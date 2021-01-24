Команды, получившие лицензии UCI WorldTeams на 2021 год

А кто уходил на словах с камнем запазухой?

Стандартная вежливость. Любим, ценим...))

Ведь хама , а по сути глупца вряд ли кто к себе хочет...

Лопес не глупец уж точно

Ментально мувики ему ближе. Да и материально тоже