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Команда «Астана Про Тим» становится «Астана – Premier Tech» в 2021 году

 Команда «Астана Про Тим» становится «Астана – Premier Tech» в 2021 году

 

Команда «Астана Про Тим» изменит свое название на «Астана – Premier Tech» с 1 января 2021 года в связи с тем, что компания Premier Tech станет со-спонсором казахстанской команды Мирового Тура.

Канадская компания является международным лидером в четырех основных отраслях: долговременные решения для профессиональных садоводов и огородников, автоматизированные системы упаковки и обработки материалов, системы и технологии очистки и рециркуляции воды, а также цифровые решения для повышения эффективности производства. Компания Premier Tech является спонсором команды «Астана Про Тим» с 2017 года. Так как штаб-квартира компании находится в Канаде, а ее офисы и производственные предприятия – в 27 странах мира, Premier Tech хочет соединить свою всемирную сеть партнеров и клиентов через совместное спонсорство и партнерство с Казахстаном.

 

Photo credits: © Getty Images


Впервые за свою 15-летнюю историю, название команды «Астана Про Тим» будет разделено с еще одним со-спонсором. Premier Tech и «Астана Про Тим» были партнерами на протяжении последних четырех лет, разделяя одни и те же ценности: преуспевание в своей сфере, переопределение стандартов и сотрудничество с целеустремленными и талантливыми людьми посредством сплоченной командной работы.

- Для Premier Tech это объявление является кульминацией партнерства, начатого в 2017 году; оно подпитывается давней страстью к велоспорту. Команда «Астана – Premier Tech» прекрасно отражает суть нашей компании и дух, который движет этим партнерством, заключающийся в том, чтобы постоянно раздвигать границы для пересмотра стандартов и достижения новых высот, окружая себя целеустремленными, талантливыми людьми для того, чтобы добиваться успеха. Мотивация Premier Tech постоянно совершенствоваться в значительной степени вдохновлена членами ее команды, а также теми, кто сформировал ее историю. Именно поэтому сейчас Premier Tech связывает свое название с командой «Астана – Premier Tech», одной из лучших велосипедных команд в мире. С командой, у которой на счету множество громких побед, и с которой Premier Tech разделяет ту же страсть к совершенству и командной работе. Именно это делает наше партнерство таким сильным и уникальным. И, именно это делает его таким важным, - говорит Жан Беланже, президент и главный исполнительный директор компании Premier Tech.

- Руководством генерального партнера велосипедной команды АО «Самрук-Казына», а также президентского профессионального клуба «Астана» была поставлена задача сократить финансирование профессиональной велосипедной команды с казахстанской стороны за счет ввода второго партнера, со-спонсора, который мог бы разделить финансовую нагрузку с нашей страной. Работа была проведена успешно, за довольно короткое время нам удалось достичь взаимопонимания. Мы очень довольны результатами переговоров с канадской стороной. Название команды на следующий год будет изменено, но в то же время команда продолжит существовать под эгидой Казахстана несмотря на то, что финансирование со стороны генерального партнера АО «Самрук-Казына» будет значительно сокращено. Мы продолжим прославлять имя Казахстана, а также имя нашего нового канадского партнера Premier Tech на мировой спортивной арене. Также в рамках этого сотрудничества в настоящее время ведутся переговоры о создании детско-юношеской велосипедной команды «Астана – Premier Tech Team Kids», которая будет финансироваться в рамках существующего бюджета и базироваться в Казахстане и Канаде. Таким образом, две страны смогут обмениваться опытом и взращивать новое поколение для дальнейшего поддержания велоспорта в обеих странах на самом высоком уровне, - говорит Яна Зель, управляющий директор «Астана Про Тим».

 

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Астана Про Тим Astana Pro Team Яна Зель Жан Беланже Мировой Тур UCI Астана – Premier Tech Astana – Premier Tech

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  1. Имя: Ararat

    ararat

    Сегодня, 11:00 | Регистрация: 11.12.2014

    Ждём канадский десант велогонщиков)

  2. close2you

    Сегодня, 11:03 | Регистрация: 22.07.2017

    Ну хоть команду спасли. Молодец Дядя Саша...

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 11:47 | Регистрация: 17.05.2015

    Эгида эгидой, но кто будет ГЛАВНЫМ ? Спортдиректоров уволили по настоянию новых спонсоров ВОПРЕКИ мнению Винокурова, и заявление о Premier Tech делает не он, а управляющий директор ... Как всегда деньги решают всё - основной закон современности.

  4. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 11:51 | Регистрация: 20.11.2012

    Цитата: ararat
    Ждём канадский десант велогонщиков)

     

    возможно, но пока что вроде как в команде появятся чемпион Колумбии U23,  молодой испанец, о котором вообще ничего не известно, и под вопросом несколько человек из NTT. Тут нужно понимать, что Астана - малочисленная команда. То есть важные гонки с серьезными задачами все проезжаются относительно небольшим коллективом. Изрядная часть команды не поддерживает лидеров в главных гонках, а в меньших гонках (как в свое время Чернецкий) тоже ничего не выигрывает

     

  5. Rokka

    Сегодня, 13:06 | Регистрация: 23.01.2016

    Astana - Premier Tech Premier Tech - Astana Premier Tech Premier Tech - Alpecin

    1. Имя: Олег

      levonardo

      Сегодня, 13:37 | Регистрация: 23.05.2017

      Смешно, чесслово)

  6. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 13:19 | Регистрация: 27.07.2011

    ну нормально

    еще бы устроить чистку (что в принципе как мне кажется не за горами) в команде,убрать баласт .

    Лопес ушел ,появились деньги на норм генеральщика которого нет на горизонте))

    надо ловить рыбку среди молодежи,думаю Пепе справится .Он то наверное останется .

  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:45 | Регистрация: 30.06.2017

    Вот так и поглощаются команды. Печальный опыт Катюши не даст соврать Растроен я. 15 лет Астана была самостийной как бы и вот. Никто теперь и ломанного гроша не даст, что название продержится и в будущем. И эта технологическая компания со своими инновационными технологиями, технично поглотит Астану вместе с ее брэндом.Да уж. Но с другой стороны я рад, что команда пока продолжает гонять. Пока. И это главное.

    Вся жизнь это гонка.
  8. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 13:54 | Регистрация: 22.05.2013

    А Луц на фото означает, что его сохранят или это просто?

  9. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:05 | Регистрация: 30.06.2017

    Хотелось бы узнать бюджет команды, обновленный состав, трансферы и главные концептуальные цели на 2021.?

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Олег

      levonardo

      Сегодня, 14:26 | Регистрация: 23.05.2017

      В начале декабря всё будет.

  10. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 14:21 | Регистрация: 20.11.2012

    Цитата: rude_rider
    убрать баласт

     

    скока было ворсторгов насчет ликвидации балласта в Кате, прихода молодых и талантливых и все такое. Потом заменившие балласт не смогли одержать даже тех негромких побед, которых иногда добивался балласт. И про "появились деньги на настоящего спринтера" тоже неплохо помним.

  11. Имя: Олег

    levonardo

    Сегодня, 14:23 | Регистрация: 23.05.2017

    Я конечно могу ошибаться, но вроде как утром в статье был кусочек о том, что ставится цель "команде выйти на самофинансирование" и вообще, что содержание государством професиональной спорт команды-не вариант. Или мне показалось?

  12. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 14:25 | Регистрация: 14.12.2015

    На фоне закрытия других команд, и массового урезания бюджета, это не плохая новость! Спонсор хороший давно нужен был. Как по мне после ухода Нибали надо было искать его. Деньги бы были и победы на грндтурах. 
    Поживем, увидим. Лучше уж так. 
    Хотя если честно прям смешно. В жизни не поверю что в Самыруке денег не хватает. Не такие уж и большие суммы для содержания команды они выделяли. Особенно если учесть, что велокоманда из мультклуба- одна единственная показывала достойный результат. Лучше б баскетболистов вместе с футболистами разогнали, результат там вообще стремный. 
    Ну, сэкономили, теперь наверное на эти деньги стратегически важный проект осуществлят! Без которого мы никуда в этом мире. И отчитаются на что были потрачены эти "огромные" суммы! Так получается? 

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 15:16 | Регистрация: 17.05.2015

      Да не надо никого разгонять, я частенько слышал подобные же "советы" о велокоманде Астана от любителей хоккея, футбола, баскетбола. На мой устаревший советский взгляд государство ДОЛЖНО поддерживать именно спорт, в том числе - и высших достижений,профессиональный. Этим как бы устанавливается приоритеты государственных интересов - образование, здравоохранение, ГАРМОНИЧНОЕ развитие человека... Если же государство отказывается от финансирования, то по цепочке приходит в упадок и детский спорт, и спортивные мероприятия низового уровня, да и просто оздоровительная физкультура - приоритеты меняются... А в Самруке денег действительно не хватало. Только не на другие проекты. Просто кого-то очень душила жаба - миллионы долларов, а идут мимо ЛИЧНЫХ карманов...

      1. Имя: Жанна

        Zhanzhak

        Сегодня, 16:04 | Регистрация: 14.12.2015

        Если речь идёт о сокращении бюджета, то зачем сокращать у тех кто показывает результат? Я этого не пойму. В баскетбол средства вливают тоже не малые, и тоже есть легионеры и? Где их результат? А футбол? Даже при ваших аргументах, в жизни не поверю что денег нет. Соглашусь с вашим последним предложением, кстати именно это я и имела в виду подразумевая под другими проектами, вы более конкретно это назвали! Точно! Жаба душит! В стране, где есть практически вся таблица Менделеева, не может быть что бы не было денег! Просто мы их не видим, а это уже политический вопрос. Да и велоспорт у нас не самый популярный вид спорта. Это тоже многое обьясняет.

  13. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 14:33 | Регистрация: 20.11.2012

    reports in the Italian press suggest [Винокуров] might have a lesser role in the future.

     

    Canada’s Steve Bauer joins as a directeur sportif, possibly replacing Aleksandr Shefer and Dmitrij Sedun

     

    Aleksander Vlasov also under contract for 2021 and expected to stay despite interest from Ineos Grenadiers

     

    [signings include] U23 world champion Samuele Battistella from NTT Pro Cycling and fellow Italian talent Matteo Sobrero 

     

    про АЛ не упоминают, видимо, нет ясности. Про остальных старых и новых тоже

  14. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 16:53 | Регистрация: 20.11.2012

    NTT вроде остается, хотя, возможно, опускается дифизионом ниже

  15. Бакеша

    Сегодня, 16:55 | Регистрация: 1.02.2018

    Вслед за Катюшей вперед. И не будет ни одной команды в ВЛ из стран снг

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ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Бакеша
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    Бакеша-Фото
    Вслед за Катюшей вперед. И не будет ни одной команды в ВЛ из стран снг
  • sixpack
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    sixpack-Фото

    NTT вроде остается, хотя, возможно, опускается дифизионом ниже

  • Zhanzhak
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    Zhanzhak-Фото
    Если речь идёт о сокращении бюджета, то зачем сокращать у тех кто показывает результат? Я этого не пойму. В баскетбол средства вливают тоже не малые, и тоже есть легионеры и? Где их результат? А футбол? Даже при ваших аргументах, в жизни не поверю что денег нет. Соглашусь с вашим последним предложением, кстати именно это я и имела в виду подразумевая под другими проектами, вы более конкретно это назвали! Точно! Жаба душит! В стране, где есть практически вся таблица Менделеева, не может быть что бы не было денег! Просто мы их не видим, а это уже политический вопрос. Да и велоспорт у нас не самый популярный вид спорта. Это тоже многое обьясняет.
  • Адриен
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    Адриен-Фото
    Да не надо никого разгонять, я частенько слышал подобные же "советы" о велокоманде Астана от любителей хоккея, футбола, баскетбола. На мой устаревший советский взгляд государство ДОЛЖНО поддерживать именно спорт, в том числе - и высших достижений,профессиональный. Этим как бы устанавливается приоритеты государственных интересов - образование, здравоохранение, ГАРМОНИЧНОЕ развитие человека... Если же государство отказывается от финансирования, то по цепочке приходит в упадок и детский спорт, и спортивные мероприятия низового уровня, да и просто оздоровительная физкультура - приоритеты меняются... А в Самруке денег действительно не хватало. Только не на другие проекты. Просто кого-то очень душила жаба - миллионы долларов, а идут мимо ЛИЧНЫХ карманов...
  • sixpack
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    sixpack-Фото

    reports in the Italian press suggest [Винокуров] might have a lesser role in the future.

     

    Canada’s Steve Bauer joins as a directeur sportif, possibly replacing Aleksandr Shefer and Dmitrij Sedun

     

    Aleksander Vlasov also under contract for 2021 and expected to stay despite interest from Ineos Grenadiers

     

    [signings include] U23 world champion Samuele Battistella from NTT Pro Cycling and fellow Italian talent Matteo Sobrero 

     

    про АЛ не упоминают, видимо, нет ясности. Про остальных старых и новых тоже

  • levonardo
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    levonardo-Фото
    В начале декабря всё будет.
  • Zhanzhak
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    Zhanzhak-Фото

    На фоне закрытия других команд, и массового урезания бюджета, это не плохая новость! Спонсор хороший давно нужен был. Как по мне после ухода Нибали надо было искать его. Деньги бы были и победы на грндтурах. 
    Поживем, увидим. Лучше уж так. 
    Хотя если честно прям смешно. В жизни не поверю что в Самыруке денег не хватает. Не такие уж и большие суммы для содержания команды они выделяли. Особенно если учесть, что велокоманда из мультклуба- одна единственная показывала достойный результат. Лучше б баскетболистов вместе с футболистами разогнали, результат там вообще стремный. 
    Ну, сэкономили, теперь наверное на эти деньги стратегически важный проект осуществлят! Без которого мы никуда в этом мире. И отчитаются на что были потрачены эти "огромные" суммы! Так получается? 

  • levonardo
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    levonardo-Фото

    Я конечно могу ошибаться, но вроде как утром в статье был кусочек о том, что ставится цель "команде выйти на самофинансирование" и вообще, что содержание государством професиональной спорт команды-не вариант. Или мне показалось?

  • sixpack
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    sixpack-Фото

    Цитата: rude_rider
    убрать баласт

     

    скока было ворсторгов насчет ликвидации балласта в Кате, прихода молодых и талантливых и все такое. Потом заменившие балласт не смогли одержать даже тех негромких побед, которых иногда добивался балласт. И про "появились деньги на настоящего спринтера" тоже неплохо помним.

  • Astanaforever
    Команда «Астана Про Тим» стано ... (19)
    Astanaforever-Фото
    Хотелось бы узнать бюджет команды, обновленный состав, трансферы и главные концептуальные цели на 2021.?

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