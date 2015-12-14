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Astana – Premier Tech представляет нового совладельца команды и цели на 2021 год

Astana – Premier Tech представляет нового совладельца команды

и цели на 2021 год

 

 

  Сегодня, в Бенидорме (Испания) в рамках официальной онлайн-презентации команда Astana – Premier Tech представила нового совладельца, а также рассказала о целях и календарях лидеров в новом сезоне.

 

  Начиная свой 16-й сезон в высшей лиге мирового велоспорта, команда рада представить канадскую компанию Premier Tech не только в качестве со-спонсора, но, также, и в качестве нового совладельца команды наряду с Казахстаном (в равных долях). Для компании Premier Tech это новый шаг в рамках своего достаточно длительного присутствия в профессиональном велоспорте.

 

  

Astana &ndash; Premier Tech представляет нового совладельца команды и цели на 2021 годAstana &ndash; Premier Tech представляет нового совладельца команды и цели на 2021 год

 

Photo: Getty Sport/Tim De Waele

 

- Новый статус совладельцев команды еще больше усилит нашу вовлеченность и нашу поддержку гонщиков и всей Astana – Premier Tech. Наша привязанность к велоспорту, помимо прочего, позволит Канаде усилить свое присутствие на самом высоком уровне велосипедного спорта в качестве одного важных участников. Новый уровень сотрудничества с Казахстаном поможет проложить путь следующему поколению канадских профессиональных гонщиков, - сказал Жан Беланжер, президент и исполнительный директор Premier Tech.

 

- Я очень рада началу нашего сотрудничества с компанией Premier Tech в качестве совладельца команды. Это особенный момент, так как впервые в истории нашей команды мы приветствуем иностранную компанию в качестве равноправного акционера наряду с казахстанскими учредителями. Соединение обеих сторон дает команде силы и уверенность в долгосрочном будущем, а также, возможность компании сделать большой шаг вперед в рамках профессиональной команды Мирового Тура, а команде развить бизнес-модель, которая даст нам шанс оказать максимальную поддержку гонщикам на их пути к победам, - сказала Яна Зель, управляющий директор команды Astana – Premier Tech.

 

  Чтобы подчеркнуть новый союз, команда изменила свой дизайн, представив новое Казахстанско-канадское объединение.

 

  Кроме этого, казахстанско-канадская команда объявила о своих главных целях на новый сезон. Как и в предыдущие годы, основное внимание будет сосредоточено на успешном выступлении в общем зачете Гранд-туров и недельных гонок.

 

  Чемпион Казахстана Алексей Луценко начнет свой сезон во Франции с многодневной гонки «Тур Прованса», после которой выступит на «Туре ОАЭ» и «Милан – Сан Ремо». Также, Алексей планирует принять участие в серии брусчатых классик, таких, как «Е3 БинкБанк», «Гент-Вевельгем» и «Тур Фландрии», а также, выступить на Арденнских классиках, «Амстел Голд Рэйс» и «Льеж – Бастонь – Льеж». Главными целями второй половины сезона станут «Тур де Франс» и Олимпийские Игры в Токио, где Луценко будет защищать цвета национальной сборной Казахстана.

 

- Я начну год с «Тура Прованса» и «Тура Эмиратов». Затем, посмотрим, в какой из многодневок я приму участие, «Париж-Ницце» или «Тиррено-Адриатико». Моя основная цель – подойти к старту сезона в хорошей форме. Последний год показал нам, что нельзя ждать какого-то подходящего момента, так как случиться может все, что угодно, всегда есть вероятность, что гонка будет отменена или перенесена. Поэтому, я хочу использовать каждую гонку для того, чтобы добиваться максимально возможного результата. Но, если сезон пройдет в нормальном формате, я хотел бы сфокусироваться на классических гонках, «Тур де Франс» и, конечно же, Олимпийских Играх, - Алексей Луценко.

 

  Якоб Фульсанг, как и в предыдущие годы планирует открыть сезон на многодневной гонке «Вуэльта Андалусии». Затем, датский гонщик примет участие в итальянских весенних классиках, выступит на «Туре Фландрии» и «Туре Страны Басков», после чего, подойдет к своей первой большой цели сезона – Арденнским классическим гонкам. Выступление на «Тур де Франс» для Якоба Фульсанга станет большим этапом подготовки к главной цели года – Олимпийским Играм в Токио.

 

- Моей первой целью в этом сезоне будут Арденнские классики, а итальянские весенние гонки я использую в качестве подготовки к ним. После этого, я планирую поехать на высокогорный сбор, а затем, выступлю на «Тур де Франс», где надеюсь подготовиться к Олимпиаде. Хотелось бы поменять серебро Рио на золото Токио. Конечно, было бы здорово выиграть хотя бы этап на «Тур де Франс», но моей главной целью, все же, является групповая гонка на Олимпийских Играх. Я доволен своим календарем, и думаю, что маршрут «Тур де Франс», как и трасса гонки в Токио подходят для того, чтобы добиться чего-то весомого, - Якоб Фульсанг.

 

  Александр Власов свой второй сезон в составе казахстанско-канадской команды, как и Алексей Луценко, начнет на «Туре Прованса». Затем последует выступление на «Париж-Ницце» и главная цель сезона – «Джиро д’Италия». Молодой российский гонщик попробует попасть в пятерку сильнейших в общем зачете итальянской супермногодневки.

 

- Как и в прошлом году, сезон 2021 я начну на «Туре Прованса», после чего выступлю на «Вольте Альгарве» и «Париж-Ницце». После этих гонок, через тренировочный сбор на высоте и «Тур Альп» я пройду подготовку к своей самой большой цели в сезоне – «Джиро д’Италия». Я уже получил опыт выступлений на Гранд-турах, проехав «Вуэльту Испании». В прошлом году я дебютировал на «Джиро» не так, как хотелось бы, и теперь я решительно настроен вернуться в Италию и продемонстрировать все, на что я способен. Помимо «Джиро» мне очень хотелось бы выступить и на Олимпийских Играх, - Александр Власов.

 

  Испанский гонщик Йон Исагирре откроет наступающий сезон с «Вуэльты Валенсии» и «Вуэльты Андалусии» до того, как сосредоточиться на своей домашней гонке «Тур Страны Басков». После Арденнских классик и «Критериум дю Дофине», Йон планирует выступить на «Тур де Франс», где поборется за отдельные этапы.

 

- Я начну сезон здесь, в Валенсии, а затем проеду «Вуэльту Андалусии» и «Париж-Ниццу». Думаю, это хорошее начало года перед тем, как подойти к своей главной цели – «Туру Страны Басков». Пока еще не знаю точно по поводу Арденнских классик, так как в это же время мы с женой ждем рождения третьего ребенка и, конечно же, семья – на первом месте. В любом случае, летом главная задача – хорошо выступить на «Тур де Франс». Однако, более всего я бы для себя отметил мою домашнюю гонку «Тур Страны Басков», где я уже побеждал в 2019 году. Было бы здорово повторить этот результат, - Йон Исагирре.

 

- Мы провели трудный сезон, но я думаю, что мы можем быть довольны достигнутыми результатами. Нам удалось одержать 15 побед, выиграть три этапа на Гранд-турах, а также победить на монументальной классической гонке. Думаю, мы представили нашу команду наилучшим образом. На новый сезон мы подписали восемь новых гонщиков, все они молодые ребята, но мы верим в молодые таланты. Будем постепенно включать их в календарь Мирового Тура после хорошего старта здесь, на тренировочном сборе. Наша большая цель – победа на Гранд-туре, возможно, нам удастся реализовать эту мечту уже в этом году, например, на «Джиро д’Италия», кто знает, - Александр Винокуров.

 

Полный состав команды Astana – Premier Tech (31 гонщик):

 

Алекс Аранбуру, Самуэле Баттистелла, Мануэле Боаро, Глеб Брусенский, Стефан Де Бод, Родриго Контрерас, Евгений Федоров, Фабио Феллине, Омар Фраиле, Якоб Фульсанг, Евгений Гидич, Йонас Грегаард Вилсли, Дмитрий Груздев, Уго Уль, Йон Исагирре, Горка Исагирре, Мерхави Кудус, Алексей Луценко, Давиде Мартинелли, Юрий Натаров, Бенжамин Перри, Андреа Пикколо, Вадим Пронский, Оскар Родригес, Хавьер Ромо, Луис Леон Санчес, Маттео Собреро, Никита Стальнов, Харольд Техада, Александр Власов, Артем Захаров.

 

Состав спортивных директоров:

 

Дмитрий Фофонов, Бруно Ченьялта, Джузеппе Мартинелли, Стефано Занини, Сергей Яковлев, Стив Бауэр, Дмитрий Муравьев.

 

 

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech

 

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Теги к статье: Astana – Premier Tech

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:53 | Регистрация: 30.06.2017

    Удачи Астане!

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Josh

    Josh

    Вчера, 22:09 | Регистрация: 5.01.2021

    Успеха ребята! Держим за вас кулачки

  3. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 22:38 | Регистрация: 14.12.2015

    Новое название, новые перспективы! Удачи ребятам! 

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UAE Tour

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • MVDP
    Филипп Жильбер о Вауте Ван Арт ... (4)
    MVDP-Фото
    Если прыгуны с трамплина и футболисты уже отжигают, то что говорить о кроссерах)
  • Zhanzhak
    Astana – Premier Tech представ ... (3)
    Zhanzhak-Фото

    Новое название, новые перспективы! Удачи ребятам! 

  • Josh
    Astana – Premier Tech представ ... (3)
    Josh-Фото

    Успеха ребята! Держим за вас кулачки

  • Josh
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (15)
    Josh-Фото

    Ребятам скорейшего выздоровления с минимальными последствиями.

  • Astanaforever
    Astana – Premier Tech представ ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Удачи Астане!
  • Astanaforever
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (15)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Rokka
    Цитата: Адриен
    Можно причитать, возмущаться, требовать сурового наказания, но - так было и так будет. Дорожные происшествия, инциденты, аварии - ОБЫЧНОЕ дело на дорогах. Посмотрите на мировую статистику - сколько в них страдают людей ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Человек не может действовать безошибочно, в том числе управляя транспортным средством. Все ошибаются. Почему завалы на соревнованиях по велоспорту не редкость ? Кто-то из спортсменов обязательно ошибётся... Поэтому , выезжая на автодорогу на автомобиле, на велосипеде, переходя дорогу даже по зебре - нужно быть предельно внимательным, и понимать, что ступаешь в зону повышенной опасности, когда случится может ВСЁ ЧТО УГОДНО, даже если соблюдаешь все правила и законы.РИСК. Повезет-не повезет. Ребятам из Боры не повезло...
    Когда же тебя забанят, философ капслоковский
    А, что он сказал такого кощунственного, что ты готов стучать? Все по делу и самое главное ПРАВДУ. И не надо рот затыкать . Негоже.
  • RVL
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (15)
    RVL-Фото
    Я вижу много чуши. Человек хорошо роет факты из сети. Но когда речь заходит о матчасти и риаллайф...ну там полный абзац. Причем! Имеет свойство этот бред обосновывать софистикой диллетанта.
    Ну и раз так повелось..советую вам успокоиться.
  • rude_rider
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (15)
    rude_rider-Фото
    Цитата: RVL
    Насколько мы знаем вы то и на велосипеде не особо сидели. А так безапелляционно ведёте диалог.
    Помоему вы неровно дышите.успакойтесь наконецто.
  • RVL
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (15)
    RVL-Фото

    А потому что. Парни всегда так тренируются. И не только они. Все, кроме детей в велошколах. Да и к каждому техничку не приставишь. Как например к тому одному, который раньше тренировку решил закончить. Вы думаете он остановился и стал ждать трамвая, что бы до базы добраться? Да нет же. Своим ходом так и поехал. На свой страх и риск. Как и все. Да и не ездят они в 1м от края проезжей части . Да и техничка им не нужна. Она по сути обуза.
    Как писал Адриен- реально это все стечение обстоятельств. В купе с нарушением правил мерсоводом. Если они были конечно.это только суд докажет.
    Эта история вечна как мир.

    Парням здоровья

  • aksbor
    Велогонщики команды Bora-hansg ... (15)
    aksbor-Фото

    На Ломбардии даже во время гонки Шахмана,по-моему,сбила тетенька какая-то. Ну а так,на живой дороге, это дело уже привычное. Видимо, нужно искать более безопасные места для тренировок.

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