиша на подъеме Трентин зацепился передним колесом за заднее колесо Баттистеллы и упал, после чего Самуэле остался один впереди, проведя в сольном отрыве 20 километров. Несколько раз группа преследователей практически настигала его, но хладнокровные и точные действия Алексея Луценко, гасившего любые атаки соперников так и не дали им догнать лидера.



В итоге Самуэле Баттистелла одержал свою первую победу на профессиональном уровне, а в спринте из группы преследователей Марк Хирши занял второе место, а Джонатан Рестрепо стал третьим. Еще один герой сегодняшнего дня Алексей Луценко пересек финишную черту четвертым.

«Мне жаль, что такое случилось с Трентином, мы отлично работали вместе, и когда он зацепился за мое колесо, оставалось что-то около 15 км, может чуть больше. Я спросил Джузеппе Мартинели, что мне делать, и он сказал, что мне нужно продолжать ехать своим темпом в гору и затем до финиша. После этого я перестал оглядываться и пошел на максимуме. Это моя первая профессиональная победа, и я чувствую определенное возрождение после того, как сезон начался для меня далеко не так, как мне хотелось бы из-за проблем со здоровьем. В последние дни я отдал много сил ради успеха Алексея, и сегодня он оказал мне огромную помощь. Последние километры прошли по знакомым мне трассам, я много тренируюсь здесь, и я получил большую поддержку от болельщиков. Также, я хотел бы поблагодарить мою команду, сегодня был яркий пример идеальной командной работы. Согласно нашему первоначальному плану, я должен был атаковать первым, а затем Алексей должен был закончить дело, но в конце концов мы поменяли наш план, и я уехал вперед, а Алексей остался сзади и, в итоге, тоже финишировал с хорошим результатом. Это замечательное окончание сезона», - рассказал Самуэле Баттистелла.



«Что я могу сказать, мы провели прекрасную неделю. Уже в пятницу, когда Луценко выиграл на «Серениссима Гравел», для нас это была чистая радость, но сегодняшняя победа просто восхитительна. Сегодня я был уверен, что Баттистелла сможет победить, даже несмотря на то, что он не был нашим первым номером, и ему нужно было работать. Но, по прошлым дням я видел, что он становится все сильнее и сильнее. Я очень рад за всю команду. Лучшего завершения сезона и представить нельзя. Мы заберем эти эмоции в межсезонье для того, чтобы с большой мотивацией начать новый год. Надеюсь, что эта победа станет хорошим знаком для нашего 2022 года», - добавил Джузеппе Мартинелли, спортивный директор Astana – Premier Tech.





Пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech