 Команда «Астана Про Тим» становится «Астана – Premier Tech» в 2021 году

reports in the Italian press suggest [Винокуров] might have a lesser role in the future.

Canada’s Steve Bauer joins as a directeur sportif, possibly replacing Aleksandr Shefer and Dmitrij Sedun

Aleksander Vlasov also under contract for 2021 and expected to stay despite interest from Ineos Grenadiers

[signings include] U23 world champion Samuele Battistella from NTT Pro Cycling and fellow Italian talent Matteo Sobrero

про АЛ не упоминают, видимо, нет ясности. Про остальных старых и новых тоже