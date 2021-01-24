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Команды, получившие лицензии UCI WorldTeams на 2021 год

Команды, получившие лицензии UCI WorldTour на 2021 год

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал список команд, получивших лицензии UCI WorldTeams на сезон 2021 года:

 

- AG2R CITROEN TEAM (ACT – FRA)
- ASTANA – PREMIER TECH (AST – KAZ)
- BAHRAIN VICTORIOUS (TBV – BRN)
- BORA – HANSGROHE (BOH – GER)
- COFIDIS (COF – FRA)
- DECEUNINCK – QUICK-STEP (DQT – BEL)
- EF EDUCATION – NIPPO (EFN – USA)
- GREENEDGE CYCLING (GEC – AUS)
- GROUPAMA – FDJ (GFC – FRA)
- INEOS GRENADIERS (IGD – GBR)
- INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX (IWG – BEL)
- ISRAEL START-UP NATION (ISN – ISR)
- JUMBO-VISMA (TJV – NED)
- LOTTO SOUDAL (LTS – BEL)
- MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)
- TEAM QHUBEKA ASSOS (TQA – RSA)
- TEAM DSM (DSM – GER)
- TREK – SEGAFREDO (TFS – USA)
- UAE TEAM EMIRATES (UAD – UAE)

 

 

Команда ALPECIN – FENIX (AFC – BEL) приглашена на все гонки Мирового Тура (UCI WorldTour), включая Классик Серию (UCI Classics Series).
Команда TEAM ARKEA – SAMSIC (ARK – FRA) приглашена на все гонки Классик Серии (UCI Classics Series). 

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Теги к статье: UCI команды Мирового тура велоспорт велолайв UCI WorldTour UCI Classics Series

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Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • flugegeheimen
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (19)
    flugegeheimen-Фото
    Ага, особенно грегари в небольших командах. У значительной части пелотона зп на уровне минимального порога - в районе 3,5 тыс. евро
  • RVL
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (10)
    RVL-Фото
    Это же выбор Мигеля. Ну что же вы..
  • Ернат
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (10)
    Ернат-Фото

    мигель конечно не плохой гонщик, но до победителя ГТ все таки ему далековато, и скорее всего не когда им не станет, разделка его ахилесова пята, + он все таки какой то не везучий, именно в важных моментах, то на болельщика влетит, то в столб или отбойник (((( его максимум, гороховая майка или отдельные горные этапы, или зведный грегори 

  • Ернат
    Якоб Фульсанг: «Не стал бы в б ... (9)
    Ернат-Фото
    этот сезон для него стал уроком, как ушат холодного душа, я думаю, он сильно пересмотрел свой взляды на велоспорт в целом
  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Не все уходили так тепло как Супермен. Молодец. Будем болеть за него в мувиках. Он как родной стал за эти 6 лет. Я думаю у него получится побеждать почаще...все таки испаноязычная команда. Да и Дарио Катальдо его оруженосец бесменный ему в подмогу будет как и Давид Вилелья.
  • RVL
    «Газпром-РусВело» и «ВКонтакте ... (7)
    RVL-Фото

    Эээ! Газпром  создаёт аналог тикток))



    А русвело ещё есть? Вот и спонсор

  • RVL
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (10)
    RVL-Фото

    А кто уходил на словах с камнем запазухой? 

    Стандартная вежливость. Любим, ценим...))

    Ведь хама , а по сути глупца вряд ли кто к себе хочет...

    Лопес не глупец уж точно 

    Ментально мувики ему ближе. Да и материально тоже

     

     

     

     

  • Адриен
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (10)
    Адриен-Фото

    В удивительные времена мы живем, когда простая человечность, честность и порядочность перешли в разряд каких-то высших проявлений, ДЕФИЦИТА, и перестали быть НОРМОЙ.Отсюда это восприятие отзывов Лопеса об Астане - как глоток чистого воздуха в атмосфере интриг, недомолвок, подсиживаний и обид...

  • Ice
    Велокоманда AG2R-Citroen заинт ... (19)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Слух идет, что стартовая цена в торгах на Алафилиппа 5 млн. Делайте ваши ставки, господа!

    Если ван Авермату дали 6 с его победами раз в полгода, Жужу нужна десятка как минимум)))

    Вообще-то 6 млн дают Ван Арту, а не Ван Авермату. А у Ван Арта побед побольше чем раз в полгода.

    Ха, я попутал))) Читал про ван Арта, но в голове почему то ван Авермат отложился) На самом деле, гонка зарплат - это прекрасно, давно пора ее в велоспорте устроить, а то люди пашут не покладая рук месяцами, а зарабатывают меньше, чем большинство кривоногих бревен, бегающих в РПЛ, несправедливо все-таки.

  • ararat
    Мигель Анхель Лопес о восстано ... (10)
    ararat-Фото
    Уважение Мигелю!

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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