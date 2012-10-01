Баттистелла, Де Бод, Пикколо, Перри, Ромо и Собреро – новички команды «Астана – Premier Tech»

Команда «Астана – Premier Tech» рада объявить о подписании контрактов с новыми гонщиками. Шесть новичков присоединятся к казахстанско-канадской команде в 2021 году, для двоих из них это будет первый опыт в Мировом Туре



Самуэле Баттистелла, чемпион мира среди молодежи 2019 года, проведет в «Астана – Premier Tech» два следующих сезона:

- Я невероятно счастлив оказаться в этой команде. С тех пор, как я начал заниматься велоспортом, «Астана» все время была одной из лучших команд. И теперь, так здорово оказаться в этой команде на следующие два сезона! Многие сильные гонщики выступали в этой команде, и, конечно же, у этого проекта есть огромный опыт. Думаю, что я смогу многому научиться для того, чтобы стать лучше и сильнее. Пока у меня нет каких-то особенных целей на следующий сезон. Я лишь хочу выйти на хороший уровень формы, чтобы в каждой гонке выкладываться на 110%, наслаждаясь каждым моментом в этой великолепной команде.



Стефан де Бод проведет в команде сезоны 2021 и 2022 годов:

- Я очень рад присоединиться к команде «Астана – Premier Tech». Два сезона в качестве нео-про сложились для меня очень непросто. В 2019 году у меня возникли проблемы с визой, так как я из Южной Африки, а 2020-й был трудным для всех из-за пандемии. Но, сейчас я рад оставить все эти проблемы позади. Я взволнован возможностью, которая мне была предоставлена, и хочу ухватиться за этот шанс двумя руками, чтобы наконец-то проявить себя в мировом велоспорте. В этой команде много замечательных гонщиков, коллектив работает на высоком профессиональном уровне, так что я с нетерпением жду начала работы с командой, чтобы учиться у лучших.



Андреа Пикколо будет выступать в составе «Астана – Premier Tech» два следующих сезона:

- Я больше, чем просто рад возможности носить майку этой команды в течение следующих двух сезонов. Это чистое счастье. Я хотел бы набраться опыта и поучиться многому у моих новых товарищей, которые являются примерами для подражания для меня. Это честь выступать рядом с такими гонщиками, быть частью этой команды. Очень жду первой встречи со своей новой командой. Хотел бы проявить себя с самой хорошей стороны.



Бен Перри, подписавший контракт на 2021 год:

- В первую очередь, я невероятно взволнован своим переходом в «Астана – Premier Tech» в 2021 году. Я с нетерпением жду возможности выступать в самых знаменитых гонках в мире в составе команды, у которой такая огромная история и культура. Я хочу как можно быстрее произвести впечатление на команду и продемонстрировать свои возможности, как сформировавшегося и стабильного гонщика. Очень важная цель для меня – это доказать, что я надежный гонщик для команды на абсолютно любой гонке. Также, я хотел бы поблагодарить всех, кто помогал мне на моем пути к этому моменту: Велоклуб Санта-Катарина, Национальный Велоцентр Гамильтона, моих друзей, семью и всех людей, кто поддерживал и болел за меня все эти годы. Кроме того, большое спасибо команде «Астана – Premier Tech» за эту возможность.



Хавьер Ромо, чемпион Испании среди молодежи, будет выступать в казахстанско-канадской команде до 2023 года:

- Очень рад стать частью этой команды. Я благодарен за эту возможность. Команда дает мне шанс, и я хотел бы приложить максимум усилий для того, чтобы оправдать это доверие. Надеюсь, что смогу сделать этот шаг в Мировой Тур, помогая команде добиваться побед. Очень жду момента, когда наконец-то присоединюсь к этому коллективу.



Маттео Собреро, подписавший контракт на один год:

- Так здорово стать частью «Астана – Premier Tech» в следующем сезоне. 2020 год, несмотря на глобальную пандемию и изменения в нашем календаре, все же был достаточно хорошим для меня, мне удалось сделать шаг вперед в качестве гонщика и набраться опыта. Очень жду момента, когда смогу выступать бок о бок с этими великолепными гонщиками, вместе с ними добиваясь общих командных целей. Для меня это замечательный шанс для того, чтобы стать лучше и сильнее.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM