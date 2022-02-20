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Самуэле Баттистелла побеждает на «Венето Классик»

Astana – Premier Tech завершает сезон 2021 года великолепной победой Самуэле Баттистеллы на «Венето Классик» 
 

Команда Astana – Premier Tech официально завершила свой велосипедный сезон 2021 года блестящим сольным успехом молодого итальянского гонщика Самуэле Баттистеллы, который стал победителем однодневной гонки «Венето Классик».

Заключительная гонка сезона для команды Astana – Premier Tech стартовала в Венеции, а завершилась на улицах Бассано-дель-Граппа после 200 километров дистанции с целой серией подъемов на второй половине. 

  

 

Photo credit: @VenetoClassic



Гонщики Astana – Premier Tech проделали потрясающую командную работу, контролируя гонку с первых же километров. Когда пелотон въехал на финальные круги в окрестностях Бассано-дель-Граппа, Самуэле Баттистелла предпринял атаку вместе с Маттео Трентином, в то время как Алексей Луценко остался в группе, контролируя действия преследователей.

Примерно за 20 км до финиша на подъеме Трентин зацепился передним колесом за заднее колесо Баттистеллы и упал, после чего Самуэле остался один впереди, проведя в сольном отрыве 20 километров. Несколько раз группа преследователей практически настигала его, но хладнокровные и точные действия Алексея Луценко, гасившего любые атаки соперников так и не дали им догнать лидера. 

В итоге Самуэле Баттистелла одержал свою первую победу на профессиональном уровне, а в спринте из группы преследователей Марк Хирши занял второе место, а Джонатан Рестрепо стал третьим. Еще один герой сегодняшнего дня Алексей Луценко пересек финишную черту четвертым.
«Мне жаль, что такое случилось с Трентином, мы отлично работали вместе, и когда он зацепился за мое колесо, оставалось что-то около 15 км, может чуть больше. Я спросил Джузеппе Мартинели, что мне делать, и он сказал, что мне нужно продолжать ехать своим темпом в гору и затем до финиша. После этого я перестал оглядываться и пошел на максимуме. Это моя первая профессиональная победа, и я чувствую определенное возрождение после того, как сезон начался для меня далеко не так, как мне хотелось бы из-за проблем со здоровьем. В последние дни я отдал много сил ради успеха Алексея, и сегодня он оказал мне огромную помощь. Последние километры прошли по знакомым мне трассам, я много тренируюсь здесь, и я получил большую поддержку от болельщиков. Также, я хотел бы поблагодарить мою команду, сегодня был яркий пример идеальной командной работы. Согласно нашему первоначальному плану, я должен был атаковать первым, а затем Алексей должен был закончить дело, но в конце концов мы поменяли наш план, и я уехал вперед, а Алексей остался сзади и, в итоге, тоже финишировал с хорошим результатом. Это замечательное окончание сезона», - рассказал Самуэле Баттистелла.

«Что я могу сказать, мы провели прекрасную неделю. Уже в пятницу, когда Луценко выиграл на «Серениссима Гравел», для нас это была чистая радость, но сегодняшняя победа просто восхитительна. Сегодня я был уверен, что Баттистелла сможет победить, даже несмотря на то, что он не был нашим первым номером, и ему нужно было работать. Но, по прошлым дням я видел, что он становится все сильнее и сильнее. Я очень рад за всю команду. Лучшего завершения сезона и представить нельзя. Мы заберем эти эмоции в межсезонье для того, чтобы с большой мотивацией начать новый год. Надеюсь, что эта победа станет хорошим знаком для нашего 2022 года», - добавил Джузеппе Мартинелли, спортивный директор Astana – Premier Tech.

 

Пресс-служба велокоманды Astana Premier Tech

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Теги к статье: Самуэле Баттистелла Джузеппе Мартинелли Астана Astana – Premier Tech Veneto Classic однодневная велогонка велогонка категории 1.1

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Комментарии

  • AmLoket
    Себастьян Энао и Леонардо Басс ... (19)
    AmLoket-Фото
    Цитата: Cepik
    Леонардо Бассо сын Ивана Бассо?
    Нет. У Ивана сыновья гораздо младше: Сантьяго (2006 гр), Леванте (2011) и Тай (примерно 2014). Сантьяго даже участвовал в какой-то велогонке вместе с сыном Джильберто Симони.
  • старт-шоссе 82
    Veneto Classic-2021 (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Молодец ,порадовал. Его 22 вселяют надежды.

  • SportSpirit
    Дамиано Карузо и Джино Медер п ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Класс!

     

    Оба гонщика стали для меня позитивными неожиданностями сезона 2021. Возраст, опыт, фактаж - все у них разное, эмоция "диванного эксперта" одна - приятное удивлениеmusic

     

    (P.S. я так и не поняла, почему BV продлили Ланду... из уважение к былым заслугам и общей покладистости что ли) 

     

     

  • Серафим
    1-й выпуск женского Тур де Фра ... (13)
    Серафим-Фото

    Цитата: RVL
      В 1998 году победительницей  "La Grande Boucle Féminine" стала литовская велогонщица Эдита Пучинскайте (Edita Pu?inskait?), а в 2002 -  белорусская велогонщица Зинаида Стагурская ..эх, Зина... Зина...светлая память.

     Была еще и Валентина Полханова, россиянка, победительницей. И Диана Жилиуте из Литвы тоже. 18 этапов, правда, только один раз было. Но все равно это было побольше, чем 8. Да и горных этапов было больше, чем один.

  • Karmatron
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (43)
    Karmatron-Фото
    Я тоже, но вышло либо слишком тонко, либо слишком толсто)
  • EL-Fenomeno
    1-й выпуск женского Тур де Фра ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Женская Джиро тут на шагИ впереди женского Тдф, но возможно этот №1 Tour de France Femmes (avec Zwift) зайдёт "со старта", так сказать, и застолбит свое почётное место в вело-календаре для женщин. А там гляди и другие спонсоры подтянутся, а значит и призовые возрастут.

    Цитата: MVDP
    "с 24 по 31 июля пройдёт первый выпуск женского Тур де Франс"
    "С 1984 по 1989 год женский "Тур де Франс" состоял из 18 этапов"
    Нестыковочка какая-то.

    Да я вот тоже как то об этом подумал. 18 этапов в 80-х - это ведь настоящий гранд тур (был), а тут каг бэ UCI/ASO анонсируют и представляют как впервые в истории.

    Цитата: Freejazz
    Теперь нужно, чтобы адекватно показывали и первый шаг сделан. Интересны горные этапы. По моему их ещё ни назу не показывали у женщин - всё холмы и плоскач.

    Я думаю, что этапы №1 №7, №8 обязательно будут в полном объёме на Евроспорте 1, остальные выборочно т.е. шо то типа последние 50км. на Е2 если сетка Е1 в конце июля будет перегруженна другими видами спорта.

     

    P.S.

    Марион Русс конечно няшная симпатичная  give_rose В августе исполнилось 30

     

  • Zanko
    Veneto Classic-2021 (5)
    Zanko-Фото
    Вообще не так) Баттистелла был в отрыве, а Луценко накрывал все атаки. Оба молодцы!
  • Astanaforever
    Veneto Classic-2021 (5)
    Astanaforever-Фото
    Да совсем нет. Батистелла задолго уехал в отрыв с Трентином, но Матео за 15 км упал. А Леша контролировал догоняющую группу, дав победить Самуэле. Командная работа.
  • nightbuster33
    Veneto Classic-2021 (5)
    nightbuster33-Фото

    Я не смотрел,но мне кажется противники сами обманулись:следили за Лешей,а выскочил Батиста. Молодцы,командная работа.

  • Astanaforever
    Veneto Classic-2021 (5)
    Astanaforever-Фото
    Вот и долгожданная победа в карьере Батистеллы. И заключительная победа Астаны в этом сезоне. С хорошим настроением завершает сезон команда.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
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