Команда «Астана Про Тим» становится «Астана – Premier Tech» в 2021 году

Команда «Астана Про Тим» изменит свое название на «Астана – Premier Tech» с 1 января 2021 года в связи с тем, что компания Premier Tech станет со-спонсором казахстанской команды Мирового Тура.



Канадская компания является международным лидером в четырех основных отраслях: долговременные решения для профессиональных садоводов и огородников, автоматизированные системы упаковки и обработки материалов, системы и технологии очистки и рециркуляции воды, а также цифровые решения для повышения эффективности производства. Компания Premier Tech является спонсором команды «Астана Про Тим» с 2017 года. Так как штаб-квартира компании находится в Канаде, а ее офисы и производственные предприятия – в 27 странах мира, Premier Tech хочет соединить свою всемирную сеть партнеров и клиентов через совместное спонсорство и партнерство с Казахстаном.

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Впервые за свою 15-летнюю историю, название команды «Астана Про Тим» будет разделено с еще одним со-спонсором. Premier Tech и «Астана Про Тим» были партнерами на протяжении последних четырех лет, разделяя одни и те же ценности: преуспевание в своей сфере, переопределение стандартов и сотрудничество с целеустремленными и талантливыми людьми посредством сплоченной командной работы.



- Для Premier Tech это объявление является кульминацией партнерства, начатого в 2017 году; оно подпитывается давней страстью к велоспорту. Команда «Астана – Premier Tech» прекрасно отражает суть нашей компании и дух, который движет этим партнерством, заключающийся в том, чтобы постоянно раздвигать границы для пересмотра стандартов и достижения новых высот, окружая себя целеустремленными, талантливыми людьми для того, чтобы добиваться успеха. Мотивация Premier Tech постоянно совершенствоваться в значительной степени вдохновлена членами ее команды, а также теми, кто сформировал ее историю. Именно поэтому сейчас Premier Tech связывает свое название с командой «Астана – Premier Tech», одной из лучших велосипедных команд в мире. С командой, у которой на счету множество громких побед, и с которой Premier Tech разделяет ту же страсть к совершенству и командной работе. Именно это делает наше партнерство таким сильным и уникальным. И, именно это делает его таким важным, - говорит Жан Беланже, президент и главный исполнительный директор компании Premier Tech.



- Руководством генерального партнера велосипедной команды АО «Самрук-Казына», а также президентского профессионального клуба «Астана» была поставлена задача сократить финансирование профессиональной велосипедной команды с казахстанской стороны за счет ввода второго партнера, со-спонсора, который мог бы разделить финансовую нагрузку с нашей страной. Работа была проведена успешно, за довольно короткое время нам удалось достичь взаимопонимания. Мы очень довольны результатами переговоров с канадской стороной. Название команды на следующий год будет изменено, но в то же время команда продолжит существовать под эгидой Казахстана несмотря на то, что финансирование со стороны генерального партнера АО «Самрук-Казына» будет значительно сокращено. Мы продолжим прославлять имя Казахстана, а также имя нашего нового канадского партнера Premier Tech на мировой спортивной арене. Также в рамках этого сотрудничества в настоящее время ведутся переговоры о создании детско-юношеской велосипедной команды «Астана – Premier Tech Team Kids», которая будет финансироваться в рамках существующего бюджета и базироваться в Казахстане и Канаде. Таким образом, две страны смогут обмениваться опытом и взращивать новое поколение для дальнейшего поддержания велоспорта в обеих странах на самом высоком уровне, - говорит Яна Зель, управляющий директор «Астана Про Тим».

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM