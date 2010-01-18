Чемпион Казахстана Алексей Луценко остается в «Астана – Premier Tech» еще на один сезон, канадец Стив Бауэр и казахстанец Дмитрий Муравьев приходят в команду в качестве спортивных директоров

Чемпион Казахстана и победитель этапа «Тур де Франс-2020» Алексей Луценко продлил контракт с казахстанско-канадской командой на ближайший сезон. Новым соглашением с Луценко команда «Астана – Premier Tech» завершает формирование своего состава на 2021 год, который будет состоять из 31 гонщика.

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Также, в команду приходят два новых спортивных директора: канадский специалист Стив Бауэр, призер Олимпийских Игр и победитель этапа «Тур де Франс», а также, казахстанский экс-профессиональный гонщик Дмитрий Муравьев.

Алексей Луценко, чемпион Казахстана, победитель 6-го этапа «Тур де Франс-2020»:

- В течение последних лет мне удалось заметно прибавить, добиться ряда важных результатов, к которым я стремился долгие годы. Несмотря на трудный год, мне удалось провести неплохой сезон, и победа на этапе «Тур де Франс» стала для меня важным событием. Я рад, что руководство команды также довольно моими результатами и хочет продолжить наше сотрудничество. Но, я не собираюсь останавливаться на достигнутом и буду стремиться к новым целям, к дальнейшему развитию в качестве гонщика. Вместе с «Астана - Premier Tech» я проведу еще один сезон, чему очень рад. Команда верит в меня и разделяет мои взгляды и цели.

Состав команды «Астана – Premier Tech» на 2021 год выглядит следующим образом:

Алекс Аранбуру, Самуэле Баттистелла, Мануэле Боаро, Глеб Бруссенский, Стефан Де Бод, Родриго Контрерас, Евгений Федоров, Фабио Феллине, Омар Фраиле, Якоб Фульсанг, Евгений Гидич, Йонас Грегаард Вилсли, Дмитрий Груздев, Уго Уль, Йон Исагирре, Горка Исагирре, Мерхави Кудус, Алексей Луценко, Давиде Мартинелли, Юрий Натаров, Бенжамин Перри, Андреа Пикколо, Вадим Пронский, Оскар Родригес, Хавьер Ромо, Луис Леон Санчес, Маттео Собреро, Никита Стальнов, Харольд Техада, Александр Власов, Артем Захаров.

Руководить командой в качестве спортивных директоров будут Дмитрий Фофонов, Бруно Ченьялта, Джузеппе Мартинелли, Стефано Занини, Сергей Яковлев, а также, два новых специалиста, Стив Бауэр и Дмитрий Муравьев.

Стив Бауэр, канадский специалист, призер Олимпийских Игр и победитель этапа «Тур де Франс»:

- Я очень рад возможности присоединиться к проекту «Астана – Premier Tech». Это изменение начнет новую главу моей жизни, в которой я буду работать с замечательной группой гонщиков, персонала и менеджмента. Как канадец, я особенно воодушевлен тем фактом, что со-спонсором команды в 2021 году будет канадская компания Premier Tech. С нетерпением жду встречи с командой в январе на тренировочном сборе. Настраиваюсь на продуктивную работу с каждым членом команды для того, чтобы добиться тех целей, которые будут поставлены.

Дмитрий Муравьев, казахстанский экс-профессиональный гонщик:

- Свою спортивную карьеру я закончил в этой команде, и теперь я очень рад вновь вернуться сюда, но уже в качестве спортивного директора. Я готов применить свои знания и опыт в моей новой работе. Кроме того, я готов впитывать все новое, набираться новых знаний для того, чтобы делиться и тем, что я уже знаю, и тем, что мне удастся узнать с тренерами, которые находятся в Казахстане. Я горд тем, что открываю новую главу в своей карьере в этом замечательном проекте «Астана – Premier Tech», и я надеюсь, что вместе с гонщиками мы сумеем добиться высоких результатов.

Яна Зель, управляющий директор:

- Мы очень довольны сформированным составом гонщиков и спортивных директоров, и я уверена, что в 2021 году мы сможем достойно представить Казахстан, а также нашего со-спонсора на мировой арене. Очень важно отметить, что в нашем составе будут выступать сразу 9 казахстанских гонщиков, а также, что наряду с Уго Улем появится еще один представитель Канады. Эти моменты крайне важны для тех детско-юношеских проектов, которые мы откроем в Казахстане и Канаде. С помощью этих проектов мы готовы многое изменить в велосипедном мире, ну а кроме того, мы продолжим радовать наших фанатов присущим только нам стилем ведения гонок. Также, от имени команды я бы хотела поблагодарить всех гонщиков, которые покидают нас в конце года, Мигеля Анхеля Лопеса, Лауренса Де Вриза, Жандоса Бижигитова, Даниила Фоминых и Эрнандо Бооркеса, а также двух спортивных директоров, Александра Шефера и Дмитрия Седуна. Каждый из них сделал очень многое для команды за все эти годы, на 100% выкладываясь день за днем. Мы благодарим их за все, что было сделано, и желаем им всего самого наилучшего в будущем.

Александр Винокуров, генеральный менеджер:

- Думаю, что мы проделали великолепную работу по подписанию новых талантов и продлению контрактов с сильным гонщиками, которые уже проявили себя в нашей команде в последние годы. Наша команда прекрасно известна своим неподражаемым и привлекающим внимание стилем выступления в гонках, и я уверен, что с этим составом мы будем способны составить достойную конкуренцию на самом высоком уровне.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM