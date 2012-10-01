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Баттистелла, Де Бод, Пикколо, Перри, Ромо и Собреро – новички команды «Астана – Premier Tech»

Баттистелла, Де Бод, Пикколо, Перри, Ромо и Собреро – новички команды «Астана – Premier Tech»

 

Команда «Астана – Premier Tech» рада объявить о подписании контрактов с новыми гонщиками. Шесть новичков присоединятся к казахстанско-канадской команде в 2021 году, для двоих из них это будет первый опыт в Мировом Туре 

 

 


Самуэле Баттистелла, чемпион мира среди молодежи 2019 года, проведет в «Астана – Premier Tech» два следующих сезона:
- Я невероятно счастлив оказаться в этой команде. С тех пор, как я начал заниматься велоспортом, «Астана» все время была одной из лучших команд. И теперь, так здорово оказаться в этой команде на следующие два сезона! Многие сильные гонщики выступали в этой команде, и, конечно же, у этого проекта есть огромный опыт. Думаю, что я смогу многому научиться для того, чтобы стать лучше и сильнее. Пока у меня нет каких-то особенных целей на следующий сезон. Я лишь хочу выйти на хороший уровень формы, чтобы в каждой гонке выкладываться на 110%, наслаждаясь каждым моментом в этой великолепной команде.

Стефан де Бод проведет в команде сезоны 2021 и 2022 годов:
- Я очень рад присоединиться к команде «Астана – Premier Tech». Два сезона в качестве нео-про сложились для меня очень непросто. В 2019 году у меня возникли проблемы с визой, так как я из Южной Африки, а 2020-й был трудным для всех из-за пандемии. Но, сейчас я рад оставить все эти проблемы позади. Я взволнован возможностью, которая мне была предоставлена, и хочу ухватиться за этот шанс двумя руками, чтобы наконец-то проявить себя в мировом велоспорте. В этой команде много замечательных гонщиков, коллектив работает на высоком профессиональном уровне, так что я с нетерпением жду начала работы с командой, чтобы учиться у лучших.

Андреа Пикколо будет выступать в составе «Астана – Premier Tech» два следующих сезона:
- Я больше, чем просто рад возможности носить майку этой команды в течение следующих двух сезонов. Это чистое счастье. Я хотел бы набраться опыта и поучиться многому у моих новых товарищей, которые являются примерами для подражания для меня. Это честь выступать рядом с такими гонщиками, быть частью этой команды. Очень жду первой встречи со своей новой командой. Хотел бы проявить себя с самой хорошей стороны.

Бен Перри, подписавший контракт на 2021 год:
- В первую очередь, я невероятно взволнован своим переходом в «Астана – Premier Tech» в 2021 году. Я с нетерпением жду возможности выступать в самых знаменитых гонках в мире в составе команды, у которой такая огромная история и культура. Я хочу как можно быстрее произвести впечатление на команду и продемонстрировать свои возможности, как сформировавшегося и стабильного гонщика. Очень важная цель для меня – это доказать, что я надежный гонщик для команды на абсолютно любой гонке. Также, я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал мне на моем пути к этому моменту: Велоклуб Санта-Катарина, Национальный Велоцентр Гамильтона, моих друзей, семью и всех людей, кто поддерживал и болел за меня все эти годы. Кроме того, большое спасибо команде «Астана – Premier Tech» за эту возможность.

Хавьер Ромо, чемпион Испании среди молодежи, будет выступать в казахстанско-канадской команде до 2023 года:
- Очень рад стать частью этой команды. Я благодарен за эту возможность. Команда дает мне шанс, и я хотел бы приложить максимум усилий для того, чтобы оправдать это доверие. Надеюсь, что смогу сделать этот шаг в Мировой Тур, помогая команде добиваться побед. Очень жду момента, когда наконец-то присоединюсь к этому коллективу.

Маттео Собреро, подписавший контракт на один год:
- Так здорово стать частью «Астана – Premier Tech» в следующем сезоне. 2020 год, несмотря на глобальную пандемию и изменения в нашем календаре, все же был достаточно хорошим для меня, мне удалось сделать шаг вперед в качестве гонщика и набраться опыта. Очень жду момента, когда смогу выступать бок о бок с этими великолепными гонщиками, вместе с ними добиваясь общих командных целей. Для меня это замечательный шанс для того, чтобы стать лучше и сильнее.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Астана Про Тим Astana Pro Team Астана – Premier Tech Astana – Premier Tech Самуэле Баттистелла Стефан де Бод Андреа Пикколо Бен Перри Хавьер Ромо Маттео Собреро

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В тему:

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 12:52 | Регистрация: 17.05.2015

    Перезагрузка... Интересно, какой будет окончательный состав  - и не только среди велогонщиков.

  2. Имя: Алексей

    sixpack

    Вчера, 13:12 | Регистрация: 20.11.2012

    по сравнению с ожидаениями присутствует Пикколо, отсутствует Даниель Канас

    Пикколо и Ромо вообще молодые ребята. Уходят Фоимных и Бижигитов. Луценко, видимо, тоже.

  3. Бакеша

    Вчера, 13:22 | Регистрация: 1.02.2018

    Большая перезагрузка

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 15:24 | Регистрация: 30.06.2017

    Я в шоке. Просто один вопрос? Зачем нужен тогда был канадский спонсор, если привели чёрт знает кого? Финиш.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 17:24 | Регистрация: 17.05.2015

      Винокуров САМ в шоке...

  5. Имя: Виктор

    dyneema

    Вчера, 15:47 | Регистрация: 16.09.2020

    Цитата: Astanaforever
    Я в шоке. Просто один вопрос? Зачем нужен тогда был канадский спонсор, если привели чёрт знает кого? Финиш.
    Какой спонсор, такие и приведёныши. Времена, когда Санчес возил Лопеса, прошли. Слишком много бабла вложили телефонисты, а толку ноль, никакой ГТ и близко не взяли...

  6. Имя: Ararat

    ararat

    Вчера, 16:32 | Регистрация: 11.12.2014

    Кто они все такие))

  7. Имя: Андрей

    Student

    Вчера, 17:27 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: dyneema
    Цитата: Astanaforever
    Я в шоке. Просто один вопрос? Зачем нужен тогда был канадский спонсор, если привели чёрт знает кого? Финиш.
    Какой спонсор, такие и приведёныши. Времена, когда Санчес возил Лопеса, прошли. Слишком много бабла вложили телефонисты, а толку ноль, никакой ГТ и близко не взяли...

    Не кто точно не знает всей поднаготной, может пообещали со-название, чтобы спонсор вообще не уходил... было и так ясно, что бюджет от появления второго спонсора больше не станет, лишь бы не сильно меньше.

  8. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 21:05 | Регистрация: 8.07.2013

    Не надо так жестко ,перспективные ребята есть ,будем смотреть. На всех есть статьи в вики зайдите почитайте.

    У меня два вопроса ,остаются ли Фульсанг и Луценко и куда уходит Лопес?

  9. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:58 | Регистрация: 30.06.2017

    Лопес походу в Мувистар. Фульс с Луцом остаются. Если еще и они уйдут, то тогда можно закрывать этот проект. В этих условиях и уход Лопеса,.большая невосполнимая потеря в команде. неравнозначный трансфер.

    восемь гонцов пришли. Двое Бижигитов и Фоминых уходят. Лопес неподтвержено тоже. бюджет слабый, поэтому численность останется таким же. 28 гонцов были. Так кто еще пятеро уходят? походу Контрерас пртж земляк Лопеса, Еще один беспонтовый колумб Бохоркес. кто еще? А вот это пугает. неужели Луценко?у которого контракт по 20год?

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Вчера, 22:33 | Регистрация: 17.05.2015

      В свое время вот так же почти ниоткуда взяли Ару или Ланду, того же Лопеса. Сейчас как раз время молодых да ранних - Погачар, Карапас... Не стоит из ухода Луценко делать трагедию. Если успешность команды СТРОИТСЯ на каком-то отдельном спортсмене - грош цена руководству. В конце-концов всегда может произойти форс-мажорное событие, которое выбивает любого гонщика. И что тогда, весь сезон насмарку ?  Вообще , сейчас время перемен, кризисов, "переправ". Выдержит его Астана, переживёт - значит в дальнейшем всё пойдет по восходящей. А сейчас - не до жиру...

  10. Имя: Константин

    Konstantin41

    Вчера, 22:25 | Регистрация: 4.07.2017

    Да уж. Так себе гонщики конечно. А Власов-то остаётся? Ему лучше остаться. В Инеосе его ничего хорошего не ждёт, кроме денег, естественно

  11. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Адриен
    В свое время вот так же почти ниоткуда взяли Ару или Ланду, того же Лопеса. Сейчас как раз время молодых да ранних - Погачар, Карапас... Не стоит из ухода Луценко делать трагедию. Если успешность команды СТРОИТСЯ на каком-то отдельном спортсмене - грош цена руководству. В конце-концов всегда может произойти форс-мажорное событие, которое выбивает любого гонщика. И что тогда, весь сезон насмарку ?  Вообще , сейчас время перемен, кризисов, "переправ". Выдержит его Астана, переживёт - значит в дальнейшем всё пойдет по восходящей. А сейчас - не до жиру...
    Вы правы наверное. Все приходят ниоткуда. будем надеяться на лучшее, может кто то выстрелит.

    Вся жизнь это гонка.
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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень хорошо, интересно, сядут на их велики гума?
  • sashaney
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (3)
    sashaney-Фото

    yahoo

  • Astanaforever
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Адриен
    В свое время вот так же почти ниоткуда взяли Ару или Ланду, того же Лопеса. Сейчас как раз время молодых да ранних - Погачар, Карапас... Не стоит из ухода Луценко делать трагедию. Если успешность команды СТРОИТСЯ на каком-то отдельном спортсмене - грош цена руководству. В конце-концов всегда может произойти форс-мажорное событие, которое выбивает любого гонщика. И что тогда, весь сезон насмарку ?  Вообще , сейчас время перемен, кризисов, "переправ". Выдержит его Астана, переживёт - значит в дальнейшем всё пойдет по восходящей. А сейчас - не до жиру...
    Вы правы наверное. Все приходят ниоткуда. будем надеяться на лучшее, может кто то выстрелит.
  • Адриен
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Адриен-Фото

    В свое время вот так же почти ниоткуда взяли Ару или Ланду, того же Лопеса. Сейчас как раз время молодых да ранних - Погачар, Карапас... Не стоит из ухода Луценко делать трагедию. Если успешность команды СТРОИТСЯ на каком-то отдельном спортсмене - грош цена руководству. В конце-концов всегда может произойти форс-мажорное событие, которое выбивает любого гонщика. И что тогда, весь сезон насмарку ?  Вообще , сейчас время перемен, кризисов, "переправ". Выдержит его Астана, переживёт - значит в дальнейшем всё пойдет по восходящей. А сейчас - не до жиру...

  • Konstantin41
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Konstantin41-Фото

    Да уж. Так себе гонщики конечно. А Власов-то остаётся? Ему лучше остаться. В Инеосе его ничего хорошего не ждёт, кроме денег, естественно

  • Astanaforever
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Лопес походу в Мувистар. Фульс с Луцом остаются. Если еще и они уйдут, то тогда можно закрывать этот проект. В этих условиях и уход Лопеса,.большая невосполнимая потеря в команде. неравнозначный трансфер.

    восемь гонцов пришли. Двое Бижигитов и Фоминых уходят. Лопес неподтвержено тоже. бюджет слабый, поэтому численность останется таким же. 28 гонцов были. Так кто еще пятеро уходят? походу Контрерас пртж земляк Лопеса, Еще один беспонтовый колумб Бохоркес. кто еще? А вот это пугает. неужели Луценко?у которого контракт по 20год?
  • drevgen
    Велокоманда NTT продолжит выст ... (3)
    drevgen-Фото

    Ну вот наконец, что-то хорошее и оптимистичное.

  • старт-шоссе 82
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Не надо так жестко ,перспективные ребята есть ,будем смотреть. На всех есть статьи в вики зайдите почитайте.

    У меня два вопроса ,остаются ли Фульсанг и Луценко и куда уходит Лопес?

  • uran
    Рамунас Навардаускас завершил ... (7)
    uran-Фото
    Эктопические очаги водителя ритма не всегда есть возможность устранить с помощью РЧА. Тут как повезет. Это профессиональное заболевание атлетов с огромными нагрузками.
  • Student
    Баттистелла, Де Бод, Пикколо, ... (13)
    Student-Фото

    Цитата: dyneema
    Цитата: Astanaforever
    Я в шоке. Просто один вопрос? Зачем нужен тогда был канадский спонсор, если привели чёрт знает кого? Финиш.
    Какой спонсор, такие и приведёныши. Времена, когда Санчес возил Лопеса, прошли. Слишком много бабла вложили телефонисты, а толку ноль, никакой ГТ и близко не взяли...

    Не кто точно не знает всей поднаготной, может пообещали со-название, чтобы спонсор вообще не уходил... было и так ясно, что бюджет от появления второго спонсора больше не станет, лишь бы не сильно меньше.

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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